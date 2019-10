59 In jedem Fall schlägt die Behandlung der medizinischen Abteilung des HSV an. Jetzt kehrt Timo Letschert auf den Rasen zurück.

57 Die Zweikämpfe werden inzwischen intensiver geführt. Das bekommt jetzt Timo Letschert zu spüren, der sich nahe der Mittellinie mit Schmerzen auf dem Rasen windet, was aber vermutlich mehr damit zu tun hat, dass er etwas unglücklich im Rasen hängen bleibt.

55 Fortan konzentriert man sich wieder aufs Fußball spielen. Marcel Hartel zieht recht in der Box mit dem rechten Fuß ab. Der Schuss gerät zu mittig. Daniel Heuer Fernandes pariert.

53 Gelbe Karte für Fabian Klos (Arminia Bielefeld)

Sofort gehen Spieler beider Seiten aufeinander los. Rudelbildung! Der Schiedsrichter streckt die Gelbe Karte in die Höhe. Die ist für Fabian Klos gedacht. Es ist dessen zweite Verwarnung der laufenden Spielzeit.

52 Erneut zeigt Frank Willenborg großzügige Auslegung bei einem Zweikampf. Ein Bielefelder bleibt liegen, die Partie läuft weiter. Nun haut Fabian Klos dazwischen, um eine Unterbrechung herbeizuführen.

50 Tooor für Arminia Bielefeld, 1:1 durch Fabian Klos

Nach einem Stoßen von Andreas Voglsammer gegen Josha Vagnoman verhängt der Unparteiische keinen Freistoß für den HSV, stattdessen gibt es Eckball für die Gastgeber. Diese Entscheidung sorgt erst recht für Diskussionen, nachdem Marcel Hartel die Ecke von der linken Seite auf den Schädel von Fabian Klos gezirkelt und der Stürmer per Kopf ins lange Eck verlängert hat. Arminias Kapitän trifft zum siebten Mal in dieser Saison.

48 Bielefeld geht den zweiten Durchgang engagiert an, führt den Ball jetzt vermehrt in den eigenen Reihen. Noch fehlt es an Zug zum Tor.

46 Damit wird Jóan Edmundsson seine Fehler vor dem Gegentor nicht gut machen können. Der Mittelfeldspieler bleibt in der Kabine. Auf der Gegenseite schickt Dieter Hecking die Hamburger Mannschaft personell unverändert in den zweiten Spielabschnitt.

46 Einwechslung bei Arminia Bielefeld: Reinhold Yabo

46 Auswechslung bei Arminia Bielefeld: Jóan Edmundsson

46 Anpfiff 2. Halbzeit

45 Halbzeitfazit:

Auf der Bielefelder Alm sehen die Zuschauer in der Tat ein echtes Spitzenspiel. Im ersten Durchgang machten sich beide Mannschaften um die Gestaltung dieser Begegnung verdient. Phasenweise ging es munter rauf und runter. Die Spielanteile waren gut verteilt. Und es wurde bereits fleißig aufs Tor geschossen – 17 Mal. Auch dabei nahmen sich die Kontrahenten kaum etwas. Der Unterschied lag in der Qualität der Abschlüsse. Dabei entwickelte der Hamburger SV mehr Durchschlagskraft. Darüber hinaus waren es die Gäste, die eine ihrer Chancen nutzen, dabei aber auch sehr viel Hilfe vom Bielefelder Jóan Edmundsson bekamen. Dessen schwerer Fehler wirkte es sich auf das Ergebnis aus und ließ die Arminia 0:1 in Rückstand geraten.

45 Ende 1. Halbzeit

45 Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 1

44 So verflacht die Partie zum Ende der ersten Hälfte ein wenig. Vermutlich ist es einfach Zeit für eine Pause, um sich zu sortieren und neu auszurichten.

42 Jetzt langt mit Fabian Klos auch mal ein Bielefelder hin. Die Szene läuft etwas unglücklich für Adrian Fein, der da einige Schmerzen hat. Doch nach Sekunden der Erholung erhebt sich der Mittelfeldspieler und macht weiter.

39 Bakery Jatta erlaubt sich gegen Cédric Brunner das erste etwas heftigere Foul. Schiedsrichter Frank Willenborg zeigt sich noch nachsichtig und lässt den gelben Karton vorerst stecken.

38 Auf der Gegenseite taucht Martin Harnik halbrechts in der Box auf, schießt ganz clever mit dem rechten Fuß ins lange Eck. Doch dem Treffer wird die Anerkennung verweigert, da der Österreicher beim Zuspiel von Lukas Hinterseer knapp im Abseits steht.

37 Marcel Hartel kümmert sich um einen Freistoß auf der linken Seite. Die hohe Hereingabe mit dem rechten Fuß und Zug zum Tor landet auf dem Schädel von Andreas Voglsammer, der keinen druckvollen Kopfball zustande bringt.

34 Die Antwort der Hamburger lässt nicht lange auf sich warten. Jeremy Dudziak spaziert über halbrechts förmlich in den Sechzehner und darf sich die Ecke fast aussuchen. Mit dem schwächeren rechten Fuß schießt der Mittelfeldspieler knapp am langen Pfosten vorbei.

33 Jetzt geht es wieder munter hin und her. Fabian Klos schlägt links im Strafraum einen Haken und schießt mit rechts. Daniel Heuer Fernandes pariert, doch der Bielefelder Kapitän bekommt eine zweite Chancen. Nun aber steht ihm Timo Letschert im Weg.

32 Auf der linken Seite schaltet Bakery Jatta den Turbo ein, ist kaum mehr zu halten. Es folgt der Pass auf Sonny Kittel, der links in der Box den Abschluss sucht, die Pille aber etwas hektisch mit dem linken Fuß über den Kasten prügelt.

31 Zwar haben die Arminen des Gegentreffer recht schnell weggesteckt, insgesamt jedoch agieren die Gäste zielstrebiger zum Tor, strahlen so mehr Gefahr aus. Daher geht die Führung der Hanseaten durchaus in Ordnung.

29 Schon geht es wieder auf die andere Seite, wo Lukas Hinterseer mal auf dem rechten Flügel unterwegs ist und eine Flanke schlägt. IM Strafraum geht Bakery Jatta sehr entschlossen in diese Hereingabe und wuchtet den Kopfball am kurzen Eck vorbei.

27 In halbrechter Position legt Fabian Klos für Cédric Brunner auf, der nicht lange fackelt. Dessen Linksschuss aus der Distanz vermag aber keine Gefahr heraufbeschwören. Da muss Daniel Heuer Fernandes keinen Finger krümmen.

24 Dann greift der HSV über die linke Seite an. Tim Leibold schafft es bis zur Grundlinie, bringt von dort eine hohe Flanke an. Der Ball fliegt ein Stück über den zweiten Pfosten hinaus und ist für Sonny Kittel schwer zu nehmen. Entsprechend fehlt dem Abschluss der Druck - und Martin Harnik verzichtet darauf, da noch den Kopf rein zu halten.

23 Kurz nachdem der Spielbetrieb wieder aufgenommen wurde, kehrt nun Adrian Fein auf den Rasen zurück.

21 Adrian Fein sitzt am Boden und moniert, in einem Duell mit Jóan Edmundsson dessen Ellbogen ins Gesicht bekommen zu haben. Wegern der Behandlungspause wird die Partie unterbrochen.

20 Nach einem langen Ball von Keeper Stefan Ortega taucht Fabian Klos rechts im Sechzehner auf und fackelt nicht lange. Der Rechtsschuss stellt Daniel Heuer Fernandes auf die Probe, der auch diese Aufgabe souverän meistert.

19 Bielefeld erlaubt sich in dieser Phase zu viele Fehler, spricht schon wieder eine Einladung an den HSV aus. Diesmal bekommen es die Rothosen nicht sauber zu Ende gespielt.

18 Sonny Kittel zieht plötzlich aus halblinker Position ab. Der Linksschuss aus etwa 18 Metern fliegt knapp über die Querlatte und landet oben auf dem Tornetz.

15 Jóan Edmundsson sitzt niedergeschlagen am Boden. Der Verursacher des Tores möchte am liebsten im Boden versinken. Doch einige Teamkollegen sind schnell zur Stelle und richten den Fähringer wieder auf.

14 Tooor für den Hamburger SV, 0:1 durch Lukas Hinterseer

Nach einem Zuspiel von Joakim Nilsson spielt Jóan Edmundsson tief in der eigenen Hälfte einen fahrlässigen Rückpass. Darauf lauert Lukas Hinterseer, spritzt dazwischen und hat so nur noch Stefan Ortega vor sich. Mit dem rechten Fuß schließt der Stürmer von der Strafraumkante präzise ab, trifft exakt unten ins rechte Eck und nimmt das Geschenk an. Für den Österreicher ist das der vierte Saisontreffer.

13 Optisch sind überhaupt keine Vorteile für eine der beiden Mannschaften erkennbar. Die beweisen mit ihrem Engagement und der Spielfreude, dass sich in der Tat Spitzenteams der 2. Liga sind.

11 Mit einem starken Pass in die Tiefe schickt Adrian Fein den Kollegen Sonny Kittel ins Tempo - und rechts in den Strafraum. Bei dessen flacher Hereingabe kommt im Torraum Lukas Hinterseer einen Schritt zu spät.

9 Dann liegt der Ball schon wieder zum Eckball für den DSC bereit. Von der linken Seite segelt die Pille, von Marcel Hartel getreten, hoch in die Box, wo sich Andreas Voglsammer den Kopfball holt. Daniel Heuer Fernandes ist auf der Hut und fängt das Spielgerät.

8 Clever lässt Andreas Voglsammer einen Ball von der rechten Seite passieren. im Zentrum rückt Florian Hartherz nach und sucht aus etwa 19 Metern den Abschluss mit dem linken Fuß. Der Ball springt deutlich rechts am Gehäuse von Daniel Heuer Fernandes vorbei.

6 Beide Mannschaften wollen Fußball spielen, bemühen sich um die Kugel. So entwickelt sich eine äußerst abwechslungsreiche Angelegenheit mit hohem Unterhaltungswert.

4 Nun möchte sich der HSV auch nicht länger bitten lassen. Lukas Hinterseer feuert nach einer Kopfballablage von Martin Harnik zentral von der Strafraumgrenze. Bei dem Rechtsschuss wird Stefan Ortega richtig gefordert und pariert gut.

3 Kurz darauf gibt es dennoch den ersten Torschuss. Den feuert Cebio Soukou für die Arminia ab. Der Linksschuss aus der zweiten Reihe fliegt zu mittig auf den Kasten zu und wird von Daniel Heuer Fernandes mühelos gehalten.

3 Zumindest gibt das früh die erste Ecke für die Hausherren. Diese wird kurz ausgeführt. Die Flanke segelt dann doch von links in die Mitte, wo Bakery Jatta für den HSV per Kopf klärt.

2 Florian Hartherz schickt Andreas Voglsammer gleich mal über die linke Seite. Der schafft es dort bis in den Sechzehner, kommt mit seiner Hereingabe aber nicht an Timo Letschert vorbei.

2 Natürlich herrscht auf der Bielefelder Alm allerbeste Stimmung und freudige Erwartung. Die SchücoArena ist mit 26.000 Zuschauer ausverkauft. Bei etwa 15 Grad drohen trotz bewölkten Himmels keine Niederschläge. Der Rasen präsentiert sich in guter Verfassung und das Flutlicht brennt. Es ist angerichtet.

1 Spielbeginn

Unterdessen tummeln sich unsere Hauptdarsteller auf dem Rasen. Die beiden Mannschaftskapitäne Fabian Klos und Rick van Drongelen stehen zur Platzwahl bereit. Die Münze fällt zugunsten des Ersteren, der gleich so stehen bleiben möchte. Damit bekommen die Gäste den Ball und dürfen anstoßen.

Kurz vor dem Anpfiff blicken wir auf das Unparteiischengespann. Mit der Spielleitung wurde Frank Willenborg betraut. Der 40-jährige Bundesliga-Referee leitet seine 94. Begegnung im deutschen Fußball-Unterhaus und baut dabei auf die Unterstützung der Assistenten Holger Henschel und Guido Kleve.

Uwe Neuhaus ist absolut "überzeugt, dass wir ein gutes Spiel abliefern werden", obwohl der HSV zusammen mit Stuttgart über "die höchste Qualität in der Liga" verfügt. "Sie haben mit Fein einen Spieler, der die Richtung vorgibt, robust und zweikampfstark ist. Wir schauen aber mehr auf uns und wollen unser Spiel durchsetzen."

Dieter Hecking schätzt den heutigen Gegner folgendermaßen ein: "Die Arminia ist die beste Zweitliga-Mannschaft des Jahres 2019, das sagt alles über ihre Qualität. Ich habe von Anfang an mit ihnen gerechnet und diese Einschätzung hat sich mittlerweile bestätigt. Die Bielefelder haben eine sehr eingespielte Mannschaft und verfügen über verschiedene Ansätze. Grundsätzlich wollen sie Fußball wirklich spielen, können aber auch das Spiel schnell machen, indem sie mit langen Bällen auf Fabian Klos agieren, der sehr stark in den Kopfballduellen ist."

Bielefeld also hat zu Hause einzig gegen Aue gewonnen (3:1). Danach folgte ein 2:2 gegen Fürth und eine 0:1-Niederlage gegen Stuttgart. Letzteres korrigierte man im letzten Punktspiel beim VfL Osnabrück (1:0). Die Zeit ohne Pflichtspiel überbrückte die Arminia mit einem Freundschaftsspiel bei Hannover 96, welches mit 2:1 gewonnen wurde. Auch der HSV testete, spielte in Braunschweig 2:2.

Noch treffsicherer zeigt sich einzig der HSV, der einmal mehr ins Schwarze traf (21 Saisontore). Darüber hinaus bauen die Hanseaten auf die sicherste Abwehr des deutschen Fußball-Unterhauses (sieben Gegentreffer). Die einzige Pleite fingen sich die Rothosen ausgerechnet im Derby auf St. Pauli ein (0:2). Darüber hinaus feierten die Hamburger auf Reisen Siege in Nürnberg (4:0) und Karlsruhe (4:2). Zuletzt gab es in Regensburg ein 2:2. Darüber hinaus holte man vor der Länderspielpause vor heimischem Publikum gegen Greuther Fürth einen 2:0-Erfolg.

Beide Teams kassierten in dieser Saison erst eine Niederlage. Erstaunlicherweise aber schwächeln die Bielefelder daheim. Während das Team von Uwe Neuhaus auswärts regelmäßig für Furore sorgt, gelangen in der SchücoArena erst ein Sieg und spärliche sechs Tore. Das passt so gar nicht ins Bild der zweitbesten Offensive der Liga.

Tabellarisch erleben wir ein echtes Topspiel. Der Spitzenreiter ist beim Dritten Zu Gast. Nach dem Stuttgarter Patzer gestern könnte der HSV heute auf drei Punkte davonziehen. Doch auch die Arminia hat die Chance, den Platz an der Sonne einzunehmen. Mit einem Heimsieg würden die Ostwestfalen an der namhaften Konkurrenz vorbeiziehen. Möglich machen dies lediglich zwei Zähler Differenz zwischen den beiden Kontrahenten.

Ebenfalls eine Umstellung nimmt Dieter Hecking nach dem letzten Punktspiel vor der Länderspielpause vor. Aaron Hunt steht aufgrund muskulärer Probleme im Oberschenkel nicht zur Verfügung. Dessen Platz in der Hamburger Startelf übernimmt Sonny Kittel.

Im Vergleich zum letzten Pflichtspiel gibt es auf Bielefelder Seite eine Veränderung. Natürlich kehrt Kapitän Fabian Klos nach abgesessener Gelb-Rot-Sperre zurück. Dafür muss Jonathan Clauss weichen.