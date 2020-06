66 Einwechslung bei FC St. Pauli: Maximilian Franzke

66 Auswechslung bei FC St. Pauli: Waldemar Sobota

66 Einwechslung bei VfL Bochum: Thomas Eisfeld

66 Auswechslung bei VfL Bochum: Robert Tesche

66 Einwechslung bei VfL Bochum: Silvère Ganvoula

66 Auswechslung bei VfL Bochum: Manuel Wintzheimer

65 Momentan sammelt St. Pauli ein wenig Ballbesitz. Im Angriff fehlt aber weiterhin die Durchschlagskraft.

62 Auch nach über 60 Minuten hat der FCSP noch keinen Schuss auf das Tor gebracht. Manuel Riemann musste also noch nicht einschreiten.

59 Doppelwechsel bei den Gästen: Viet, der ein passables Debüt gefeiert hat, humpelt vom Feld. Der 21-Jährige wird ersetz vom 19-jährigen Finn Becker. Zudem übernimmt Rico Benatelli die Position auf der Sechs von Johannes Flum.

59 Einwechslung bei FC St. Pauli: Finn Becker

59 Auswechslung bei FC St. Pauli: Christian Viet

59 Einwechslung bei FC St. Pauli: Rico Benatelli

59 Auswechslung bei FC St. Pauli: Johannes Flum

58 Der FC St. Pauli geht mittlerweile etwas früher drauf. Wirklich gefährlich sind sie im zweiten Durchgang aber noch nicht geworden.

55 Gelbe Karte für Robert Tesche (VfL Bochum)

Gut 30 Meter vor dem eigenen Kasten bringt Tesche seinen Gegenspieler mit einer Grätsche zu Fall und sieht dafür seine vierte Gelbe Karte.

52 Erneut trifft Wintzheimer und wieder zählt das Tor nicht. Vorlagengeber Pantović stand zuvor im Abseits.

50 Himmelmann hält sein Team im Spiel! Danilo Soares tritt einen Freistoß aus dem rechten Halbfeld mit viel Schnitt Richtung Tor. Am Fünfer kommt Tesche nicht mehr an dran. Dadurch rutscht das Ding durch und Himmelmann verhindert den Gegentreffer nur gerade eben mit einer super Reaktion.

49 Auch nach Wiederbeginn bleibt es zunächst dabei, dass die Heimelf spielbestimmend agiert.

46 Weiter geht's! Beide Trainer nehmen zunächst keine personelle Veränderungen vor.

46 Anpfiff 2. Halbzeit

45 Halbzeitfazit:

Der VfL Bochum führt zur Pause mit 1:0 gegen den FC St. Pauli. Über weite Strecken waren die Hausherren tonangebend und haben sich die Führung dadurch verdient. In der Phase kurz vor der Pause hat die Truppe aus dem Ruhrgebiet allerdings ein wenig den Faden verloren und dadurch kamen die Gäste dem Ausgleich ganz nah. Dennoch waren es erneut die Bochumer die fast mit dem Pausenpfiff trafen. Doch das beruhigende 2:0 wurde aufgrund eines Handspiels zurecht aberkannt. Dadurch bleibt es für den zweiten Durchgang spannend. Bis gleich!

45 Ende 1. Halbzeit

45 Das Tor zählt nicht!

Danilo Soares hat den Pass von Sobota mit der linken Hand abgewehrt und dadurch Wintzheimer bedient, der von links im Strafraum direkt ins lange Eck vollendete.

45 Das 2:0 wird überprüft! Es geht darum, ob Danilo Soares den Ball an die Hand bekommen hat.

45 Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 1

44 Der Alu-Treffer hat St. Pauli wachgerüttelt. Die Norddeutschen sind jetzt nochmal richtig aktiv und bereiten den Bochumern Probleme.

42 Miyaichi ans Lattenkreuz!

Žulj spielt einen katastrophalen Fehlpass im Aufbau und bedient dadurch Miyaichi. Der Japaner kommt von knapp außerhalb des Strafraums schnell zum Abschluss und versucht es mit einem wunderschönen Schlenzer. Mit viel Effet knallt die Kugel aber nur gegen das Lattenkreuz und von da ins Aus. Riemann wäre da ohne jegliche Abwehrchance gewesen.

39 Der folgende Eckstoß geht flach in den Rückraum. Die Direktabnahme von Tesche wird aber direkt geblockt.

39 Žulj schickt Osei-Tutu die rechte Bahn entlang. Der junge Engländer gibt den Ball direkt flach in die Mitte. Senger kann in höchster Not vor dem einschussbereiten Wintzheimer in das Toraus klären.

36 Gelbe Karte für Sebastian Ohlsson (FC St. Pauli)

Osei-Tutu lässt das Leder auf dem rechten Flügel geschickt durch, um dann an seinem Gegenspieler vorbeizusprinten. Ohlsson stellt sich aber in den Laufweg und sieht dafür die Gelbe Karte.

34 Im Moment beruhigen die Bochumer die Partie wieder und lassen die Murmel ruhig hinten herum laufen.

31 Die Hausherren zeigen auch heute, dass sie in bestechender Form sind. Seit dem Re-Start haben die Blau-Weißen acht der möglichen zwölf Punkte geholt und in vier Spielen nur einen Gegentreffer kassiert.

28 Der FC St. Pauli geht seit dem Gegentreffer deutlich früher drauf und agiert mutiger. Ein Abschluss ist den Kiezkicker jedoch noch nicht gelungen.

25 Osei-Tutu hebt die Kugel vom rechten Sechzehnereck gefühlvoll an den Fünfer. Dort springt Pantović am höchsten und lässt die Pille gekonnt über die Stirn rutschen. Um den Aufsetzer aus dem linken unteren Eck zu entschärfen muss sich Himmelmann ordentlich strecken.

23 Nach einer Ecke von der rechten Seite köpft Østigård das Ding ein gutes Stück rechts vorbei. Zuvor hatte der Innenverteidiger allerdings seinen Gegenspieler gefoult. Von daher gibt es Freistoß für den VfL.

20 Die Hamburger kommen zum ersten Mal mit einigen Spielern nach vorne. Im letzten Drittel fehlt den Norddeutschen aber die zündende Idee und die Heimmannschaft kann klären.

17 Die Mannschaft von Thomas Reis ist die bessere Mannschaft und hat sich die Führung auch verdient. Allerdings ist es die erste richtige Möglichkeit der Begegnung, die dann direkt zum Tor führt.

15 Tooor für VfL Bochum, 1:0 durch Robert Žulj

Žulj verwandelt sicher! Der Gefoulte tritt selbst an, schickt Himmelmann ins rechte Eck und schießt selbst ins linke.

14 Gelbe Karte für Leo Østigård (FC St. Pauli)

Für das Foul an Robert Žulj sieht der Norweger den gelben Karton.

14 Elfmeter für den VfL!

Wintzheimer legt im Strafraum ab für Žulj, der frei durch wäre. Doch Østigård tritt dem Österreicher voll auf den Fuß und es gibt zurecht den Strafstoß.

13 Bereits früh in der Partie haben die Bochumer bereits die dritte Ecke. Der Standard ist zu ungenau und sorgt für keinerlei Gefahr.

10 Die Hausherren werden immer ballsicherer und sammeln derzeit ordentlich Ballbesitz. Pauli ist um defensive Stabilität bemüht und geht erst im Mittelfeld drauf.

7 Die ersten Minuten sind etwas zerfahren. Beide Teams suchen immer wieder schnell den Weg in den Angriff. Beim Spiel nach vorne fehlt allerdings auf beiden Seiten die Genauigkeit.

4 Bei den Gästen übernimmt Luca Zander die rechte Defensivseite. Sebastian Ohlsson spielt dafür auf links und zentral verteidigen Leo Østigård und Marvin Senger.

2 Bochum spielt in weißen Trikots mit blauen Akzenten und St. Pauli läuft komplett in schwarz auf.

1 Los geht's! Die Bochumer stoßen an und lassen den Ball zunächst ruhig durch die eigenen Reihen laufen.

1 Spielbeginn

Der direkte Vergleich spricht vor allem in der jüngeren Vergangenheit für den FC St. Pauli. Der VfL konnte keines der letzten elf Duelle für sich entscheiden. Dem FCSP scheint es dabei besonders an der Castroper Straße gut zu gefallen. Der letzte Heimsieg der Bochumer war im April 2013. Nur Christopher Avevor, der Kapitän der Gäste, war damals bereits an Bord. Das Hinspiel endete derweil mit 1:1. Die Treffer erzielten Simon Zoller und Waldemar Sobota.

Gleich fünf Wechsel gibt es bei den Gästen aus dem Norden. Besonders in der Defensive haben die Kiezkicker gehörige Verletzungssorgen. Nach dem Unentschieden beim KSC gehören nun auch Buballa (Oberschenkelprellung) und Lawrence (Muskelfaserriss) dem Lazarett an. Dadurch bekommen Senger und Viet zu ihrem ersten Profieinsatz. Zudem rücken Zander, Flum und Miyaichi in die Startelf.

Im Vergleich zum torlosen Remis gegen Nürnberg tauscht Thomas Reis dreimal das Personal. Cristian Gamboa, Robert Tesche und Manuel Wintzheimer kommen neu in die Mannschaft. Dafür müssen Stefano Celozzi, Vitaly Janelt und Silvère Ganvoula, der mit 13 Toren und sieben Assists der Top-Scorer des VfL ist, erst einmal Platz machen.

Doch auch St. Pauli fightet seit Wochen erfolgreich gegen den Abstieg. In den letzten acht Ligapartien gaben sich die Hamburger gerade einmal dem Gegner nach 90 Minuten geschlagen. Wie zuletzt gegen den KSC und Heidenheim teilen sich die Kiezkicker aber noch zu oft die Punkte mit dem Gegner. Drei Punkte würden also auch für die Hanseaten einen deutlichen Schritt Richtung Klassenerhalt bedeuten.

Den Bochumern hat die Corona-Unterbrechung scheinbar gut getan. Mit zwei Unentschieden in der Fremde und vor allem zwei Siegen zu Hause seit dem Re-Start konnte der VfL nicht nur seine Heimbilanz (fünf Siege - sieben Remis - drei Niederlagen) deutlich aufbessern, sondern auch in der Tabelle klettern und sich sechs Punkte Vorsprung auf die Abstiegsränge zulegen. Um sich vielleicht endgültig von den unteren Plätzen zu entfernen, käme ein Heimsieg gegen einen direkten Konkurrent also genau richtig.