51 Auch auf der Gegenseite gibt es einen Eckstoß, der ebenfalls nichts einbringt.

49 Morales legt von links in die Mitte, aber Ambrosius kann zur zweiten Düsseldorfer Ecke abwehren.

48 Die Düsseldorfer lassen das Spielgerät in der eigenen Viererkette laufen. Lücken entstehen bei dem Tepo nicht.

46 Anpfiff 2. Halbzeit

45 Halbzeitfazit:

Mit 1:0 geht es in die Kabinen. Kurz vor dem Pausenpfiff belohnt Terodde vom Punkt die engagierte Anfangsphase der Rothosen. In den ersten zwanzig Minuten spielte sich der HSV immer wieder flach aus dem gut organisierten Angriffspressing der Gäste nach vorne. Seit die Kräfte etwas schwinden ist das Spiel deutlich ruhiger geworden und man merkt, dass die Düsseldorfer ihre Chancen durch frühe Ballgewinne erreichen wollten. Mit Ball ist das Team der Fortuna zu ideenlos, woran Uwe Rösler in der Halbzeit arbeiten sollte. Gelingt ihm die Veränderung, kann der zweite Durchgang ähnlich spannend werden, wie der erste.

45 Ende 1. Halbzeit

45 Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 2

45 Tooor für Hamburger SV, 1:0 durch Simon Terodde

Der Zweitliga-Torjäger verwandelt. Terodde entscheidet sich für die rechte Ecke. Das hat sein Gegenüber gerochen, kommt flach am rechten Pfosten aber nicht entscheidend an den zu platzierten Flachschuss.

45 Dingert zeigt auf den Punkt. Elfmeter für Hamburg. Hartherz und Dudziak gehen an einen Ball auf Bauchhöhe rechts im Strafraum. Beide "löffeln" von unten unter die Kugel, Hartherz ist aber als zweites dran und trifft daher mit dem Spann die Stollen seines Kontrahenten. Ein harter Pfiff, der Kontakt war aber da.

44 Das war knapp. Vor der Box lupft Terodde halblinksauf den Elfmeterpunkt, wo Kittel einstartet. Vor dem herauseilenden Keeper ist Zimmermann per Kopf am Heber und legt ihn sich so beinahe selbst ins eigene Tor. Er kann seinen Kopfball aber erlaufen und klären.

43 Jeder Zweikampf wird leidenschaftlich geführt. Auch im Mittelfeld schenkt niemand eine Kugel ab.

42 Nach der fünften HSV-Ecke kommt Kittel im zweiten Anlauf links an die Kugel. Er jagt das Spielgerät scharf vors Tor, wo Kastenmeier erneut abwehren kann.

40 Die Düsseldorfer Anlauflinien lassen klar in zwei Dreierreihen vor der Viererkette einteilen.

38 Die Abwehrreihen stehen kompakt und gewinnen dadurch auf beiden Seiten die entscheidenden Duelle. Dadurch müssen die Zuschauer immer länger auf Strafraum-Szenen warten.

35 Die 1.000 Zuschauer spüren, dass die Kräfte weniger werden. Auf der Haupttribüne gibt es einen hallenden Wechselgesang.

32 Zimmer bringt einen Freistoß mit Schnitt vom linken Flügel in die Mitte. Etwa 25 Meter vor der linken Eckfahne triff er an der Auslinie an. Morales' Verlängerung fliegt aber in hohem Bogen drüber.

30 Piotrowski muss an der Seitenlinie behandelt werden.

29 Es wird etwas ruhiger auf dem Rasen des Volksparkstadions. Es spielt sich immer mehr im Mittelfelddrittel ab. Nach der turbulenten Anfangsphase ist das kein Wunder.

26 Zimmer steckt durch auf Hennings, der rechts im Strafraum unter Druck von Heyer deutlich rechts verzieht. Selbst in vollem Tempo konnte er sich dem Bewacher nicht entziehen. Sein Abschluss wurde dementsprechend doppelt erschwert.

24 Auffällig viele Flanken segeln bei den Gastgebern in die Box. Erst in den vordersten Bereichen wird es etwas weniger schön.

21 Es ist eine hochklassige Partie, bei der die Rothosen mehr an der Kugel sind. Sie dürfen aber zu keiner Sekunde nachlässig werden, weil F95 durchgängig hoch anläuft.

18 Der HSV überspielt das Pressing aber gekonnt, sodass sich vorne Räume eröffnen. Dieses Mal bricht Dudziak bis an die Grundlinie durch, seine scharfe Hereingabe wird aber von Kastenmeier nach außen zurückgeschickt. Der Abpraller geht fünf Meter dahinter nur knapp an Teroddes Bein vorbei.

17 Nach eigenen Angriffen bzw. Ballverlusten ganz vorne setzen die Fortunen weiterhin umgehend nach.

15 Zimmer wird hoch hinter die Abwehrkette geschickt, aber er schafft es nicht, die Kugel frei vor dem Torwart aus 18 Metern herunterzunehmen. Mit ausgestrecktem Bein verfehlt er den langen Flugball knapp.

13 Schon wieder wird der Ex-Kölner von rechts bedient und schon wieder setzt er sich in der Luft durch. Aus 14 Metern bekommt er aber viel zu wenig Druck hinter den Versuch, sodass Kastenmeier die Kugel einfach fängt.

10 Was für eine Parade! Kastenmeier fischt einen Kopfball von Dudziak aus dem rechten Eck. Der Versuch aus sieben Metern fliegt perfekt neben den Pfosten, aber Kastenmeier wehrt sensationell ab. Zuvor hatte Terodde eine Flanke von rechts am langen Pfosten per Kopf in die Mitte abgelegt.

8 Diese wird sofort zum zweiten Eckstoß geklärt. Dieser rauscht von links über alle Köpfe, aber auch den herauslaufenden Kastenmeier. Am langen Pfosten muss Heyer aus fünf Metern nur noch einnicken, trifft überrascht aber nur das rechte Außennetz.

7 Vagnoman kommt rechts bis an die Grundlinie. Seine Hereingabe für Terodde wird am ersten Pfosten zu ersten Ecke des Spiels geklärt.

6 Hennings läuft Heuer Fernandes bei fast jedem Ballkontakt stürmisch an.

5 Dadurch ist es eine heiße und spannende Anfangsphase. Dem hohen Anlaufen setzen die Gastgeber ein genaues Passspiel entgegen, durch das sie immer wieder geordnet nach vorne kommen.

2 Was für ein Start der Gäste! Düsseldorf läuft jedem Pass aggressiv hinterher. Der Plan ist es sofort Druck aufzubauen. Das scheint aufzugehen. Nach zehn Minuten verspringt Heuer Fernandes eine Annahme vor seinem Strafraum, aber er kann gerade noch nachsetzen und im zweiten Anlauf klären.

1 Die Kugel rollt. Die Spielzeit 2020/2021 in der 2. Bundesliga hat begonnen.

1 Spielbeginn

Die Teams laufen ein. 1.000 Dauerkarteninhaber feuern die Akteure auf dem Rasen im Volksparstadion an. Kurzfristig ersetzt Piotrowski den verletzten Prib.

Bei den Gästen muss Pokal-Joker Pledl erneut auf der Bank Platz nehmen. Dafür dürfen beim Team von Uwe Rösler die Neuzugänge Prib, Borrello, Danso, und Hartherz starten. Der Wechsel von Adam Bodzek zu Kevin Danso ist die einzige Änderung im Vergleich zum Sieg in Ingolstadt. Das bedeutet, dass Florian Kastenmeier zwischen den Pfosten bleibt. Auf der Pressekonferenz erklärte Rösler, dass er den "Konkurrenzkampf auf Augenhöhe" für sich entschieden habe.

Nicht im Kader findet man hingegen Julian Pollersbeck. Der ehemalige U-Nationalspieler hatte sich im Saisonendspurt gerade erst wieder zurück ins Tor gekämpft. Unter Thioune hat er in der Vorbereitung allerdings sportlich im Rennen um die Plätze zwischen den Pfosten nur den dritten Platz gemacht. In dieser Saison übernimmt zudem Tim Leibold die Kapitänsbinde von Aaron Hunt, der das Amt zur Verfügung gestellt hatte.

Blickt man auf die Aufstellungen findet man in der HSV-Elf gleich vier Neuzugänge. Simon Terodde kam vom FC Köln und soll als gestandener Zweitliga-Goalgetter die Fans zum Jubeln bringen. Drei Treffer fehlen dem Mittelstürmer, um der erfolgreichste Torjäger der ewigen Ligageschichte zu werden. Die anderen neuen sind Klaus Gjasula, Amadou Onana und Moritz Heyer, der seinem Coach aus Osnabrück folgt und erst gestern vorgestellt wurde. Der Innenverteidiger darf gleich starten, weil Toni Leistner nach seinem Gefühlsaubruch im Pokal für fünf Spiele gesperrt wurde.

Einen besseren Auftakt erwischten dagegen die Rheinländer. Nach dem bitteren Abstieg aus der Bundesliga am letzten Spieltag im Fernduell gegen den SV Werder Bremen stand beim Fast-Aufsteiger FC Ingolstadt 04 gleich eine undankbare Aufgabe im Pokal an. Diese lösten sie mit dem knappen 1:0-Erfolg allerdings gut und stehen aufgrund des späten Treffers vom Ex-Schanzer Thomas Pledl in der zweiten Runde. Auch für die Landeshauptstädter werden die oberen Plätze das Maß der Dinge sein.

Das ging nicht gut los für die Hanseaten. Bei der in die 3. Liga abgestiegenen SG Dynamo Dresden setzte es für den Favoriten im DFB-Pokal eine deftige 1:4-Klatsche. Trotz zahlreicher Gelegenheiten steht am Ende mal wieder ein unglückliches Ergebnis für den Traditionsverein zu Buche. In der anstehenden Zweitligaspielzeit soll nun im dritten Anlauf nach zwei vierten Plätzen endlich die Rückkehr ins deutsche Oberhaus finalisiert werden. Dafür kam mit Daniel Thioune vom VfL Osnabrück auch ein neuer Trainer an die Elbe.