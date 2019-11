30 Da Hannover und Darmstadt in ihren Parallelpartien ebenfalls hinten liegen, belegt der FCN aktuell den 13. Rang. Der Vorsprung auf den Relegationsplatz beträgt aber nur einen Punkt.

27 Mit dem Verdacht auf einen Platzverweis geht Referee Ittrich in die Review-Area und schaut sich die Szenen noch einmal an. Er belässt es allerdings bei seiner ursprünglichen Entscheidung.

26 Gelbe Karte für Enrico Valentini (1. FC Nürnberg)

Valentini steigt Clauss im Mittelfeld schmerzhaft von hinten in die Beine. Der Linksverteidiger kassiert die erste Verwarnung des Nachmittags.

25 Das Mintál-Team muss sich mental am Fakt aufrichten, dass es die Kugel in den letzten Minuten fern des eigenen Kastens halten kann. Bielefeld wirkt seinerseits nicht völlig unantastbar, was die Abwehrleistung angeht.

23 Die Unterbrechung hält noch an, da Mühl einen Kopfverband bekommt. Der Mann mit der 28 auf dem Rücken wird also versuchen, weiterspielen zu können.

21 Mühl und Nilsson prallen beim Kampf um einen hohen Ball mit den Köpfen zusammen. Während der Schwede recht schnell wieder auf den Beinen ist, muss der Nürnberger wegen einer Platzwunde auf dem Rasen behandelt werden.

18 Der FCN bricht nach ordentlichen ersten Minuten durch krasse Nachlässigkeiten in der Abwehr früh auseinander und hat dementsprechend noch einen langen Nachmittag im heimischen Max-Morlock-Stadion vor sich.

15 Tooor für Arminia Bielefeld, 0:3 durch Fabian Klos

Die Vorentscheidung nach einer Viertelstunde! Nach Hartherz' halbhoher Hereingabe von der linken Außenbahn fühlt sich in der Strafraummitte kein Abwehrmann zuständig. Acht Meter vor dem rechten Pfosten schiebt Klos problemlos mit dem rechten Innenrist ein.

13 Tooor für Arminia Bielefeld, 0:2 durch Andreas Voglsammer

Eiskalte Bielefelder schocken den Club! Bei einem Vorstoß über den rechten Flügel spielt Brunner flach in den völlig unbesetzten freien Raum an der zentralen Strafraumlinie. Voglsammer nimmt die Kugel ohne Gegenwehr an und versenkt sie mit dem rechten Innenrist aus 15 Metern in der halbhohen linken Ecke.

12 Die Arminia rückt in der Live-Tabelle mit aktuell 28 Zählern auf den ersten Tabellenplatz vor. Der FCN ist derzeit 14. des Tableaus der 2. Bundesliga.

10 Tooor für Arminia Bielefeld, 0:1 durch Jonathan Clauss

Die Ostwestfalen nutzen die erste Chance der Partie! Yabo bekommt bei einem Gegenstoß über halblinks keinen Druck. Die Kugel gelangt mit etwas Glück zu Hartherz, der in den Sechzehner rennt und flach vor den kurzen Pfosten passt. Aus vier Metern donnert Clauss die Kugel mit dem linken Fuß in die obere linke Ecke.

8 Die Franken erwischen den besseren Start, vermitteln in den ersten Minuten den gedankenschnelleren Eindruck. Der Gast, der zunächst in Richtung der tiefstehenden Sonne spielt, hat noch keinen wirklichen Einstieg gefunden.

5 Uwe Neuhaus stellt nach dem 2:1-Heimsieg gegen die KSV Holstein einmal um. Manuel Prietl ersetzt Tom Schütz, der nicht im Kader steht.

3 Marek Mintál hat im Vergleich zur letzten Startelf seines Vorgängers Damir Canadi vier personelle Änderungen vorgenommen. Anstelle von Fabian Nürnberger, Sebastian Kerk, Lukas Jäger und Nikola Dovedan Enrico Valentini, Oliver Sorg, Ondřej Petrák und Felix Lohkemper.

1 Lohkemper setzt aus halbrechten 20 Metern nach einer halben Minute einen ersten Warnschuss ab. Ortega lenkt die Kugel sicherheitshalber über seinen Kasten; der fällige Eckball bringt den Hausherren nichts ein.

1 Nürnberg gegen Bielefeld – auf geht's im Max-Morlock-Stadion!

1 Spielbeginn

Vor dem Anstoß gibt es eine Schweigeminute für die jüngst verstorbenen FCN-Größen Heinz Höher und Norbert Eder.

Soeben haben die Mannschaften den Rasen betreten. Während die Hausherren ihre gewohnten Trikots mit schwarzen Hosen kombinieren, tragen die Gäste gelbe Kleidung.

Das 13. Zweitligaaufeinandertreffen zwischen FCN und DSC leitet Patrick Ittrich. Der 40-jährige Hamburger arbeitet hauptberuflich als Polizist und pfeift seit September 2009 im nationalen Fußball-Unterhaus. Bei seinem 67. Einsatz auf diesem Level unterstützen ihn die Linienrichter Jonas Weickenmeier und Fynn Kohn sowie der Vierte Offizielle Asmir Osmanagic.

"Es ist schwierig einzuschätzen, wie Nürnberg agieren wird – sowohl personell als auch das System. Wir werden sehen, wie mutig sie auftreten werden", beschreibt Trainer Uwe Neuhaus die Ungewissheit hinsichtlich der gegnerischen Vorgehensweise. Nach den gestrigen Ausrutschern Hamburgs (1:1 in Kiel) und Stuttgarts (0:1 in Osnabrück) würde der DSC mit einem Dreier auf Rang eins vorrücken und die Länderspielpause als Tabellenführer verbringen.

Der DSC Arminia Bielefeld hat in der 2. Bundesliga zuletzt zehn von möglichen zwölf Zählern geholt. Infolge der beiden 1:0-Auswärtssiege beim VfL Osnabrück und bei der SG Dynamo Dresden, die das 1:1-Heimremis gegen den Hamburger SV einrahmten, triumphierten die Ostwestfalen am letzten Sonntag vor eigenem Publikum mit 2:1 gegen die KSV Holstein. Wieder einmal netzten die Goalgetter Klos (33., Strafstoß) und Voglsammer (73.).

Infolge der 1:3-Auswärtsniederlage beim VfL Bochum übernimmt interimsweise Vereinslegende Marek Mintál die unmittelbare sportliche Verantwortung. Der ehemalige slowakische Angreifer ist nach dem Ende seiner Spielerlaufbahn 2013 durchgängig beim FCN beschäftigt und arbeitete bereits im Frühjahr unter Boris Schommers als Co-Trainer der Profis. Auch er muss heute wegen der langen Verletztenliste auf der Torhüterposition auf den 18-jährigen Keeper Willert vertrauen.

Beim 1. FC Nürnberg gab es am Dienstag die fünfte Trainerfreistellung in der laufenden Zweitligasaison. Damir Canadi, gebürtiger Wiener und erst im Sommer verpflichtet, wurde nach nur zwölf Begegnungen im Ligabetrieb der Laufpass gegeben. Nachdem die Ausbeute nach acht Spieltagen mit zwölf Zählern noch akzeptabel gewesen war, reichten zwei Punkte aus dem folgenden vier Matches nicht mehr aus.

Das Duell zwischen dem 1. FC Nürnberg und dem DSC Arminia Bielefeld hat zwar häufiger im nationalen Fußball-Oberhaus (20-mal) als im Unterhaus (bisher zwölfmal) stattgefunden, doch die gemeinsamen erstklassigen Zeiten liegen mittlerweile schon zwölf Jahre in der Vergangenheit. In diesem Jahr sind überraschenderweise die Schwarz-Weiß-Blauen einer Rückkehr in die Bundesliga näher als der rot-weiße Absteiger.