Liveticker

Auch Benedikt Doll geht das Rennen schnell an. Läuft in einer Region mit Hofer und Desthieux und damit auch etwas schneller als Schempp.

Wir erwähnen natürlich nicht alle Starter, aber die herausragenden schon: So wie Martin Fourcade. Der Franzose dominierte lange die Szene, dann überholte Johannes Thingnes Bö. Schlägt Fourcade in dieser Saison zurück?

Der Überflieger nimmt das Rennen auf: Johannes Thingnes Bö gewann das letzte Weltcup-Einzel in der Saison 17/18 hier in Östersund. Letztes Saison gab es ja hier keine Weltcuprennen, sondern die WM.

Es war ein sonniger Tag in Schweden und bei 3 Grad Celsius auch recht angenehm. Glaubt man den Wetterfröschen, ist das bis Sonntag der letzte sonnige Tag in Östersund, danach dominieren Wind und Wolken.

Ein Einzel ist immer mal wieder eine Wundertüte mit Außenseitersiegen. Es kommt auf jeden Fall auf das Schießen und die Renneinteilung an. Dennoch ist Johannes Thingnes der große Favorit. Im Sprint zeigte sich auch sein Bruder Tarjei und die Russen Matwej Jelissejew und Alexander Loginow in glönzender Frühform.

Sechs deutsche Starter

Der DSV schickt heute sechs Skijäger ins Rennen: Simon Schempp (2), Benedikt (12), Arnd Peiffer (28), Johannes Kühn (36), Erik Lesser (80) und last but not least Philipp Horn mit der Startnummer 110.