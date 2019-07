45 Halbzeitfazit:

0:0 steht es zur Pause des Auftaktspiels zwischen dem Hamburger SV und dem SV Darmstadt 98. Die Rothosen waren von Anfang an im Vorwärtsgang und hielten den Schwerpunkt des Geschehens jenseits der Mittellinie. Gegen tiefstehende Hessen gab es zwar auf Anhieb viele Strafraumszenen, doch auf die erste zwingende Chance mussten die Heimfans bis zur 14. Minute warten: Hunt beförderte das Leder nach Dudziak-Pass unbedrängt aus zentraler Lage unten links am Gästekasten vorbei. Das Hecking-Team blieb auch in der Folge dank eines klar strukturierten Zusammenspiels deutlich überlegen und kam durch Dudziaks Direktabnahme eines Jatta-Querpasses zu einem weiteren Abschluss aus bester Position, der Schuhens Gehäuse verpasste (29.). in der jüngsten Viertelstunde konnten Darmstädter zwar etwas häufiger für Entlastung sorgen, blieben aber im Vergleich zu den spielfreudigen Hausherren sehr passiv, so dass der ausgeglichene Pausenstand für sie schmeichelhaft ist. Bis gleich!

45 Ende 1. Halbzeit

45 Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 1

Abschnitt eins wird um 60 Sekunden verlängert.

44 Gelbe Karte für Patrick Herrmann (SV Darmstadt 98)

Herrmann steigt Narey weit in der gegnerischen Hälfte von hinten in die Beine und hat dabei keine Chance auf den Ball. Noch vor dem Kabinengang gibt es die erste Gelbe Karte.

44 Schnellhardts Ausführung der ersten Gästeecke ist viel zu niedrig angesetzt und wird am ersten Pfosten durch Jatta per Kopf geklärt.

42 Dursun steht am Ende eines Gegenstoßes der Lilien, zieht von der linken Strafraumseite aus spitzem Winkel mit dem linken Spann ab. Das Leder rauscht gegen das Außennetz.

40 Hinterseer geht nach einem geblockten Narey-Schuss innerhalb des Strafraums zu Boden, will von Pálsson elfmeterwürdig zu Fall gebracht worden sein. Auch hier verzichtet Video-Assistenten Steinhaus auf eine Korrektur der Entscheidung von Schiedsrichter Hartmann.

37 Schiedsrichter Hartmann darf nach zwei härteren Fouls von Gästespielern über eine erste Verwarnung nachdenken, verzichtet aufgrund des fairen Gesamteindrucks aber noch. Bisher wird der Spielfluss nur selten unterbrochen.

34 Fein mit dem linken Innenrist! Der Leihspieler aus München schnibbelt aus mittigen 23 Metern in Richtung halbhoher linker Ecke. Gästekeeper Schuhen verhindert den Einschlag in den Maschen mit den Fingerspitzen. Wenig später probiert sich auch Dudziak aus der zweiten Reihe; diesen Ball begräbt Schuhen in der rechten Ecke unter sich.

31 Mehlem ist an der mittigen Sechzehnerkante Adressat eines halbhohen Balles vom rechten Flügel. Nach dem ersten Kontakt und einer Drehung ballert er mit dem linken Fuß über die lange Ecke hinweg, so dass Heuer Fernandes nicht eingreifen muss.

29 Dudziak mit der zweiten guten Möglichkeit! Nach Doppelpass von Jatta und Leibold will der Ex-Paulianer den folgenden Querpass von links aus zentralen zwölf Metern in die flache rechte Ecke drücken. Zum Aluminium fehlen Zentimeter.

26 Nach einer riskanten Grätsche von Herrmann gegen Leibold, die direkt auf der linken Strafraumlinie stattfindet und den Ball maximal ganz leicht erreicht hat, wird die Szene per VAR gecheckt. Steinhaus spricht sich jedoch gegen einen Strafstoß aus.

25 Darmstadt kann den Ball sauber über die Mittellinie bringen und verschafft sich durch einen Steilpass auf Herrmann auch Platz auf der rechten Außenbahn. Eine schlechte Annahme ermöglicht es aber Leibold, die Kugel zurückzuerobern.

22 Die Norddeutschen bekommen bis in die gegnerische Hälfte hinein weiterhin kaum Gegenwehr und tasten die Abwehr der Hessen dann nach Lücken ab. Sie benötigen noch etwas mehr Präzision im Passspiel, um diese Überlegenheit in weitere klare Chancen umzuwandeln.

19 Jatta behauptet das Spielgerät im offensiven Zentrum vor dem Sechzehner gegen zwei Darmstädter und probiert sich mit einem Rechtsschuss. Aus gut 21 Metern landet der Ball in der halbrechten Ecke in Schuhens Händen.

16 Im Rahmen einer der wenigen Offensivausflüge der Lilien packt Mehlem aus halbrechten 21 Metern gegen einen aufspringenden Ball eine Bogenlampe aus, die für die lange Ecke bestimmt ist. Heuer Fernandes muss letztlich nicht eingreifen, da die Kugel auf dem Kasten landet.

14 Hunt lässt die Riesenchance zur Führung ungenutzt! Nach Pass vom linken Flügel spielt Dudziak aus dem Halbraum einen flachen Diagonalpass in Richtung Sechzehner, durch den der HSV-Kapitän frei vor Gästekeeper Schuhen auftaucht. Er schiebt das Leder unbedrängt links am Ziel vorbei.

13 Das Grammozis-Team schafft es nicht über die Mittellinie und hat einen langen Nachmittag im Volksparkstadion vor sich, sollte sich das nicht im Laufe der Partie verbessern. Die Ballbesitzquote der Hecking-Truppe liegt bei über 70 %.

11 Hamburgs zweiter Eckstoß landet über Umwege vor den Füßen Hinterseers. Der Neuzugang aus Bochum zieht aus mittigen zehn Metern mit dem rechten Spann ab. Drei Verteidiger werfen sich in die Flugbahn und fälschen zur nächsten Ecke ab, die mit einem Offensivfoul endet.

8 In Dimitrios Grammozis‘ erster Startelf der Saison befinden sich mit Marcel Schuhen (SV Sandhausen), Dario Durmić (FC Utrecht, Leihe) und Fabian Schnellhardt (MSV Duisburg) drei Sommerverpflichtungen.

6 Dieter Hecking schickt mit Daniel Heuer Fernandes (SV Darmstadt 98), Jan Gyamerah, Lukas Hinterseer (beide VfL Bochum), Tim Leibold (1. FC Nürnberg), Jeremy Dudziak (FC St. Pauli) und Adrian Fein (FC Bayern München II, Leihe) sechs Neuzugänge von Anfang an ins Rennen.

4 Narey ist auf der rechten Sechzehnerseite Adressat einer Dudziak-Hereingabe von der linken Grundlinie. Er probiert sich mit einem Seitfallzieher, trifft die Kugel aber nicht richtig. Vom Fünfereck fliegt sie weit drüber.

3 ... der Ex-Fürther flankt an die Fünferlinie vor den kurzen Pfosten. Höhn kann zwar per Kopf vorerst klären, doch setzen sich die Rothosen gleich vorne fest.

2 Narey holt beim ersten Vorstoß über den rechten Flügel einen Eckball heraus...

1 Hamburg gegen Darmstadt – auf geht's im Volksparkstadion!

1 Spielbeginn

Fabian Holland gewinnt den Münzwurf gegen seinen Kapitänskollegen Aaron Hunt. Er wählt die Seite, womit die Gäste erst in Richtung Heimkurve spielen. Die Hausherren werden anstoßen.

Bei einer Lufttemperatur von gut 27°C betreten die 22 Hauptdarsteller vor gut 40000 Zuschauern den Rasen. "Hamburg, meine Perle" wird heute erstmals seit 14 Jahren nicht gesungen.

Mit der Regeldurchsetzung des Kräftemessens zwischen Hanseaten und Hessen wurde ein Unparteiischengespann beauftragt, das von Robert Hartmann angeführt wird. Der 39-jährige Diplom-Betriebswirt vertritt den SV Krugzell aus dem Bayerischen Fußball-Verband und hat sein Debüt im nationalen Fußball-Unterhaus im August 2007 gefeiert. Bei seinem 91. Einsatz in der 2. Bundesliga wird er an den Seitenlinien von Christian Leicher und Markus Schüller unterstützt; als Vierter Offizieller verdingt sich Johann Pfeifer.

"Man merkt, seitdem der Spielplan draußen ist, auch bei den Jungs eine gewisse Vorfreude auf dieses Spiel. Ich denke, das Stadion wird sehr gut gefüllt sein. Wir freuen uns gegen einen absoluten Topfavoriten der Liga unser Bestes zu geben und dann natürlich hoffentlich auch zu bestehen. In den letzten Tage ist nochmal eine andere Anspannung auf dieses Spiel da gewesen. Es ist nochmal ein anderer Zug im Training, das merkt man und deshalb freuen wir uns sehr auf dieses Spiel", beschreibt Dimitrios Grammozis die positive Stimmung im Lilien-Lager.

Mit Daniel Heuer Fernandes haben die Hessen ihren starken Rückhalt an den heutigen Widersacher verloren; zudem wurde der Kontrakt mit Sandro Sirigu, der seit 2013 für die Lilien spielte, nicht verlängert. Ansonsten wurde das Grundgerüst beibehalten und mit Patrick Pfeiffer (Hamburger SV II), Braydon Manu (Hallescher FC), Tim Skarke (1. FC Heidenheim 1846), Mandela Egbo (Borussia Mönchengladbach II), Erich Berko (SG Dynamo Dresden), Marcel Schuhen (SV Sandhausen), Mathias Honsak (RB Salzburg, zuletzt KSV Holstein), Fabian Schnellhardt (MSV Duisburg) und Dario Durmić (FC Utrecht, Leihe) aufgewertet.

Der SV Darmstadt 98 hat die vergangene Saison auf dem zehnte Tabellenplatz abgeschlossen. Die Lilien waren zum Zeitpunkt der Entlassung Dirk Schusters Mitte Februar in mittelbarer Abstiegsgefahr, legten unter dessen Nachfolger Dimitrios Grammozis aber mächtig zu und waren schon frühzeitig gerettet. Unter dem ehemaligen Mittelfeldspieler, der zwischen 1998 und 2000 beim HSV unter Vertrag stand, will sich Darmstadt in der Zweitklassigkeit stabilisieren; eine einstellige Endplatzierung könnte ein realistisches Ziel sein.

"Die Mannschaft muss harmonisch sein und ein gutes Betriebsklima haben. Zudem muss sie leistungswillig sein. Der nächste Schritt wird sein, dass wir das in den letzten Jahren verloren gegangene Vertrauen wieder zurückgewinnen. Nicht nur auf dem Platz, sondern auch daneben. Es wird auch in Zukunft wichtig sein, dass man ein geschlossenes Bild abgibt", beschreibt Dieter Hecking die Voraussetzungen für eine erfolgreiche Saison.

Auf dem Spielermarkt sind die Verantwortlichen in einem beträchtlichen Maß tätig geworden: So haben sie einige Topverdiener abgegeben und sich mit zahlreichen interessanten Akteuren verstärkt. Ablösesummen wurden gezahlt für David Kinsombi (KSV Holstein), Ewerton, Tim Leibold (beide 1. FC Nürnberg), Daniel Heuer Fernandes (SV Darmstadt 98) und Timo Letschert (US Sassuolo Calcio); ablösefrei kamen Jan Gyamerah, Lukas Hinterseer (beide VfL Bochum), Sonny Kittel (FC Ingolstadt 04) und Jeremy Dudziak (FC St. Pauli); die Verpflichtung von Youngster Xavier Amaechi (Arsenal FC) wurde heute offiziell.

Hatten es die Hanseaten im Vorjahr mit einem jungen Kader und einem am Anfang seiner Karriere stehenden Trainer probiert, setzen sie heuer sowohl auf dem Rasen als auch in der Coachingzone auf Erfahrung. So wurde Dieter Hecking nach dem Ende seiner Amtszeit bei Borussia Mönchengladbach zum HSV gelotst. Der 54-Jährige hat zuletzt mit dem VfL Wolfsburg und den Fohlen auf internationaler Bühne vertreten, kennt sich aber auch in der 2. Bundesliga aus: 2006 stieg er mit Alemannia Aachen in das Oberhaus auf.

Wie gestern gibt es am Auftaktspieltag der 2. Bundesliga eine Frühpartie, bevor heute Nachmittag gleich drei Begegnungen folgen. Nachdem mit dem VfB Stuttgart (2:1 gegen Hannover 96) und mit dem 1. FC Nürnberg (1:0 bei der SG Dynamo Dresden) bereits zwei Aufstiegskandidaten mit einem Dreier gestartet sind, will heute der Hamburger SV nachziehen. Mit dem SV Darmstadt 98 haben die Rothosen noch eine Rechnung offen, schließlich begann mit der 2:3-Heimniederlage am 16. März die katastrophale Endphase der vergangenen Saison, die die direkte Rückkehr in die Erstklassigkeit verhinderte.