Holstein Kiel - St. Pauli

39 Buchtmann flankt einen von Thesker verursachten Freistoß aus dem halbrechten Angriffskorridor mit dem linken Innenrist auf den Elfmeterpunkt. Nach einem Bodenkontakt nimmt Kronholm das Leder an der Fünferkante souverän auf.

Sandhausen - Paderborn

35 Kai Pröger setzt sich rechts gegen Leart Paqarada durch und spielt das Spielgerät in die Box auf Sven Michel. Der Angreifer geht mit einer Körpertäuschung an Aleksandr Zhirov vorbei und schließt aus zehn Metern straff in die linke untere Ecke ab. Marcel Schuhen hat die Kugel im nachfassen.

Holstein Kiel - St. Pauli

36 Okugawa nickt freistehend drüber! Nach Mühlings Flanke aus dem linken Halbfeld und Lees Ablage per Kopf kann sich der unbewachte Japaner die Ecke aus sechs zentralen Metern aussuchen. Mit der Stirn befördert er die Kugel aber weit über Brodersens Kasten.

Duisburg - Ingolstadt

31 Tooor für FC Ingolstadt 04, 0:1 durch Dario Lezcano

Und plötzlich führt der FCI! Nach einem langen Ball aus dem Mittelfeld setzen die Gäste sich vorne fest und Krauße bringt das Leder auf den rechten Flügel in den Lauf von Neumann. Der flankt sofort und findet genau den Kopf von Dario Lezcano, der umringt von vier sich im Tiefschlaf befindenden MSV-Verteidigern aus acht Metern souverän ins linke untere Eck einköpft. Keine Chance für Wiedwald!

Holstein Kiel - St. Pauli

34 Das Nordduell kommt in dieser Phase sehr zerfahren daher, ist gerade eher von harten Zweikämpfen als von spielerisch überzeugenden Fußball geprägt. Kiel ist weit entfernt von der Dominanz der ersten Viertelstunde.

Sandhausen - Paderborn

33 Das BWT-Stadion am Hardtwald ist trotz bester Wetterbedingungen bei Sonnenschein und Temperaturen um die 20 Grad nicht komplett gefüllt. Rund 4.500 Anhänger schauen sich heute ein, bis hierhin, interessantes, allerdings chancenarmes Fußballspiel an.

Duisburg - Ingolstadt

30 Nach einer halben Stunde ist die Partie in der Schauinsland-Reisen-Arena etwas verflacht. Bis dato hatten beide ihre Chancen, nun ist wohl doch die Abstiegsangst zurück und es wird vor allem verteidigt. Duisburg hat etwas mehr vom Spiel, wird aber auch nicht zwingend gefährlich.

28 Die Zebras schieben jetzt mit Moritz Stoppelkamp über links an. Gleich zweimal darf der ehemalige Karlsruher flanken, findet aber jewils nur einen Ingolstädter Kopf.

Holstein Kiel - St. Pauli

32 Gelbe Karte für Jae-sung Lee (Holstein Kiel)

Lee verpasst mit einer Grätsche im Mittelfeld den Ball und trifft ausschließlich Knoll. Auch der Südkoreaner muss nun in Zweikämpfen aufpassen.

30 Brodersen muss sich nach der unsanften Landung nach seinem Fehler behandeln lassen. Ihm scheint es aber eher darum zu gehen, Referee Zwayer noch einmal nachdrücklich darauf hin zu weisen, dass er gefoult worden ist.

Sandhausen - Paderborn

30 Der SCP meldet sich mal wieder mit einem Fernschuss. Mohamed Dräger bekommt den Ball vom Gegner in den Fuß gespielt und reagiert schnell. Er schließt aus 25 Metern von der linken Seite ab - der Versuch geht einen halben Meter über den linken Winkel rüber.

Duisburg - Ingolstadt

25 Nach guten ersten Minuten haben die Gäste ihre Spielkultur komplett aufgegeben. Das Ingolstädter Offensivspiel besteht vor allem aus langen Bällen, die vom MSV größtenteils leicht verteidigt werden. Ein Freistoß aus dem Mittelfeld landet direkt in den Armen von Wiedwald.

Sandhausen - Paderborn

28 Die Hausherren kommen! Dennis Diekmeier läuft einige Meter auf der linken Außenbahn und flankt in die Mitte auf Kevin Behrens, dessen Kopfball aus zehn Metern knapp am rechten Pfosten vorbei geht.

Holstein Kiel - St. Pauli

28 Gelbe Karte für Johannes van den Bergh (Holstein Kiel)

Van den Bergh rutscht im Mittelkreis aus und bringt unfreiwillig Dudziak zu Fall. Bei der nächsten Unterbrechung wird er mit einer zweifelhaften Gelben Karte bestraft. Da es seine fünfte in der laufenden Saison ist, wird er am nächsten Wochenende in Ingolstadt fehlen.

28 Brodersen erlaubt sich eine erste Unsicherheit, als er das Spielgerät auf der rechten Sechzehnerseite nach einer hohen Hereingabe aus dem Mittelfeld wieder fallen lässt, während er von Lee angegangen wird. Schiedsrichter Zwayer hat kein Foul erkannt; da die folgende Flanke des Südkoreaners vor den leeren Kasten jedoch keinen Abnehmer im blauen Trikot findet, bleibt die Szene folgenlos.

Duisburg - Ingolstadt

23 Mit Glück und Geschick kommt der FCI dann mal wieder in die gegnerische Hälfte und hat Glück, dass die MSV-Abwehr Stefan Kutschke 25 Meter vor dem Tor zu viel Raum lässt. Der Stürmer der Schanzer überrascht Felix Wiedwald dann fast mit einer abgefälschten Bogenlampe, doch der MSV-Keeper lenkt den Ball gerade noch über die Latte.

Sandhausen - Paderborn

26 Sandhausen macht das, was sie am gerne machen. Der SVS überlässt seinem Gegner den Ball und ihn damit kombinieren. Die Gastgeber fokussieren sich auf das Konterspiel - und da sind sie brandgefährlich.

Holstein Kiel - St. Pauli

27 Nach einer ziemlich passiven ersten Viertelstunde finden die Braun-Weißen zwar weiterhin nur ganz selten Wege in das letzte Felddrittel. Sie können die Partie jedoch deutlich ausgeglichener gestalten als zu Beginn, halten das Leder viel länger in den eigenen Reihen und sind seltener im eigenen Strafraum gefordert.

Sandhausen - Paderborn

23 Der SC Paderborn lässt sich von der gegnerischen Führung nicht beeindrucken und spielt mit Druck nach vorne - ohne einen weiteren Abschluss bis dato.

Holstein Kiel - St. Pauli

24 Glück für St. Pauli! Nach einem ungenauen Pass von Torhüter Brodersen wird Dudziak im zentralen Defensivbereich von zwei Störchen attackiert und verliert die Kugel am grätschenden Lee. Bevor der Südkoreaner die freie Bahn in Richtung Gästetor ausnutzen kann, ertönt der Pfiff von Referee Zwayer, der Lees Einsteigen als regelwidrig wertet - eine Ermessensentscheidung!

Duisburg - Ingolstadt

20 Mittlerweile hat der MSV einigermaßen die Kontrolle über diese Partie übernommen und wird immer zielstrebiger. Ingolstadt reagiert nur noch und leistet sich im Spielaufbau immer wieder leichte Fehler.

Sandhausen - Paderborn

21 Sandhausen führt mit 1:0 - spannend wird jetzt, wie die Paderborner damit umgehen werden. Das Hinspiel war ein 3:3-Spektakel, vielleicht passiert heute ja noch was ähnliches...

Duisburg - Ingolstadt

17 Moritz Stoppelkamp holt die nächste Ecke für die Hausherren heraus und bringt den Ball auch gleich selbst nach innen. Kurz herrscht Chaos am Ingolstädter Fünfer und es folgt gleich die nächste Ecke, die dann allerdings keine Gefahr mehr bringt.

Holstein Kiel - St. Pauli

21 Dehm zieht mangels Anspielstation aus der zweiten Reihe ab. Vom rechten Innenrist segelt das Leder weit über Brodersens Gehäuse hinweg. Der Himmelmann-Vertreter wartet noch auf seine ernsthafte Prüfung.

Sandhausen - Paderborn

19 Gelbe Karte für Christopher Antwi-Adjei (SC Paderborn 07)

Der Paderborner zieht im Mittelfeld voll durch und holt einen Sandhauser per Grätsche von den Beinen.

Duisburg - Ingolstadt

15 Der Versuch von Stanislav Iljutcenko entlockt Schiri Robert Kempter nur ein Lächeln. Der Duisburger Angreifer legt sich den Ball im Strafraum an Bjørn Paulsen vorbei und geht dann wie vom Blitz getroffen zu Boden. Alle Zebras wollen einen Elfer, doch den gibt es zu Recht nicht.

Holstein Kiel - St. Pauli

18 ... Knolls Ausführung ist lange in der Luft und wird vor dem langen Pfosten von KSV-Schlussmann Kronholm problemlos aus der Luft gepflückt.

Sandhausen - Paderborn

17 Tooor für SV Sandhausen, 1:0 durch Tim Kister

Da ist die Führung für die Gastgeber! Tim Kister steigt nach einer Ecke von Rúrik Gíslason von der rechten Seite am Höchsten und setzt sich im Luftduell stark gegen Klaus Gjasula durch. Sein wuchtiger Kopfstoß fliegt in die linke Ecke - keine Chance für Leopold Zingerle.

Duisburg - Ingolstadt

13 Insgesamt ist die Partie bisher durchaus forsch. Von Verunsicherung ist nicht viel zu spüren und beide Teams suchen den Weg nach vorne.

Sandhausen - Paderborn

16 Nach etwas mehr als einer Viertelstunde lohnt sich der Blick auf die Statistik. Die Gäste von der Ostalb haben 57% Ballbesitz, der SVS gewinnt mit 52% mehr Zweikämpfe.

Holstein Kiel - St. Pauli

17 Carstens wuselt sich über rechts in den Sechzehner und an die Grundlinie. Seine flache Ablage in Richtung Meier erreicht Wahl und befördert sie ins rechte Toraus...

Duisburg - Ingolstadt

11 Eine erste Duisburger Ecke verpufft im Nichts, dafür gibt es wenig später den ersten Abschluss. Kevin Wolze lässt zwei Ingolstädter aussteigen und bringt die Kugel mit etwas Glück links im Strafraum zu Moritz Stoppelkamp. Der Routinier schlägt noch einen Haken und jagt das Leder dann aus spitzem Winkel knapp über den Kasten.

Sandhausen - Paderborn

13 Erneut kommen die Gäste aus Paderborn über den rechten Flügel. Kai Pröger tankt sich auf der Außenbahn durch und schlägt aus dem vollen Lauf eine Flanke in die Mitte. Sven Michel steht gut und köpft - ebenfalls mit viel Tempo - die Kugel aus 15 Metern in die Hände von Marcel Schuhen.

Holstein Kiel - St. Pauli

15 St. Pauli ist in der ersten Viertelstunde fast ausschließlich in der Arbeit gegen den Ball gefordert, steuert gegen einen sehr wachsamen Gastgeber kaum Konstruktives bei und muss froh sein, noch keine Topchance zugelassen zu haben.

Duisburg - Ingolstadt

8 Erste gute Chance für den FCI! Dario Lezcano behauptet sich im Strafraum gegen zwei Duisburger, zieht von rechts nach innen und schleißt aus neun Metern mit links ab. Wenn sein Schuss nicht genau auf Felix Wiedwald gekommen wäre, wäre es richtig eng geworden.

Holstein Kiel - St. Pauli

12 Thesker lauert nach Mühlings effetreicher Freistoßflanke vor dem linken Pfosten, kommt aber aus kurzer Distanz nicht an die etwas zu hohe Hereingabe heran.

Duisburg - Ingolstadt

7 Die Schanzer sind bisher die etwas mutigere Mannschaft und haben klare Feldvorteile. Duisburg zieht sich im Spiel gegen den Ball ziemlich weit zurück und empfängt den Gegner erst in der eigenen Hälfte.

Sandhausen - Paderborn

10 Paderborn verlagert das Spiel von rechts über Mohamed Dräger nach links zu Jamilu Collins. Der nigerianische Nationalspieler hat sehr viel Platz und schießt aus knapp 25 Metern flach in Richtung des Tores. Die Kugel am langen Pfosten vorbei.

Holstein Kiel - St. Pauli

11 Gelbe Karte für Jeremy Dudziak (FC St. Pauli)

Dudziak steigt Dehm im Rahmen eines Kieler Gegenstoßes im halblinken Abwehrraum von hinten in die Beine, um Schlimmeres zu verhindern. Dieses taktische Foul zieht eine frühe Gelbe Karte nach sich.

10 Lee kann einen hohen Meffert-Ball auf die rechte Sechzehnerseite sichern und legt für Mühling ab. Der wird leicht im Rücken erwischt und feuert deshalb aus zehn Metern zu hoch und zu weit nach rechts.

Duisburg - Ingolstadt

5 Die erste Offensivaktion der Hausherren kann sich gleich sehen lassen. Nach einer längeren Kombination landet die Kugel bei Tim Albutat, der auf rechts Tempo macht und für Moritz Stoppelkamp ablegt. Dessen scharfe Flanke wird am Fünfer abgefangen.

Holstein Kiel - St. Pauli

9 Lee legt sich die Kugel auf dem rechten Flügel gegen Hoogma auf den linken Innenrist und flankt vor den langen Pfosten. Meffert verlängert aus gut neun Metern mit der Stirn im hohen Bogen über den Hamburger Kasten hinweg.

Sandhausen - Paderborn

8 Und die Ecke hat es in sich! Der Standard wird von der linken Seite getreten und landet perfekt auf dem Kopf von Kevin Behrens, der am Elfmeterpunkt am höchsten gestiegen ist. Sein Kopfstoß prallt einmal auf und kommt gefährlich auf das Tor. Leopold Zingerle reagiert prima und fischt den Versuch aus der rechten unteren Ecke.

7 In den ersten Minuten ist zu erkennen, dass die beiden Mannschaften erst einmal in das Spiel finden müssen. Der Großteil der Begegnung lief bis dato im Mittelfeld ab - jetzt gibt es aber eine Ecke für Sandhausen!

Holstein Kiel - St. Pauli

8 Auch das Kauczinski-Team erarbeitet sich einen ersten Eckstoß. Nach kurzer Ausführung in Richtung Knoll wird dessen Flankenversuch allerdings von Mühling außerhalb des Sechzehners geblockt.

Duisburg - Ingolstadt

3 Ingolstadt geht die Partie sehr offensiv an. Mit drei Spitzen gehen die Gäste schon am gegnerischen Sechzehner ins Pressing und lassen den MSV gar nicht ins Spiel finden. Duisburg ist derweil noch nicht so richtig in der Partie angekommen.

Holstein Kiel - St. Pauli

6 ... die gelangt über Umwege zum Japaner, der sich mit einem Rechtsschuss aus mittigen 24 Metern probiert. Der unplatzierte Versuch ist leichte Beute für Brodersen.

5 Nach Mühlings Steilpass in den Sechzehner spielt Okugawa von der rechten Grundlinie flach in den Fünfmeterraum. Avevor klärt zentral vor dem Kasten auf Kosten einer Ecke...

Sandhausen - Paderborn

4 Mohamed Dräger mit dem ersten Abschluss auf Seiten der Gäste. Klaus Gjasula läuft einige Meter im Mittelfeld und legt auf die rechte Halb-Position. Dräger probiert es aus 20 Metern direkt - die Kugel geht aber über das Tor.

Duisburg - Ingolstadt

1 Der Ball rollt! Beide Teams sind in ihren klassischen Farben unterwegs, Duisburg in weiß und blau, Ingolstadt in schwarz-rot.

1 Spielbeginn

Holstein Kiel - St. Pauli

3 Dreimal stellt Gästetrainer Markus Kauczinski nach dem torlosen Heimremis gegen den MSV Duisburg um. Neben dem erzwungenen Tausch auf der Torhüterposition, wo Sven Brodersen für den verletzten Robin Himmelmann (Zerrung) übernimmt, rutschen Jeremy Dudziak und Waldemar Sobota für Ersin Zehir und Ryo Miyaichi (beide auf der Bank) in die Anfangsformation.

Sandhausen - Paderborn

2 Die Gäste aus Paderborn laufen in schwarz- und blaufarbigen Jerseys auf. Sandhausen startet ganz in weiß.

Holstein Kiel - St. Pauli

2 Tim Walter hat im Vergleich zur 0:4-Auswärtsniederlage beim 1. FC Köln zwei personelle Änderungen vorgenommen. Stefan Thesker und Jonas Meffert verdrängen Dominik Schmidt und László Bénes auf die Bank.

Sandhausen - Paderborn

1 Schiedsrichter Patrick Alt gibt die Partie frei - los geht es!

1 Spielbeginn

Holstein Kiel - St. Pauli

1 KSV versus FCSP – der Zweitligasamstag ist eröffnet!

1 Spielbeginn

Christopher Avevor gewinnt die Seitenwahl gegen seinen Kapitänskollegen Hauke Wahl. Damit stoßen die Hausherren an.

Duisburg - Ingolstadt

Geleitet wird die Partie von Schiedsrichter Robert Kempter. Der 31-Jährige wird an den Seitenlinien von Marcel Schütz und Marcel Gasteier unterstützt, Vierter Offizieller ist Philipp Hüwe. Die Unparteiischen stehen bereits mit den Teams zum Einmarsch in die Schauinsland-Reisen-Arena bereit und in wenigen Minuten gehts los mit diesem Abstiegskracher!

Holstein Kiel - St. Pauli

Bei Sonnenschein und 14° C Lufttemperatur betreten die 22 Akteure den Rasen.

Duisburg - Ingolstadt

Ein Blick in die Historie macht den Gästen nicht gerade Hoffnung. Von elf Duellen mit dem MSV konnte der FCI nur ein einziges gewinnen. Und das ist schon sechs Jahre her. Das Hinspiel in Ingolstadt endete 1:1. Marvin Matip erzielte zunächst per Eigentor die Duisburger Führung und dann in letzter Minute noch den Ausgleich.

Gleich zu Beginn seiner Amtszeit überraschte Oral mit einer personellen Veränderung und holte den von Jens Keller degradierten Ex-Kapitän Marvin Matip zurück ins Team. "Ich kenne ihn gut und schätze ihn sehr. Egal in welcher Rolle, er hat hier viel mit aufgebaut und wird wieder seine Qualitäten einbringen", so der neue Trainer über den 33-jährigen Routinier, der heute allerdings noch nicht im Kader ist. In der Startelf der Gäste gibt es derweil drei Änderungen. Für Mavraj, Träsch und Pledl rücken Kutschke, Gaus und Neumann rein.

Sandhausen - Paderborn

Christian Strohdiek, Bernard Tekpetey und Ben Zolinski sitzen erst einmal auf die Bank. Für die drei Akteure kommen Uwe Hünemeier, Kai Pröger und Klaus Gjasula in die Anfangsformation.

Duisburg - Ingolstadt

Drei Punkte haben die Gäste aus Ingolstadt tatsächlich bitter nötig. Bei einer weiteren Pleite müsste man die Planung für die dritte Liga bei den Schanzern wohl endgültig intensivieren. Für die Wende soll nach zuletzt fünf Niederlagen in Serie nun ein neuer Coach sorgen. Jens Keller musste nach nur vier Monaten im Amt schon wieder seinen Hut nehmen. Tomas Oral leitet nun die Geschicke der Oberbayern und stellte gleich mal klar, dass er sich seiner Aufgabe bewusst ist. "Es liegt an mir, die Spieler dahin zu bekommen, dass sie einhundert Prozent bringen. Das ist die Aufgabe und die habe ich voller Überzeugung angenommen", so Oral, der zuletzt im Jahr 2016 den Karlsruher SC betreut hatte.

Holstein Kiel - St. Pauli

Mit der Regeldurchsetzung des 51. Pflichtspielvergleichs zwischen Störchen und Kiezkickern wurde einer der ranghöchsten deutschen Schiedsrichter beauftragt. Felix Zwayer, 37-jähriger hauptberuflicher Immobilienkaufmann aus Berlin, wird seit 2012 als FIFA-Schiedsrichter eingesetzt und hat in der laufenden Spielzeit bereits eine K.o.-Partie in der Champions League geleitet. Bei seinem 81. Karriereeinsatz in der 2. Bundesliga unterstützen ihn die Linienrichter Thorsten Schiffner und Bastian Börner sowie die Vierte Offizielle Riem Hussein.

Duisburg - Ingolstadt

Beim richtungsweisenden Duell mit dem FCI setzt der MSV auf die tatkräftige Unterstützung der Zuschauer. "Wir brauchen die Fans und die ganze Stadt Duisburg, um bei diesem wichtigen Heimspiel gegen Ingolstadt zu bestehen", appellierte Torsten Lieberknecht vor der Partie. Großen Fußball darf das Publikum wohl nicht erwarten. "Ich bin der Meinung, dass es ein Geduldsspiel wird", sagte Lieberknecht, der zwei defensiv ausgerichtete Mannschaften erwartet: "Beide Teams werden auf ihre Verteidigung bedacht sein, auch wenn der FCI natürlich bei uns die drei Punkte holen möchte." Personell stellt der Trainer teils notgedrungen dreimal um. Für den gelbgesperrten Nauber sowie Fröde und Verhoek rutschen Baffo, Stoopelkamp und Iljutcenko in die erste Elf.

Sandhausen - Paderborn

Die Gastgeber gehen mit drei Änderungen im Vergleich zum 2:1-Sieg gegen den FC Ingolstadt in das heutige Spiel. Fabian Schleusener (er zog sich einen Schienbeinbruch gegen den FCI zu) wird durch Kevin Behrens ersetzt. Markus Karl kommt für Erik Zenga, Tim Kister für Jesper Verlaat.

Holstein Kiel - St. Pauli

"Ich verlange Entschlossenheit nach vorne und in den Abschlüssen. Wir können nach den letzten Spielen froh sein, dass wir immer noch vorne dabei sind, weil die anderen Teams auch geschwächelt haben. Wir müssen besser spielen, wenn wir untermauern wollen, dass wir die Chance nutzen wollen", hofft Markus Kauczinski, dass die Braun-Weißen ihre offensive Durststrecke im Holstein-Stadion beenden und sich für die 0:1-Hinspielpleite revanchieren – nur ein Dreier hilft den Gästen wirklich weiter.

Die Auswahl von Coach Markus Kauczinski hat nämlich lediglich einen Zähler aus den jüngsten drei Begegnungen gezogen: Infolge der 0:4-Klatschen gegen den Hamburger SV und beim SV Sandhausen kam sie am letzten Freitag vor heimischer Kulisse nicht über ein torloses Unentschieden gegen den Tabellenvorletzten MSV Duisburg hinaus. Am Torverhältnis, das aktuell beträgt, lässt sich ablesen, dass der FC St. Pauli in dieser Saison viele knappe Erfolge gefeiert hat und dass diese wieder gelingen müssen, um oben dranzubleiben.

Duisburg - Ingolstadt

Bei den Hausherren ist in den letzten Wochen die Hoffnung auf den Klassenverbleib zurückgekehrt. Der MSV ist nun seit vier Spieltagen ungeschlagen und konnte dabei sechs wichtige Zähler einsammeln. Zuletzt trotzte Duisburg dem Aufstiegsaspiranten St. Pauli auswärts ein 0:0 ab und konnte damit den Rückstand auf den Relegationsplatz bis auf zwei Zähler verkürzen. Zum rettenden Ufer sind es auch nur noch vier Punkte.

Sandhausen - Paderborn

Das Hinspiel endete 3:3. Nachdem Sandhausen früh mit 2:0 in Führung ging, drehte Paderborn und änderte den Zwischenstand auf eine 3:2-Führung. Allerdings schlug der SVS in der Schlussphase zurück und traf sieben Minuten vor dem Ende zum 3:3-Endstand.

Holstein Kiel - St. Pauli

Die Hoffnungen des FC St. Pauli, hinter dem aus dem 1. FC Köln und dem Stadtrivalen Hamburger SV bestehenden Topduo über den Umweg der Relegation in die Bundesliga aufzusteigen, sind etwas realistischer als die der Hausherren, liegen die Braun-Weißen mit 44 Zähler doch in Schlagdistanz zum aktuellen Tabellendritten 1. FC Union Berlin (47 Punkte). Um in Sachen Aufstieg bis zum Ende ein Wörtchen mitreden zu können, muss der Kiezklub aber zurück in die Erfolgsspur.

Sandhausen - Paderborn

Aufpassen müssen die Paderborner heute vor allem auf Andrew Wooten, der sich in einer herausragender Form befindet. Der US-Amerikaner traf in den vergangenen fünf Partien viermal. Im gesamten Saisonverlauf sind es gar elf Tore.

Duisburg - Ingolstadt

Mehr Abstiegskampf geht nicht. Sowohl für den MSV Duisburg als auch für den FC Ingolstadt 04 geht es heute schon fast ums nackte Überleben. Die besseren Karten haben dabei noch die Zebras, die derzeit drei Zähler vorne liegen und mit einem Heimsieg einerseits auf den Relegationsplatz springen und andererseits den FCI weiter distanzieren könnten.

Holstein Kiel - St. Pauli

"Es wird darum gehen, Tempo ins Spiel zu bringen. Gegen Köln hat jeder gesehen, dass wir zu viele individuelle Fehler gemacht haben. Diese wollen wir abstellen und es gegen St. Pauli besser machen. St. Pauli setzt nicht so sehr aufs Umschaltspiel wie Köln, sondern eher auf lange und zweite Bälle. Zudem versuchen sie immer wieder, das Tempo aus dem Spiel rauszunehmen. Da dürfen wir uns nicht anstecken lassen", weiß Tim Walter, dass sein Team heute auf das Gaspedal drücken muss, um erfolgreich zu sein.

Sandhausen - Paderborn

Sein Gegenüber Uwe Koschinat erklärte: "Ich habe großen Respekt vor dem SC Paderborn 07. Es wird spannend, welche Mannschaft die größere Stärke an den Tag legt. Der SCP agiert mit viel individueller Klasse, gepaart mit einer hohen Spielgeschwindigkeit. Dem dürfen wir nicht zu offen begegnen."

"SV Sandhausen zeigte in den letzten Spielen, dass sie zurecht in der Liga sind. Wir wissen um deren Stärken. Es wird ein kampfbetontes Match - denn sie haben den Abstiegskampf angenommen", sagte Paderborn-Coach Steffen Baumgart vor dem Anpfiff.

Holstein Kiel - St. Pauli

Im RheinEnergieStadion geriet die Mannschaft von Trainer Tim Walter nach einer ausgeglichenen Anfangsphase Mitte der ersten Halbzeit durch einen Doppelschlag in Rückstand, schrammte durch einen verschossenen Strafstoß der Rheinländer kurz vor dem Kabinengang knapp am dritten Gegentor vorbei, nur um dieses dann kurz nach dem Wiederanpfiff hinnehmen zu müssen und sich auf der Verliererstraße in der Nachspielzeit noch ein weiteres einzufangen – beim kadermäßig deutlich überlegenen Spitzenreiter kassierten die Ostseestädter ihre höchste Saisonpleite.

Duisburg - Ingolstadt

Hallo und herzlich willkommen zum Samstag in Liga zwei! Das ultimative Kellerduell dieses 28. Spieltags steigt um 13 Uhr in der Schauinsland-Reisen-Arena von Duisburg. Der auf Rang 17 liegende MSV hat das Schlusslicht aus Ingolstadt zu Gast!

Sandhausen - Paderborn

Die Gäste waren unter der Woche noch im DFB Pokal im Einsatz. Am Dienstagabend verlor der SCP das Duell gegen den Hamburger SV im Viertelfinale dieses Wettbewerbes mit 0:2 und ist damit ausgeschieden.

Holstein Kiel - St. Pauli

Im März hat sich die KSV Holstein vom Aufstiegsrelegationsplatz entfernt: Lag der letztjährige Aufsteiger und Beinahe-Bundesligist aus Schleswig-Holstein Ende Februar noch zwei Zähler hinter dem dritten Tabellenplatz, ist der Rückstand an den Spieltagen 24, 25, 26 und 27 auf fünf Punkte angewachsen. Der Grund: Die Störche haben nur eines der jüngsten vier Matches für sich entschieden; neben dem 5:1-Kantersieg gegen den FC Erzgebirge Aue setzte es Niederlagen gegen den 1. FC Union Berlin (0:2), beim SV Darmstadt 98 (2:3) und beim 1. FC Köln (0:4).

Sandhausen - Paderborn

Es ist das Duell der Gegensätze - zumindest fast! Auch die Gäste aus Paderborn befinden sich in bestechender Form und gewannen die letzten beiden Partien in der 2. Bundesliga. Aktuell stehen die Ostwestfalen auf Rang vier - nur drei Zähler hinter Relegations-Anwärter Union Berlin.

Holstein Kiel - St. Pauli

Für die KSV Holstein ist die erste Partie im April ungeachtet des Ausgangs ein Erfolg: Da der Stehplatzbereich der neuen Osttribüne ab heute genutzt werden kann und die knapp 3500 zusätzlichen Tickets im Vorverkauf schnell vergriffen waren, findet das Nordduell vor 13500 Zuschauern statt. Im Laufe der letzten Saisonwochen werden auch noch die gut 1500 Sitzplätze auf dem Stahlrohrgerüst zur Verfügung stehen, so dass die KSV endlich die Auflage der DFL erfüllt, nach der mindestens 15000 Zuschauer in ein Stadion passen müssen.

Sandhausen - Paderborn

Durch einen Zwischenspurt in den vergangenen drei Spielen, die allesamt gewonnen werden konnten, verschaffte sich der SV Sandhausen eine gute Position im Abstiegskampf und ist auf Platz 15 in der zweiten Liga vorgerückt. Ein weiterer Dreier heute wäre von wichtiger Bedeutung: Es sind nur zwei Zähler auf den Relegationsplatz auf dem der 1. FC Magdeburg steht.

Holstein Kiel - St. Pauli

Ein herzliches Willkommen zum Nordduell des 28. Spieltags in der 2. Bundesliga! Die KSV Holstein empfängt den FC St. Pauli. Störche und Kiezkicker stehen sich ab 13 Uhr im ausverkauften Holstein-Stadion gegenüber.

Sandhausen - Paderborn