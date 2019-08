46 Ohne personellen Veränderungen geht es weiter.

46 Anpfiff 2. Halbzeit

45 Halbzeitfazit:

Pause in Baden-Württemberg, zwischen dem SV Sandhausen und dem VfL Osnabrück steht es noch torlos. Dabei starteten die Niedersachsen richtig gut in die Partie und hätten nach wenigen Zeigerumdrehungen durch Girth bereits in Front gehen können. In der Folge arbeiteten sich die Kurpfälzer besser ins Match herein und übernahmen mit zunehmender Dauer das Kommando. Dies mündete des öfteren in Torschüssen, ehe es nach etwa einer halben Stunde eine kurze Verschnaufpause gab. Zum Schluss drückten wieder die Hardtwaldstädter, die dem ersten Treffer alles in allem etwas näher zu sein scheinen. Der VfL muss wieder mehr Geschwindigkeit und Ideen in seine Offensive bekommen. Das verspricht Spannung für den zweiten Durchgang - bis gleich!

45 Ende 1. Halbzeit

45 Förster probiert es aus dem rechten Halbraum mit einem Schlenzer auf die lange Ecke. Dabei ist etwas zu viel Dampf dahinter, der Ball fliegt klar über die Querlatte. Trotzdem: Die Abschlüsse sind momentan auf Seiten der Sandhäuser.

42 Langsam aber sicher muss die Thioune-Elf schauen, wieder mehr Tempo in die eigenen Aktionen zu bekommen. Von den Gastgebern werden sie immer öfter kalt erwischt und haben es mehr und mehr der schwachen Chancenverwertung zu verdanken, hier noch nicht zurückzuliegen.

39 Körber pariert klasse! Gíslason verlängert ein Zuspiel aus dem linken Halbraum perfekt in den Lauf des halblinks mitlaufenden Förster. Der 24-Jährige lässt mit einem Haken Gugganig stehen und wemmst das Spielgerät aus 13 Metern auf den Kasten. Körber ist direkt unten, wehrt per Fußabwehr den wuchtigen Versuch ab. Im Nachsetzen schießt ein Schwarz-Weißer das Rund aus dem Rückraum rechts vorbei.

38 Im Gegenzug schließt Ouahim aus mittigen 18 Metern ab, leicht abgefälscht trudelt die Murmel in die Arme von Fraisl. Wirklich gefährlich war das nicht.

37 Engels mit der Einschussgelegenheit! Zenga bringt eine Kopfballabwehr aus dem rechten Strafraumkorridor flach an den Strafstoßpunkt, wo Engels die Innenseite in den Pass hält. Die Kugel hoppelt allerdings relativ klar links daneben.

34 Insgesamt geht das Unentschieden hier in Ordnung. Nachdem der Aufsteiger die erste Viertelstunde für sich beanspruchen konnte, kam in der Folge der SVS immer mehr auf. Momentan ist die Nummer eine ausgeglichene Kiste mit Chancen auf beiden Seiten.

31 Die Gegenseite: Heider legt am rechten Pfosten eine Flanke von links zurück zu Girth, der neun Metern halbrechts vor dem Tor clever den Körper gegen Nauber reinstellt und aus der Drehung schießt. Dabei erwischt er das Leder nicht richtig, es segelt weit links vorbei.

29 Behrens netzt, aber der Treffer zählt nicht! Förster hat ganz viel Platz nach tollem Überspielen des VfL-Pressings und zieht in Richtung Tor. Aus der Zentrale will er offenbar erst den Steckpass zu Gíslason auspacken, zögert aber doch zu lange und rennt nach halblinks an die Sechzehnerkante. Von hier dringt sein Linksschuss an den zweiten Pfosten, wo Behrens den Fuß reinhält und die Bude erzielt. Sofort wird auf Abseits entschieden - völlig zu Recht.

27 Etwas wacklig sieht das defensiv bei den Gästen schon noch aus. Gleich drei Mal sausen gefährliche Flanken in den Strafraum, besonders die zweite war aussichtsreich. Allerdings finden weder Zenga noch Paqarada Abnehmer, der abschließende Versuch von Diekmeier landet in Körbers Armen.

25 Schmidt pflückt einen Abpraller in 23 Meter halblinker Position herunter. Sofort drischt er das Rund per Dropkick auf den gegnerischen Kasten, zielt aber ein gutes Stück zu hoch.

24 Zu eigensinnig: Ouahim hat halblinks Platz und verpasst den Moment des Abspiels. Lieber schlägt er einen Haken nach innen, wird bedrängt und sucht trotzdem den Abschluss. Damit wird er geblockt. Der Pass nach rechts zu Schmidt wäre die bessere Alternative gewesen.

21 Schon wieder eine tolle Möglichkeit für die Hausherren! Engels wird wunderbar per Direktpassspiel im Zentrum bedient und hat 18 Meter vor dem Tor komplett freie Bahn. Statt eines platzierten Schusses bringt er nur einen harmlosen Roller zustande. Körber bedankt sich und packt zu.

18 Da muss Zenga mehr draus machen! Schmidt will die Pille hoch und weit aus der eigenen Hälfte pölen, bleibt aber am Mittelfeldmann hängen. Zenga marschiert geradewegs auf die Box zu und drückt den Ball flach aus 15 Metern in Richtung rechtes Eck. Dabei sind Wucht und Präzision allerdings mangelhaft, Körber ist unten und wehrt sicher ab.

15 Die Anfangsviertelstunde macht Lust auf mehr. Beide Mannschaften sind willig, tun sich aber vor allem im eigenen Spielaufbau schwer. Gefährlich wird es eigentlich ausschließlich über Umschaltmomente. Dabei machen die Osnabrücker den etwas gefälligeren Eindruck.

12 Gute Gelegenheit für die Norddeutschen! Schmidt setzt sich auf Höhe der Mittellinie gegen einen SVS-Akteur durch und zieht das Tempo an. Mit Siebenmeilenstiefeln rast er in des Gegners Hälfte und nimmt bedient nicht etwa links den mitlaufenden Girth. Vielmehr haut er aus zentralen 20 Metern einfach mal selbst drauf. Dabei hat er nicht genügend Zielwasser getrunken, die Murmel rauscht links unten am Pfosten vorbei.

10 Die Schwarz-Weißen schalten schnell durchs Mittelfeld um und schieben die Kirsche nach rechts zu Diekmeier. Der macht ein paar Meter, gibt hoch an den Fünfmeterraum. Hier klärt aber Gugganig kompromisslos über das eigene Gehäuse hinweg zum Eckstoß. Der bringt nichts ein.

7 ...nicht ganz verkehrt. Engels täuscht den Schuss an, letztlich zirkelt Paqarada den Standard über die Mauer aufs kurze Eck. Körber taucht zwar ab, muss im Endeffekt aber nicht eingreifen. Rechts vorbei.

6 Jetzt erkämpft sich der SVS im durchaus ordentlichen Regen in Person von Gíslason einen Freistoß nahe des rechten Strafraumecks...

5 Wieder gefährlich! Von links rauscht eine Ecke in den Sandhäuser Sechzehnmeterraum. Mittig am Fünfer springt erst Heider unter dem Ball durch, am langen Eck verpasst Heyer knapp einen Abschluss. Es gibt Abstoß.

3 Der VfL mit der dicken Chance zur Führung! Ouahim rennt durch die rechte Halbspur und bringt mit viel Gefühl eine Flanke auf den Elfmeterpunkt. Hier löst sich Girth genau richtig und hat massig Zeit für seinen Kopfball. Der rauscht letztlich knapp rechts am Pfosten vorbei. Das Ding kann auch schon mal sitzen.

1 Die Partie läuft.

1 Spielbeginn

Schiedsrichter des heutigen Kräftemessens ist Florian Badstübner. Der 28-jährige Windsbacher (Mittelfranken) geht in seine vierte Spielzeit im deutschen Unterhaus und ist auch eine Klasse tiefer eine regelmäßig eingesetzte Kraft. Patrick Hanslbauer und Roman Potemkin unterstützen ihn an den Seitenlinien.

Vier Mal gab es diese Paarung insgesamt, jeweils in der Dritten Liga. Dabei gingen die Lila-Weißen zwei Mal als Sieger hervor, ein Mal der SVS, zudem trennten sich beide ein Mal unentschieden. Auffällig dabei: Wenn es einen Gewinner gab, war es bisher immer die Heimmannschaft. So auch beim bis dato letzten Vergleich: Am 37. Spieltag 2011/2012 triumphierten die Norddeutschen mit 2:1.

Sein Gegenüber Uwe Koschinat hat viel Lob für den Gegner übrig, auch für die vergangene Saison: “Daniel Thioune steht für einen Stil, mit dem er sich nicht versteckt. Ich war erstaunt, welchen Weg diese Mannschaft in der 3. Liga genommen hat, nachdem sie ein Jahr zuvor fast abstieg. Mein Kollege hat es geschafft, eine absolute Spitzenmannschaft zu formen. Am Samstag haben sie mich sehr überrascht, der Spielstil und die Balance auf dem Feld haben sich verändert. Es gibt jetzt sehr viel Flexibilität aus der Dreierkette heraus, zwei Zehnertypen hinter einem richtigen Stürmer“. Dennoch konzentriert er sich vor allem auf seine eigene Elf, die gegen Kiel eine Performance nach seinem Geschmack ablieferte. Sie habe durch “Geschwindigkeit und Geradlinigkeit beeindruckt. Was ich gefreut hat ist die Tatsache, dass wir aktuell für eine attraktive Art stehen, Fußball zu spielen, und das auch wahrgenommen wird“.

So sieht es auch VfL-Coach Daniel Thioune. Der nämlich ist sich sicher, das Spiel gegen Heidenheim “vernünftig analysiert und abgeschüttelt“ zu haben. Gleichwohl räumt er ein, “dass diese Schlussviertelstunde nicht geeignet war, unser Selbstvertrauen zu stärken. Das ist völlig klar“. Angesprochen auf das heutige Match weiß der Fußballlehrer: “Sandhausen hat sich in Kiel nicht versteckt und wird das auch zuhause nicht tun. Sie werden uns unter Druck setzen und auf eine kleine Verunsicherung von uns nach der späten Niederlage warten“. Den eigenen Anhängern macht er dabei aber Mut, denn die “steckt nicht mehr in unseren Klamotten“.

Die Niedersachsen werden sich in Anbetracht dieser Niederlage vermutlich sehr ärgern. Nach einem tristen ersten Durchgang übernahmen sie in der zweiten Halbzeit das Kommando und gingen verdient in Front. Vieles sprach danach dafür, dass sie den Vorsprung entweder ausbauen oder zumindest über die Zeit bringen. Ein abgefälschter Schuss ließ das stabile Defensivkonstrukt dann aber ins Wanken geraten, mit zehn Mann konnten sie das Remis nicht mehr verteidigen. Insgesamt zeigten sie aber eine ansprechende Leistung, die Mut für mehr machen dürfte.

Enttäuschender verlief der Start in die neue Spielzeit für den Drittligaaufsteiger aus Osnabrück. Der VfL unterlag vor heimischem Publikum trotz 1:0-Führung dem 1. FC Heidenheim mit 1:3, agierte dabei auch in der Schlussphase beim Stand von 1:1 in Unterzahl, weil Neuzugang Wolze mit einer Gelb-Roten Karte bedacht wurde. Gemeinsam mit dem VfL Bochum steht damit derzeit der vorletzte Rang im Klassement zu Buche.

Blicken wir zwischendurch kurz auf die Aufstellungen. Bei den Hausherren gibt es keine Veränderungen, sie setzen auf dieselbe Startelf wie gegen die KSV Holstein. Die Gäste hingegen tauschen doppelt. Wolze (gesperrt) und Amenyido (Bank) sind nicht von Anfang an dabei, dafür beginnen Schmidt und Heider.

Dabei hat es im Nachhinein den Eindruck, als sei für die Kurpfälzer mehr möglich gewesen. Im Anschluss an die frühe Führung durch Behrens nach vier Minuten drückten sie weiter nach vorne und hatten insbesondere nach dem Pausenpfiff einige gute Gelegenheiten auf den zweiten Treffer. Stattdessen aber fingen sie sich den Ausgleich, erst dann nahm das Match den erwarteten Verlauf. Hinten heraus hatten sie unter anderem bei einem Lattenknaller der Kieler sicherlich Glück, nicht ohne Punkt nach Hause zu fahren. Bei besserer Chancenverwertung wäre aber womöglich auch ein Dreier machbar gewesen.

Ein Remis zum Auftakt bei Holstein Kiel hätten viele Sandhäuser wohl von vornherein unterschrieben. 1:1 hieß es letztlich im Gastspiel bei den Störchen, die ja für ihre starke Offensive bekannt und gefürchtet sind. Durch dieses beachtliche Unentschieden, mit dem aufgrund der letzten Saison nicht unbedingt gerechnet werden musste, sortieren sich beide Klubs in der noch wenig aussagekräftigen Tabelle auf der geteilten siebten Position ein.