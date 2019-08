21 Tooor für Arminia Bielefeld, 1:0 durch Joakim Nilsson



19 Dickes Ding für Bielefeld! Hartel bedient Yabo überragend auf der rechten Seite, aus vollem Lauf bringt der Zehner die Murmel hart in die Mitte. Voglsammer touchiert das Anspiel im Grätschen nur, am zweiten Pfosten kommt Klos und schießt nochmals in die Mitte. Aus zwei Metern schafft es der aufstehende Voglsammer irgendwie, das Spielgerät über den Kasten zu befördern.

16 Die Hausherren zeigen zeitweise feine Kombinationen auf dem Weg nach vorne. Mit den Flanken hat man allerdings noch kein Glück, Hartherz bleibt mit der nächsten unbedrängten Hereingabe hängen.

14 Hartel tritt einen scharfen Freistoß von der linken Seite auf den Elfmeterpunkt. Das Leder tickt auf ehe ein Bielefelder Fuß reingeht. Männel packt zu.

12 Starker Angriff über den rechten Flügel, die finale Flanke von Yabo kann Wydra allerdings abwehren.

8 Voglsammer erobert die Kugel stark von Kusić, dann will er von rechts halbhoch in die Mitte abgeben. Wydra wehrt das Spielgerät ins Toraus ab.

6 Auf der anderen Seite zeigt Bielefeld mal eine ansehnliche Kombination. Der freigespielte Hartherz zögert jedoch zu lange mit einer Hereingabe, im Laufduell mit Kusić fällt er dann auf den Ball. Referee Dr. Thomsen sieht ein Handspiel des Arminen und pfeift Freistoß für Aue.

4 Rizzuto wird von Krüger in der linken Strafraumhälfte bedient. Im Fallen gibt der Auer nach innen ab, Nilsson grätscht dazwischen.

2 Fernschüsschen von Rizzuto, ein Kullerball aus 22 Metern landet bei Ortega.

1 Auftakt in Ostwestfalen! Die weißgekleideten Gäste haben angestoßen, Bielefeld ist in blauen Trikots unterwegs.

1 Spielbeginn

Schiedsrichter Dr. Martin Thomsen feiert heute sein Saisondebüt in der 2. Bundesliga. In der vergangenen Spielzeit leitete er zwei Heimspiele der Arminia (1:1 gegen Union Berlin/1:0 gegen Kiel), mit Aue hatte der 33-Jährige keinen Kontakt. An den Seitenlinien assistieren Robin Braun und Dominik Jolk, vierter Offizieller ist Daniel Riehl. Sollte der Videobeweis benötigt werden, sind Tobias Reichel und Asmir Osmanagic verantwortlich.

Die Stärke der Hausherren liegt zweifelsfrei in der Offensive, das Duo Klos/Voglsammer stiftet ständig Unruhe. Im Angriffsbereich der Erzgebirgler sieht es nicht anders aus. "Wir sind vorne im Moment brutal gefährlich", findet Coach Daniel Meyer. Dementsprechend ist der Matchplan simpel: "Das Ziel wird sein, mehr Tore zu schießen als zu bekommen." Beim letzten Auswärtsspiel auf der Alm trug dieser Plan keine Früchte, Bielefeld siegte mit 2:1. "Wir haben dort einen sehr guten Auftritt hingelegt und dennoch verloren", erinnert sich Mayer. Das soll heute natürlich anders laufen.

"Wir sind in der Pflicht. Das Ziel ist ganz klar, das Heimspiel zu gewinnen", sagt Uwe Neuhaus nach zwei Punkten aus zwei Spielen. Heute reist allerdings ein formstarker Gegner nach Ostwestfalen, für den Bielefelder Trainer kommt der Auer Höhenflug nicht unerwartet. "Überrascht bin ich nicht. Aue ist ein ordentliche Zweitligamannschaft, die immer wieder ihr spielerisches Potenzial bewiesen hat."

In Aue feierte man unter der Woche die Vertragsverlängerung von Torjäger Pascal Testroet. Für "Paco" ist das erste Spiel mit neuen Bezügen gleich ein besonderes: Der 28-Jährige stürmte von 2012-2013 sowie 2015-2018 im Trikot der Arminia. In dieser Zeit entstand auch ein Tattoo, welches Testroet für immer mit der Zeit bei den Ostwestfalen verbinden wird. Neben Testroet verlängerte mit Philipp Riese ein weiterer Ex-Armine (2012-2014) sein Arbeitspapier.

Am vergangenen Wochenende waren die heutigen Kontrahenten im DFB-Pokal gefordert, beide hatten es mit Vertretern der Regionalliga Nordost zu tun. Bielefeld setzte sich mit 1:0 bei Viktoria Berlin durch, Aue kam zu einem 4:1-Auswärtserfolg in Nordhausen. Uwe Neuhaus nimmt im Vergleich zur letzten Woche eine Änderung in der Bielefelder Startelf vor, Reinhold Yabo ersetzt Nils Seufert (Bank). Aues Trainer Daniel Meyer bringt Dominik Wydra und Florian Krüger für Sören Gonther (verletzt) und Clemens Fandrich (Bank).

Arminia Bielefeld wartet weiterhin auf den ersten Saisonerfolg. Am 1. Spieltag trennten sich die Ostwestfalen 1:1 vom FC St. Pauli, es folgte ein fulminantes 3:3 in Bochum. Bei Erzgebirge Aue sieht die Lage hingegen blendend aus: Zum Auftakt siegten die Sachsen 2:0 in Fürth, am 2. Spieltag bezwang man den SV Wehen Wiesbaden (3:2).