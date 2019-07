45 Halbzeitfazit:

Zur Pause führt Jahn Regensburg mit 1:0 gegen den VfL Bochum. In einer Partie auf überschaubarem Niveau gab es für die Zuschauer vorrangig Halbchancen zu sehen, während sich der Großteil des Spiels im Mittelfeld zutrug. Regensburg hat sich die Führung, vor allem auch wegen der ersten 20 Minuten, aber doch verdient. Von Bochum hingegen kam, bis auf wenige Ausnahmen, viel zu wenig. Das bisher einzige Tor erzielte Saller, der nach einem Gegenangriff völlig alleingelassen abschließen durfte.

45 Ende 1. Halbzeit

45 Kurz vor der Pause kommt Bochum nochmal gefährlich in die gegnerische Hälfte. Ein langer Ball erreicht Weilandt, der aus dem Rückraum schnell abzieht. Mayer hat Mühe mit dem Schuss, bekommt aber Hilfe von seiner Abwehr.

45 Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 3

42 Tooor für Jahn Regensburg, 1:0 durch Benedikt Saller

Von wegen torlose erste Hälfte! Regensburg geht in Führung. Wieder geht es über die linke Seite, von wo Stolze in die Mitte zieht und auf dem rechten Flügel Saller sieht. Der Flügelspieler zieht einfach mal, hat Glück, dass der Schuss abgefälscht ist und unhaltbar für Riemann im kurzen Eck einschlägt.

39 Kurz vor der Pause deutet alles auf eine torlose erste Hälfte hin. Beide Mannschaften verstricken sich im Mittelfeld.

35 Regensburg ist wieder etwas aktiver und hat mehr von der Partie, allerdings auch nur optisch. In Zahlen schlägt sich das nicht wirklich nieder.

31 Für Aufgregung sorgt jedoch nun das Schiedsrichtergespann, denn es gibt einen vermeintlichen Elfmeter! Nach einem Zweikampf zwischen Osei-Tutu und Stolze zeigt Schröder auf den Punkt. Zum Glück gibt es mittlerweile aber den Videobeweis auch in der 2. Liga, denn man sieht deutlich, dass zuvor eine Abseitsstellung vorlag und auch der Elfmeter an sich eher zweifelhaft war.

29 Eine gute halbe Stunde ist gespielt und aktuell agieren die beiden Mannschaften durchaus auf Augenhöhe. Der Unterhaltungswert der Partie ist allerdings überschaubar, auch weil die richtig dicken Chancen größtenteils ausbleiben.

25 Nach einem langen Ball läuft Osei-Tutu die Kugel scheinbar ab, wird aber von Stolze abgekocht, der nach innen zieht und abschließt. Sein Schuss geht allerdings ein Stückchen am Kasten vorbei.

22 Bochum wird stärker. Die Gäste aus dem Ruhrgebiet sieht seit dem Kracher von Blum deutlich griffiger und gewinnen mehr Zweikämpfe. Zwanzig Minuten hat es gedauert, doch nun ist der VfL in dieser Saison angekommen.

18 Nun können wir auch die erste Torchance der Gäste notieren. Osei-Tutu marschiert mit viel Tempo durch die Zentrale und legt die Kugel nach außen auf Blum. Nach einer schnellen Annahme zieht der Flügelspieler ab, trifft aber nur das Außennetz.

15 Riesenglück für Bochum! Zum dritten Mal sorgt ein Eckball von der dritten Seite für Gefahr. Wieder ist es Correia, der an den Ball kommt, dieses Mal aber per Kopf quer legt auf Besuschkow, der es fertig bringt, aus zwei Metern über den Querbalken zu köpfen.

12 Regensburg beherrscht weiterhin das Geschehen. Die Bayern setzen sich in der Bochumer Hälfte fest, entwickeln aber weiterhin zu wenig Gefahr.

8 Abermals kommt ein Regensburger Eckball von der rechten Seite in die Mitte gesegelt. Dieses Mal ist es Correia, der am zweiten Pfosten den Ball erreicht, doch auch er bekommt nicht genug Druck in den Kopfball, weil die Flanke etwas zu hoch ist.

6 Die ersten Minuten werden von Regensburg bestimmt. Die Hausherren setzen sich in der gegnerischen Hälfte fest, ohne dabei jedoch aus dem Spiel heraus schon Gefahr entwickeln zu können.

3 Die erste Chance der Partie geht auf das Konto von Schneider, der sich nach einem Eckball hochschraubt, das Leder allerdings nicht ganz drücken kann.

1 Auf geht's! Der VfL Bochum stößt an und das in Duneklblau. Die Hausherren agieren in weißen Jerseys und roten Hosen.

1 Spielbeginn

Beim VfL Bochum stand, wie erwähnt, ein erneuter personeller Umbruch an. Der prominenteste Abgang ist natürlich Lukas Hinterseer, den es nach Hamburg verschlagen hat. Simon Zoller, den der ein oder andere als legitimen Nachfolger gesehen hätte, sitzt heute jedoch zunächst nur auf der Bank.

Mit Hamadi Al Ghaddioui verließ einer der Leistungsträger die Gastgeber aus Regensburg. Als Ersatz wurde Andreas Albers verpflichtet, der heute allerdings zunächst auf der Bank sitzt.

Deutlich unzufriedener waren die heutigen Gäste am Ende der letzten Spielzeit. Mit großen Hoffnungen gestartet, reichte es am Ende nur zu Rang Elf. Zu wenig für den Traditionsverein, der in der Sommerpause einen erneuten personellen Umbruchh vollziehen musste.

Bei Jahn Regensburg hat man die vergangene Saison in positivier Erinnerung. Sehr souverän erreichte man einen ordentlichen achten Rang, der die Spielzeit der Gastgeber gut zusammenfasst. Einzig die fehlende Perspektive nach unten oder oben nahm der Spielzeit etwas die Spannung. Die Vorbereitung auf die neue Spielzeit lief für die Hausherren nicht schlecht, im letzten Test gab es ein 2:1 gegen den FSV Mainz.