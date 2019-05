49 Auch nach dem Seitenwechsel geht es gesittet zu. Noch versuchen es die Landeshauptstädter mit ihrem Plan A. Sollte der auf Dauer nicht fruchten, wir langsam aber sicher die Brechstange herhalten müssen. Aber so weit ist es ja noch nicht.

46 Mit einer Veränderung geht es weiter: Hoogland kommt für den wohl angeschlagenen Fabian.

46 Einwechslung bei VfL Bochum -> Tim Hoogland

46 Auswechslung bei VfL Bochum -> Patrick Fabian

46 Anpfiff 2. Halbzeit

45 Halbzeitfazit:

Pause in Bochum, der VfL führt etwas schmeichelhaft mit 1:0 gegen den 1. FC Magdeburg. Dabei erwischten die Sachsen-Anhaltiner einen vernünftigen Start, waren oftmals über Konter präsent und hatten durch Kirchhoffs Kopfball und eine weitere Ecke gute Möglichkeiten. Während das Geschehen dann etwa eine Viertelstunde vor sich hinplätscherte, wussten vor allem die Westfalen nicht so richtig, was sie mit dem Ball machen sollen. Vielmehr war es erneut der Club, der nach 40. Minuten Riemann zu einer tollen Parade zwang. Fast im Gegenzug knipsten letztlich die Hausherren, weil die Dreierkette der Gäste ein Mal nicht aufmerksam genug war. Im zweiten Durchgang ist mit dieser Ausgangslage für Spannung gesorgt. Bis gleich!

45 Ende 1. Halbzeit

45 Das hätte richtig heiß werden können! Nach Ablage von rechts von Ganvoula zimmert Losilla das Rund aus leicht halbrechten 20 Metern direkt aufs lange Eck. Erdmann steht aber im Weg und wischt den Versuch mit dem Kopf noch ins Aus. Womöglich wäre der drin gewesen. Unverständlicherweise gibt es keinen Eckball, sondern Abstoß.

45 Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 2

44 Damit rutscht die Oenning-Elf noch tiefer in den Keller. So verliert sie ganze drei Zähler auf den FCI und stünden tiefer drin als zuvor. Es muss mal wieder ein Comeback her. Gegen Fürth hat das auch schon funktioniert.

42 Tooor für VfL Bochum, 1:0 durch Silvère Ganvoula

Aus dem Nichts geht der VfL in Front! Riemann drischt das Leder einfach mal hoch und weit in den gegnerischen Sechzehner. Hier behauptet sich Hinterseer gegen Müller, Kirchhoff und Erdmann und wird nicht entscheidend gestoppt. Mit viel Übersicht gibt er aus elf zentralen Metern kurz nach links, wo Ganvoula freisteht. Der Kongolese schiebt problemlos aus entsprechender Position ein.

40 Riemann bewahrt seine Truppe vor dem Rückstand! Bülter vernascht infolge des abgewehrten Standards halblinks an der Strafraumkante Lee mit einem simplen Haken nach innen. So darf er aus 18 Metern mit seinem starken rechten Fuß abziehen. Die Kirsche würde genau unten rechts einschlagen, wenn sich Riemann nicht ganz lang machen und zur Seite parieren würde. Gute Tat!

38 Das geht zu einfach: Hammann hebt die Pille aus dem Zentrum nach links in die Box zu Beck. Der wird von Bella-Kotchap mal so gar nicht angegangen und schweißt sie leicht abgefälscht über den Querbalken aus elf Metern. Die anschließende Ecke führt zu einer weiteren.

37 Hinterseer findet mit einer guten Flanke von rechts am langen Fünfereck Lee. Dem verspringt die Ballannahme mit der Brust aber leicht. So nimmt Brunst das Spielgerät dankend auf.

34 Dass die Magdeburger Fans nicht in Scharen erschienen sind, liegt offensichtlich an einigen wenigen, die im Sonderzug in Richtung Bochum mit Pyros hantiert haben. Sicherlich ärgerlich für das Team auf dem Platz, das die Anfeuerung gut gebrauchen könnte.

31 Mal wieder eine Möglichkeit: Bülter flankt aus dem linken Halbfeld halbhoch und scharf an den langen Pfosten. Die Kugel rutscht bis zu Beck durch, der sie über den Kasten bugsiert.

29 Insgesamt ist die Geschichte hier größtenteils doch eher zähe Kost. Mitunter gibt es die eine oder andere Gelegenheit. Ansonsten spielt sich vieles im Mittelfeld ab, insbesondere der VfL scheint mit der Zweikampfhärte des Gegners nichts anfangen zu können.

26 Ein schwacher Abschluss. Eisfeld läuft aus dem linken Halbraum an den Strafraum und hält aus 22 Metern aufs kurze Eck drauf. Weit daneben.

24 Es bleibt tatsächlich dabei, dass es der Aufsteiger ist, der hier besser unterwegs. Sowohl das Plus als auch die entstehende Gefahr der Chancen sprechen für den Tabellen-17. Was fehlt ist noch die Krönung dieser ordentlichen Leistung.

21 Übrigens hält sich der Andrang der Magdeburger Fans in Grenzen. Viele der Anhänger werden offenbar von der Polizei in Bochum am Bahnhof festgehalten und mit sämtlichen Kontrollen bedacht. Ob gerechtfertigt oder nicht ist nicht auszumachen. So geht auf jeden Fall einiges an Stimmung flöten.

18 Gelbe Karte für Anthony Losilla (VfL Bochum)

Losilla foult taktisch und sieht die neunte Gelbe Karte der Saison.

18 Lohkemper erkämpft sich den Ball im Mittelfeld und rast über rechts davon. Flach gibt er an den Strafstoßpunkt, wo sich Bülter im Nachsetzen gegen Bella-Kotchap behauptet. Mit seinem ersten Versuch per Hacke bleibt er hängen. Sein Drehschuss aus acht halbrechte Metern saust klar drüber.

17 Von der rechten Außenbahn zieht Hammann die Murmel mit Schnitt direkt aufs Tor. Damit hat Riemann offenbar gerechnet, der Schlussmann fängt sicher ab.

16 Ganvoula ist bislang der klar stärkste Bochumer! Infolge eines Eckstoßes drückt der Flügelflitzer das Leder ungefähr vom Elfmeterpunkt freistehend links neben die Kiste. Da kann er auch noch mehr draus machen.

14 Wieder der Club: Ignjovski probiert sich nach Vorarbeit von Hammann aus halblinken 18 Metern. Sein Schuss rutscht ihm aber über den Schlappen, er segelt kilometerweit vorbei.

11 Im Gegenzug prüft Ganvoula Brunst! Der 22-Jährige nimmt die Pille halblinks 19 Meter vor dem Kasten an und zieht volley ab. Seinen Knaller kann der zwischen die Pfosten gerückte Keeper soeben noch zur Ecke abwehren. Die bringt dann nichts ein.

10 Dickes Ding für die Gäste! Riemann wischt eine Hammann-Ecke von links mit einer Hand an den langen Pfosten auf den Kopf von Kirchhoff. Der bekommt vom rechten Fünfmeterraumeck keinen Druck dahinter, ist überrascht. Dennoch hoppelt das Rund in Richtung Tor, wo die Hintermannschaft der Ruhrpottler noch vor der Linie klären kann.

9 In der parallel stattfindenden Begegnung ist der FC Ingolstadt übrigens beim HSV in Führung gegangen. Damit springen die Schanzer auf den Relegationsrang - und überholen somit Magdeburg, das aktuell Vorletzter ist.

6 Und die wird brandgefährlich! Hammann findet mit seiner Hereingabe den Schädel von Kirchhoff. Der ehemalige Münchener nickt das Spielgerät aus acht Metern zentraler Position knapp links vorbei.

5 Es ist ein eher ruhiger Auftakt. Die Hausherren sind zumeist im Besitz der Kugel, wissen aber noch nichts damit anzufangen. Auf der anderen Seite möchte der FCM schnell kontern. Immerhin springt so jetzt mal eine Ecke heraus.

2 Der erste Freistoß der Partie: Aus dem rechten Halbfeld bringt ein Bochumer die Kirsche nach halblinks in den Sechzehnmeterraum. Hier steigt Losilla hoch, befördert sie aber per Bogenlampe in die Arme von Brunst.

1 Der Ball rollt.

1 Spielbeginn

Timo Gerach ist der Referee des heutigen Kräftemessens. Der 32-Jährige kommt 2018/2019 zu seinem achten Einsatz, erwies sich dabei für Magdeburg nicht gerade als Glücksbringer (0:1 gegen den Hamburger SV). Mit dem VfL hat er in dieser Saison erstmals das Vergnügen. An den Seitenlinien unterstützen ihn derweil Timo Klein und Julius Martenstein.

Ein einziger Vergleich dieser beiden Vereine steht bislang in den Statistikbüchern – der aus dem Hinspiel. In Ostdeutschland endete das Aufeinandertreffen torlos. Obwohl beide Teams ihre Drangphasen hatten, konnte kein Akteur auf dem Feld einen Treffer erzielen. Zugleich war es auch Oennings Einstand auf der Trainerbank beim Club.

FCM-Übungsleiter Michael Oenning geht mit einer Portion Vorfreude in die Begegnung. “Dort herrscht eine tolle Atmosphäre, das Stadion ist auch toll. Das macht Spaß, vor allem, wenn wir mit einer großen Anzahl an Fans vertreten sind. Das 2:3 der Bochumer in Aue habe seiner Elf nicht geholfen, daher erwartet er, dass die Gastgeber “eine Reaktion zeigen wollen“. Unisono mit Kapitän Christian Beck fordert der 53-Jährige daher: “Wir müssen wie gegen Fürth mutig sein und unsere Idee von Fußball auf den Platz bringen“.

Coach Robin Dutt erwartet gegen den Aufsteiger eine unangenehme Herausforderung. Gleichzeitig formuliert er aber auch ein klares Ziel: “Es gibt in den drei restlichen Spielen natürlich noch die Möglichkeit, dass wir nach unten schauen müssen. Wir wollen in dieser Partie unsere Ambitionen unterstreichen und diese nicht nur an der Tabellensituationen festmachen. Wir sind Fußball-Verrückte, da willst du natürlich auch gegen Magdeburg gewinnen“. Geschäftsführer Sebastian Schindzielorz ergänzt: “Wir sind verpflichtet, das Bestmögliche aus uns herauszuholen. Wir wollen den Fans ein gutes Spiel anbieten“.

Grund für das eher enttäuschende Abschneiden sind die mitunter extrem Schwankungen, die die Westfalen in ihren Leistungen zeigen. Aus den letzten acht Matches sprangen drei Pleiten, drei Unentschieden und drei zwei Siege heraus. Die jüngste Formkurve zeigt dabei mal wieder nach unten. In Darmstadt (0:0) und beim FC Erzgebirge Aue (2:3) gab es erneut keinen Dreier zu bejubeln.

Auf der Gegenseite ist die Spielzeit seit einiger Zeit im Prinzip gelaufen. Nachdem es der VfL nach der Winterpause verpasste, ein Wörtchen im Aufstiegsrennen mitzureden, musste er zuletzt häufiger nach unten schauen. Zwar ist der Klassenerhalt rechnerisch immer noch nicht perfekt (neun Punkte Vorsprung auf den Relegationsplatz). In ernsthafter Gefahr befindet er sich aber wohl nicht.

Schauen wir fix auf die Aufstellungen. Die Hausherren wechseln verglichen mit der Vorwoche auf vier Positionen. Hoogland, Tesche, Sağlam und Kokovas sitzen zunächst alle auf der Bank. Für sie sind Bandowski, Fabian, Eisfeld und Ganvoula dabei. Bei den Gästen gibt es dagegen drei Veränderungen. Brunst, Kirchhoff und Chahed ersetzen Seidel (Bank), Perthel und Preißinger (beide mit Gelbsperre).

Umso wichtiger war der jüngste Triumph über die SpVgg Greuter Fürth (2:1) vor eigener Kulisse. Nach zuvor zwei Niederlagen am Stück (0:1 gegen den SV Darmstadt 98; 0:1 beim SSV Jahn Regensburg) wäre ein weiterer Misserfolg Gift für das Selbstvertrauen gewesen. So haben die Sachsen-Anhaltiner es noch immer in der eigenen Hand, den Abstieg zu vermeiden. Angesichts des Restprogramms beim 1. FC Union Berlin (A) und gegen den 1. FC Köln (H) eine Mammutaufgabe.

Platz 16, ein Punkt Vorsprung auf den FC Ingolstadt auf Rang 17 und deren vier Rückstand auf das rettende Ufer: Für die Magdeburger könnte die Situation gemeinhin rosiger aussehen. Mit nur sechs Saisonsiegen und der harmlosesten Offensive der Liga (32 Tore) gestaltet sich das Unterfangen Klassenerhalt naturgemäß schwierig. Zu ihrem Glück gibt es weiterhin Hoffnung, weil auch die Konkurrenten aus Duisburg, Ingolstadt und Sandhausen des öfteren haben Zähler liegen gelassen.