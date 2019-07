45 Halbzeitfazit:

Der VfB Stuttgart liegt zur Pause des Eröffnungsspiels der 2. Bundesliga gegen Hannover 96 mit 2:1 vorne. Nach frühen Gästechancen durch Prib (2. und 6.) stellten die Schwaben ihre anfänglichen Aufbauprobleme ab und gaben nach einer guten Viertelstunde hinsichtlich des Ballbesitzes klar den Takt vor, nur um wenig später wieder größere Anteile an die nun nicht mehr so torgefährlichen Niedersachsen abzugeben. Kurz nach einem von Zieler parierten Fernschuss durch Neuzugang Al Ghaddioui (28.) durfte das Heimpublikum den ersten Treffer der neuen Saison bejubeln: Nach Ballgewinn und Flanke von Sosa war Gomez vor dem langen Pfosten zur Stelle und beförderte die Kugel in die halbrechte obere Ecke (29.). Didavi legte mit einem direkt verwandelten Freistoß, der für Gästekeeper Zieler nicht unhaltbar war, in der 36. Minute den zweiten VfB-Treffer nach; ein Eigentor des eingewechselten Debütanten Awoudja sorgte wenig später für den Anschlusstreffer der Slomka-Auswahl (39.), die sich zwar einige individuelle Fehler in der Abwehr erlaubt hat, hinsichtlich der Chancen aber mindestens auf Augenhöhe mit den Hausherren ist. Bis gleich!

45 Ende 1. Halbzeit

45 Gelbe Karte für Matthias Ostrzolek (Hannover 96)

Auch den Linksverteidiger der Gäste erwischt es in Sachen Verwarnung noch vor der Pause, nachdem er gegen Ascacíbar deutlich zu spät gekommen ist.

45 Gelbe Karte für Santiago Ascacíbar (VfB Stuttgart)

Ascacíbar verhindert eine schnelle Ausführung eines gegnerischen Einwurfs, indem er das Spielgerät wegwirft. Diese Unsportlichkeit zieht eine Gelbe Karte nach sich.

45 Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 4

Durchgang eins wird um 240 Sekunden verlängert.

45 ... Pribs Flanke an die zentrale Fünferkante pflückt Kobel sicher aus der Luft.

45 Jung holt auf seiner rechten Außenbahn einen Eckstoß heraus...

42 Weydandt gegen Kobel! Der starke Maina schickt den Angreifer aus dem offensiven Zentrum steil auf die linke Sechzehnerseite. Von dort visiert dieser aus leicht spitzem Winkel die flache lange Ecke an. Kobel ist schnell unten und schnappt sich die Kugel im Nachfassen.

39 Tooor für Hannover 96, 2:1 durch Maxime Awoudja (Eigentor)

Hannover darf wieder hoffen! Joker Awoudja will einen aufspringenden Ball im eigenen Sechzehner vor Weydandt klären, holt mit dem linken Fuß zu einem langen Schlag aus, während Kobel seinen Kasten verlässt. Vom Außenrist bewegt sich das Spielgerät unglücklich am Keeper vorbei und landet genau in der rechten Ecke des leeren Kastens.

36 Tooor für VfB Stuttgart, 2:0 durch Daniel Didavi

Didavi verdoppelt den Stuttgarter Vorsprung mit einem direkt verwandelten Freistoß! Der gebürtige Nürtinger schnibbelt die Kugel aus halbrechten 22 Metern mit dem linken Innenrist auf den rechten Winkel. Zieler kommt an den keinesfalls perfekten Ball mit der rechten Hand heran, befördert ihn aber in das Netz.

36 Für Kamiński ist der Arbeitstag doch schon zu Ende. Neuer Mann auf Seiten des VfB ist Awoudja. Der 21-Jährige wurde von der zweiten Mannschaft des FC Bayern München verpflichtet, mit der er Meister in der Regionalliga Bayern geworden ist.

35 Einwechslung bei VfB Stuttgart -> Maxime Awoudja

35 Auswechslung bei VfB Stuttgart -> Marcin Kamiński

34 Die Kugel rollt wieder. Auch der Rückkehrer aus Düsseldorf kann weiter mitmischen.

31 Wegen der hohen Temperaturen schickt Schiedsrichter Brych die Spieler für eine Trinkpause zu den Bänken. Derweil muss Stuttgarts Innenverteidiger Kamiński am rechten Knie behandelt werden.

29 Tooor für VfB Stuttgart, 1:0 durch Mario Gomez

Gomez erzielt den ersten Treffer der neuen Saison der 2. Bundesliga! Sosa kann die Kugel im halblinken Angriffskorridor nicht nur erobern, sondern flankt geistesgegenwärtig sofort vor den zweiten Pfosten. Aus gut acht Metern verlängert Gomez das Leder mit dem rechten Fuß unter das halbrechte Dach.

28 Al Ghaddioui aus der zweiten Reihe! Am Ende eines Gegenstoßes zieht der Ex-Regensburger von halbrechts nach innen und visiert gegen Zielers Laufrichtung aus etwa 21 Metern die flache rechte Ecke an. Der Ex-Nationalkeeper ist schnell unten und lenkt den Versuch um den Pfosten; der fällige Eckstoß bringt dem VfB nichts ein.

25 Maina auf Weydandt! Der Flügelspieler spielt aus dem halbrechten Offensivkorridor erneut einen cleveren Diagonalball auf die linke Sechzehnerseite und findet diesmal den Kollegen mit der 26 auf dem Rücken. Dessen Linksschuss mit dem zweiten Kontakt wird von Kamiński geblockt.

23 Infolge einer ziemlich passiven Phase kann das Slomka-Team seine Anteile gerade wieder vergrößern. Von der Torgefahr der ersten Minuten ist es derzeit aber weit entfernt, stößt nur noch selten in das letzte Felddrittel vor.

22 Prib flankt einen von Jung herausgeholten Eckstoß von der rechten Fahne vor den kurzen Pfosten. Dort kann sich Torhüter Kobel zwar nicht durchsetzen, doch Sosa klärt vor ihm mit dem Kopf.

19 Didavi wird an der zentralen Strafraumkante durch Castros flachen Querpass bedient. Er schafft es allerdings nicht, mit dem zweiten Kontakt einen Abschluss zu produzieren, da Franke schnell zur Stelle ist.

16 Der VfB übernimmt immer mehr die Kontrolle, hat sich im defensiven Kombinationsspiel deutlich gesteigert. 96 ist mittlerweile häufig am eigenen Sechzehner gefordert und setzt aktuell keine offensive Impulse mehr.

13 Nach kurzer Ausführung des Freistoßes gibt Didavi eine sanfte Flanke vor den zweiten Pfosten. Dort wird Al Ghaddioui von zwei Hannoveranern eng bewacht und muss die Kugel ins Toraus segeln lassen.

12 Gelbe Karte für Waldemar Anton (Hannover 96)

Anton steigt Ascacíbar auf der linken Abwehrseite von hinten in die Beine und kassiert hierfür die erste Verwarnung der Saison.

11 Didavi mit der ersten Annäherung des VfB! Im Rahmen der ersten längeren Phase in der gegnerischen Hälfte zieht der Mann mit der zehn auf dem Rücken am rechten Strafraumeck nach innen und visiert aus gut 18 Metern die flache lange Ecke an. Zum Pfosten fehlen gut anderthalb Meter.

10 Die Walter-Truppe bekommt in den Anfangsminuten nur selten einen sauberen Aufbau zustande, hat die erste Reihe der Niedersachsen bisher erst zweimal überspielen können. Hannover erwischt hinsichtlich der Arbeit gegen den Ball einen guten Start.

8 Mirko Slomka setzt in seiner Startelf mit Ron-Robert Zieler (VfB Stuttgart), Sebastian Jung (VfL Wolfsburg) und Marcel Franke (Norwich City FC) auf drei Neuzugänge.

6 ... Prib probiert's direkt! Er schnibbelt mit dem linken Innenrist aus gut 23 Metern in Richtung des rechten Winkels. Die Kugel verfehlt das Aluminium um Zentimeter und landet am Außennetz.

5 Nach Foul von Kempf an Jung bekommen die Hausherren einen Freistoß im halbrechten Angriffskorridor zugesprochen...

4 Tim Walter schickt mit Gregor Kobel (1899 Hoffenheim, Leihe), Pascal Stenzel (SC Freiburg, Leihe), Atakan Karazor (KSV Holstein) und Hamadi Al Ghaddioui (SSV Jahn Regensburg) vier Sommerverpflichtungen ins Rennen.

2 Prib mit der ersten Chance! Nach 100 Sekunden wird der 29-Jährige durch Maina mit einem hohen Ball von der rechten Außenbahn auf die linke Sechzehnerseite geschickt. Er zieht nach der Annahme aus gut 14 Metern mit dem linken Fuß ab. Kobel rettet in der kurzen Ecke mit einem Reflex.

1 VfB versus H96 – die Saison 2019/2020 der 2. Bundesliga ist eröffnet!

1 Spielbeginn

Marvin Bakalorz gewinnt den Münzwurf gegen seinen Kapitänskollegen Marc Oliver Kempf. Er entscheidet sich für den Anstoß.

In diesen Augenblicken betreten die 22 Akteure das Feld.

Auf dem Rasen beginnt nun die offizielle Eröffnungszeremonie der DFL.

Heute feiert der VAR seine Premiere in der deutschen Zweitklassigkeit.

Mit der Regeldurchsetzung des Eröffnungsspiels der 2. Bundesliga hat der DFB-Schiedsrichterausschuss einen seiner prominentesten Unparteiischen angesetzt. Felix Brych, zweifacher WM-Teilnehmer und Weltschiedsrichter des Jahres 2017, pfeift seit 18 Jahren im nationalen Fußball-Unterhaus. Bei seinem 112. Einsatz auf diesem Level wird er an den Seitenlinien von Eduard Beitinger und Marco Achmüller unterstützt; der Vierte Offizielle heißt Nicolas Winter.

"Wir haben ein Freitagabendspiel in Stuttgart, das hat Bundesligafeeling, da steckt unglaublich viel drin. Wir sind froh, dass wir dieses Auftaktspiel haben, und wir sind außergewöhnlich gut darauf vorbereite. Wir haben einen Kader, der kämpferisch und leidenschaftlich dagegenhalten kann, mit einem guten Mix aus tollen Kickern und richtigen Kämpfern. Ich glaube, dass wir oben dabei sein müssen und dabei sein wollen", beschreibt Mirko Slomka seinen Anspruch und den des Umfelds und gibt sich zudem optimistisch hinsichtlich der ersten 90 Minuten.

Obwohl die Roten mit Ihlas Bebou, Niclas Füllkrug, Noah Sarenren Bazee, Pirmin Schwegler und Oliver Sorg wichtige Stützen verloren hat, ist die Liste der neuen Akteure bisher ziemlich kurz: Von außerhalb wurden mit Marvin Duksch (Fortuna Düsseldorf), Marcel Franke (Norwich City FC), Rob-Robert Zieler (VfB Stuttgart), Sebatian Jung (VfL Wolfsburg) und Cedric Teuchert (FC Schalke 04, Leihe) fünf Wochen vor dem Schließen des Transferfensters erst fünf Spieler verpflichtet.

Während der VfB Stuttgart in der Relegation den Klassenerhalt verpasst hat, konnte Hannover 96 die rechnerische Gewissheit des Abstiegs lediglich bis zum 33. Spieltag hinauszögern. Auch die Niedersachsen wollen nach einer über weite Strecken katastrophalen Spielzeit schnell in die Erfolgsspur zurückkehren, um eine gute Chance auf einen der ersten beiden Ränge in der Endabrechnung zu haben – 2016/2017 gelang dies mit Platz zwei hinter dem heutigen Gastgeber aus Schwaben.

"Wir sind zwar nach wie vor in der Findungsphase, aber das werden wir immer sein, weil wir uns immer weiterentwickeln und verbessern wollen. Doch die Jungs haben es schon verinnerlicht und eine gewisse Überzeugung in der Sache, das spürt man an ihrem Auftreten. Wir wollen überzeugt und mutig auftreten und ein geiles Spiel abliefern. Die Jungs sind fit, wir können laufen und arbeiten – und das müssen wir auch", umreißt Tim Walter das Anforderungsprofil für eine erfolgreiche Pflichtspielpremiere als VfB-Trainer.

Dass der VfB Stuttgart vor dem Hamburger SV als Favorit auf den direkten Aufstieg gilt, liegt am starken Kader, der Tim Walter zur Verfügung steht. Zwar stehen einige namhafte Akteure auf der Abgangsseite, doch haben die Verantwortlichen mit Sasa Kalajdzic (FC Admira Wacker), Philipp Klement (SC Paderborn 07), Mateo Klimowicz (Instituto de Córdoba), Maxime Awoudja (FC Bayern München II), Atakan Karazor (KSV Holstein), Fabian Bredlow (1. FC Nürnberg), Hamadi Al Ghaddioui (SSV Jahn Regensburg) und Tanguy Coulibaly (Paris Saint-Germain FC U19) einige Akteure mit großem Potential verpflichtet.

Brustringträger und Rote sind nicht nur wie 2016 gemeinsam aus der Bundesliga abgestiegen, sondern haben wie vier weitere Ligakonkurrenten in der Sommerpause den Trainer gewechselt. Während der VfB Tim Walter nach dessen starkem Jahr in Kiel verpflichtet hat und nach dem Durcheinander in der Vorsaison wieder auf Konstanz hofft, setzt 96 mit Mirko Slomka infolge dessen längerer Auszeit in der Coachingzone auf eine altbewährte Personalie, deren erste Amtszeit zwischen 2010 und 2013 in das internationale Geschäft geführt hat.

Wie das Oberhaus pausierte die zweithöchste nationale Fußballliga seit dem dritten Maiwochenende, muss aber erneut eine drei Wochen kürzere Sommerunterbrechung verkraften. Dies verschafft den 18 Mannschaften ein Stückchen mehr Aufmerksamkeit, bevor dann ab dem 16. August die Bundesliga wieder den Großteil der Anhänger in ihren Bann zieht. Um einen spektakulären Aufschlag zu gewährleisten, hat die DFL mit dem VfB Stuttgart und Hannover 96 zwei große Namen des deutschen Fußballs auf die Eröffnungspartie angesetzt.