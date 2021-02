St. Pauli - Sandhausen

8 Der junge Zalazar ist mal wieder ein Aktivposten bei den Norddeutschen und sorgt mit viel Tempo und guten Dribblings für Gefahr. Die Gäste müssen sich weiter sortieren und befreien sich nur selten.

Aue - Hamburg

10 Die Elbestädter übernehmen mehr und mehr die Kontrolle und halten den Schwerpunkt des Geschehens in der gegnerischen Hälfte. Die recht passiven Hausherren warten noch auf ihren ersten schnellen Gegenstoß.

St. Pauli - Sandhausen

5 Sandhausen rettet auf der Linie! Zalazar schickt Burgstaller mit einem Heber in den Strafraum. Der Angreifer schnippelt das Leder am Keeper vorbei, Burgstaller zieht aus spitzem Winkel ab und Rossipal steht auf der Linie goldrichtig. Der Treffer hätte aber vermutlich wegen einer Abseitsstellung nicht gezählt.

4 Die Hausherren übernehmen die Kontrolle, die Sandhäuser verteidigen allerdings auch sehr diszipliniert. Sogar Stoßstürmer Keita-Ruel arbeitet mit und gewinnt sogar einen wichtigen Zweikampf auf der Position des Linksverteidigers.

Aue - Hamburg

7 Hektische erste Momente sind von vielen Ballbesitzwechseln geprägt. Der Untergrund vermittelt einen ziemlich matschigen Eindruck. Sein Zustand dürfte sich im Laufe des Abends deutlich verschlechtern.

St. Pauli - Sandhausen

2 Werder-Leihgabe Kapino wird das erste Mal geprüft und lässt einen knallharten Freistoß von Zalazar kontrolliert abtropfen. Der Torhüter hat sofort den Stammplatz inne und verkaufte sich bislang auch ordentlich.

Aue - Hamburg

4 Kittel flankt einen ersten Freistoß vom linken Flügel zu hoch in den Sechzehner. Das Spielgerät segelt über Freund und Feind hinweg ins rechte Toraus.

St. Pauli - Sandhausen

1 Die Gäste stoßen an, der FCSP verteidigt den ersten langen Schlag souverän.

1 Spielbeginn

Aue - Hamburg

1 Aue gegen Hamburg – Durchgang eins im Erzgebirgsstadion ist eröffnet!

1 Spielbeginn

Soeben haben die Mannschaften den Rasen betreten.

St. Pauli - Sandhausen

Der Rasen sieht noch recht ordentlich aus, die äußeren Bedingungen sind mit Temperaturen um den Gefrierpunkt und Schneegestöber nicht wirklich angenehm. Es bleibt abzuwarten, welche Mannschaft damit besser zurecht kommen wird. Schiedsrichter Patrick Alt wird in wenigen Minuten anpfeifen!

Es dürfte ein äußerst umkämpftes Duell geben, einen Favoriten gibt es keinesfalls. Im Hinspiel siegte der SVS knapp durch ein Eigentor von Daniel Buballa. Die Gesamtbilanz ist mit sechs Siegen für St. Pauli, sechs Unentschieden und fünf Siegen für Sandhausen ebenfalls sehr ausgeglichen. Beide Teams gehören seit Jahren fest zum Zweitliga-Zirkus, auch wenn der Blick zumeist nach unten geht.

Aue - Hamburg

Bei den Norddeutschen, die das Hinspiel Ende Oktober nach Treffern von Wintzheimer (17.), Kittel (57.) und Narey (72.) mit 3:0 für sich entschieden und die auswärts bislang nur in Heidenheim verloren haben, stellt Coach Daniel Thioune nach dem 3:1-Heimsieg gegen den SC Paderborn 07 einmal um. Den Platz des verletzten Leistner (Muskelbündelriss im Oberschenkel) nimmt Jung ein.

Auf Seiten der Sachsen, die die Rothosen im Heimspiel der vergangenen Saison Ende Februar noch vor Zuschauern mit 3:0 schlugen und die in der laufenden Saison 17 ihrer 28 Punkte im eigenen Stadion holten, hat Trainer Dirk Schuster im Vergleich zur 0:3-Auswärtsniederlage bei der SpVgg Greuther Fürth zwei personelle Änderungen vorgenommen. Anstelle von Ballas (Muskelfaserriss im Oberschenkel) und Rizzuto (Bank) beginnen Breitkreuz und Hochscheidt.

St. Pauli - Sandhausen

Bei den Sandhäusern ist es zunächst etwas erstaunlich, dass es trotz des Sieges im Rücken gleich vier Umstellungen gibt. Im Detail überrascht es nicht: Kapitän Dennis Diekmeier kehrt nach Gelbsperre zurück, Stürmer Daniel Keita-Ruel darf nach seinem Treffer wieder von Beginn an aufs Feld, Alexander Rossipal und Tim Kister beginnen zudem in der Defensive. Dafür rücken Diego Contento, Gerrit Nauber und Patrick Schmidt auf die Bank, Besar Halimi ist außerdem nicht fit.

Aue - Hamburg

Der Hamburger SV hat im Januar 14 von 18 Punkten geholt und ist mittlerweile seit neun Begegnungen ungeschlagen. Die Englische Woche schlossen die Hansestädter am Samstag mit einem 3:1-Heimsieg gegen den SC Paderborn 07 ab, für den Heyer (8.) und Doppelpacker Kittel (21., 53.) mit ihren Treffern verantwortlich zeichneten. Nach 19 Runden liegen sie vier Zähler vor den ärgsten Verfolgern VfL Bochum und Holstein Kiel.

St. Pauli - Sandhausen

Es sah zum Jahreswechsel düster aus für die Kiezkicker, doch St. Pauli schaffte die Trendwende und konnte sich wieder etwas befreien. Dennoch braucht es in solchen Spielen wie heute dringend Punkte, damit der Klassenerhalt Realität werden kann. Trainer Timo Schultz vertraut auf die gleiche Aufstellung wie in Heidenheim, nur Sebastian Ohlsson kehrt für Luca Zander in die Startelf zurück.

Aue - Hamburg

Der FC Erzgebirge Aue hat seine Platzierung in den einstelligen Tabellenregionen nach der kurzen Winterpause mit drei Siegen und drei Niederlagen gehalten. Der Vorjahressiebte scheint sich auch in der laufenden Saison keine echten Abstiegssorgen machen zu müssen und könnte mit einem punkteträchtigen Februar sogar noch einmal auf den dritten Rang schielen, ist dieser aktuell doch acht Punkte entfernt.

Als Spieltagseröffner kamen in der 2. Bundesliga natürlich jene Klubs in Frage, die bereits vor dem Achtelfinale aus dem DFB-Pokal ausgeschieden waren. Während der FC Erzgebirge Aue und der Hamburger SV jeweils schon in der 1. Runde des nationalen Cup-Wettbewerbs Mitte September die Segel streichen mussten, können beide Klubs die Erwartungen im nationalen Fußball-Unterhaus bislang erfüllen.

St. Pauli - Sandhausen

Am Millerntor treffen heute zwei Mannschaften aufeinander, die zwar im Tabellenkeller stehen, aber zuletzt jeweils Befreiungsschläge erzielen konnten. St. Pauli erkämpfte sich in einem wilden Spiel mit dem 4:3 in Heidenheim den dritten Sieg in den letzten vier Partien. Sandhausen beendete eine kurze Sieglos-Serie gegen den 1. FC Nürnberg beim 2:0. Mit Hurra-Fußball ist beim Duell 15. gegen 16. nicht zu rechnen, im Schneetreiben von Hamburg könnte es durchaus hitzig werden.

Aue - Hamburg

Hallo und herzlich willkommen zur 2. Bundesliga am frühen Freitagabend! Der FC Erzgebirge Aue empfängt zum Start des 20. Spieltags den Hamburger SV. Veilchen und Rothosen stehen sich ab 18:30 Uhr auf dem Rasen des Erzgebirgsstadions gegenüber.

St. Pauli - Sandhausen