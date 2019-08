12 Tooor für Hamburger SV, 0:1 durch Jeremy Dudziak

Mit dem ersten echten Torschuss gehen die Gäste in Führung! Tim Leibold nimmt über links Fahrt auf, zieht dann nach einem Doppelpass nach innen und legt kurz vor dem Strafraum quer auf Jeremy Dudziak. Der tanzt 18 Meter halbrechts vor dem Gehäuse Asger Sørensen mit einer einfachen Körpertäuschung aus und jagt die Kugel mit seinem starken Linken platziert flach ins rechte Eck. Keine Chance für Christian Mathenia!

10 Die Gäste von der Elbe haben bisher deutlich mehr Ballbesitz und präsentieren sich auch durchaus spielfreudig, werden aber zunehmend hektisch, sobald es in die gegnerische Hälfte geht. Noch konnten Hunt & Co. ihre drei Offensivmänner nicht in Szene setzen.

7 Nach einem Ballgewinn im Mittelkreis geht es erstmals schnell beim Club und Iuri Medeiros steckt durch in den Lauf von Nikola Dovedan, der erst im Strafraum von HSV-Verteidiger Rick van Drongelen resolut aber fair abgeräumt wird.

5 Zwei Spieler auf Hamburger Seite haben im Vorjahr noch für den Club gespielt. Während Ewerton heute nicht im Kader ist, bekommt Tim Leibold heute lautstark mitgeteilt, was die Nürnberger Fans von seinem Wechsel halten. Bei jedem Ballkontakt wird der Neuzugang des HSV gnadenlos ausgepfiffen.

3 Dieter Hecking lässt seine Mannschaft auch auswärts in einem offensiv ausgerichteten 4-3-3 antreten und die Gäste schieben auch gleich an. Nürnbergs Georg Margreitter produziert per Querschläger einen Hamburger Einwurf auf Strafraumhöhe, doch der Ball ist schnell wieder an einem fränkischen Fuß.

1 Der Ball rollt! Nürnberg hat im traditionellen rot-schwarzen Dress soeben angestoßen, der HSV ist heute mal ganz in weiß unterwegs.

1 Spielbeginn

Die Nürnberger Vereinshymne ist soeben verklungen und fast 45.000 Zuschauer im Max-Morlock-Stadion bekommen in wenigen Augenblicken endlich Fußball zu sehen! Die beiden Kapitäne Hanno Behrens und Aaron Hunt stehen bereits zur Platzwahl bereit.

Geleitet wird die Partie von Schiedsrichter Harm Osmers aus Hannover, der an den Seitenlinien von Mark Borsch und Mike Pickel unterstützt wird. Vierter Offizieller ist Jonas Weickenmeier und über den Viedeobeweis herrscht in Köln René Rohde.

Insgesamt haben sich die beiden Traditionsteams bereits 78-mal gegenübergestanden. Mit 38 Siegen bei 22 Niederlagen hat der HSV die Nase im direkten Vergleich eindeutig vorne. Die Rothosen gewannen auch die letzten drei Duelle mit dem Club, wobei der jüngste Erfolg noch gar nicht lange her ist. Im Februar dieses Jahres setzten sich die Norddeutschen im Achtelfinale des DFB-Pokals durch einen Treffer von Berkay Özcan mit 1:0 gegen den damaligen Erstligisten aus Nürnberg durch.

Auch Hecking, der übrigens beim letzten Nürnberger Sieg gegen den HSV im Jahre 2012 noch auf der FCN-Bank saß, wechselt im Vergleich zum Remis gegen Darmstadt ebenfalls zweimal. Kyriakos Papadopoulos und Khaled Narey wandern zunächst auf die Bank, dafür starten Gideon Jung und Sonny Kittel. Hamburgs neuer Coach erwartet ein schweres Spiel für seine Jungs. "Die Aufgabe wird uns alles abverlangen", glaubt Hecking, der allerdings ebenso deutlich klar stellte: "Aber wir haben auch einiges entgegenzusetzen."

Beim Hamburger SV hat die neue Saison ähnlich ernüchternd angefangen, wie die letzte aufgehört hatte. Im Heimspiel gegen Darmstadt 98 kamen die Rothosen über ein 1:1-Unentschieden nicht hinaus. Und auch dieses konnte erst in der achten Minute der Nachspielzeit per Foulelfmeter nach Videobeweis besiegelt werden. Trainer Dieter Hecking und seine Truppe stehen somit schon heute unter einem gewissen Druck, um den wie gewohnt sehr hohen Erwartungen in der Hansestadt gerecht zu werden.

Personell kann Canadi dabei auf das gleiche Personal zurückgreifen wie in Dresden. Die Langzeitverletzten Alexander Fuchs, Virgil Misidjan, Fabian Schleusener und Adam Zrelak sowie Neuzugang Felix Lohkemper stehen dem Trainer der Hausherren weiterhin nicht zur Verfügung. In der Startelf nimmt Candai zwei Wechsel vor und bringt Neuzugang Iuri Medeiros und Oliver Sorg für Mikael Ishak und Enrico Valentini. Der Respekt vor dem Gegner aus dem hohen Norden ist groß. "Der HSV ist einer der Topfavoriten in dieser Saison", sagte Canadi, der heute nicht zuletzt auf den Heimvorteil setzt. "Wir freuen uns auf dieses Spiel vor einer tollen Kulisse", so der 49-Jährige.

Die Hausherren haben in der Vorwoche einen Start nach Maß in die neue Saison hingelegt. Bei Dynamo Dresden siegte der 1. FC Nürnberg mit 1:0 und bescherte Coach Damir Canadi einen perfekten Einstand. Nach einigen Problemen in der ersten halben Stunde präsentierte sich vor allem die Abwehr der Franken mit zunehmender Spieldauer immer stabiler und ließ kaum Möglichkeiten zu. Vor heimischem Publikum will der FCN aus dem guten Auftakt nun einen perfekten machen.