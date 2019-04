78 Drexler muss erst auf und dann außerhalb des Feldes behandelt werden. Gästetrainer Anfang darf noch zweimal wechseln, sollte es für den Ex-Kieler nicht weitergehen.

76 Der FC ist nicht gewillt, Konstruktives zum Geschehen beizutragen, konzentriert sich in weiten Teilen der zweiten Halbzeit darauf, Horns Gehäuse zu verteidigen. Die Passivität geht bisher gut; im Falle eines Anschlusstreffers könnte es aber schwierig werden, noch einmal den Schalter umzulegen.

74 Andrich, der sich unmittelbar vor seiner Auswechslung mit einem Rechtsschuss aus 20 Metern probierte, der den linken Pfosten deutlich verpasste, wird ab sofort durch den offensiveren Schmidt ersetzt.

73 Einwechslung bei 1. FC Heidenheim 1846 -> Patrick Schmidt

73 Auswechslung bei 1. FC Heidenheim 1846 -> Robert Andrich

71 Drexler bekommt im halbrechten Offensivkorridor keinen Druck und probiert sich deshalb aus gut 20 Metern mit einem wuchtigen Rechtsschuss. Der ist deutlich zu hoch angesetzt, weshalb FCH-Keeper Müller direkt einen Ball zur Abstoßausführung anfordert.

70 Der 1. FC Union Berlin kommt bei der SG Dynamo Dresden auch 20 Minuten vor dem Ende nicht über ein torloses Unentschieden hinaus. Damit beträgt Kölns Vorsprung auf Rang drei in der Live-Tabelle weiterhin neun Punkte.

67 Gästetrainer Anfang nimmt den schwachen Modeste vom Feld und muss ihn fast etwas trösten. 27-Tore-Mann Terodde ist der erste Joker auf Seiten der Rheinländer.

66 Einwechslung bei 1. FC Köln -> Simon Terodde

66 Auswechslung bei 1. FC Köln -> Anthony Modeste

64 Gelbe Karte für Rafael Czichos (1. FC Köln)

Der ursprüngliche Sünder bekommt Augenblicke später ebenfalls die Karte aufgedrückt.

64 Gelbe Karte für Robert Andrich (1. FC Heidenheim 1846)

Nachdem Czichos auf der rechten Abwehrseite zu spät gegen Andrich gekommen ist, fordert dieser so nachdrücklich Gelb, das er selbst verwarnt wird.

63 Griesbeck, der die Kapitänsbinde vom ausgewechselten Schnatterer übernommen hat, streckt Geis im Mittelfeld mit einer rücksichtslosen Grätsche nieder. Unverständlicherweise kommt er ohne eine Verwarnung davon.

61 Für Kapitän Schnatterer und Dovedan ist eine körperlich anstrengende Woche vorzeitig beendet. Thiel und Mutlhaup sollen in der letzten halben Stunde für frischen Wind in der Offensive sorgen.

60 Einwechslung bei 1. FC Heidenheim 1846 -> Maurice Multhaup

60 Auswechslung bei 1. FC Heidenheim 1846 -> Nikola Dovedan

60 Einwechslung bei 1. FC Heidenheim 1846 -> Maximilian Thiel

60 Auswechslung bei 1. FC Heidenheim 1846 -> Marc Schnatterer

58 Schnatterer spielt von der rechten Grundlinie in den Rücken der Verteidiger an die zentrale Strafraumkante. Dovedan will unbedrängt abnehmen, haut aus 15 Metern mit rechte aber über den Ball und verpasst damit eine gute Chance.

55 Heidenheim kann seine Spielanteile im Vergleich zur Schlussphase der ersten Halbzeit ausbauen und sollte hinsichtlich eines Punktgewinns noch nicht gänzlich abgeschrieben werden. Köln lässt ein leichtes Aufkommen der Hausherren jedoch durch späteres Anlaufen auch zu.

52 ... Schnatterer visiert mit dem rechten Innenrist den linken Winkel an. Sein Versuch ist aber viel zu niedrig angesetzt und wird von der Mauer geblockt.

51 Dovedan wird gut drei Meter vor der halblinken Sechzehnerkante regelwidrig von Clemens gestoppt...

50 Horn mit der ersten Prüfung seit langer Zeit! Nach Feicks tiefer Eckballausführung von der linken Fahne verlängert Griesbeck mit der Stirn in den zentralen Bereich des Fünfmeterraums. Horn macht rechtzeitig einen Schritt nach vorne und klärt die Situation mit der linken Hand.

49 Weder Frank Schmidt noch Markus Anfang haben in der Pause personelle Änderungen vorgenommen. Mit Multhaup, Thiel, Thomalla und Schmidt hat der Trainer des Heimteams noch vier offensive Alternativen in der Hinterhand.

47 Modeste zieht nach einer hohen Hector-Ablage aus halbrechten 14 Metern mit dem rechten Spann ab und setzt das Leder nur knapp neben die linke Stange - da wäre FCH-Schlussmann Müller machtlos gewesen.

46 Weiter geht's in der Voith-Arena! Abgezockte Kölner haben mit selbstbewussten Heidenheimern eine halbe Stunde lang Probleme gehabt, spielten dann aber ihre ganze Klasse aus und sind daher auf dem besten Weg zum sechsten Dreier in Serie. Die Hausherren können sich nicht viel vorwerfen, machen gegen den Spitzenreiter abgesehen von der fehlenden Torgefahr eine ganz ordentliche Partie.

46 Anpfiff 2. Halbzeit

45 Halbzeitfazit:

Der 1. FC Köln führt zur Pause der Auswärtspartie beim 1. FC Heidenheim 1846 mit 2:0. Der Tabellenführer hatte Startschwierigkeiten und sah sich in den Anfangsminuten einigen schnellen Angriffen der Ostwürttemberger ausgesetzt, überstand diese Phase aber ohne die ganz brenzlige Szene. Mit seinem ersten nennenswerten Offensivvorstoß stellte er die bis dato geltenden Kräfteverhältnisse dann auf den Kopf, indem Drexler eine Clemens-Flanke mit einem blitzsauberen Kopfball in den linken Winkel verwertete (10.). Durch dieses Erfolgserlebnis vergrößerte der FC seine Spielanteile leicht, doch die Mannschaft von Frank Schmidt blieb die aktivere. Ihr Manko blieb allerdings die Durchschlagskraft, so dass bis auf einen durch einen zweifelhaften Abseitspfiff gestoppten Glatzel-Konter (24.) keine unmittelbare Gefahr für Horns Kasten bestand. Erst in der letzten Viertelstunde war die Anfang-Truppe den Heidenheimern klar überlegen und näherte sich Schritt für Schritt ihrem zweiten Treffer an. Den besorgte in der 41. Minute Córdoba per unbedrängtem Kopfball nach Flanke von Drexler. Bis gleich!

45 Ende 1. Halbzeit

45 Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 1

Durchgang eins wird um 60 Sekunden verlängert.

45 Busch packt aus halbrechten 22 Metern einen wuchtigen Schuss mit dem rechten Spann aus, der nicht weit am rechten Winkel vorbeisegelt. Horn hat dies aber früh erkannt und ist gar nicht erst abgesprungen.

44 Gelbe Karte für Anthony Modeste (1. FC Köln)

Nachdem ihm das Leder an der Seitenlinie ins Aus versprungen ist, ballert ihn der leicht frustrierte Franzose gegen die Werbebande. Dies zieht die erste Gelbe Karte nach sich.

43 Schnatterer flankt einen Freistoß mit viel Effet aus dem linken Halbfeld in Richtung Elfmeterpunkt. In Sachen Lufthoheit lässt der FC bisher aber nichts anbrennen und klärt die Situation durch Czichos' Kopfball.

41 Tooor für 1. FC Köln, 0:2 durch Jhon Córdoba

Köln legt noch vor dem Kabinengang Treffer Nummer zwei nach! Drexler wird auf links von Kainz an die Grundlinie geschickt. Der Ex-Kieler flankt an die Fünferkante auf den völlig freien Córdoba, der aus dieser kurzen Distanz gar nicht mehr daneben köpfen kann.

39 Der FC spielt nun sehr clever und ist endlich das bessere Team. Immer häufiger können Córdoba und Modeste in Szene gesetzt. Ersterer setzt sich auf der rechten Außenbahn gegen den schwerfälligen Beermann durch und tankt sich in den Sechzehner. Aus spitzem Winkel findet er mit der rechten Pieke seinen Meister in Torhüter Müller.

36 Pech für Córdoba! Der Ex-Mainzer hat auf der rechten Sechzehnerseite nach einem Steilpass von Drexler nur noch FCH-Keeper Müller vor sich. Als er die Kugel stoppen will, um die genaue Lage zu sondieren, rutscht er aus, so dass Müller klären kann.

35 Kölns Zugriff auf den gegegnerischen Aufbau hat sich in den letzten Minuten gesteigert: Durch hohes Anlaufen erzwingen die Rheinländer gerade eine hohe Fehlpassquote bei der Schmidt-Truppe, die erstmals in dieser Partie richtige Probleme hat.

32 Eine Geis-Freistoßflanke aus dem linken Mittelfeld ist lange in der Luft und findet den Weg auf Czichos. Der wird vor dem rechten Pfosten eng bewacht und nickt aus sieben Metern deutlich rechts an Müllers Gehäuse vorbei.

31 Glatzel leitet einen hohen Ball vom rechten Flügel vor dem Sechzehner mit dem Hinterkopf zu Dovedan weiter. Dessen erster Kontakt ist jedoch unsauber, weshalb er von Clemens gestoppt wird und eine gute Schussposition verpasst.

28 Kainz zirkelt vom linken Flügel in Richtung des rechten Kreuzecks. Der für FCH-Schlussmann Müller unerwartete Abschluss segelt nur knapp über den Querbalken hinweg und stellt damit Kölns beste Chance nach dem Treffer dar.

27 Da zwischen Dresden und Union noch keine Tore gefallen sind, beträgt Kölns Vorsprung auf den dritten Platz in der Live-Tabelle zum aktuellen Zeitpunkt neun Punkte. Heidenheim bliebe auch im Falle einer Pleite Siebter.

24 War das wirklich Abseits? Nach einem hohen Anspiel aus der eigenen Hälfte hat Glatzel freie Bahn in Richtung Horn. Als er den Gästekeeper umkurvt und einschiebt, ist der Pfiff des Unparteiischen längst ertönt. Bei Wiederholung der Fernsehbilder zeigt sich, dass der Angreifer eher auf gleicher Höhe mit dem vorletzten Kölner gewesen ist.

22 Glatzel schafft es durch die Mitte nach Anspiel von Schnatterer vor die letzte gegnerische Linie. Er setzt aus 20 Metern zum Schuss mit dem rechten Innenrist ab. Horn hat erneut keine Probleme, den ungenauen Abschluss in der halbrechten Ecke zu entschärfen.

21 Clemens bricht auf der tiefen rechten Außenbahn nach Pass von Drexler durch und spielt flach in Richtung mittigen Sechzehnerkante, wo Modeste abnehmen will. Innenverteidiger Beermann hat den Braten jedoch gerochen und ist deutlich vor dem Franzosen am Ball.

18 Köln ist zwar etwas besser in der Partie als in den Anfangsminuten, hat es aber immer noch mit einem selbstbewussten und offensiv eingestellten Widersacher zu tun, der sich unbeeindruckt zeigt vom Gegentreffer.

15 ... nach Feicks Ausführung vor den kurzen Pfosten ist Hector zur Stelle. Vor dem Strafraum begeht dann Andrich gegen Kainz ein Offensivfoul.

14 Meré klärt nach Schnatterers nächster Flanke am Elfmeterpunkt vor Dovedan per Kopf ins linke Toraus...

13 Andrich mit der Direktabnahme! Der Mittelfeldmann ist Adressat einer hohen Hereingabe durch Schnatterer von der rechten Außenbahn und probiert sich aus 17 mittigen Metern mit dem rechten Spann. Horn schnappt sich den wuchtigen, aber unplatzierten Versuch im Nachfassen.

10 Tooor für 1. FC Köln, 0:1 durch Dominick Drexler

Mit ihrer ersten Strafraumszene gehen die Rheinländer in Führung! Córdoba wird gegen aufgerückte Hausherren auf die rechte Außenbahn geschickt. Der Kolumbianer legt für Clemens zurück, der aus dem Halbfeld vor den zweiten Pfosten flankt. Dort schraubt sich Drexler aus gut sieben Metern Torentfernung hoch und vollendet mit der Stirn äußerst präzise in den linken Winkel.

9 ... Schnatterer will den Freistoß aus gut 26 Metern mit dem rechten Spann direkt verwandeln. Seine Ausführung bleibt allerdings schon in der Zwei-Mann-Mauer hängen.

8 Glatzel ist im offensiven Zentrum schon links an Höger vorbei und hat nur noch die Abwehrkette vor sich, als er vom Ex-Schalker zu Fall gebracht wird...

7 Die sehr zurpckhaltend startenden Rheinländer schaffen es erstmals in das letzte Felddrittel. Nachdem Córdoba gegen Mainka auf rechts einen Einwurf herausgeholt hat, ist der Vorstoß nach dessen Ausführung aber schnell wieder beendet.

5 Schnatterer prüft Horn! Infolge eines Ballgewinns im Mittelfeld treibt Dorsch die Kugel durch die Mitte bis in die Nähe des Sechzehners und bedient den Heimkapitän mit einem Diagonalpass auf die rechte Strafraumseite. Schnatterer zieht aus spitzem Winkel ab und scheitert an Horn, der die kurze Ecke abdeckt und zur Ecke klärt. Die bringt den Gastgebern nichts ein.

3 Markus Anfang hat nach dem 4:0-Heimerfolg gegen die KSV Holstein ebenfalls einmal umgestellt. Im Angriff bekommt Anthony Modeste den Vorzug vor Simon Terodde.

2 Frank Schmidt hat im Vergleich zur 4:5-Niederlage im DFB-Pokal-Viertelfinale beim FC Bayern München eine personelle Änderung vorgenommen. Anstelle von Norman Theuerkauf, der wegen einer Gelb-Roten Karte vom vergangenen Wochenende zuschauen muss, beginnt Arne Feick.

1 FCH versus FC – auf geht's in der Voith-Arena!

1 Spielbeginn

Jonas Hector gewinnt die Seitenwahl gegen seinen Kapitänskollegen Marc Schnatterer. Damit stößt Heidenheim an.

Vor 15000 Zuschauern betreten die 22 Akteure den Rasen. Die Hausherren tragen rote, die Gäste schwarze Kleidung.

Der DFB-Schiedsrichterausschuss hat ein Unparteiischengespann auf das erste Kölner Gastspiel in der Region Ostwürttemberg angesetzt, das von Matthias Jöllenbeck angeführt wird. Der 32-jährige Arzt vertritt den SV Weilertal aus dem Südbadischen Fußball-Verband und ist zur Saison 2016/2017 als hauptverantwortlicher Referee in die zweithöchste nationale Spielklasse aufgestiegen. Bei seinem 25. Einsatz auf diesem Level wird er an den Seitenlinien von Nicolas Winter und Daniel Riehl unterstützt; als Vierter Offizieller verdingt sich Tobias Schultes.

"So ein Spiel gegen die Bayern kann Heidenheim Selbstvertrauen geben. Ich erwarte eine Mannschaft, die aggressiv ist und die es uns schwermachen wird. In den letzten Wochen hat sich bei uns verändert, dass viele Spieler zurückgekommen sind. Sie sind wieder im Trainingsbetrieb. Darüber sind wir glücklich, denn wir haben eine englische Woche vor der Brust. Es ist auch eine Zielsetzung für uns, das sechste Spiel in Folge zu gewinnen", unterstreicht Markus Anfang den hohen Schwierigkeitsgrad der Aufgabe in Ostwürttemberg.

Dass die rechnerische Sicherheit nur noch eine Frage des Zeitpunkts sein dürfte, hat sich die Mannschaft von Trainer Markus Anfang durch die seit dem 23. Februar anhaltende Siegesserie verdient. Waren die Kölner nach dem späten Zusammenbruch beim SC Paderborn 07, wo eine 2:0-Führung in den letzten zehn Minuten verspielt wurde, auf den vierten Tabellenplatz abgerutscht, konnten die jüngsten Matches gegen den SV Sandhausen (3:1), beim FC Erzgebirge Aue (1:0), beim FC Ingolstadt 04 (2:1), gegen den DSC Arminia Bielefeld (5:1) und gegen die KSV Holstein (4:0) allesamt gewonnen werden.

Der 1. FC Köln ist als unangefochtener Spitzenreiter angereist und kann den nächsten großen Schritt in Richtung direktem Wiederaufstieg vollziehen: Sollte den Geißböcken in Ostwürttemberg ein Sieg gelingen und der 1. FC Union Berlin gleichzeitig bei der SG Dynamo Dresden unterlegen sein, wüchse der Vorsprung auf Rang drei auf zehn Punkte an. Da sie zudem sie noch eine Nachholpartie in der Hinterhand haben, könnten die Feierlichkeiten bei optimalem Verlauf sogar schon vor dem oder am Osterwochenende beginnen.

„Sie sind aus allen Positionen heraus torgefährlich und deswegen ist es für uns wieder sehr wichtig, dass wir eine gute Torsicherung betreiben, in die Zweikämpfe kommen und an der einen oder anderen Stelle besser verteidigen, als am Mittwoch“, umreißt Frank Schmidt das Anforderungsprofil für erfolgreiche 90 Minuten gegen die Rheinländer. Im Hinspiel holten die Ostwürttemberger in Müngersdorf nach Beermanns frühem Führungstor (9.) ein zufriedenstellendes 1:1-Unentschieden.

In ihrer fünften Saison in der 2. Bundesliga gehören die Blau-Rot-Weißen immer noch zu den fünf Kandidaten für den dritten Tabellenplatz, beträgt ihr Rückstand auf den Relegationsrang vor den Sonntagspartien des 28. Spieltags doch vier Zähler. Sie dürfen trotz eines unterdurchschnittlichen März, in dem den Niederlagen gegen SSV Jahn Regensburg (1:2) und beim VfL Bochum (0:1) ein 2:1-Heimsieg gegen den 1. FC Union Berlin und ein torloses Unentschieden beim 1. FC Magdeburg folgten, noch nach oben schielen und würden heute mit einem Dreier ihren Punkterekord einstellen.

War die deutsche Fußballöffentlichkeit von einer deutlichen Angelegenheit ausgegangen, sahen die 75000 Zuschauer in der ausverkauften Allianz-Arena am frühen Mittwochabend eine der spektakulärsten Partien der jüngeren Cup-Geschichte. Nicht nur drehte der FCH den Spielstand infolge des frühen Gegentores (12.) und der Beginn der Überzahl (15.) noch vor dem Kabinengang (26. und 39.); sie kamen auch nach dem gegnerischen Dreierpack (53., 56. und 65.) noch einmal zurück (74. und 77.) und verloren letztlich wegen eines verwandelten Handelfmeters (84.) mit 4:5.

Nach dem Hamburger SV, der seine Pflichtspielpremiere am nordöstlichen Ende der Schwäbischen Alb Mitte Februar feierte, ist heute mit dem 1. FC Köln ein weiteres Gründungsmitglied der Bundesliga erstmals zu Gast in der Voith-Arena. Der 1. FC Heidenheim 1846 befindet sich in einer Rückrunde mit einigen klanghaften Gegnern, schließlich empfing er bereits vor achteinhalb Wochen Bayer Leverkusen und verdiente sich durch den damaligen 2:1-Triumph das jüngste DFB-Pokal-Viertelfinale beim Rekordmeister FC Bayern München.