45 Halbzeitfazit:

Kurz darauf ist auch Pause: Zwischen Dynamo Dresden und dem 1. FC Nürnberg steht es leistungsgerecht 0:0. Nach einer hektischen Anfangsviertelstunde, in der die Gäste Vorteile hatten, wachten die Sachsen langsam auf. Sie erspielten sich ein Übergewicht, wobei Chancen auf beiden Seiten eher Mangelware waren. Erst in den letzten zehn Minuten kamen insbesondere die Rot-Schwarzen zu guten Gelegenheiten. Auch die SGD ist aber immer wieder über die Flügel gefährlich. Das Remis geht grundsätzlich in Ordnung - hoffen wir, dass es im zweiten Durchgang noch mehr klare Abschlüsse gibt. Bis gleich!

45 Ende 1. Halbzeit

45 Was macht Ishak denn da? Ein langer Steilpass findet wohl im richtigen Moment den Stürmer. Plötzlich ist er frei vor Broll, der etwas ungestüm herausläuft und damit den Weg zum Tor aufmacht. Ishak hat aber einige Probleme bei der Ballmitnahme, hat wohl kurz die Hand am Spielgerät und vertändelt die Situation letztlich mit einem Schuss über den Kasten. Dann wird abgepfiffen aufgrund der irregulären Aktion.

45 Kurz vor der Halbzeit zeigt sich die Fiél-Truppe wieder! Löwe ist Empfänger eines flachen Querpasses von der rechten Strafraumkante in den Rückraum. Dabei muss er mit seinem schwächeren rechten Fuß abziehen und bleibt aus 15 Metern an Margreitter hängen.

45 Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 3

42 Die nächste dicke Möglichkeit für die Süddeutschen! Sørensen luchst in der eigenen Hälfte dem schlafenden Horvath die Kugel ab und leitet den Konter ein. Auf links nimmt er Hack mit, der nach kurzem Dribblingversuch gegen Müller zurück zum Ex-Regensburger gibt. Dessen Flanke mit viel Effet an den zweiten Pfosten findet beinahe den völlig freistehenden Dovedan. Der wiederum verpasst die Hereingabe um eine Fußspitze.

39 Gelbe Karte für Jannis Nikolaou (Dynamo Dresden)

Im Mittelfeld räumt Nikolaou seinen Gegenspieler ordentlich ab und sieht die zweite Gelbe Karte der Begegnung.

38 Die vielleicht beste Chance des Matches gehört dem Club! Von links rauscht eine Flanke mit viel Power flach an den Fünfmeterraum. Bevor Dovedan einschieben kann, taucht Broll ab und wehrt nach vorne ab. Ishak hält aus vollem Lauf und mittigen acht Metern die Rübe in die Flugbahn und nickt das Leder knapp über den Kasten. Da ist ihm angesichts der kurzen Reaktionszeit kein Vorwurf zu machen.

35 Gelbe Karte für Lukas Jäger (1. FC Nürnberg)

Jäger hält Löwe im Mittelfeld taktisch fest und wird verwarnt.

32 Da wäre noch mehr drin gewesen! Atik kommt nach ansehnlicher Kombination am rechten Sechzehnereck mit Koné und Kreuzer zum Abschluss. Dabei trifft er die Pille aber nicht richtig und hämmert sie klar drüber.

30 Seit der Trinkpause ist etwas Leerlauf drin. Vielleicht setzen auch die Temperaturen den Akteuren zu. Noch immer sind es im Osten der Republik schlanke 30 Grad.

27 Mathenia in höchster Not! Bei einem toll ausgespielten Angriff über links schickt Atik seinen Stürmer Koné über die Halbspur auf die Reise. Ehe der fixe Angreifer aber auf den gegnerischen Keeper zulaufen kann, ist der allerdings schon draußen und klärt weit vor dem eigenen Strafraum. Es wäre aber auch Abseits gewesen.

25 Weiter geht's, beide Trainer konnten ihren Truppen womöglich neue Impulse liefern.

24 Die erste Hälfte der ersten Hälfte ist durch. Es gibt eine Trinkpause.

22 Koné dringt nach sauberem Direktpassspiel über halbrechts in den Sechzehnmeterraum ein und sucht mit einem Flachpass ins Zentrum Horvath. Die Gäste-Abwehr ist aber rechtzeitig zur Stelle und klärt zum Eckstoß, der letztlich bei Mathenia landet.

20 In den ersten 20 Minuten sehen wir eine durchaus attraktive, zeitweilig aber auch wilde und hektische Partie. Einige Szenen sind auf Zufällen und Standardsituationen aufgebaut. Es fehlt bei beiden Mannschaften die ganz klare Linie.

17 Aktuell übernehmen die Sachsen zunehmend das Kommando. Diesmal kombinieren sich über links in den Strafraum, wo Burnić nach Vorarbeit von Atik aus relativ spitzem Winkel und 15 Metenr aus der Drehung abzieht. Dabei erwischt er nur das Außennetz.

14 Der erste richtige Torschuss! Wahlqvist läuft unbedrängt einige Schritte durch den rechten Halbraum und feuert aus 25 Metern einfach mal drauf. Mathenia zeigt aber eine schöne Flugeinlage und entschärft dieses Geschoss. Die anschließende Ecke bringt nichts ein.

12 Löwe führt eine Ecke von rechts kurz aus, wo Kreuzer direkt nach innen flankt. Die Franken können zunächst klären, aus mittigen 28 Metern zimmert Burnić die Kirsche dann mit Volldampf auf den Kasten - drüber.

11 Die Canadi-Elf zeigt sich extrem bissig. Mit sehr hohem Pressing setzt sie die Gelb-Schwarzen ganz fix unter Druck und verzeichnet immer wieder Ballgewinne. Auf Dauer müssen die Gastgeber das in den Griff bekommen.

9 ...und der Standard entpuppt sich beinahe als Boomerang: Über linke will Dresden sofort kontern, nachdem Behrens nahe des Elfmeterpunktes unglücklich mit der Hacke auflegte. Jäger unterbindet den Vorstoß auf Höhe der Mittellinie aber resolut per Grätsche.

8 Im linken Halbfeld erkämpft sich der FCN einen Freistoß aus nicht uninteressanter Position...

5 Jetzt die SGD: Ein Eckball von links rutscht in den rechten hinteren Halbraum des Sechzehners durch. Von hier probiert es Horvath direkt, wird aber geblockt.

3 In den Anfangsminuten drücken die Nürnberger ganz gut auf die Tube. Immer wieder geht es mit Tempo nach vorne, die Abwehr Dynamos steht noch nicht ganz sicher. Gefährlich wurde es aber noch nicht.

1 Das Bällchen rollt.

1 Spielbeginn

Schiedsrichter des Kräftemessens ist Felix Zwayer. Der 38-jährige Immobilienkaufmann aus Berlin ist seit nunmehr zwölf Jahren in der 2. Liga tätig, pfeift zumeist aber in der deutschen Beletage. Unterstützt wird er an den Seitenlinien von seinen Assistenten Marcel Unger und Henry Müller.

Zwölf Mal duellierten sich die beiden Vereine bisher in Bundesliga, 2. Liga und DFB-Pokal. Dabei scheinen die Nürnberger eine Art Angstgegner der SGD zu sein. Nur ein Sieg steht zu Buche, hinzu gesellen sich fünf Remis und sechs Pleiten. So waren auch die letzten Aufeinandertreffen nicht von Erfolg gekrönt. 2017/2018 hieß es in Süddeutschland 2:1 für den Club, in Dresden gab es ein 1:1. Nur in der Saison 2016/2017 konnte Dynamo mal triumphieren. Ein 2:1 auf fremden Platz markiert den bis dato einzigen Dreier gegen den heutigen Gegner.

Sein Pendant Fiél hatte in dieser Sommerpause erstmals über einen längeren, spielfreien Zeitraum die Möglichkeit, sein Team vorzubereiten. Entsprechend setzt er auch seine Ziele selbstbewusst an: “Ich will, dass die Leute nach unseren Begegnungen nach Hause gehen und wir sie mitgerissen und gepackt haben. Das sind gefährliche Aussagen, aber das ist mein Wunsch. Wir müssen Punkte holen, aber wenn du Leidenschaft und Willen an den Tag legst, wenn du mit Freude Fußball spielst, dann bin ich der Überzeugung, dass in der Mannschaft genug Qualität steckt, um in der Liga eine gute Rolle abzugeben“.

Die wohl größte Veränderung sitzt beim FCN aber auf der Bank. Damir Canadi ist der neue Chef, er beerbt Interimscoach Boris Schommers und arbeitete zuvor beim griechischen Erstligisten Atromitos Athen, den er unter anderem die UEFA Europa League führte. Angesprochen auf das Thema Aufstieg hält sich der 49-Jährige aber zunächst bedeckt: “Die Mannschaft war in der Vorbereitung sehr willig, doch wir sind noch nicht dort, wo wir sein wollen. Dafür war die Zeit zu kurz. In den nächsten vier, fünf Wochen werden wir sehen, wo wir stehen“. Mit Blick auf die Partie heute decken sich seine Gefühle mit denen seiner Truppe. “Für mich geht ein Traum in Erfüllung, weil es mein erstes Pflichtspiel in Deutschland ist. Da geht es mir nicht anders als den Spielern. Die Vorfreude ist riesig“.

Schauen wir zwischendurch kurz auf die Aufstellungen. Bei den Hausherren sehen wir vier Neuzugänge. Broll hat den Kampf um den Platz zwischen den Pfosten für sich entschieden und spielt von Beginn an. Auch Burnić, Löwe und Rückkehrer Horvath sind dabei. Die Gäste setzen indes ebenfalls auf vier neue Leute in der Anfangself. Sørensen, Handwerker, Dovedan und Hack dürfen direkt ran.

Zu diesem Zweck ist insbesondere im Offensivbereich einiges passiert. Für den Angriff kommen mit Nikola Dovedan vom 1. FC Heidenheim, Fabian Schleusener vom SC Freiburg und Felix Lohkemper vom 1. Magdeburg drei gestandene Zweitligaakteure dazu. Abgerundet wird der Sturm von Talent Pauk-Philipp Besong von der U19 Borussia Dortmunds sowie den beiden Flügelflitzern Iuri Medeiros von Sporting Lissabon und Robin Hack von der TSG 1899 Hoffenheim. Aber auch defensiv legten die Franken nach. Tim Handwerker vom 1. FC Köln und Oliver Sorg von Hannover 96 bringen Erstligaerfahrung mit, zudem wurde mit Asger Sørensen von RB Salzburg, zuvor ausgeliehen an den SSV Jahn Regensburg, ein ein Mann für die Innenverteidigung geholt. Auch dieser Mix birgt Potenzial.

Eine Überraschung wäre ein Erfolg gegen den 1. FC Nürnberg in kleinem Rahmen durchaus. Schließlich kommen die Clubberer als frischgebackener Erstligaabsteiger mit einem gewissen Favoritenstatus in dieses Match und generell in die Liga. Zusammen mit dem Hamburger SV, dem VfB Stuttgart und Hannover 96 gelten sie als der Verein, den der Sprung ins Oberhaus am ehesten gelingen könnte. Die Ambitionen sind trotz des sang- und klanglosen Abstiegs mit nur 19 Punkten definitiv da.

Für dieses Unterfangen wurden bis dato sechs externe und mitunter klangvolle Neuzugänge präsentiert. Kevin Broll von der SG Sonnenhof Großaspach komplettiert das Torwarttrio um Tim Boss und Patrick Wiegers. Mit Chris Löwe von Huddersfield Town kommt ein Linksverteidiger, der 2012 mit Borussia Dortmund Deutscher Meister wurde. Ebenfalls vom BVB wurde Dženis Burnić für ein Jahr ausgeliehen. Hinzu kommen die Mittelfeldmänner René Klingenburg vom SC Preußen Münster und Matthäus Taferner vom FC Wacker Innsbruck. Eine interessante Mischung, die Fiél aufbieten kann – und die für Überraschungen gut sein kann.

Es geht wieder los im deutschen Unterhaus - für Dynamo Dresden die Chance, die triste Spielzeit 2018/2019 mit zwischenzeitlichen Abstiegssorgen vergessen zu machen. Waren die Ambitionen zu Beginn noch durchaus groß, wurden während der Saison mit Uwe Neuhaus und Maik Walpurgis gleich zwei Übungsleiter verschlissen. Am 24. Spieltag übernahm dann Vereinsikone Cristian Fiél, der kein klares Ziel ausrufen möchte. “Besser als zuletzt“ lautet daher die Formulierung, wobei nicht unbedingt das Tabellarische gemeint sein müsse.