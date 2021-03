Bochum - Hamburg

46 Gelbe Karte für Amadou Onana (Hamburger SV)



46 Weiter geht's! Die Gastgeber waren schon ganz früh wieder auf dem Rasen und haben minutenlang gewartet. Losilla und Co. scheinen heiß auf die zweite Hälfte zu sein.

46 Anpfiff 2. Halbzeit

45 Halbzeitfazit:

Der Hamburger SV führt im Spitzenspiel mit 1:0. Bochum hat sehr gut begonnen und die Gäste im Spielaufbau vor große Probleme gestellt. Allerdings konnten sich die Hanseaten mit zunehmender Zeit immer mehr befreien und sind mit der ersten großen Torchance dann auch direkt in Front gegangen. Der VfL wirkte davon nur kurz geschockt und rannte anschließend direkt wieder an. Allerdings ist es dem Team aus dem Ruhgebiet nicht gelungen sich Möglichkeiten zu erspielen. Zu allem Überfluss ist Danny Blum für ein absolut unnötiges Foul auch noch vom Platz geflogen. In Unterzahl wird das Comeback für Thomas Reis und seine Truppe sicherlich nicht leichter. Trotzdem werden sie alles versuchen, um die Niederlage zu verhindern. Es kann also spannend werden. Bis gleich!

45 Ende 1. Halbzeit

45 Auch kurz vor dem Ende des ersten Durchgangs steht die Hintermannschaft der Norddeutschen hervorragend. Bochum versucht viel, aber hat es noch nicht geschafft Ulreich ernsthaft zu prüfen.

45 Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 4

45 Sven Ulreich lässt sich viel Zeit bei seinem Abschlag. Der Hamburger SV wirkt sehr zufrieden mit der aktuellen Situation.

42 Thomas Reis reagiert noch vor dem Halbzeitpfiff. Mit dem Wechsel Miloš Pantović für Silvère Ganvoula wird es nominell minimal defensiver.

42 Einwechslung bei VfL Bochum: Miloš Pantović

42 Auswechslung bei VfL Bochum: Silvère Ganvoula

41 Gelbe Karte für Josha Vagnoman (Hamburger SV)

Vagnoman geht weit vorne drauf und kommt gegen Bella-Kotchap zu spät. Für den Schubser sieht der Außenverteidiger die Gelbe Karte.

39 Durch den Platzverweis sind die Offensivbemühungen der Gastgeber ein wenig geschwächt worden. Jetzt geht es erst einmal darum nicht noch einen weiteren Gegentreffer vor der Pause zu kassieren.

37 Onana wurde lange behandelt und Dr. Felix Brych hat noch ein Gespräch mit Thomas Reis geführt. Deswegen geht es erst jetzt weiter. In Unterzahl wird die Aufgabe für den VfL Bochum natürlich nicht einfacher.

35 Rote Karte für Danny Blum (VfL Bochum)

Brutales Foul! Auf Höhe der Mittellinie springt Blum mit gestrecktem Fuß von hinten in den davoneilenden Torschützen. Er trifft Onana mit der offenen Sohle an der Wade und wird zurecht vom Platz gestellt.

34 Die Gäste reagieren aggressiv und wollen sofort den Ausgleich.

31 Das 1:0 zählt! Der Hamburger SV nutzt die erste große Gelegenheit und geht in Front. Vagnoman war nicht mehr dran. Deshalb ist alles regelkonform.

30 Der Treffer wird vom VAR überprüft. Es geht um eine mögliche Abseitsstellung des Torschützen.

29 Tooor für Hamburger SV, 0:1 durch Amadou Onana

Der HSV führt! Hunt schlägt einen Freistoß aus dem linken Halbfeld weit in den Sechzehner. Losilla steht sehr tief und hebt dadurch das Abseits mehrerer Akteure in weiß auf. Vagnoman verpasst noch, doch direkt dahinter ist Onana. Der 19-Jährige nimmt den Ball mit rechts an und schließt mit links im Fallen ab. Das Leder landet unten rechts im Kasten.

26 Heyer kann erst einmal ohne Behandlung weitermachen. Anscheinend beißt der 25-Jährige auf die Zähne.

25 Moritz Heyer humpelt und fasst sich an den hinteren Oberschenkel. Ein Ausfall der Allzweckwaffe wäre ein großer Rückschlag für Daniel Thioune und seine Truppe.

23 Ein VfL-Freistoß können die Gäste problemlos klären. Bockhorn startet den zweiten Anlauf, aber bleibt hängen. Deshalb bietet sich für die Hanseaten viel Platz zum kontern. Kittel bleibt mit seinem langen Pass dann allerdings an Danilo Soares hängen. Da wäre deutlich mehr drin gewesen.

20 Vagnoman schaltet sich zum ersten Mal vorne mit ein und bringt das Leder von der Grundlinie flach an den Elfmeterpunkt. Dort hat sich Terodde von seinem Gegenspieler gelöst und schließt direkt ab. Der Neuner verzieht aber deutlich.

18 Der HSV findet jetzt immer besser in die Partie und erarbeitet sich immer mehr Spielanteile. Eine Möglichkeit konnten sie sich allerdings noch nicht erspielen.

16 Es ist das Duell der zwei besten Angriffsreihen der Liga. Dennoch sind Szenen vor den Toren bislang absolute Mangelware.

13 Hamburg hat das Geschehen in den letzten Minuten mehr ins Mittelfeld verlagern können. Trotzdem gehört die Anfangsphase ganz klar dem VfL.

10 Žulj leitet aus der Zentralen weiter auf Blum. Der Offensivspieler fackelt nicht lange und zieht von links vor der Strafraumgrenze ab. Der stramme Spannschuss rauscht jedoch ein gutes Stück links vorbei.

9 Das Gegenpressing der Hausherren hat bereits früh Spuren hinterlassen. Ulreich schickt seine Verteidiger beim Abschlag nach vorne und drischt die Pille sicherheitshalber tief in die gegnerische Hälfte.

7 Bochum geht von Beginn an ganz vorne drauf und bereitet den Gästen von der Elbe damit große Probleme im Aufbau.

5 Den ersten ruhenden Ball klärt Hunt direkt wieder ins Toraus. Blum führt erneut von der rechten Fahne aus. Dieses Mal kann Terodde die Hereingabe wegköpfen.

4 Holtmann erläuft ein tiefes Zuspiel von Ganvoula und holt im Duell mit Vagnoman den ersten Eckstoß.

2 Žulj befördert einen Freistoß aus dem Mittelfeld auf den rechten Flügel zu Holtmann. Eine gute Variante gegen die hochverteidigenden Hamburger. Die Flanke des 25-Jährigen gerät dann aber zu weit.

1 Los geht's! Der VfL stößt an und lässt den Ball erst einmal ruhig durch die eigenen Reihen laufen.

1 Spielbeginn

In der zweiten Liga ist es erst das sechse direkte Aufeinandertreffen dieser beiden Klubs. Die ersten beiden endeten jeweils mit einer Nullnummer. Die zwei folgenden konnte der HSV für sich entscheiden. Beim Hinspiel konnte Bochum dann den ersten Erfolg einfahren und mit 3:1 gewinnen. Žulj, Blum und Chibsah trafen für die Blau-Weißen. Terodde gelang damals der zwischenzeitliche Ausgleich.

Die Gäste halten an ihrer Anfangsformation fest und verändern die Startelf im Vergleich zum Remis gegen Kiel nur gezwungenermaßen auf einer Position. Daniel Thioune bringt Amadou Onana im zentralen Mittelfeld für David Kinsombi, der mit muskulären Problemen ausfällt.

Thomas Reis tauscht zweimal das Personal. Cristian Gamboa hat bereits seine zehnte Gelbe Karte gesehen und fehlt gesperrt. Den Posten hinten rechts übernimmt Herbert Bockhorn. Außerdem kommt Silvère Ganvoula zu seinem fünften Startelfeinsatz in dieser Saison. Thomas Eisfeld bleibt dafür zunächst draußen.

Für beide Mannschaften ist es das zweite Spitzenspiel in Folge. Der VfL Bochum konnte zuletzt mit 2:1 bei der SpVgg Greuther Fürth gewinnen. Damit haben sie den Kleeblättern ihre erste Niederlage in der Rückrunde zugefügt und die Pole-Position im Aufstiegsrennen verteidigt. Hamburg kam hingegen nicht über ein 1:1-Unentschieden gegen Holstein Kiel heraus. Die Hanseaten waren zwar die bessere Elf, aber haben es verpasst die eigenen Chancen auszunutzen. Immerhin reichte der Zähler, um an Fürth vorbeizuziehen und sich den Relegationsplatz zu sichern.

Die letzten fünf Partien haben die Situation im Aufstiegskampf deutlich verändert. Nach dem 19. Spieltag belegt der HSV noch den ersten Platz und der VfL lag vier Zähler dahinter. Seitdem ist allerdings viel passiert. Die Bochumer konnten vier Begegnungen gewinnen und mussten das Feld nur einmal als Verlierer verlassen. Hamburg konnte keinen Dreier mehr einfahren und kassierte überraschende Pleiten gegen Würzburg und St. Pauli. Dadurch sind Thomas Reis und sein Team mittlerweile Tabellenführer und liegen aktuell fünf Punkte vor den Rothosen.