34 Gelbe Karte für Anas Ouahim (VfL Osnabrück)

Anas Ouahim zieht nach einem Fehlpass ein taktisches Foul im Mittelfeld und sieht die Verwarnung.

31 Jetzt gibt es mal einen Freistoß für die "Lilien", nachdem Anas Ouahim einen Darmstädter foult. Die Flanke von Yannick Stark kommt aus 30 Metern von rechts perfekt auf Immanuel Höhn. Der Verteidiger steigt am Höchsten und köpft aus zehn Metern drauf - Nils Körber muss sich strecken und fischt das Leder im letzten Moment aus der rechten unteren Ecke.

28 Kevin Wolze tritt von links aus 35 Metern zum Freistoß an, nachdem Anas Ouahim blockiert worden ist. Die Flanke landet allerdings in den Armen des Torhüters - zudem wurde ein Armeinsatz von Joost van Aken zurück gepfiffen.

27 Die Führung der "Lilanen" ist mehr als verdient: Osnabrück führt nach 26 Minuten bei Torschüssen klar und deutlich mit 7:0.

26 Gelbe Karte für Marvin Mehlem (SV Darmstadt 98)

Der Mittelfeldspieler grätscht Etienne Amenyido an der Mittellinie um und sieht den gelben Karton.

24 Osnabrück dreht richtig auf! Felix Agu wechselt von rechts aus die Seite und flankt an den zweiten Pfosten auf Kevin Wolze. Der rechte Mittelfeldspieler beweist Mut und nimmt die Kugel aus zehn Metern direkt und damit mit vollem Risiko. Er bleibt allerdings am Außennetz hängen.

22 Nach einem Fehlpass im Mittelfeld von Serdar Dursun erobert Anas Ouahim das Spielgerät, läuft ein paar Meter und hält aus 25 Metern drauf. Der Schuss stellt kein Problem für Torhüter Florian Stritzel dar.

20 Die Lilien wirken nach dem Gegentor stark verunsichert und plan- sowie ziellos. Die Darmstädter spielen aktuell zu viele Fehlpässe und agieren wenig strukturiert.

17 Der Treffer wurde kurz vom VAR auf Abseits überprüft. Allerdings ist alles richtig, keiner der Osnabrücker bewegte sich im strafbaren Abseits - die Führung bleibt bestehen.

16 Tooor für VfL Osnabrück, 1:0 durch Etienne Amenyido

Die Osnabrücker gehen früh in Führung! Die Hausherren bauen einen Angriff über die rechte Seite mit Kevin Wolze auf. Der Mittelfeldspieler hat viel Platz und flankt in die Mitte auf Marc Heider, der das Leder ungewollt per Kopf an den zweiten Pfosten zu Etienne Amenyido weiterleitet. Der Stürmer hat nicht mehr viel Mühe und köpft aus fünf Metern unbedrängt zur Führung ein.

15 Neuzugang Joost van Aken steht bei den Osnabrückern heute bereits in der Startelf. Der Innenverteidiger kam erst vor wenigen Tagen vom englischen Zweitligisten Sheffield Wednesday per Leihe.

12 Die Gäste aus Hessen sind in der Anfangsphase die etwas passivere Mannschaft. Der VfL dominiert das Spiel und agiert mit viel Pressing in die Offensive. Damit hat Darmstadt bislang wohl nicht gerechnet.

10 Bislang dominieren die 300-400 mitgereisten Lilien-Fans das Stimmungsbild auf der Tribüne. Die Osnabrücker schweigen ja noch...

7 Marc Heider kommt über rechts und zieht aus 20 Metern ab. Sein Versuch wird zur Ecke abgefälscht: Der Standard von der rechten Seite von Kevin Wolze wird allerdings geklärt - dennoch gilt: Die Hausherren haben einen guten Start erwischt.

4 Osnabrück agiert in den violetten Trikots, Darmstadt läuft im neonartigen Orange auf.

2 Puh, das war die erste dicke Möglichkeit für Osnabrück! Der Aufsteiger führt einen Freistoß aus dem rechten Halbfeld schnell aus. Die Kugel landet auf dem Fuß von Etienne Amenyido, der völlig frei zum Abschluss kommt. Seine Direktabnahme aus 15 Metern landet einen Meter neben dem Tor.

1 Los geht es in Osnabrück.

1 Spielbeginn

Die Spieler stehen im Tunnel und laufen gleich ein. Fans, die sich jetzt noch ein Bier holen, sollten sich beeilen.

Aufgrund der Tatsache, dass die heutige Begegnung an einem Montagabend um 20:30 Uhr anfängt, boykottieren die Fans des VfL Osnabrück in der ersten Hälfte das Spiel und unterstützen ihre Mannschaft mit Gesängen erst in Durchgang zwei.

In der zweiten Bundesliga gab es bislang 18 Duelle zwischen dem VfL Osnabrück und dem SV Darmstadt. Diese Hessen feierten in sieben Fällen den Erfolg (sieben Unentschieden, vier Remis). An der Bremer Brücke ist die Ausbeute der Lilien mit nur zwei Siegen in neun Aufeinandertreffen allerdings nicht wirklich positiv.

Dimitrios Grammozis, Trainer der Lilien sagte vor dem Spiel: „Ich definiere Dominanz im Spiel nicht über Ballbesitz, und das muss auch am Montag nicht so sein. Osnabrück ist keine Mannschaft, die zu Hause lange abwarten wird, das haben die letzten Spiele gezeigt.“

Osnabrück-Trainer Daniel Thioune erklärte vor dem Spiel: „Die Darmstädter sind eine positive Überraschung zum Saisonbeginn, sie sind aber auch kein Gegner, der all zu weit von uns weg ist.“

Darmstadt startete einen tick besser in die Saison im Vergleich zum VfL: Erst holten die „Lilien“ ein 1:1 beim Hamburger SV, dann gewannen sie mit 2:0 das Heimspiel gegen Holstein Kiel. Zudem gab es im DFB Pokal einen klaren 6:1-Erfolg gegen den Fünftligisten FC Oberneuland aus Bremen.

Das erste Spiel an der Bremer Brücke in dieser Spielzeit verlief nicht sonderlich gut für die Osnabrücker. Gegen den 1. FC Heidenheim mussten die lilafarbigen Aufsteiger eine 1:3-Pleite hinnehmen. Daraufhin entschieden sie allerdings knapp mit 1:0 das Auswärtsspiel beim SV Sandhausen für sich – im Pokal gab es nach einem heißen Fight eine knappe 2:3-Pleite gegen Champions-League-Klub RB Leipzig.