74 Einwechslung bei Hannover 96: Marcel Franke

74 Auswechslung bei Hannover 96: Dominik Kaiser

74 Einwechslung bei Hannover 96: Philipp Ochs

74 Auswechslung bei Hannover 96: Kingsley Schindler

71 Ganvoula versucht es aus 13 Metern mit einem Schuss, doch der Versuch wird noch zur Ecke abgefälscht. Die Hereingabe von der linken Fahne bleibt völlig ungefährlich.

74 Einwechslung bei Hannover 96: Patrick Twumasi

74 Auswechslung bei Hannover 96: Marvin Ducksch

74 Einwechslung bei SpVgg Greuther Fürth: Anton Stach

74 Auswechslung bei SpVgg Greuther Fürth: Håvard Nielsen

74 Einwechslung bei SpVgg Greuther Fürth: Jamie Leweling

74 Auswechslung bei SpVgg Greuther Fürth: Julian Green

70 Diesmal tankt sich Soares auf der rechten Seite bis zur Grundlinie durch. Seine flache Flanke findet in der Mitte keinen Abnehmer. Insgesamt hat die Qualität des Spiels deutlich nachgelassen.

72 Lattentreffer für den KSC! Eine kurz ausgeführte Ecke bringt Lorenz von links hoch in den Sechzehner. Aus mittigen acht Metern befördert Hofmann die Kugel per Kopf an den Querbalken. Der Abpraller landet auf Bormuths Schädel, der in der Kürze nicht mehr reagieren und den Ball nur über den Kasten bugsieren kann.

71 Mindestens vier Treffer haben die Franken letztmals im Dezember 2019 erzielt. Damals gewannen sie in Karlsruhe mit 5:1. Im Ronhof gelang ihnen dies letztmals im September 2018 beim 4:1 gegen Kiel.

68 Nach einem Einwurf von der linken Seite kommt Kopacz links im Sechzehner zum Abschluss. Der Schuss des Polen rauscht aus zwölf Metern genau in die Arme von Riemann.

69 Nun tauscht auch Eichner aus. Lorenz ersetzt den unglücklich agierenden Goller.

66 Auf der rechten Seite hat Zoller ganz viel Wiese vor sich. Der Angreifer entscheidet sich für eine Flanke vom rechten Strafraumeck, doch die Hereingabe rauscht an allen Akteuren vorbei.

68 Einwechslung bei Karlsruher SC: Marc Lorenz

68 Auswechslung bei Karlsruher SC: Benjamin Goller

68 Etwa 20 Minuten vor Schluss ist damit eine spannende Endphase der Begegnung eingeläutet. Gibt es heute noch einen Sieger?

68 Tooor für SpVgg Greuther Fürth, 4:1 durch Branimir Hrgota

Fürth stellt den alten Abstand wieder her! Nach einem weiteren hohen Ballgewinn steckt Nielsen aus dem linken Halbraum im richtigen Moment auf Hrgota durch, der aus gut 13 Metern eiskalt mit dem linken Fuß in die flache rechte Ecke vollstreckt.

64 Ganvoula und Blum sind nun mit von der Partie. Kann der Angreifer erneut als Joker stechen?

63 Einwechslung bei VfL Bochum: Danny Blum

63 Auswechslung bei VfL Bochum: Miloš Pantović

63 Einwechslung bei VfL Bochum: Silvère Ganvoula

63 Auswechslung bei VfL Bochum: Soma Novothny

66 Ernst trifft den Außenpfosten! Infolge eines Vorstoßes über den rechten Flügel gelangt der gebürtige Niedersachse vor die letzte gegnerische Linie und visiert aus mittigen 19 Metern die rechte Ecke an. Das Leder fliegt gegen die Außenseite der Stange.

65 Tooor für SV Darmstadt 98, 2:2 durch Victor Pálsson

...und der Standard führt zum 2:2! Kempes Hereingabe nickt Pálsson relativ unbedrängt per Flugkopfball vom Elfmeterpunkt ins rechte Eck. Gersbeck ist machtlos.

65 Das könnte mal spannend werden. Wanitzek bringt Kempe halblinks vor der eigenen Box zu Fall. Das sind gute 24 Meter...

62 Kopacz marschiert zentral auf das gegnerische Tor zu und geht nach leichtem Kontakt von Lambropoulos zu Boden. Das reicht Referee Thomsen nicht für einen Freistoß.

65 Anfang wechselt erstmals aus. Seydel kommt für Honsak.

64 Einwechslung bei SV Darmstadt 98: Aaron Seydel

64 Auswechslung bei SV Darmstadt 98: Mathias Honsak

65 Meyerhöfer an das Außennetz! Der Ex-Mannheimer wird durch Seguin im Sechzehner an die rechte Grundlinie geschickt. Aus sehr spitzem Winkel schließt er direkt ab, anstatt den blanken Nielsen an der Fünferkante zu bedienen. Er verfehlt den kurzen Pfosten knapp.

62 Hrgota kann ein Anspiel auf der rechten Sechzehnerseite gegen zwei Hannoveraner festmachen, verpasst dann aber wohl einen eigene Abschluss als auch eine schnelle Ablage vor den Strafraum. Schließlich lässt er sich die Kugel von Hübers abnehmen.

62 Gersbeck muss ran! Mehlem hat nach feinem Pass von Honsak auf einmal zu viel Raum. Aus halblinker Position und 15 Metern probiert es der 23-Jährige mit einem flachen Schlenzer aufs lange Eck. Gersbeck taucht aber schnell genug ab und kriegt eine Hand dazwischen.

59 Einwechslung bei Würzburger Kickers: Niklas Hoffmann

59 Auswechslung bei Würzburger Kickers: Nzuzi Toko

58 Während sich am Seitenrand die ersten Wechsel vorbereiten, werden die Bochumer immer stärker und drängen die Kickers an deren Sechzehner. Gerade defensiv wirkt der Tabellenletzte ein ums andere Mal sehr wackelig.

55 Von der rechten Seite flankt Chibsah den Ball flach in den Sechzehner. Dort nimmt Pantović die Kugel an und jagt das Leder Richtung Tor. Noch leicht abgefälscht saust die Murmel rechts am Pfosten vorbei.

59 Gelbe Karte für Christoph Kobald (Karlsruher SC)

Kobald hackt Mehlem im Mittelfeld taktisch um und sieht Gelb.

59 Gelbe Karte für Jaka Bijol (Hannover 96)

Der Slowene räumt Green in der gegnerischen Hälfte mit einer regelwidrigen Grätsche ab und handelt sich die erste Gelbe Karte der Partie ein.

57 Weiterhin kommt aber zu wenig von den Hessen. Offensiv können sie gegen giftige Karlsruher kaum mal Akzente setzen. Vielleicht sollte Anfang frischen Wind von außen bringen.

58 Tooor für Hannover 96, 3:1 durch Hendrik Weydandt

Aus heiterem Himmel kann die Kocak-Auswahl verkürzen! Der auf die tiefe rechte Außenbahn geschickte befördert das Leder mit dem ersten Kontakt per Flachpass zwischen Fünferkante und Elfmeterpunkt. Weydandt drückt es mit dem linken Fuß halblinks unter die Latte.

52 Gefährlich! Von der rechten Sechzehnerecke segelt eine Flanke ans linke Fünfereck. Dort rutscht Feick heran und grätscht den Ball knapp am Pfosten vorbei.

55 In der Live-Tabelle sind die Franken an den Niedersachsen vorbeigezogen und belegen nun den vierten Rang. Sie liegen zwei Zähler hinter einem direkten Aufstiegsrang.

Würzburg - Bochum

52 Gelbe Karte für Simon Zoller (VfL Bochum)

Zoller hält den Schlappen im Mittelfeld drauf und bekommt zurecht Gelb gezeigt.

51 Beide Mannschaften tasten sich zu Beginn des zweiten Abschnitts erstmal ab, sodass Torgefahr erstmal ausbleibt. Insgesamt wirken die Bochumer durch lange Ballbesitzphasen etwas dominanter.

54 Gelbe Karte für Lukas Fröde (Karlsruher SC)

Fröde geht zu ungestüm in einen Zweikampf mit Mehlem. Klare Gelbe Karte.

50 Die ersten Zeigerumdrehungen der zweiten Hälfte sind durchaus schwungvoll. Insbesondere die Hausherren kommen wiederum gut aus den Katakomben und kommen zu einigen guten Szenen.

52 Tooor für SpVgg Greuther Fürth, 3:0 durch Branimir Hrgota

Das Kleeblatt baut seinen Vorsprung aus! Nach einem Ballgewinn im Mittelfeld treibt Nielsen das Leder mit hohem Tempo weit in die gegnerische Hälfte und bedient den mitgelaufenen Hrgota auf halbrechts per Querpass. Der Kapitän hat freie Bahn und schließt aus vollem Lauf und 14 Metern ab. Esser ist noch dran, kann den Einschlag in der linken Ecke aber nicht mehr verhindern.

48 Die Bochumer setzen sich früh in der zweiten Hälfte im letzten Drittel der Würzburger fest. Am Ende landet die Hereingabe von Zoller in den Armen von Giefer.

50 Nielsen gelangt über links hinter die gegnerische Abwehrkette und tankt sich in den Sechzehner, um von der Grundlinie für Hrgota ablegen zu wollen. Hübers erreicht die Kugel vor dem Schweden und kann klären.

46 Weiter geht's mit den zweiten 45 Minuten! Beide Mannschaften kehren unverändert aus den Katakomben zurück.

49 Gästecoach Kocak reagiert auf den enttäuschenden ersten Abschnitt mit einem Doppelwechsel: Weydandt und Sulejmani sollen die bisher harmlose Offensive beleben. Sie ersetzen Muslija und Maina.

Würzburg - Bochum

46 Anpfiff 2. Halbzeit

47 Der erste Abschluss nach der Pause: Mai köpft eine Flanke direkt vor Chois Füße. Dessen Schuss aus halblinken 13 Metern saust am langen Eck vorbei.

46 Der zweite Durchgang läuft.

46 Anpfiff 2. Halbzeit

46 Willkommen zurück zum zweiten Durchgang im Ronhof! Die Leitl-Truppe vermittelte von Anfang an den gedankenschnelleren Eindruck und brachte viele temporeiche und direkte Angriffe auf den Rasen. Gleichzeitig hatte sie ihre defensiven Räume gegen einen träge kombinierenden Widersacher fast durchgängig im Griff. Sollte sich Hannover nach der Pause nicht deutlich steigern, ist der erste Heimsieg Fürths seit Ende Februar zum Greifen nahe.

46 Einwechslung bei Hannover 96: Valmir Sulejmani

46 Auswechslung bei Hannover 96: Linton Maina

46 Einwechslung bei Hannover 96: Hendrik Weydandt

46 Auswechslung bei Hannover 96: Florent Muslija

46 Anpfiff 2. Halbzeit

45 Halbzeitfazit:

Zur Halbzeit steht es leistungsgerecht 2:2 zwischen Würzburg und Bochum. Die Hausherren gingen durch Munsy mit der ersten Chance des Spiels in Front, ehe Novothny den Ausgleich nach einem Patzer von Toko markierte. Anschließend wurde Losilla ausgewechselt, der eigentlich mit Gelb-Rot schon hätte duschen gehen müssen. In der 32. Minuten drehte Soares die Partie für seine Männer, gefolgt von der direkten Antwort von Sontheimer. Beide Mannschaften zeigten offensiv einige schöne Akzente, während sich in der Defensive zahlreiche Lücken auftaten. Im zweiten Abschnitt ist noch alles drin. Bis gleich!

45 Halbzeitfazit:

Halbzeit in Süddeutschland, der Karlsruher SC führt verdient mit 2:1 gegen den SV Darmstadt 98. Nach mutigem Beginn der Hausherren stachen die Gäste mit der ersten Chance zu und sicherten sich für einige Minuten die Spielkontrolle. Davon ließen sich die Badener aber nicht beirren, glichen durch Hofmann aus und blieben auch danach aktiver. Nachdem Hofmann eine dicke Möglichkeit vergab, holte der Stürmer kurz vor dem Pausentee einen Elfer heraus. Den verwandelte Wanitzek sicher zum 2:1. Die Lilien müssen sich mehr einfallen lassen, denn aktuell werden sie vom KSC etwas erstickt. Es bleibt spannend. Bis gleich!

45 Ende 1. Halbzeit

45 Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 2

44 Von der rechten Seite schlägt Eisfeld eine bärenstarke Flanke auf den Schädel von Zoller, der das Spielgerät aus 14 Metern in den Lauf von Novothny köpfen will. Im letzten Moment geht noch ein Würzburger dazwischen.

45 Ende 1. Halbzeit

45 Choi hat nochmal die Riesenchance! Der Südkoreaner wird klasse in den völlig verwaisten halbrechten Strafraumkorridor geschickt. Dort legt er sich das Leder auf den linken Fuß, braucht aber insgesamt zu lange und bleibt gegen Schuhen nur zweiter Sieger.

45 Halbzeitfazit:

Die SpVgg Greuther Fürth führt zur Pause der Heimpartie gegen Hannover 96 mit 2:0. Die Franken erwischten den besseren Start und schrammten in der 13. Minute durch vier Schüsse aus kurzer Distanz knapp an der Führung vorbei. Sie blieben auch in der Folge das zielstrebigere Team und belohnten sich für die Überlegenheit durch Greens Führungstreffer (22.), dem Seguin schon wenig später das zweite Tor folgen ließ (27.). Das Kleeblatt war auch in der jüngsten Viertelstunde feldüberlegen und ließ keine Gelegenheit der Niedersachsen zu, verpasste aber weitere eigene Abschlüsse aus besten Lagen. Bis gleich!

45 Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 1

45 Ende 1. Halbzeit

45 Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 1

Durchgang eins wird um 60 Sekunden verlängert.

42 Diesmal zeigen sich die Bochumer nach einer Ecke von der rechten Fahne. Am Fünferraum bedrängt Lambropoulos Giefer allerdings zu stark, sodass der Unparteiische auf Offensivfoul entscheidet.

44 Tooor für Karlsruher SC, 2:1 durch Marvin Wanitzek

Wanitzek übernimmt die Verantwortung und schiebt die Murmel in die untere rechte Ecke. Schuhen war anderweitig unterwegs.

44 Gelbe Karte für Nicolai Rapp (SV Darmstadt 98)

Rapp wird für sein Vergehen mit Gelb bedacht.

43 Nielsen probiert sich ein weiteres Mal aus der zweiten Reihe, diesmal aus vollem Lauf und etwa 22 Metern. Esser kann den flachen Versuch in der rechten Ecke problemlos stoppen.

43 ...Elfmeter für den KSC! Die Ecke wird vom kurzen an den langen Pfosten verlängert, wo Hofmann zunächst über die Kugel haut. Er setzt aber per Kopf nach und drückt das Rund am Fünfer stehend an den linken Pfosten. Währenddessen hat Rapp das Bein viel zu hoch und trifft den Angreifer mit dem Fuß im Gesicht. Der Strafstoß geht absolut in Ordnung.

42 Wieder Goller: Diesmal wird der 21-Jährige selbst in Abschlussposition gebracht. Sein Schuss aus halbrechten acht Metern wird zur Ecke geblockt...

41 Gondorf läuft an den gegnerischen Strafraum und steckt stark in die Gasse zu Goller durch. Der Ex-Schalker probiert es mit einer Flanke in die Mitte, wo er Hofmann allerdings nicht findet.

40 Erneut darf sich Kopacz an einer Ecke von der linken Fahne versuchen. Diesmal gerät die Hereingabe etwas zu lange und segelt noch abgefälscht ins rechte Toraus.

41 ... nach der Ausführung von der rechten Fahne begeht Hübers am kurzen Fünfereck ein Offensivfoul.

40 Ducksch ist auf der rechten Sechzehnerseite Adressat eines flachen Anspiels vom nahen Flügel. Sein Schuss nach schneller Drehung schafft es zwar nicht auf den Kasten, wird aber durch Raum zur Ecke abgefälscht...

38 Die zwei Parteien liefern sich einen munteren Schlagabtausch, da beide Mannschaften in der Abwehr nicht wirklich sattelfest wirken. Der Ausgleich zum 2:2 war für die enorm das angeschlagenen Tabellenletzten enorm wichtig.

38 Der Rasen im Wildpark muss ordentlich leiden. Beide Mannschaften gehen robust zu Werke und lassen in Zweikämpfen keine Fragen offen. Dennoch ist das eine bislang faire Angelegenheit.

37 Hübers bewirbt sich für eine erste Gelbe Karte, indem er den schnelleren Nielsen auf der rechten Abwehrseite mit beiden Händen per Griff an die Schulter zu Boden reißt. Referee Günsch verzichtet aber noch auf die Premierenverwarnung.

35 Tooor für Würzburger Kickers, 2:2 durch Patrick Sontheimer

Die perfekte Antwort der Würzburger! Kopacz flankt eine Ecke von der linken Fahne an den Fünfer, wo Riemann entschlossen hochsteigt und die Kugel mit der Faust nach vorne boxt. Aus 20 Metern drückt Sontheimer mit dem rechten Schlappen ab und trifft ins flache rechte Eck, weil das Spielgerät an allen Bochumern vorbeirauscht.

35 Hofmann vergibt das sichere 2:1! Rapp will am eigenen Strafraum den Ball zu Schuhen zurückspielen, trifft die Kugel aber nicht und holt damit Hofmann in die Situation. Der Angreifer läuft völlig frei auf Schuhen zu, scheitert aus neun Metern aber am Schlussmann. Auch die folgende Ecke bringt nichts ein.

35 Nielsen wird im halbrechten Offensivraum bedient. Der Norweger dribbelt nach innen und zirkelt mit dem linken Innenrist aus 21 Metern auf die halblinke Ecke. Dort greift Esser sicher zu.

33 Mehlem bringt von der linken Seite eine halbhohe Hereingabe an den kurzen Pfosten. Dort rutscht Dursun heran, befördert das Spielgerät aber unter Kobalds Bedrängnis neben die linke Längsstange.

32 Tooor für VfL Bochum, 1:2 durch Danilo Soares

Von der linken Seite flankt Novothny das Spielgerät flach vor den Fünfer. Dort scheitert Zoller aus kürzester Distanz an Schlussmann Giefer. Von dort prallt die Kugel zu Soares, der das Leder im Fallen ins linke Eck befördert.

30 Bei jeder Szene wird Foul gefordert! Im Strafraum geht Douglas nach einer Ecke nach oben und wird von hinten leicht geschoben. Während die Würzburger Elfmeter fordern, geht Douglas mit der Hand zum Ball, sodass Thomsen auf Offensivfoul entscheidet.

32 Erstmals in der laufenden Saison kassiert die Kocak-Truppe zwei Gegentore in einer Halbzeit. Letztmals musste ein 96-Torhüter im Dezember 2019 vor dem Kabinengang zweimal hinter sich greifen.

31 Honsak läuft vom linken Sechzehnereck nach innen und vertritt sich bei seinem Schussversuch. Er muss kurz behandelt werden, kann aber zunächst weitermachen.

28 Von der halblinken Seite im Sechzehner der Würzburger versucht sich Novothny an einer Hereingabe. Mit der Flanke bleibt der Torschütze am angelegten Arm seines Gegenspielers hängen. Das reicht nicht für einen Elfmeter.

29 Nach einer halben Stunde geht dieses 1:1 in Ordnung. Nachdem die Badener den besseren Start verzeichneten und auch vor dem Ausgleich wieder stärker wurden, hatten die Lilien direkt nach dem Führungstreffer Vorteile. So darf es gerne weitergehen.

29 In der Live-Tabelle ziehen die Franken mit den Niedersachsen gleich, haben nun auch neun Punkte auf dem Konto. Mit einem weiteren Treffer würden die Franken am Gast vorbeiziehen.

26 Coach Reis reagiert richtig und nimmt nach dem 1:1 Losilla vom Platz. Nach der Auswechslung erklärt der Trainer seinem Akteur die Beweggründe für den Tausch. Bei der nächsten Kleinigkeit wäre der Bochumer vom Platz gestellt worden.

26 Mai verlängert einen Wanitzek-Freistoß aus dem Halbfeld elf Meter vor dem eigenen Tor unglücklich ans lange Eck. Schuhen hat Glück, dass der Ball auf dem Netz landet und die folgende Ecke verpufft.

27 Tooor für SpVgg Greuther Fürth, 2:0 durch Paul Seguin

Die Franken legen schnell nach! Der durch Hrgota auf die linke Außenbahn geschickte Raum passt auf Höhe der Fünferkante flach und hart vor den Kasten. Der Ball rutscht an den zweiten Pfosten zu Seguin durch, der mit dem rechten Innenrist direkt in die linke Ecke vollendet.

25 Einwechslung bei VfL Bochum: Robert Tesche

25 Auswechslung bei VfL Bochum: Anthony Losilla

25 Damit belohnt sich die Eichner-Truppe für eine weiterhin couragierte Leistung. Noch immer nämlich pressen sie den Gegner bis an den eigenen Strafraum, einzig an Chancen mangelte es bislang. Damit ist alles wieder auf Null.

24 Der Treffer hatte sich nicht unbedingt angedeutet. Insgesamt wirken die Hausherren bedient, die gerne schon früh eine Gelb-Rote Karte gegen Losilla gesehen hätten und nun das 1:1 herschenken.

25 Hrgota aus der zweiten Reihe! Der Schwede zieht vom rechten Halbraum nach innen und visiert aus 21 Metern mit dem linken Spann die flache rechte Ecke an. Die Kugel fliegt nicht weit am Aluminium vorbei; Esser wäre aber wohl zur Stelle gewesen.

21 Tooor für VfL Bochum, 1:1 durch Soma Novothny

Würzburg schenkt den Bochumern den Ausgleich! Am eigenen Sechzehner verliert Toko das Spielgerät leichtfertig gegen Novothny, der seinen Körper regelkonform einsetzt. Mit der Pike schießt der Angreifer die Murmel durch die Hosenträger von Giefer, sodass das Spielgerät im linken Eck einschlägt.

22 Tooor für Karlsruher SC, 1:1 durch Philipp Hofmann

Der Ausgleich! Darmstadt bekommt die Kugel nach dem Freistoß gleich zwei Mal nicht entscheidend geklärt. Am Ende setzt sich Gondorf auf der linken Seite durch und hat viel zu viel Zeit zum Flanken. Seine Hereingabe spitzelt Hofmann mit dem langen Bein in Richtung Tor. Schuhen pariert den Schuss aus der Nahdistanz zunächst gut, im Nachsetzen grätscht Hofmann das Ding aber unter das Tordach.

22 Von der rechten Außenbahn tritt Wanitzek einen Freistoß an den langen Pfosten. Gondorf legt per Kopf in die Mitte, wo er keinen Mitspieler findet.

22 Tooor für SpVgg Greuther Fürth, 1:0 durch Julian Green

Das Kleeblatt schnappt sich die Führung! Hrgota spielt vom halbrechten Offensivkorridor steil in den Sechzehner zu Nielsen, der das Leder direkt an die mittige Fünferkante weiterleitet. Green spitzelt es mit dem rechten Fuß an Esser vorbei in die Maschen.

20 Gelbe Karte für David Kopacz (Würzburger Kickers)

Auch Kopacz bedient sich eines taktischen Fouls und kassiert diesmal Gelb. Darüber sind die Würzburger verständlicherweise nicht erfreut.

19 Bochum kann sich hin und wieder mal in der Offensive zeigen, doch hinten tun sich viel zu viele Löcher auf. Bislang sind die Gäste noch nicht wirklich drin in der Partie.

20 Maina wird auf die rechte Strafraumseite geschickt. Er holt aus gut 14 Metern mit dem rechten Fuß zum Schuss aus, doch Sarpei kann ihn mit einer sauberen Grätsche stoppen.

19 "Klar in den Abläufen!" brüllt Trainer Anfang seinen Mannen von außen zu. Derzeit dürfte er mit der Vorstellung seiner Elf zufrieden sein. Das sieht überwiegend zielstrebig aus seit dem 1:0.

16 Losilla mit ganz viel Glück! Der Bochumer hat bereits Gelb und zieht Baumann von hinten am Trikot. Damit wird den Würzburgern ein Konter verwehrt, das zwingend Gelb-Rot nach sich ziehen muss.

17 Hrgota lässt nach einer weiteren Vorarbeit Meyerhöfers aus zentralen sieben Metern eine weitere Großchance ungenutzt, indem er Esser gegen die Brust ballert. Der Treffer des Schweden hätte wegen einer Abseitsstellung seines Vorlagengebers aber ohnehin nicht gezählt.

16 Da machen die Hessen zu wenig draus. Über Fröde gelangt die Pille bei einer Drei-gegen-Drei-Kontersituation auf die halbrechte Seite zu Kempe. Der Torschütze findet aber weder Anspielstation noch Schussposition. Karlsruhe klärt.

15 Statistiken des Tages: Zuletzt drehten die Bochumer einen Rückstand vor 44 Spielen gegen Greuther Fürth, während die Würzburger seit 22 Duellen in der 2. Bundesliga ohne Sieg sind. Bleibt abzuwarten, ob eine Negativserie gebrachen wird.

15 Hübers hat sich am rechten Knie verletzt und muss auf dem Feld behandelt werden.

14 Die Gegenseite: Kempe zieht vom rechten Sechzehnmeterraumeck nach innen und schließt wuchtig aus 18 Metern ab. Gersbeck ist zur Stelle.

12 Nach einer Ecke von der linken Seite springt das Leder an die zentrale Sechzehnerseite zu Zoller. Der Bochumer drückt direkt ab und jagt das Spielgerät in die VIP-Area hinter dem Tor.

13 Kobald steht am Elfmeterpunkt infolge einer Ecke von links gut postiert. Sein Kopfball ist aber zu harmlos und landet direkt bei Schuhen.

13 Fürth mit der Riesenchance zum 1:0! Nach Meyerhöfers Querpass von der rechten Sechzehnerseite werden die Schüsse von Hrgota, Nielsen und Ernst aus kurzer Distanz durch Abwehrspieler geblockt. Mit einem weiteren Versuch scheitert dann Meyerhöfer an 96-Schlussmann Esser.

12 Das haben sich die Süddeutschen sicherlich anders vorgestellt. Nach dem mutigen Beginn werden sie mit der ersten Offensivaktion der Gäste eiskalt erwischt. Mal sehen, wie jetzt die Reaktion ausfällt.

12 Muroya probiert sein Glück mit einem Rechtsschuss aus zentralen 22 Metern. Der Versuch des Japaners rauscht weit oben rechts an Burcherts Kasten vorbei.

11 Das haben sich die Bochumer sicherlich anders vorgestellt, die in der Rückwärtsbewegung allerdings auch maximal schlecht agiert haben. Der VfL hat noch genug Zeit, um den Rückstand umzubiegen.

9 Gelbe Karte für Anthony Losilla (VfL Bochum)

Losilla kommt im Mittelfeld gegen Kopacz zu spät und kassiert die erste Gelbe der Partie.

9 Gästekapitän Kaiser ist in der Luft mit Raum zusammengestoßen und bleibt zunächst auf dem Rasen liegen. Er setzt seinen Arbeitstag dann aber doch ohne Behandlung fort.

9 Tooor für SV Darmstadt 98, 0:1 durch Tobias Kempe

Und plötzlich führen die Lilien! Auf dem linken Flügel tankt sich Honsak nacheinander an Fröde und Thiede vorbei und rennt zur Grundlinie. Seine flache Flanke in den Rückraum findet Kempe, der den Ball aus leicht halblinken zwölf Metern eigentlich überhaupt nicht gut erwischt. Irgendwie aber hoppelt der Versuch entgegen Gersbecks Laufrichtung ins linke Eck. Dabei touchiert es noch leicht den Pfosten.

7 Tooor für Würzburger Kickers, 1:0 durch Ridge Munsy

Mit der ersten Chance gehen die Würzburger in Front! Im Zentrum darf Kopacz mutterseelenallein auf das gegnerische Gehäuse zulaufen. Vor dem Sechzehner passt der Würzburger die Murmel perfekt in den Lauf von Munsy, der aus etwa zwölf Metern halblinker Position das flache rechte Eck anvisiert. Vom Innenpfosten springt das Spielgerät hinter die Linie.

7 Inzwischen hat der SVD die Nummer etwas mehr in den Griff bekommen. Zwar macht der KSC weiter deutlich mehr für die Partie. Allerdings hat sich die Defensive der Auswärtself auf das Pressing eingestellt.

6 Green zirkelt die erste Ecke von der linke Fahne in Richtung Elfmeterpunkt. Hübers soll die Kugel nach Ansicht der Hausherren mit dem ausgestreckten linken Arm berührt haben, doch ein Pfiff des Unparteiischen bleibt es und auch durch den VAR kommt es zu keiner Korrektur.

4 Die zwei Mannschaften gehen in den ersten Minuten ohne Rücksicht auf Verluste in die Zweikämpfe, sodass Referee Thomsen alle Hände voll zu tun hat. Beide Parteien wollen den Ball in den eigenen Reihen halten.

4 In den ersten Minuten generieren die Gastgeber etwas mehr Ballbesitz und gehen mit aggressivem Pressing zu Werke. Ein energischer Auftakt.

3 Die Franken präsentieren einen frühen Gegenstoß, mit dem sie in wenigen Momenten das ganze Feld überbrücken. Am Ende des Angriffs steht Hrgota, der sich die Kugel auf der linken Sechzehnerseite auf den rechten Fuß legt, doch sein Schuss aus 14 Metern wird durch Hübers geblockt.

1 Los geht's in Würzburg! Die Hausherren stoßen in roten Trikots an, während Bochum in himmelblauen Jerseys gastiert.

1 Spielbeginn

1 Ab geht's.

1 Spielbeginn

1 Fürth gegen Hannover – Durchgang eins im Ronhof ist eröffnet!

1 Spielbeginn

Vor wenigen Augenblicken haben die Mannschaften den Rasen betreten.

Beide Mannschaften betreten das grüne Parkett in Würzburg, sodass es in wenigen Augenblicken losgehen kann. Leiter des Geschehens ist Dr. Martin Thomsen.

In Würzburg wollen die Bochumer den zweiten Sieg in Folge einfahren. Im Vergleich zum hart erarbeiteten 2:0-Sieg gegen Aue schickt Trainer Reis die identische Startelf ins Renne. Auch in diesem Spiel dürften Žulj und Ganvoula wichtige Optionen von der Bank aus sein.

Bei den Gästen gibt es dagegen nur eine Veränderung. Pálsson rückt für Hohn in die Startelf.

Die Hausherren tauschen im Vergleich zum vergangenen Wochenende auf zwei Positionen. Für Djuricin und Kother beginnen Wanitzek und Goller.

Nach der 1:3-Pleite in Hamburg wollen die Würzburger endlich den ersten Sieg in der 2. Liga einfahren. Dafür verändert Coach Antwerpen seine Mannschaft im Vergleich zum HSV-Duell lediglich auf einer Position: Douglas rutscht in die Erste Elf und verdrängt Lotrič vorerst auf die Bank.

Bei den Niedersachsen, die in Pflichtspielen gegen das Kleeblatt letztmals im Dezember 1999 ohne eigenen Treffer blieben und denen der Sprung auf den zweiten Tabellenplatz winkt, stellt Coach Kenan Kocak nach dem Heimsieg gegen Düsseldorf zweimal um. Muroya und Maina ersetzen Hult und (Oberschenkelprobleme) Weydandt (Bank).

Etwas durchwachsener lesen sich die vergangenen Auftritte der Hessen. Nach der Auftaktschlappe am ersten Spieltag kamen sie lediglich zu einem Sieg (3:2 beim 1. FC Nürnberg). Seit diesen drei Zählern von Anfang Oktober fuhren sie zwei Remis in Serie ein und finden sich damit ebenfalls eher in der unteren Region des Klassements wieder. Auch für sie gilt es, nun wieder Anschluss an andere Gefilde zu finden.

Auf Seiten der Franken, die nur eines der jüngsten sieben Vergleiche mit Hannover für sich entscheiden konnten und die heute den ersten Heimsieg seit Ende Februar einfahren wollen, hat Trainer Stefan Leitl im Vergleich zum Erfolg in Kiel auf personelle Änderungen verzichtet. Spielmacher hinter dem Angriffsduo Hrgota und Nielsen ist Ernst.

Bochum reist dagegen mit breiter Brust an. Mit einem Sieg in der Fremde könnte der VfL, der aktuell mit acht Punkten auf der sechsten Position liegt, bis auf den zweiten Platz vorspringen. Am vergangenen Wochenende taten sich die Reis-Männer gegen Aue in Überzahl lange schwer, ehe die Joker Žulj und Ganvoula den 2:0-Sieg besorgten. Gegen Würzburg wollen die Gäste den zweiten Sieg am Stück einfahren.

Der Trend zeigt nach oben bei den Badenern. Nach drei Niederlagen zu Saisonbeginn ohne eigenen Torerfolg gelangen gegen den SV Sandhausen (3:0) und beim 1. FC Nürnberg (1:1) die ersten Punktgewinne. Zwar steht vor dieser Partie noch immer ein Abstiegsplatz zu Buche. Mit einem neuerlichen Dreier wäre der Kontakt an das Tabellenmittelfeld allerdings wiederhergestellt.

Hannover 96 ist seit Freitag das einzige Team im nationalen Fußball-Unterhaus, das in dieser Spielzeit noch nicht unentschieden gespielt hat: Ihre drei Heimspiele haben die Niedersachsen gewonnen und auswärts setzte es zwei Niederlagen. Am letzten Samstag schlugen sie Absteiger Fortuna Düsseldorf durch die Treffer von Muslija (57.) und Ducksch (63., Strafstoß) sowie ein Eigentor (84.) mit 3:0.

Bei den Würzburger Kickers läuft in der zweithöchsten deutschen Spielklasse noch nicht allzu viel zusammen. Nach fünf absolvierten Partien liegen die Aufsteiger mit einem mageren Pünktchen auf dem letzten Tabellenplatz. Vor allem defensiv bieten die Hausherren immer wieder zu viele Lücken an, im Zuge dessen bereits elf Gegentore geschluckt werden mussten. Auf der Vorstellung in Hamburg in der vergangenen Woche können die Würzburger aufbauen. Zur Halbzeit führte man nach starkem Kampf mit 1:0 und ging am Ende dennoch mit 1:3 baden. Heute soll endlich der erste Dreier her.

Hallo und herzlich willkommen zur 2. Bundesliga! Ab 13:30 Uhr duellieren sich Würzburg und Bochum.

Die SpVgg Greuther Fürth hat vor acht Tagen endlich ihren ersten Ligasieg eingefahren, gewann dank der Treffer von Seguin (7.), Hrgota (28.) und Nielsen (58.) mit 3:1 bei der bis dato ungeschlagenen KSV Holstein. Das Kleeblatt war mit Unentschieden gegen den VfL Osnabrück, beim FC Erzgebirge Aue (jeweils 1:1) und beim FC Würzburger Kickers (2:2) in das Spieljahr gestartet, bevor es eine 0:1-Pleite beim Hamburger SV kassiert hatte.

Hallo und herzlich willkommen zum sechsten Spieltag in der 2. Bundesliga! In einem Kellerduell treffen heute der Karlsruher SC und der SV Darmstadt 98 aufeinander. Anstoß im Wildpark ist um 13:30 Uhr.

