45 Halbzeitfazit

Nullnummer im Volksparkstadion: Hamburg und Bochum fehlen noch die Ideen. In den letzten drei Pflichtspielen kassierte der VfL satte acht Gegentreffer - heute präsentiert sich die Abwehrreihe aber sattelfest. Dadurch fällt es dem heutigen Gastgeber schwer, in den Bochumer Strafraum einzudringen. Gleichzeitig muss die Dutt-Elf mit Abstrichen in der Offensive leben.

45 Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 1

43 Den will er wohl schnell wieder vergessen: David Kinsombi rennt durch das Zentrum und zieht aus 21 Metern ab. Der Ball landet beinahe im Gästeblock. Zur Info: Dieser befindet sich im Volksparkstadion in der Ecke.

41 Kittel zirkelt den fälligen Freistoß aus halblinker Position auf den zweiten Pfosten. Es laufen zwar zahlreiche Hamburger ein, am Ende setzt sich aber Bella-Kotchap durch.

40 Gelbe Karte für Simon Lorenz (VfL Bochum)

Taktisches Foul von Lorenz an Kittel.

39 Leibold versucht Jatta mit einem Diagonalball einzusetzen. Danilo Soares steht in der rechten Strafraumhälfte und fängt den Pass ab.

36 Aus knappen 25 Metern setzt Vitaly Janelt zum Linksschuss an. Gideon Jung stellt sich in den Weg und blockt.

33 Jatta tankt sich auf der Grundlinie durch und hebt das Leder gefühlvoll in die Mitte. Kittel schraubt sich zwischen Losilla und Lorenz hoch, aus neun Metern köpft er neben den linken Pfosten. Da war mehr drin!

29 Da wird es eng! Leibold schickt nach einer abgewehrten Ecke einen tückischen Aufsetzer ab, Riemann klärt nach vorne. Dudziak läuft ein und scheitert aus kurzer Distanz ebenfalls am Schlussmann.

28 Fein spielt einen tollen Pass in die rechte Strafraumhälfte, Decarli rettet mit einer starken Grätsche vor Gyamerah.

27 Diese Paarung produziert einfach keine Tore: In der vergangenen Saison trennten sich die Kontrahenten in beiden Spielen 0:0. Auch heute bleiben die großen Torchancen aus - zumindest bis hierhin.

23 Ein robuster, aber fairer Einsatz beschert Kinsombi die Kugel. Er spielt sofort einen Steilpass vor den Strafraum, Lorenz läuft Hinterseer souverän ab.

21 Gyamerah fängt einen Bochumer Angriff an der Außenlinie ab und schaltet um. Mit großen Schritten treibt der Rechtsverteidiger die Murmel nach vorne, dann legt er für Jatta in die Spitze ab. Eine harte Hereingabe des Flügelflitzers wird durch Lorenz in die Arme von Riemann gelenkt.

17 Beim zweiten Eckstoß ist Manuel Riemann mit der linken Faust zur Stelle.

16 Eckball für die Hanseaten, Kittel schlägt die Murmel von der linken Seite halbhoch rein. Ganvoula will rausschießen, trifft aber Kinsombi. Danach landet der Ball im Getümmel, ehe Lorenz erneut ins Toraus klärt.

14 Bochum wird in den letzten Minuten stärker. Neben den eigenen Angriffen provoziert man auch immer wieder Fehler des Gegners.

10 Gute Chance für die Gäste: Jung verliert den Ball im Mittelkreis, Losilla steckt sofort in die Spitze durch. Ganvoula muss dort nur noch an van Drongelen vorbei, im Moment des Abschlusses grätscht der Verteidiger in die Schussbahn. Anschließend rollt das Spielgerät in die Arme von Heuer Fernandes, starkes Tackling des HSV-Kapitäns.

9 Ganvoula erhält die Kugel auf dem rechten Flügel, in der Mitte wartet kein Mitspieler. Deshalb feuert der Angreifer einen harten Flachschuss aus 21 Metern ab. Heuer Fernandes hat die Kugel im Nachfassen.

7 In halblinker Position umspielt Kinsombi den Rückkehrer Decarli. Der Hamburger kann das Leder nicht vor der Torauslinie erreichen.

6 Hamburg startet druckvoll in die Partie. Man will zeigen, wer hier Herr im Haus ist.

3 Leibold tritt einen Freistoß von der linken Seite, der bis in die rechte Strafraumhälfte durchrutscht. Jatta kann die Kugel nicht verarbeiten.

1 Der Ball rollt! Bochum hat in dunkelblauen Trikots angestoßen, Hamburg ist in Weiß unterwegs.

1 Spielbeginn

Schiedsrichter der Partie ist Christian Dingert. Der 39-Jährige pfiff in der vergangenen Saison zumeist in der 1. Bundesliga, allerdings verbuchte er auch vier Einsätze in der 2. Bundesliga auf seinem Konto. Darunter zwei 1:0-Heimsiege der Hamburger (Köln/Fürth) sowie ein 2:0-Auswärtserfolg des VfL (Duisburg). An den Seitenlinien assistieren Tobias Christ und Tobias Fritsch, vierter Offizieller ist Henry Müller. Sollte der Videobeweis benötigt werden, sind Florian Badstübner und Oliver Lossius verantwortlich.

"Wir haben in den letzten Spielen natürlich auch Dinge nicht gut gemacht. Daran arbeiten wir, das wollen wir gemeinsam mit unseren Spielern in den Griff bekommen", sagt Robin Dutt vor der Partie. Es wartet der ambitionierte Hamburger SV, sicherlich keine einfache Angelegenheit. Trotzdem will sich Dutt nicht verstecken. "Natürlich hat unser Gegner finanziell mehr Möglichkeiten, aber in einem Spiel kann alles passieren. Ich sehe uns auf Augenhöhe."

Mit dem VfL wartet ein in der Liga bislang siegloser Gegner auf die Hamburger. "Bochum ist eine sehr interessante Mannschaft mit guten Spielertypen. Aber wir sind noch viel zu früh in der Saison, um Tendenzen abzugeben", meint Dieter Hecking. Er erwartet zunächst ein Spiel auf Augenhöhe. Als besonders wichtig erachtet der 54-Jährige, dass seine Jungs langsam den richtigen Rhythmus finden. "Es geht darum, Konstanz in unsere Auftritte zu bekommen. Das Gebilde ist aktuell noch wackelig und wir wollen es schnell stabilisieren."

Obwohl das Team nur vier Tage Pause hatte, nimmt HSV-Coach Dieter Hecking keinerlei Änderungen an seiner Anfangsformation vor. Er vertraut der Pokalelf. Bochums Trainer Robin Dutt sieht hingegen Handlungsbedarf, gleich drei Akteure rotieren raus: Dominik Baumgartner, Thomas Eisfeld (beide Bank) und Simon Zoller (nicht im Kader) weichen. Saulo Decarli (zurück nach Verletzung), Vitaly Janelt und Tom Weilandt sind neu dabei.

Im Mittelpunkt stehen heute die Stürmer: Lukas Hinterseer schoss im vergangenen Jahr noch 18 Tore in 31 Spielen für den VfL Bochum. Mittlerweile steht er beim Hamburger SV unter Vertrag, im Chemnitz-Spiel gelang ihm sein erstes Pflichtspieltor für die Rothosen. Der Hinterseer-Nachfolger könnte Silvère Ganvoula werden. Bei seinem ersten Saisoneinsatz gegen Bielefeld (3:3) erzielte der wuchtige Angreifer gleich sein erstes Tor. Im Pokalspiel avancierte er dann mit drei Buden zum Matchwinner.

Beide Mannschaften haben ein anstrengendes Pokalwochenende hinter sich. Der VfL Bochum musste sich beim Hessenligisten KSV Baunatal mächtig strecken, am Ende stand ein 3:2-Auswärtserfolg auf dem Papier. Für den Hamburger SV ging es gegen Drittliga-Schlusslicht Chemnitz gar in die Verlängerung, letzlich zog man durch einen Erfolg im Elfmeterschießen in die nächste Runde ein.