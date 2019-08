45 Halbzeitfazit

Da ist noch Luft nach oben, im Westderby steht es zur Pause 0:0. Während der Ball im ersten Abschnitt zumeist in den Reihen der Bochumer zu finden ist, sammelt die Arminia die besseren Torchancen. Edmundsson (35.) und Yabo (41.) scheitern jedoch an VfL-Schlussmann Riemann. Im Anschluss an die beiden Prüfungen nimmt plötzlich auch die Dutt-Elf Fahrt auf, Janelt (42.) und Losilla (44.) haben aber ebenso wenig Abschlussglück. Insgesamt war es über weite Strecken ein schwaches Zweitligaspiel. Die letzten Minuten machen aber Hoffnung auf eine spannende zweite Hälfte. Bis gleich!

45 Ende 1. Halbzeit

44 Jetzt ergeben sich doch noch Chancen, Ortega taucht ab und pariert einen 12-Meter-Kopfball von Losilla.

43 Fernschussversuch von Silvère Ganvoula, sein flacher Abschluss rollt in die Handschuhe von Stefan Ortega.

42 Auf der anderen Seite wird es richtig brenzlig! Die Arminia verliert die Kugel im Spielaufbau, plötzlich greift Bochum mit Drei-gegen-Zwei an. Salger geht volles Risiko und grätscht bärenstark vor den abschlussbereiten Janelt, damit rettet er seine Farben.

41 Yabo nimmt einen langen Ball mit und zieht am linken Strafraumeck an Lorenz vorbei. Das Leder liegt auf seinem rechten Schlappen, der anschließende Schlenzer ist keine Prüfung für Riemann.

39 Schussgelegenheit für Danny Blum: Vitaly Janelt spitzelt das Leder in die linke Strafraumhälfte, Blum dreht sich um die eigene Achse und gibt ein Schüsschen neben den linken Pfosten ab. Das war ungefährlich.

35 Die beste Chance des Spiels! Voglsammer bleibt mit einer Linksflanke zunächst an Osei-Tutu hängen, bringt den Abpraller aber dann mit dem rechten Schlappen in die Mitte. Edmundsson steigt unbedrängt hoch und köpft aus acht Metern zentral auf den Kasten. Durch die mangelnde Präzision kann Riemann vor der Linie abwehren.

34 Interessant: Bochum nutzt die Regeländerung, die besagt dass der Ball nicht aus dem Strafraum gespielt werden muss, aus. Riemann lupft die Kugel auf den Schädel eines Verteidigers, anschließend fängt er den Kopfball seines Mitspielers.

31 Schöne Kombination der Arminen, Soukou erhält das Spielgerät schließlich in der linken Strafraumhälfte. Er gibt flach vor den Kasten ab, Riemann ist auf dem Posten.

29 Hartherz setzt kurz vor der Torauslinie gegen Osei-Tutu nach. Tatsächlich kann er den Ball erobern, sofort folgt ein Flachpass in den Rückraum. Lorenz unterbindet einen Abschluss von Voglsammer.

26 Verletzungsbedingter Wechsel der Hausherren: Decarli fasste sich an die Hüfte, rief die Betreuer und verließ den Platz. Bella-Kotchap kommt.

26 Einwechslung bei VfL Bochum -> Armel Bella-Kotchap

26 Auswechslung bei VfL Bochum -> Saulo Decarli

24 Glück für Decarli, nach Flachpass von Riemann verspringt dem Verteidiger die Kugel. Klos setzt sofort nach, kommt aber nicht ran.

22 Manuel Prietl versucht es aus der zweiten Reihe, sein 22-Meter-Flachschuss rollt deutlich am linken Toreck vorbei.

22 Nochmal der VfL: Danilo Soares rückt links auf und flankt hoch vor den Kasten. Das Duo Ganvoula/Behrendt springt unter dem Ball her, am zweiten Pfosten pflückt ihn sich Lee runter. Aus der Drehung schießt der Mittelfeldmann weit am linken Torwinkel vorbei.

21 Janelt erobert die Kugel im Zentrum und schickt Blum auf die Reise. Der spielt sofort flach in die Mitte, Salger kann klären.

17 Wieder die Bochumer, Ganvoula steigt nach einem Eckstoß mutterseelenallein in die Luft. Aus sieben Metern landet sein Aufsetzer nur haarscharf neben dem linken Torwinkel.

17 Ortega rennt aus seinem Kasten, um einen Ball vor dem Überqueren der Torauslinie zu retten. Er befördert die Murmel halbhoch in die Beine von Losilla, der zögert aus 17 Metern zu lange mit seinem Abschluss.

15 Diskussionen am Strafraum der Hausherren: War Riemann da außerhalb seines Sechzehners mit den Händen am Ball? Soukou beschwert sich beim Linienrichter, stößt aber auf taube Ohren.

12 Da wird es eng! Clauss tritt einen scharfen Freistoß von der rechten Seite, Voglsammer verfehlt nur knapp per Kopf. Dann prallt das Leder an den Fuß von Lorenz, anschließend landet es rund einen Meter neben dem Pfosten des Bochumer Gehäuses.

9 Die Hausherren machen bislang den besseren Eindruck. Man hat den Ball zumeist in den eigenen Reihen, findet aber noch keine Wege durch das dichtbesiedelte Mittelfeld. Bielefeld wartet ausschließlich auf Kontersituationen.

7 Maier flankt von der linken Seite in den Strafraum, aus 13 Metern kann Lee keinen gefährlichen Kopfball fabrizieren. Das Spielgerät hoppelt deutlich am rechten Pfosten vorbei.

3 Freistoß aus dem rechten Halbfeld, der VfL bringt die Kugel in Person von Blum vor den Kasten. Hartherz nickt die Flanke ins Toraus, der anschließende Eckball verpufft.

1 Der Ball rollt! Arminia Bielefeld hat im roten Auswärtsjersey angestoßen, Bochum ist in Weiß unterwegs.

1 Spielbeginn

Auf der Schiedsrichterposition hat man sich für Martin Petersen entschieden. Der 34-Jährige pfiff den VfL in der vergangenen Saison zweimal (0:1-Niederlage gegen Dresden, 3:3-Unentschieden gegen Regensburg), mit Arminia Bielefeld hatte er einmal Kontakt (1:0 Sieg gegen Darmstadt). An den Seitenlinien assistieren Alexander Sather und Robert Wessel, vierter Offizieller ist Nikolai Kimmeyer. Sollte der Videobeweis eingesetzt werden, sind Martin Thomsen und sein Assistent Markus Wollenweber verantwortlich.

Die Arminen ließen sich im ersten Spiel auskontern, trotz Ballbesitzvorteilen sah es lange Zeit nach einer Niederlage aus. "In Bochum wird es ein anderes Spiel. Sie wollen mehr für das Spiel tun und stehen vor eigenem Publikum schon etwas unter Druck", glaubt DSC-Trainer Uwe Neuhaus. Deshalb "werden die Zweikämpfe wichtig" sein. Auch sein Mittelfeldstratege Reinhold Yabo sieht noch Aufholbedarf. Ansonsten könnte es anne Castroper gefährlich werden. "Wir erwarten eine Bochumer Mannschaft mit Power", so Yabo.

"Natürlich ist jetzt noch ein wenig mehr Druck da. Man will doch nicht nach zwei Spieltagen mit null Punkten dastehen", erzählt Robin Dutt. Dem erfahrenen Fußballlehrer treibt das erste Resultat allerdings keine Sorgenfalten auf die Stirn. Stattdessen erinnert er an die vergangene Spielzeit. "Auch in der Vorsaison haben wir den Auftakt verloren, das ist kein Grund zur Panik."

In den letzten Jahren polierte Arminia Bielefeld seine Bilanz gegen den VfL auf. Lediglich zwei der letzten zehn Aufeinandertreffen gingen an die Bochumer (einmal heim, einmal auswärts), Bielefeld siegte fünfmal (dreimal heim, zweimal auswärts). Drei Duelle endeten Remis.

Im Vergleich zum Auftaktspiel tauscht VfL-Coach Robin Dutt auf drei Positionen. Thomas Eisfeld, Miloš Pantović und Tom Weilandt müssen zunächst auf der Bank Platz nehmen, Danilo Soares, Chung-yong Lee und Silvère Ganvoula rücken in die erste Elf. Bei den Arminen ist nur ein Neuer dabei: Cebio Soukou gibt sein Startelfdebüt, gegen den FC St. Pauli wurde 26-Jährige bereits eingewechselt. Er verdrängt Keanu Staude auf die Bank.

Für die Auswärtsfans ist diese Paarung etwas Besonderes, in der anstehenden Spielzeit sind die beiden Clubs die einzigen Vertreter des Bundeslandes Nordrhein-Westfalen. Die Stadien der Vereine trennen knappe eineinhalb Stunden Autofahrt, dementsprechend reisefreudig dürften die Anhänger sein.

Bochum startete mit einer 3:1-Niederlage in die Saison 2019/2020. In Regensburg konnte die Elf von Robin Dutt in Person von Danny Blum (FE, 75.) zwischenzeitlich verkürzen, ging am Ende aber leer aus. Die Arminia rannte im Heimspiel gegen den FC St. Pauli lange Zeit einem 0:1-Rückstand hinterher, Manuel Prietl gelang erst in der Schlussminute der Treffer zum 1:1-Endstand.