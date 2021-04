Darmstadt - Düsseldorf

7 Skarke steht wieder im Fokus: Einen Konter spielen die Hausherren nicht ganz sauber aus, die Flanke von Berko landet über den Verteidiger aber doch beim Mittelfeldmann. Skarke zieht halbrechts aus 19 Metern ab, doch der flache Rechtsschuss geht deutlich links vorbei.

Hannover - Hamburg

9 Mit einem Tritt gegen Hults rechtes Schienbein bewirbt sich Onana für eine frühe Gelbe Karte. Referee Badstübner hat kurioserweise jedoch nicht einmal ein Foulspiel des Belgiers erkannt.

Nürnberg - Paderborn

7 Auf der halbrechten Seite spitzelt Valentini das Spielgerät unter Bedrängnis in den Sechzehner. Dort drückt Shuranov mit dem rechten Schlappen ab, wird beim Schussversuch noch gestört, sodass die Kugel deutlich über den Kasten rauscht.

Regensburg - Aue

8 Nach ruhigen ersten Minuten könnte dieses frühe Tor das Spiel früh aufwecken. Aue reagiert in den ersten Minuten zumindest wenig geschockt.

Darmstadt - Düsseldorf

6 Die erste Ecke bringt Skarke von rechts hoch in die Mitte, doch die Hereingabe gerät zu lang und kann geklärt werden. Dennoch kommen die Gastgeber sehr einfach nach vorne, weshalb auch Rösler von der Seite hereinruft: "Wir müssen mehr Körperlichkeit zeigen, Männer".

Sandhausen - Würzburg

6 Dann holen die Kickers aber den ersten Eckstoß der Partie heraus. David Kopacz nimmt sich des ruhenden Balls an und schlägt ihn von links ins Zentrum. Dort steigt allerdings die Verteidigung am höchsten.

4 Zu Beginn bleibt Sandhausen das akivere Team. Von Würzburg kommt noch nicht allzu viel auf dem Weg nach vorne.

Nürnberg - Paderborn

4 Von Abtasten in den ersten Minuten kann hier keine Rede sein. Die zwei Teams pressen extrem früh und stören den jeweiligen Spielaufbau des Gegners. Dementsprechend kommt es auf beiden Seiten zu zahlreichen Fehlpässen und Ungenauigkeiten.

Hannover - Hamburg

6 Die Niedersachsen starten mit hohen Ballbesitzwerten in die Partie, lassen die Kugel und den Widersacher in den ersten Minuten fast durchgängig laufen. Die wenigsten Kontakte gelangen allerdings in der Nähe des Gästekastens.

Darmstadt - Düsseldorf

3 Der erste Schuss aufs Tor lässt nicht lange auf sich warten. Peterson bekommt links im Strafraum ein Zuspiel und geht gleich in die Mitte. Sein flacher Abschluss aus acht Metern ist jedoch viel zu zentral und locker.

Regensburg - Aue

5 Tooor für Jahn Regensburg, 1:0 durch Jann George

Blitzstart für die Gastgeber! Ein langer Ball erreicht Albers, der per Kopf auf Makridis ablegt. Albers bekommt die Kugel von ihm zurück und legt das Spielgerät herrlich in den freien Raum. George taucht frei vor dem Tor auf und spitzelt das Leder an Männel vorbei in die Maschen.

Darmstadt - Düsseldorf

2 Beide Teams haben eine erste Aufbauphase. Düsseldorf in rot steht in einer klaren Viererreihe, während die im Sondertrikot blau-weiß-karierten ihre Außenverteidiger sehr zentral neben einem zurückfallenden Sechser positionieren.

Sandhausen - Würzburg

2 Die Gastgeber aus der Kurpfalz dringen erstmals in den Strafraum ein. Bonmann muss eine Flanke von Esswein parieren. Seine Vordermänner klären im Anschluss.

Regensburg - Aue

1 Auf geht's! Aue stößt an und das im gewohnten Lila und Weiß. Die Gastgeber agieren in weißen Jerseys und roten Hosen.

Hannover - Hamburg

3 Twumasi flankt die erste Ecke von der rechten Fahne an das kurze Fünfereck. Wintzheimer befördert die Kugel von dort per Kopf aus der Gefahrenzone.

Sandhausen - Würzburg

1 Ein paar Sekunden hat es doch länger gedauert, aber jetzt gibt Cortus den Ball frei. Los geht die wilde Fahrt!

Nürnberg - Paderborn

1 Los geht's in Nürnberg! Die Hausherren starten in schwarzen Trikots in das Spiel, während Paderborn im neongelben Dress gastiert.

Sandhausen - Würzburg

Nürnberg - Paderborn

Darmstadt - Düsseldorf

Regensburg - Aue

Hannover - Hamburg

1 Hannover gegen Hamburg – auf geht's in der HDI-Arena!

Soeben haben die Mannschaften die Katakomben in Richtung Rasen verlassen.

Sandhausen - Würzburg

In den Spielertunneln des BWT-Stadions am Hardtwald sammeln sich die Mannschaften. Es dauert nicht mehr lange.

Nürnberg - Paderborn

Beide Mannschaften stehen in den Katakomben bereit, sodass es in wenigen Augenblicken losgehen kann. Leiter des Geschehens ist Alexander Sather, der von seinen zwei Assistenten Oliver Lossius sowie Manuel Bergmann unterstützt wird.

Sandhausen - Würzburg

Schiedsrichter der heutigen Partie ist Benjamin Cortus aus Röthenach. Dem 39-jährigen Offiziellen assistieren die Linienrichter Marcel Unger und Tobias Schultes.

Darmstadt - Düsseldorf

In den elf direkten Aufeinandertreffen der beiden heutigen Kontrahenten gab es sechs Siege für Düsseldorf und fünf für die Lilien. Das Hinspiel endete 3:2 für die Fortunen, die in der 89. Minute durch Kownacki den Siegtreffer erzielten.

Für Markus Anfang, den Trainer der Gastgeber ist es ein besonderes Duell. Der gebürtige Kölner war als Spieler und Trainer für die Fortuna aktiv. "Fortuna wird darum immer ein besonderer Club für mich sein", sagte er auf der Pressekonferenz.

Sandhausen - Würzburg

Auf eher freiwilliger Basis verändert das neue Trainerduo bei den Kickers die Startformation im Vergleich zum 1:1 gegen Regensburg. Douglas, Mitja Lotrič und Rajiv van La Parra müssen von der Seitenlinie aus zuschauen. Für die Drei beginnen Tobias Kraulich, Patrick Sontheimer und Robert Herrmann.

Regensburg - Aue

Bei den Gästen aus Aue gibt es im Vergleich zum letzten Spiel nur einen Wechsel in der Startelf. Louis Samson ist zurück im Kader und auch in der Startelf. Jan Hochscheidt ist der Leidtragende und sitzt zunächst auf der Bank.

Sandhausen - Würzburg

Beim SV Sandhausen fehlen dazu Ivan Paurević und Denis Linsmayer. Beide wurde im Vorfeld des Spiels positiv auf das Corona-Virus getestet. Ihnen geht es aber den Umständen entsprechend gut. Sie befinden sich in häuslicher Quarantäne.

Hannover - Hamburg

Bei den Elbestädtern, die in der Fremde 22 ihrer bisherigen 49 Punkte holten und die heute den Vorsprung auf den vierten Tabellenplatz auf sechs Punkte ausbauen können, verzichtet Coach Daniel Thioune nach dem 2:0-Heimsieg gegen den 1. FC Heidenheim 1846 auf personelle Änderungen. Der zuletzt wegen einer Coronainfektion fehlende Goagletter Terodde sitzt zunächst auf der Bank.

Regensburg - Aue

In der Länderspielpause konnte die Mannschaften etwas durchatmen. Das galt auch für Sebastian Stolze, der im Vergleich zum letzten Spiel zurück in die Mannschaft kehrt. Zudem ist für die Regensburger heute auch Scott Kennedy mit dabei. Die beiden ersetzten Albion Vrenezi und David Otto in der Startelf.

Darmstadt - Düsseldorf

Auch die Düsseldorfer wechseln nach der deutlichen 0:3-Niederlage gegen Bochum nur einmal: In der Innenverteidigung wird danso durch Krajnc ersetzt.

Sandhausen - Würzburg

Heute fällt Gerrit Nauber beim SVS mit der 5. Gelben Karte aus. Dafür kann Trainer Gerhard Kleppinger auf Kevin Behrens zurückgreifen, der vor zwei Wochen bei der 2:0-Niederlage in Aue gelbgesperrt fehlte. Außerdem nimmt Daniel Keita-Ruel auf der Bank platz, wofür Emanuel Taffertshofer startet.

Darmstadt - Düsseldorf

So überrascht es kaum, dass der lange Stürmer auch heute wieder starten darf. Es gibt nur eine Änderung nach dem 1:1 in Braunschweig: Torschütze Pálsson, der dreimal für Island aufgelaufen ist, steht nicht im Kader, dafür beginnt Fabian Schnellhardt.

Hannover - Hamburg

Auf Seiten der Niedersachsen, die das Hinspiel Anfang Dezember im Volksparkstadion dank eines Weydandt-Treffers (13.) mit 1:0 für sich entschieden und die im eigenen Stadion bisher nur zwei Partien verloren, hat Trainer Kenan Kocak im Vergleich zum 1:1-Auswärtsunentschieden beim FC Erzgebirge Aue vier personelle Änderungen vorgenommen. Anstelle von Elez, Ochs (beide auf der Bank), Başdaş (Trauerfall in der Familie) und Weydandt (Speicheldrüsenentzündung) beginnen Falette, Muslija, Twumasi und Sulejmani.

Nürnberg - Paderborn

Auch die Paderborner mussten am letzten Spieltag ein 2:2 hinnehmen. Im Vergleich zum Unentschieden gegen den KSC verändert Trainer Baumgart seine Mannschaft auf Positionen: Okoroji, Thalhammer und Vasiliadis dürfen sich heute von Beginn an beweisen und ersetzen Collins, Schallenberg sowie Justvan.

Regensburg - Aue

Für ein Duell um die Goldene Ananas wäre der FC Erzgebirge Aue auf jeden Fall bereit. Genau um diese wird es für die Sachsen in dieser Saison wohl gehen, denn sowohl nach oben als auch nach unten wird im Normalfall nicht mehr allzu viel gehen. Dennoch war man bei den Gästen erleichtert, als es im letzten Spiel nach drei sieglosen Auftritten wieder einen Dreier zu verzeichnen gab.

Darmstadt - Düsseldorf

Einen großen Beitrag dazu hat Serdar Dursun geleistet: Sechs der letzten zehn Treffer erzielte der Stürmer des SVD. Sein Vertrag läuft im Sommer aus, es erscheint mehr als fraglich, ob die Lilien ihn länger halten können werden.

Sandhausen - Würzburg

In der zweiten Liga trafen Sandhausen und Würzburg erst dreimal aufeinander. Zweimal gewann dabei der SVS, während die Kickers nur ein Remis ergatterten. Dieses gelang immerhin vor vier Jahren ebenfalls am Hardtwald. Das Hinspiel dieser Saison endete 3:2 für Sandhausen.

Regensburg - Aue

Jahn Regensburg würde im Schlussspurt der Saison dieses Jahr wohl am liebsten um die berühmt, berüchtigte Goldene Ananas spielen. Doch weil das Jahr 2021 für die Gastgeber sehr inkonstant läuft, müss der Jahn noch in Richtung Abstiegskampf schielen. Nach dem gestrigen des VfL Osnabrück ist der Vorsprung nur noch bei vier Punkten. Ein Heimsieg wäre heute dementsprechend wichtig.

Darmstadt - Düsseldorf

Zumindest was die eigenen Treffer angeht kann der heutige Kontrahent aus Darmstadt als Vorbild dienen. Die auf Position 13 gelegenen Hausherren stellen mit 42 Treffern die viertbeste Offensive der Liga. Leider ist auch die Hintermannschaft löchrig, sodass aber immerhin regelmäßig für Spektakel gesorgt wird. Bei keinem anderen Team der Liga fallen so viele Treffer: 86 Tore in 26 Spielen sprechen eine deutliche Sprache.

Hannover - Hamburg

Der Hamburger SV hat den März trotz der anfänglichen 0:1-Derbyniederlage beim FC St. Pauli zufriedenstellend bestritten, ließ er ihr doch ein Unentschieden gegen die KSV Holstein (1:1) sowie 2:0-Siege beim VfL Bochum und gegen den 1. FC Heidenheim 1846 folgen. Die Thioune-Auswahl ist noch längst nicht am Ziel, hat den Aufstieg bei einem machbaren Restprogramm aber in der eigenen Hand.

Sandhausen - Würzburg

Auch die Würzurger Kickers gewannen keines der letzten drei Spiele und zogen am Karfreitag die ultimative Reißleine: Bernhard Trares musste seinen Trainerposten abtreten. Kurzfristig übernehmen nun Ralf Santelli, Leiter des Nachwuchsleisungszentrums des FWK, und Vorstand Sport Sebastian Schuppan. Ob damit allerdings noch zehn Punkte für den Klassenerhalt aufgeholt werden können, darf bezweifelt werden.

Darmstadt - Düsseldorf

Somit geht es für die Fortuna also spätestens heute ums Ganze, nur ein Sieg kann die Rest-Chance auf den Aufstieg aufrechterhalten. Dazu muss sich aber einiges verbessern: Unter den ersten sieben Plätzen ist kein Team, das weniger Treffer erzielt hat, zuletzt gingen die Fortunen sogar zweimal leer aus (0:0 gegen Sandhausen, 0:3 gegen Bochum). Außerdem hat kein Team in den Top-Sieben Mehr Gegentreffer erzielt. Eine Bilanz, die wenig Hoffnung für einen Schluss-Spurt macht.

Regensburg - Aue

Hallo und herzlich willkommen zum 27. Spieltag der 2. Bundesliga. Langsam, aber sicher geht die Saison auf die Zielgerade. Am heutigen Sonntag treffen unter anderem Jahn Regensburg und Erzgebirge Aue aufeinander. Wie gewohnt geht es um 13:30 Uhr los!

Darmstadt - Düsseldorf

In den letzten drei Spielen sammelten die Lilien ganze sieben Punkte, sodass sie sich ein Polster von sechs Zählern auf den Relegationsplatz aufbauen konnten. Die Fortuna konnte die Länderspielpause dringender gebrachen, schließlich holte sie nur vier Punkte aus den letzten vier Spieltagen, sodass das Saisonziel Wiederaufstieg mit neun Punkten Rückstand in weite Ferne gerückt ist.

Nürnberg - Paderborn

Nach dem 2:2 gegen Greuther Fürth wollen die Nürnberger wieder drei Punkte einfahren. Im Vergleich zum Spiel vom vergangenen Wochenende schickt Coach Klauß die identische Mannschaft ins Rennen. Das Hinspiel konnte der Club mit 2:0 beim SC Paderborn gewinnen.

Sandhausen - Würzburg

Seit drei Spielen wartet der SVS auf einen Sieg in Liga zwei und musste den Rückstand auf das rettende Ufer auf vier Punke anwachsen lassen. Mit einem Sieg über die Franken aus Würzburg kann heute aber wieder Schlagdistanz hergestellt werden. Dafür müssen die Kurpfälzer allerdings auch eine bessere Chancenverwertung als zuletzt gegen Erzgebirge Aue an den Tag legen.

Hannover - Hamburg

Hannover 96 hat eine fast einmonatige Zwangspause hinter sich, mussten die beiden letzten Begegnungen vor der jüngsten Länderspielpause doch coronabedingt verschoben werden. Da die Kocak-Truppe aus ihren letzten vier Matches lediglich drei Unentschieden zog, wartet sie mittlerweile seit acht Wochen auf einen dreifachen Punktgewinn und hat damit jegliche Hoffnungen verspielt, noch einmal oben mitmischen zu können.

Nach 58 Aufeinandertreffen in der Bundesliga zwischen 1964 und 2018 begegnen sich Hannover 96 und der Hamburger SV heute zum vierten Mal im nationalen Fußball-Unterhaus. Während die Roten bei 14 Punkten Rückstand auf den Aufstiegsbereich und neun Zählern Vorsprung auf die Abstiegszone bereits für eine weitere Saison in der 2. Bundesliga planen können, haben die Rothosen sehr gute Chancen, im Mai die Rückkehr in die Erstklassigkeit perfekt zu machen.

Hallo und herzlich willkommen zur 2. Bundesliga am Ostersonntag! Am 27. Spieltag empfängt Hannover 96 den Hamburger SV. Niedersachsen und Elbestädter stehen sich ab 13:30 Uhr auf dem Rasen der HDI-Arena gegenüber.

Darmstadt - Düsseldorf

Hallo und Herzlich Willkommen zum Liveticker der Begegnung zwischen dem SV Darmstadt 98 und Fortuna Düsseldorf. Angestoßen wird um 13:30 Uhr.

Sandhausen - Würzburg

Willkommen zum Kellerduell der zweiten Liga! Der vorletzte SV Sandhausen empfängt die Würzburger Kickers vom Tabellenende. Um 13:30 Uhr rollt die Kugel!

Nürnberg - Paderborn

Für die Paderborner dürfte in dieser Saison weder nach oben noch nach unten viel gehen. Die Baumgart-Männer liegen mit 35 Zählern auf dem 10. Platz und wollen sich noch so weit wie möglich nach vorne kämpfen. Auch die Gäste führten vergangenes Wochenende lange mit 2:1 und kassierten ebenfalls in der letzten Minute den schmerzhaften Ausgleich zum 2:2.

Nach 26 Spieltagen reihen sich die Nürnberger mit 29 Zählern auf der 14. Position ein. Mit einem Erfolg gegen die Paderborner könnte sich der Club vermutlich endgültig aus dem Abstiegskampf zurückziehen. Am vergangenen Spieltag führten die Nürnberger bis tief in die Schlussphase im Derby in Fürth, kassierten allerdings in letzter Sekunde noch das 2:2. Heute soll es endlich wieder mit einem Dreier klappen.