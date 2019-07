10 Auch wenn die Braun-Weißen hier zu Beginn mithalten wollen - besser sind definitiv die Arminen in der Partie. Immer wieder geht es schnell über die Flügel, um dann im Zentrum Klos zu finden. Für den glasklaren Torschuss reichte dies aber bislang noch nicht.

7 Schon wieder klopft Klos an! Yabo taucht plötzlich rechts in der Box auf und spitzelt das Spielgerät gerade noch an den Fünfmeterraum. Ehe der lange Stürmer aber zum Abschluss kommt, geht Avevor entschlossen dazwischen. Gute Aktion.

6 Die Anfangsphase ist richtig unterhaltsam. Beide Teams wollen aktiv und mutig nach vorne agieren und haben einiges an Tempo zu bieten. So darf es gerne weitergehen.

3 Elfmeter ja oder nein? Von links saust eine flache Flanke in den Strafraum der Gäste, wo Klos gegen Knoll ins Duell geht. Dem Abwehrmann rutscht die Murmel an die ausgestreckte Hand, Absicht war aber nicht auszumachen. So sieht es auch der Videoassistent. Kein Strafstoß!

2 Klos kratzt bereits am Führungstor! Nach langem Steilpass von Clauss auf Höhe der Mittellinie entwischt der Angreifer seinem Bewacher und ist halbrechts im Sechzehnmeterraum beinahe mit der Fußspitze dran. So aber verpasst er den Ball, Himmelmann bedankt sich.

1 Auf geht's auf der Alm!

1 Spielbeginn

Leiter des heutigen Kräftemessens ist Bastian Dankert. Der 39-jährige Sportwissenschaftler aus Rostock ist seit zehn Jahre im deutschen Unterhaus aktiv, seit deren sieben in der Beletage und bringt so eine Menge Erfahrung mit. An den Seitenlinien assistieren ihm Christian Bandurski und Florian Lechner.

30 Mal begegneten sich beide Vereine bereits auf Pflichtspielebene. Acht dieser Vergleiche entschieden die Westdeutschen für sich, zehn Mal holten sie immerhin ein Remis. Die restlichen zwölf Partien gingen allesamt an den FCSP. So gewannen die Nordlichter auch das Hinspiel 2018/2019 in Bielefeld mit 2:1, in St. Pauli hieß es zum damaligen Einstand Luhukays 1:1.

Sein Pendant Neuhaus geht die Sache etwas ruhiger an. Er wisse nicht, die wievielte Vorbereitung er nun geleitet habe, dennoch stiegen seine Anspannung und seine Vorbereitung. “Der erste Spieltag hat fast wie der Pokal seine eigenen Gesetze. Nichtsdestotrotz wollen wir natürlich das, was wir uns erarbeitet haben, auch auf den Platz bringen“. Auf die Frage nach einem Ziel für diese Spielzeit antwortet der ehemalige Fußballlehrer von Union Berlin eher defensiv: “Wir haben oben die großen Vier mit Hamburg, Stuttgart, Hannover und Nürnberg. Dahinter wird es viele Vereine geben, die auf einem ähnlichen Level sind. Da entscheidet dann häufig auch das Matchglück. Daher würde es schon Sinn ergeben, sich dort einzuordnen“.

Zum Rundumschlag holte vor dem Match derweil Übungsleiter Luhukay aus. Im Klub gebe es “zu viel Bequemlichkeit, zu viel Komfortzone. Überhaupt geht es zu viel darum, miteinander befreundet zu sein. Das ist für mich nicht akzeptabel, Bequemlichkeit und Komfortzonen sollte man in die Mülltonne werfen. Das gilt in allen Bereichen“. Der Niederländer holte aber noch weiter aus: “Das sind keine Vorwürfe, das ist die Realität. Ich habe niemanden persönlich angesprochen. Ich kann noch tiefer gehen, aber dann müsste ich persönlich werden, und das will ich nicht. In Sachen Professionalisierung muss überall eine höhere Bereitschaft an den Tag gelegt werden, egal ob im Scoutin, beim NLZ oder im Profibereich“. Auch die eigene Mannschaft bekommt ihr Fett weg. Er habe „zu wenig Spieler, die mal 25 Spiele machen können. Wir haben kein Gerüst. Man muss sich an den Kopf fassen, wenn 70% der Spieler nicht in der Lage sind, mehr als 15 Spiele zu bestreiten, aber man gleichzeitig große Ziele ausgibt. Wir haben auch keinen Ausnahmespieler. So wäre für uns alles über Platz neun ein Erfolg. Vielleicht spielen wir auch gegen den Abstieg“.

Pech haben die Kiezkicker aktuell, was ihre Neuverpflichtungen angeht. Leo Østigård (Leihe; Brighton & Hove Albion) und Luca Zander (SV Werder Bremen II), die beide als Alternativen für die Abwehr gekommen sind, sind verletzt. Genauso verhält es mit Mittelfeldmann Rico Benatelli (SG Dynamo Dresden) und Angreifer Borys Tashchy (MSV Duisburg); auch sie fallen aus. Von den neuen Leuten stehen momentan nur Cenk Şahin (Rückkehr nach Leihe zum FC Ingolstadt) und Viktor Gyökeres (Leihe; Brighton & Hove Albion) zur Verfügung.

Eine enttäuschungsreiche Saison haben auf der anderen Seite die Hamburger hinter sich. Nach 24 Spieltagen noch auf dem vierten Platz mit einem Zähler Rückstand auf die Relegation, gingen danach viele eingeplante Punkte flöten. Negativer Höhepunkt war dabei das Derby gegen den HSV (0:4). Nach 28 Runden wurde auch hier der Trainer entlassen – Markus Kauczinski musste für Jos Luhukay weichen, dem der Aufstieg letztlich auch nicht mehr gelang. Am Ende reichte es nur für Position neun, was angesichts der zwischenzeitlichen Ausgangslage eher dürftig war.

Dabei setzen die Ostwestfalen auf Kontinuität, was den Kader anbetrifft. Nur fünf externe Neuzugänge sind hinzugekommen, wobei Leih-Keeper Ágoston Kiss (Szombathelyi Haladás) wohl eher für die zweite Mannschaft ein Thema ist. Für die nicht immer sattelfeste Defensive wurde mit Joakim Nilsson (IF Elfsborg Boras) ein viermaliger Nationalspieler Schwedens gewonnen, im Mittelfeld sind Fabian Kunze (SV Rödinghausen) und Jomaine Consbruch (Arminia Bielefeld U17) wohl eher perspektivisch eingeplant. Veränderungen gibt es vor allem in der Offensive. Marcel Hartel (1. FC Union Berlin) ist vor wenigen Tagen verpflichtet worden und ist ebenso eine neue Option wie Cebio Soukou (FC Hansa Rostock).

Eine Spielzeit mit Höhen und Tiefen – so lässt sich wohl das vergangene Jahr aus Sicht der Arminia beschreiben. Nach 16 absolvierten Partien wurde der Erfolgscoach Jeff Saibene aus seinem Amt enthoben und durch Uwe Neuhaus ersetzt. Zu diesem Zeitpunkt stand Bielefeld mit vier Punkten Vorsprung auf den 17. Platz auf der 14. Position. Unter neuer Leitung stabilisierte es sich jedoch, am Ende sprang ein respektabler achter Rang heraus. So gibt es durchaus einige auch außerhalb des Umfelds, die den Aufstieg nicht als gänzliches abwegiges Ziel betrachten.