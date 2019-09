Philipp Klement kommt nach einem Stuttgarter Konter auf der linken Halbposition zum Abschluss. Seinen strammen Schuss in die linke Ecke pariert Manuel Riemann.

Und fast der Ausgleich! Aus dem Nichts kommt Silvère Ganvoula im Zweikampf mit Nathan Phillips an den Ball und läuft unter Bedrängnis auf das VfB-Tor zu. Der Mittelstürmer schießt aus 15 Metern flach in die linke Ecke - zu unplatziert! Gregor Kobel ist zur Stelle und pariert.

19

Tooor für VfB Stuttgart, 1:0 durch Daniel Didavi

Das ist die Führung! Philipp Klement schlägt die Kugel von der Mittellinie aus auf die linke Seite in den Lauf von Daniel Didavi. Der Angreifer nimmt das Leder sensationell an und schießt direkt aus 15 Metern mit links wuchtig aufs Gehäuse. Sein Abschluss schlägt in den linken Winkel ein - Manuel Riemann ist dabei machtlos.