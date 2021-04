Hannover - Heidenheim

1 Los geht's! Die Gäste stoßen an und versuchen es direkt mit dem langen Schlag. Die 96-Verteidigung passt auf und kann problemlos klären.

1 Spielbeginn

Kurzfristige Änderung beim 1. FC Heidenheim: Norman Theuerkauf muss passen und wird hinten links von Jonas Föhrenbach ersetzt.

Würzburg - Nürnberg

Vor wenigen Augenblicken haben die Mannschaften den Rasen betreten.

Frank Schmidt nimmt ebenfalls drei Wechsel vor. Christian Kühlwetter hat gegen Kiel seine fünfte Gelbe Karte gesehen und fehlt gesperrt. Jonas Föhrenbach und Florian Pick sitzen außerdem zunächst auf der Bank. Dafür kommt Norman Theuerkauf zurück und Tobias Mohr und Kevin Sessa kriegen ihre Chance in der Anfangsformation.

Bei den Gastgebern gibt es drei Veränderungen in der Startelf im Vergleich zur Niederlage gegen Würzburg. Niklas Hult fehlt gelbgesperrt und wird von Josip Elez ersetzt. Zudem beginnen Valmir Sulejmani und Florent Muslija für Dominik Kaiser und Hendrik Weydandt.

Beim Club, der das Hinspiel Mitte Dezember im Max-Morlock-Stadion dank eines Kopfballtreffers Sørensens in der Nachspielzeit mit 2:1 für sich entschied und der nur eine seiner jüngsten vier Auswärtsmatches verlor, stellt Coach Robert Klauß nach dem 2:1-Heimsieg gegen den SC Paderborn 07 einmal um. Schleusener rückt für den verletzten Nürnberger (Muskelfaserriss im Adduktorenbereich) in die Startelf.

Osnabrück - Braunschweig

Insgesamt hat es das Duell der beiden niedersächsischen Teams übrigens schon 57 Mal gegeben. Mit 23 Siegen (15 Remis, 19 Niederlagen) führt der BTSV den direkten Vergleich an. Gerade aber in der 2. Bundesliga taten sich die Löwen mit den Lila-Weißen zumeist schwer. Nur eines der neun Zweitligaspiele ging an die Braunschweiger, die die letzten vier Auswärtsspiele in dieser Spielklasse an der Bremer Brücke allesamt verloren haben. Zugegebenermaßen gehen all diese vier Zweitliga-Gastspiele aber auch auf den Anfang der 1990er Jahre zurück.

Auch die Heidenheimer waren unter der Woche gefordert. Gegen Holstein Kiel gab es einen 1:0-Erfolg, der die leisen Aufstiegshoffnungen beim FCH wieder entfacht hat. Da der HSV am Freitag überraschend verloren hat, können die Rot-Blau-Weißen mit einem weiteren Dreier bis auf fünf Zähler an die zweitplatzierten Norddeutschen heranrücken. Dafür müssen die Baden-Württemberger aber auch auswärts gewinnen. Erst drei Siege sind ihnen in der Fremde gelungen.

Auf Seiten der Kickers, die 13 ihrer 19 Punkte am heimischen Dallenberg holten und die in der laufenden Saison lediglich einmal ohne Gegentor blieben, hat Trainer Ralf Santelli im Vergleich zum 2:1-Auswärtserfolg bei Hannover 96 fünf personelle Änderungen vorgenommen. Anstelle von Feltscher, Hägele, Meisel, Pieringer (allesamt auf der Bank) und Herrmann (Mittelohrentzündung) beginnen Feick, Strohdiek, Kopacz, Lotrič und Baumann.

Osnabrück - Braunschweig

BTSV-Coach Daniel Meyer, der zuletzt selbst am Coronavirus erkrankt war, reagiert auf das 0:2 bei den Kiezkickern und krempelt seine Startformation auf insgesamt vier Positionen um: Martin Kobylański, Suleiman Abdullahi, Danilo Wiebe und Brian Behrendt starten heute von Beginn an für Marcel Bär, Benjamin Kessel, Patrick Kammerbauer (alle drei Bank) und Nico Klaß (nicht im Kader).

Die Gäste aus Braunschweig erlebten nach einigen starken Wochen unmittelbar nach der Länderspielpause wieder einen Rückschlag. Nachdem der BTSV fünf Ligaspiele lang ungeschlagen blieb und neun von 15 möglichen Punkten für den Ligaverbleib sammelte, gab es am Montagabend eine 0:2-Pleite beim FC St. Pauli, bei der die Löwen einmal mehr torlos blieben. Überhaupt erzielte der Aufsteiger erst 23 Treffer in 27 Ligaspielen. Das ist der Negativwert der gesamten 2. Bundesliga.

Die 96er sind in keiner guter Form. Zuletzt blieb das Team von Kenan Kocak sechsmal nacheinander sieglos. Sogar das Nachholspiel gegen die Würzburger Kickers, den Tabellenletzten, ging mit 2:1 verloren. Ansonsten gab es in dem Zeitraum noch eine Pleite gegen Düsseldorf und vier Unentschieden. Dadurch belegen die Niedersachsen mittlerweile nur noch den elften Rang und sind punktemäßig den Abstiegsplätzen näher als den Aufstiegsrängen.

Der 1. FC Nürnberg beendete am vergangenen Sonntag eine Serie von sechs sieglosen Begegnungen, indem er den SC Paderborn 07 mit 2:1 schlug. Infolge Schäfflers Führungstreffer in Minute 37 kassierte der Club kurz vor dem Kabinengang das Ausgleichstor (44.) und verschoss durch Schäffler nach einer Stunde einen Strafstoß, doch durch einen erfolgreichen Krauß-Schuss (75.) sicherte er sich doch noch alle drei Punkte; der Vorsprung auf Rang 16 konnte bei sechs Zählern gehalten werden.

Im Vorfeld gab es in Hannover kurze Unsicherheit, ob die Begegnung wie geplant stattfinden kann. Ein Schnelltest war gestern nicht eindeutig auswertbar und die Partie stand auf der Kippe. Die PCR-Tests brachten dann zum Glück nur negative Ergebnisse, sodass dem Duell mit Heidenheim nichts mehr im Weg steht.

Osnabrück - Braunschweig

Dabei möchten insbesondere die Hausherren gerne an das vergangene Wochenende anknüpfen, als am Ostersamstag ein wichtiger 1:0-Auswärtssieg beim Karlsruher SC erzielt wurde. Es war der erste Dreier nach elf sieglosen Spielen in Folge, aus denen nur einer von 33 möglichen Punkten geholt wurde. Trainer Markus Feldhoff nimmt eine Veränderung an seiner Startelf vor: Marc Heider vertritt heute Kevin Wolze (Gelbsperre).

Der FC Würzburger Kickers sendete unter der Woche im Nachholspiel bei Hannover 96 ein Lebenszeichen. In der Landeshauptstadt Niedersachsens wandelte er im zweiten Match nach der Beurlaubung Bernhard Trares‘ einen Rückstand dank der Treffer von Ronstadt (58.) und Joker van La parra (80.) in eine 2:1-Sieg um und verkürzte den Rückstand auf den 15. und den 16. Tabellenplatz durch den zweiten Auswärtsdreier von zehn auf sieben Zähler.

Die Partie stand im Verlauf des Vormittags lange auf der Kippe, nachdem nach den gestrigen Spielabsagen nun auch beim VfL Osnabrück ein namentlich nicht genannter Profi bei der turnusmäßigen PCR-Testreihe positiv auf Corona getestet wurde. Das niedersächsische Duell, in dem es um richtig viel geht, kann dennoch stattfinden. Beide Teams holten bislang 26 Punkte und bekleiden damit die Plätze 15 und 16. Wer sich heute die drei Punkte sichert, der macht somit einen wichtigen Schritt gen Klassenerhalt.

Der sechste Pflichtspielvergleich zwischen den Vereinen aus Unter- und Mittelfranken steht im Zeichen des Abstiegskampfes: Während der Aufsteiger die sofortige Rückkehr in die 3. Liga nur im Falle eines punkteträchtigen Saisonendspurts noch abwenden kann, will sich der FCN bereits heute vorentscheidend von den drei untersten Tabellenrängen absetzen.

Hallo und herzlich willkommen zur 2. Bundesliga am frühen Sonntagnachmittag! Der FC Würzburger Kickers empfängt seinen fränkischen Rivalen. Das Schlusslicht und der Tabellen-13. Stehen sich ab 13:30 Uhr am Dallenberg gegenüber.

Hallo und herzlich willkommen zum 28. Spieltag der 2. Bundesliga. Hannover 96 bestreitet heute das dritte Heimspiel innerhalb einer Woche. Zu Gast ist der 1. FC Heidenheim 1846.

