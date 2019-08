Florian Krüger tritt den fälligen Freistoß. Der Ball fliegt einmal quer durch den Strafraum, aber keiner seiner Mannschaftskollegen kommt heran. Schiedsrichter Felix Zwayer will einen VfB-Spieler am Ball gesehen haben, deswegen gibt es Eckball.

Seit heute gilt für die Trainer in der Bundesliga und 2. Liga eine neue Sanktion hinsichtlich der Gelben Karten. Die Generalversammlung der Deutschen Fußball Liga beschloss am Mittwoch, dass die Trainer nach vier Gelben Karten für ein Spiel gesperrt werden.

Die Spielleitung der Begegnung übernimmt der 38-jährige Felix Zwayer vom SC Charlottenburg (Berlin), der bereits 154 Spiele in der 1. Bundesliga auf dem Buckel hat. An der Seitenlinie unterstützen ihn Thorsten Schiffner und Marco Achmüller.

Beim VfB stehen vier Spieler vor ihrem ersten Startelfeinsatz der Saison. Nathan Phillips, Philipp Klement, Mateo Klimowicz und Nicolás González wurden in den bisherigen Spielen nur eingewechselt und stehen heute von Beginn auf dem Platz. Dafür müssen Marc Oliver Kempf (verletzt nicht im Kader), Santiago Ascacíbar, Hamadi Al Ghaddioui und Mario Gomez (verletzt nicht im Kader) müssen dafür weichen. Phillips übernimmt den freigewordenen Platz in der Innenverteidigung, Klement bespielt die rechte Außenbahn und Klimowicz und González agieren als Doppelspitze.

„Die Jungs wollen. Sie wollen gewinnen. Sie haben Spaß, aktiv zu sein und am Spiel mit dem Ball“, sagte VfB-Coach Tim Walter unter der Woche. Er ist damit zufrieden, wie sich seine Spieler in Training und Spiel präsentieren. Mit sieben Punkten aus drei Spielen steht seine Mannschaft durchaus im Soll. Nach dem 2:1-Auftaktsieg gegen Hannover 96, folgte zunächst ein 2:2-Remis gegen den 1. FC Heidenheim. Anschießend gab es im Pokal einen Sieg gegen Hansa Rostock und in der Liga zuletzt einen 2:1-Sieg gegen St. Pauli. „Der Prozess läuft. Wir sind weiter am Entwickeln und am Verinnerlichen. Das machen die Jungs gut“, sagte Tim Walter. Das möchte er auch an diesem Abend sehen.