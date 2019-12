45 Halbzeitfazit:

Der SSV Jahn Regensburg führt zur Pause auswärts mit 2:1 gegen den VfL Bochum und hat dies vor allem seiner hohen Effektivität zu verdanken. Die Gäste blieben trotz einer druckvollen Anfangsphase des Gastgebers zunächst von einem Gegentreffer verschont und gingen in der 15. Minute dank einer klasse Aktion von Sebastian Stolze in Führung. Anschließend verlor der VfL ein bisschen den Zug in die Offensive und kassierte in der 32. Minute den nächsten Kontertreffer in Person von Andreas Albers. Kurz vor der Pause traf Toptorjäger Silvère Ganvoula dann noch zum wichtigen Anschluss für die Bochumer. Damit ist für die zweiten 45 Minuten noch alles drin in dieser unterhaltsamen Zweitligapartie.

45 Ende 1. Halbzeit

45 Der Standard bringt nichts ein. Inzwischen wurden zwei Minuten Nachspielzeit angezeigt, die sich vor allem aus den Verletzungsunterbrechungen von Correia und Nachreiner ergeben dürften.

45 Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 2

45 Plötzlich sieht es hier wieder deutlich besser aus für die Hausherren, die jetzt vor der Pause auch noch den Ausgleich wollen. Nächste Blum-Ecke von der linken Seite...

42 Tooor für VfL Bochum, 1:2 durch Silvère Ganvoula

Der VfL ist wieder da! Und was war das für ein kurioses Tor! Decarli köpft einen langen Ball direkt zurück in die Regensburger Hälfte. Dort verlängert Losilla mit der Hacke auf die Rübe eines Jahn-Spielers. Dessen Kopfball leitet Zoller per Volley auf den links plötzlich komplett frei stehenden Ganvoula weiter, der ebenfalls aus der Luft in die Maschen trifft. Was für eine Kettenreaktion! Nur noch 1:2!

40 Der Gastgeber versucht es sturr über die linke Seite, worauf sich die Regensburger aber inzwischen eingestellt haben. So wird das nichts.

38 Die Hausherren bemühen sich, lassen aber aktuell auch die nötigen Ideen im Spiel nach vorne vermissen. Eine Blum-Ecke von der linken Seite wird problemlos verteidigt.

37 Aus Sicht vom SSV Jahn ist das natürlich eine komfortable Ausgangssituation für die zweite Hälfte sollte dem VfL hier vor der Pause nicht mehr der Anschlusstreffer gelingen.

34 Die Bochumer versuchen die direkte Antwort zu liefern, können die Kugel in Person von Manuel Wintzheimer im kurzen Eck allerdings nicht im Kasten unterbringen.

32 Tooor für Jahn Regensburg, 0:2 durch Andreas Albers

Ein öffenender Pass und plötzlich stehen Stolze und Albers frei vor dem Tor von Riemann. Albers steht beim Abspiel im Abseits, greift aber zunächst nicht ein und wird erst vor dem Tor aktiv, als Stolze im Sechzehner querlegt und Regensburgs Mittelstürmer nur noch einschieben muss. Das war stümperhaft verteidigt vom VfL!

31 Der VfL hat seinen Offensivdrang seit dem Gegentor ein bisschen verloren. Die Gäste stehen hinten besser und lassen nur wenig zu.

29 George tankt sich in einer schönen Einzelleistung durchs halbe Mittelfeld und legt den Ball vor dem Sechzehner raus auf den anstürmenden Geipl. Dessen Flachschuss aufs kurze Eck wird zur leichten Beute für Riemann.

28 Nachreiner muss wie Correia kurz an die Seitenlinie begleitet werden, dürfte aber gleich zurück auf den Platz traben.

26 Der nächste Regenburger liegt am Boden. Diesmal hat es Sebastian Nachreiner im Zweikampf mit Manuel Wintzheimer erwischt. Die HSV-Leihgabe checkt den Defensivmann der Gäste gehörig zur Seite.

24 Blum führt den Standard aus und schickt das Leder auf den kurzen Pfosten, verzieht den Ball aber und trifft nur das Außennetz.

24 Bochums Topstürmer arbeitet viel in der Offensive. Ganvoula holt den nächsten Eckball von der rechten Seite heraus...

22 Correia bekommt die Pille beim Schuss von Ganvoula im Sechzehner präzise ins Gesicht und muss behandelt werden. Der Innenverteidiger der Gäste dürfte aber weitermachen können.

20 Für den VfL heißt es jetzt "Abhaken und Weitermachen". Eine Ecke von der linken Seite wird nach einem Offensivfoul vom Lorenz im gegnerischen Sechzehner abgepfiffen.

18 Mit Blick auf den Spielverlauf kommt diesen Treffer etwas überraschend. Zwar konnte sich der Jahn etwas vom Anfangsdruck der Bochumer befreien, trat aber offensiv bislang kaum in Erscheinung.

15 Tooor für Jahn Regensburg, 0:1 durch Sebastian Stolze

Der VfL gibt den Ton an, aber der Jahn trifft! Saller erobert die Kugel auf der rechten Seite nach einer schwachen Klärungsaktion von Lorenz und haut das Leder ins Zentrum. Dort spritzt Stolze zwischen zwei Bochumer Verteidigern hindurch, bleibt Sieger im Zweikampf gegen Gamboa und legt den Ball im Fünfer überlegt links an VfL-Keeper Riemann vorbei in die Maschen.

13 George wird nach einem Ellenbogeneinsatz gegen Danilo von Schiri Reichel ins Gebet genommen und hat Glück vorerst ohne Karte davonzukommen.

11 Puh, da fehlt nicht viel! Saller schaufelt das Leder von rechts in Zentrum. Am langen Pfosten verpasst George nur knapp. Kurz darauf zieht Geipl aus der zweiten Reihe ab, verfehlt den Kasten aber klar.

10 Der Flügelspieler der Gäste findet mit seiner Hereingabe nur Bochums Danilo, aber Regensburg erobert das Leder sofort zurück...

9 Auf der Gegenseite erarbeitet sich der Jahn den ersten Eckball von der linken Seite, den Stolze gleich bringen wird...

7 Blum fackelt zu lange! Der Linksaussen der Bochumer wird im Zusammenspiel mit Soares stark in Szene gesetzt und hat viel freie Wiese vor sich. Statt direkt abzuschließen zieht der ehemalige Frankfurter nochmal zwei, drei Meter ins Zentrum und wird nur abgeblockt. Da war mehr drin!

6 Die Gäste beruhigen das Spiel ein bisschen und lassen den Ball hintenherum durch die eigenen Reihen laufen. Offensiv ist vom SSV bislang noch nichts zu sehen.

4 Die Hausherren spielen heute in den Blau-Weißen Trikots. Der Jahn hat die rot-grauen Jerseys aus dem Kleiderschrank hervorgekramt.

3 Bochum bleibt auf dem Gaspedal in dieser Anfangsphase und kann die nächste Halbchance verbuchen. Nach einem Freistoß von der linken Seite köpft Ganvoula das Leder knapp neben den rechten Pfosten.

1 ...Zoller bekommt nach dem Standard den zweiten Ball im Rückraum und zwingt Meyer zum ersten Mal zum Eingreifen. Der Keeper der Regensburger hält den noch leicht abgefälschten Ball sicher fest.

1 Der VfL legt hier bei regnerischem Wetter im Vonovia Ruhrstadion richtig offensiv los! Nach einem Abschluss von Ganvoula gibt's gleich die erste Ecke von der linken Seite...

1 Und damit rein in diese Partie! Schiri Reichel eröffnet die Begegnung Bochum vs. Regensburg. Auf geht's!

1 Spielbeginn

Geleitet wird die Partie von Schiedsrichter Tobias Reichel. Der 34-jährige Stuttgarter pfeift heute sein 22. Zweitligaspiel und erhält dabei tatkräftige Unterstützung von seinen beiden Assistenten Asmir Osmanagic und Tobias Endriß.

Trainer Mersad Selimbegovic betonte vor der heutigen Aufgabe allerdings auch: "Binnen zweier Spieltage kann sich alles drehen, deswegen dürfen wir uns keine Sekunde ausruhen." Entsprechend ist das Ziel "dieses erfolgreiche Jahr mit einem positiven Ergebnis abzuschließen."

Für den Jahn, der bereits in den vergangenen beiden Spielzeiten unter dem jetzigen Mainzer Trainer Achim Beierlorzer gute Leistungen zeigte, läuft auch diese Saison bislang sehr ordentlich. Zwar musste man in den letzten drei Partien zwei Niederlagen hinnehmen, blieb davor aber sieben Spieltage ohne Pleite. Mit einem Sieg heute wäre man wieder in Schlagdistanz zum oberen Drittel der Tabelle.

Auch bei den Regensburgern halten sich die Veränderungen im Vergleich zum letzten Spieltag, als man sich Erzgebirge Aue mit 0:1 geschlagen geben musste, in Grenzen. Einzig im zentralen Mittelfeld kehrt Andreas Geipl nach überstandener Adduktorenverletzung pünktlich zum Jahresabschluss zurück und ersetzt den früheren Frankfurter Max Besuschkow.

Personell baut der Coach der Bochumer heute auf exakt dieselbe Starelf wie gegen die Roten. In der Spitze stürmt damit wieder das Duo aus Toptorjäger Silvère Ganvoula (neun Tore) und HSV-Leihgabe Manuel Wintzheimer. Die Außen übernehmen die beiden Bundesliga-erfahrenen Danny Blum und Simon Zoller.

Trainer Thomas Reis gibt die Marschroute nach dem Sieg am vergangenen Spieltag gegen Hannover 96 vor, warnt aber auch vor dem Gegner: "Wir möchten endlich mal zwei Siege in Folge feiern. Das ist unser großes Ziel, das für dieses Jahr noch bleibt. Es wird aber nicht leicht, denn Regensburg spielt wieder eine sehr ordentliche Runde. Sie haben ein gutes Positionsspiel und gehen beherzt auf die zweiten Bälle. Dafür müssen wir Lösungen finden. Da geht es um ähnliche Spielzüge wie gegen Hannover."

Für den VfL begann der Saisonauftakt mit einer Sieglos-Serie von acht Partien. Es war ein weiterer harter Dämpfer für die hochgesteckten Ziele, die eher in Richtung Aufstieg gingen. Zuletzt stabilisierte sich das Team von Trainer Thomas Reis allerdings zusehens. In den letzten sechs Partien kassierte man nur eine Niederlage und konnte sich damit punktemäßig wieder ans obere Mittelfeld heranschieben. Im letzten Heimspiel in 2019 soll dieser positive Trend nun beibehalten werden.

Tabellarisch trifft heute an diesem 18. Spieltag mit Bochum vs. Regensburg der Vierzehnte auf den Achten. Allerdings trennen beide Teams nur drei mickrige Pünktchen. Für die Bochumer könnte es mit einem Sieg also ganz weit nach vorne gehen. Bei der entsprechenden Toreanzahl könnte man sogar am Jahn vorbeiziehen und die Rückrunde, die bereits mit diesem Spieltag gestartet ist, deutlich besser einläuten als die Hinrunde.