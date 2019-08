52 Hartel zirkelt den anstehenden Freistoß auf den Kasten, Burchert kratzt ihn aus dem langen Eck.

51 Glück für Caligiuri, der hier Yabo mit einer Grätsche legt. Die gelbe Karte für das Foul auf dem linken Flügel bleibt ihm erspart.

49 Sauer-Tour auf der rechten Seite, aus vollem Lauf spielt der Abwehrmann die Kugel flach in die Mitte. Ortega wirft sich auf die Hereingabe.

48 Hartel spielt den fälligen Freistoß flach in die Mitte, Voglsammer startet passend. Der Angreifer will per Hacke vollenden, tritt acht Meter vor dem Gehäuse aber am Ball vorbei.

47 Attraktive Freistoßposition für die Hausherren, Wittek räumt halbrechts Edmundsson um.

46 Der Ball rollt wieder! In der Vorsaison hat eine 2:0-Führung bei dieser Paarung nicht für einen Sieg gereicht, weder im Hin- noch im Rückspiel. Heute schon? In 45 Minuten sind wir schlauer!

46 Anpfiff 2. Halbzeit

45 Halbzeitfazit

Starker Gastauftritt mit Schönheitsfehler: Greuther Fürth nimmt in Bielefeld eine verdiente Pausenführung mit in die Kabine. Das Kleeblatt erzielt auf der Alm bereits in der 4. Spielminute das Führungstor, weil Pieper und Ortega eine Abstoßvariante in den Sand setzen. Auf Hilfe scheint man bei den Gästen aber überhaupt nicht angewiesen zu sein, der starke Nielsen kann es auch ohne Unterstützung der gegnerischen Hintermannschaft (22.). Bielefeld kommt daraufhin vom Elfmeterpunkt zurück (28.), nach dem Tor fehlt allerdings weiter die Cleverness beim Gastgeber. Ob nach dem Seitenwechsel die Arminia aus den ersten Spielen zu sehen ist? Abwarten, bis gleich!

45 Ende 1. Halbzeit

45 Scharfe Flanke von Hartel, aus halblinker Position schlägt der Rechtsfuß das Leder auf das rechte Eck. Klos lässt die Kugel unberührt, dann landet sie knapp neben dem rechten Pfosten.

45 Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 3

45 Gelbe Karte für Hans Nunoo Sarpei (SpVgg Greuther Fürth)

Sarpei springt mit hohem Bein zum Ball und räumt dabei Yabo ab.

41 Voglsammer dribbelt sich von der linken Seite stark in den Strafraum, seine finale Hereingabe grätscht Mavraj ins Toraus.

37 In der anderen Spielfeldhälfte klärt Sarpei einen Eckstoß ins Zentrum. Yabo kann, angelaufen von Sauer, aus 20 Metern abschließen. Der Ball rauscht weit am Kasten vorbei.

36 Schon wieder! Green schlägt den nächsten Eckball auf den Schädel von Nielsen, aus sechs Metern köpft der Angreifer in die Arme Ortegas.

36 Eckball für die Gäste, Green schlägt den Ball von rechts auf den zweiten Pfosten. Nielsen kann erneut frei hochsteigen, seine Körpergröße reicht aber nicht.

33 Gelbe Karte für Maximilian Sauer (SpVgg Greuther Fürth)

Yabo spitzelt einen Ball weg, anschließend steigt ihm Sauer auf den Schuh.

32 Yabo sprintet mit der Kugel den rechten Flügel runter. Es folgt eine brettharte Hereingabe in die linke Strafraumhälfte, Voglsammer wird geblockt.

30 Gute Chance für die Gäste! Seguin rennt auf die rechte Seite und wird freigespielt. Er legt flach in die Mitte ab, Nielsens Direktabschluss aus 12 Metern landet knapp neben dem linken Eck.

28 Tooor für Arminia Bielefeld, 1:2 durch Fabian Klos

Klos behält die Nerven, 1:2! Der Torjäger bleibt beim Strafstoß cool und schiebt flach in die linke Ecke ein. Burchert springt in die andere Richtung.

26 Elfmeter für Bielefeld! Edmundsson pflückt einen hohen Ball per Brust runter, dann rauscht Sarpei in ihn hinein. Beide prallen dabei mit den Köpfen zusammen und müssen behandelt werden.

25 Es geht weiter.

23 Beide Mannschaften können sich besprechen, die erste Trinkpause steht an.

22 Tooor für SpVgg Greuther Fürth, 0:2 durch Håvard Nielsen

Fürth eiskalt, 0:2! Wittek tritt einen scharfen Freistoß vom rechten Flügel, Nielsen hält acht Meter vor dem Kasten seinen Schädel rein. Das Spielgerät landet unhaltbar im linken Toreck.

20 Auf der anderen Seite muss Ortega an eine harte Mohr-Hereingabe ran. Ansonsten hätte Hrgota wohl abschließen können. Das Leder fliegt aus dem Strafraum raus.

19 Erstmals ein Bielefelder Eckball von der rechten Seite, Hartel findet am zweiten Pfosten den Schädel von Klos. Der Angreifer wird gleich doppelt bewacht, daher kommt kein Druck auf die Kugel. Abgebremst wird der Abschluss auch noch, sodass Bruchert keine Mühe hat.

16 Linksschuss von Julian Green, 18 Meter vor dem Kasten hält Manuel Prietl noch die Fußspitze rein. Das Leder rollt daraufhin knapp neben den linken Pfosten.

13 Klos bedient Voglsammer in der linken Strafraumhälfte, der Ballempfänger dreht sich um die eigene Achse und schießt auf das kurze Eck. Burchert ist auf dem Posten.

11 Die Hausherren sammeln sich in den letzten Minuten ein Ballbesitzplus zusammen. Es fehlt allerdings der Raumgewinn.

7 Auch die nächste Bielefelder Ecke kommt von der linken Seite, diesmal wandert die Kugel flach in den Rückraum. Reinhold Yabo schießt schließlich aus 27 Metern weit am Gehäuse vorbei.

6 Eckball für den DSC, Hartels Hereingabe rutscht bis zum zweiten Pfosten durch. Dort kann Wittek mit einem langen Schlag klären.

4 Tooor für SpVgg Greuther Fürth, 0:1 durch Branimir Hrgota

Was für ein Patzer, 0:1! Ortega spielt einen Abstoß kurz aus, prompt erhält er die Kugel von Pieper zurück. Hrgota läuft den Schlussmann an und spitzelt die Kugel einfach über die Linie.

2 Maximilian Sauer profitiert von einem starken Laufweg, von der rechten Seite gibt er die Kugel flach in die Mitte. Amos Pieper klärt mit einer Grätsche vor dem einschussbereiten Håvard Nielsen.

1 ...und los! Fürth hat in weiß-grünen Trikots angestoßen, Bielefeld ist im gewohnten Blau unterwegs.

1 Spielbeginn

Die Sonne strahlt in die Arena, es geht jeden Moment los. Bei den Temperaturen in Bielefeld ist durchaus die ein oder andere Trinkpause zu erwarten. Die 30-Grad-Marke ist geknackt.

Schiedsrichter der Partie ist Tobias Reichel. Der 34-Jährige pfiff in der letzten Saison je ein Heimspiel von Fürth (2:2 gegen Paderborn) und Bielefeld (1:3), allzu viel Glück brachte er scheinbar nicht. An den Seitenlinien assistieren Manuel Bergmann und Tobias Endriß, vierter Offizieller ist Mitja Stegemann. Sollte der Videobeweis benötigt werden, sind Timo Gerach und Markus Wollenweber verantwortlich.

In der Vorsaison hatte es diese Paarung wirklich in sich. Das hinspiel fand damals ebenfalls auf der Alm statt, Arminia Bielefeld schenkte damals eine 2:0-Halbzeitführung her. Endstand: 2:3. Womöglich rief diese Aufholjagd im Rückspiel Erinnerungen hervor, Fürth nahm nämlich im eigenen Stadion ebenfalls eine 2:0-Pausenführung mit. Nach dem Seitenwechsel schenkte Fabian Klos den Hausherren noch zwei Treffer ein, das Spiel endete 2:2. Für Klos waren es die Treffer fünf und sechs gegen das Kleeblatt, Fürth ist der Lieblingsgegner des formstarken Stürmers.

Eine Reise zum ungeschlagenen Tabellendritten ist freilich kein Zuckerschlecken. Stefan Leitl schreckt trotzdem nicht vor der Aufgabe zurück. "Wir sind auch gut drauf. Wenn wir ein gutes Spiel zeigen, wird Bielefeld auch gefordert sein, das wird ein interessantes Spiel. Wir können mit Selbstvertrauen dorthin fahren", meint Fürths Trainer. Vermutlich wird beim Kleeblatt auch heute eine Doppelsechs aus Hans Nunoo Sarpei und Paul Seguin zu sehen sein. Damit will Leitl eine große Stärke des Gegners in den Griff bekommen. "Sie haben eine sehr gute Spieleröffnung", findet der 42-Jährige.

"Ich glaube, dass Fürth oben ein Wörtchen mitreden kann. Die Verantwortlichen haben hervorragend eingekauft", findet Uwe Neuhaus. Zu den Einkäufen zählen Hrgota und Nielsen, die heute in die Anfangself rutschen. Mit einem Erfolg gegen das Kleeblatt will Neuhaus heute die Einwohner Bielefelds auf seine Seite holen. "Es muss eines unserer Ziele bleiben, das Stadion Stück für Stück voller zu bekommen."

Zuletzt siegte Arminia Bielefeld mit 3:1 in Regensburg, dabei verletzte sich Innenverteidiger Brian Behrendt schwer (Kreuzbandriss). Der Österreicher wird nun von Amos Pieper vertreten, ansonsten verzichtet Trainer Uwe Neuhaus auf Änderungen in der Startelf. Es gibt aber auch positive Nachrichten für die Arminen: Auf der Bank nimmt nach längerer Auszeit erstmals wieder Cédric Brunner Platz. Bei Greuther Fürth kommen im Vergleich zur Vorwoche (1:1 in Hannover) zwei Neue, die Offensive bekommt durch Branimir Hrgota und Håvard Nielsen ein neues Gesicht. Daniel Keita-Ruel und Jamie Leweling müssen dafür auf die Bank.

Die Arminen sind in der laufenden Spielzeit noch ungeschlagen, aus den ersten vier Spielen holten die Bielefelder acht Punkte. Greuther Fürth feierte ebenfalls schon zwei Siege in der 2. Bundesliga, zog aber 1. Spieltag gegen Aue (0:2) den Kürzeren. Mit sieben Zählern steht das Kleeblatt derzeit auf Rang sechs.