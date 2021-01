34 Pledl treibt das Leder im Rahmen eines Konters über die rechte Außenbahn nach vorne. Gästekapitän Leibold kann aber mit ihm Schritt halten und das Spielgerät noch vor dem Sechzehner sauber erobern.

31 Leistner kommt nacch Kittels Eckstoßflanke aus mittigen acht Metern in leichter Bedrängnis zum Kopfball, nickt aber weit über den Düsseldorfer Kasten.

29 Kittel ist beinahe an jedem Angriff der Norddeutschen beteiligt, ist mit öffnenden Pässen und cleveren Verlagerung der Kreativposten des Tabellenführers.

26 Dudziak kommt infolge eines Kittel-Lupfers durch ein Missverständnis zwischen Morales und Torhüter Kastenmeier am linken Fünfereck an das Leder, trifft mit dem linken Fuß aber nur das Außennetz. Im Gegensatz zum Gastspiel in Braunschweig nimmt der HSV die Geschenke des Gegners noch nicht an.

23 Hamburg verzeichnet in dieser Phase klare Feldvorteile, hält den Schwerpunkt des Geschehens tief in der gegnerischen Hälfte. Düsseldorf tut sich schwer, das Spielgerät länger in den eigenen Reihen zu halten.

20 Kittels hohen Ball aus dem linken Halbfeld kann Narey zwischen Elfmeterpunkt und Fünferkante zwar nicht mit dem Hinterkopf berühren, doch er behindert Torhüter Kastenmeier so, dass dieser den Einschlag in der halblinken Ecke nur mit Glück per Reflex mit dem rechten Fuß verhindern kann.

17 Gyamerah flankt vom rechten Flügel in den Sechzehner. Der eng bewachte Kinsombi ist einen Schritt schneller als Danso und verlängert aus mittigen zwölf Metern per Kopf in Richtung langer Ecke. Das Leder fliegt nicht weit an der linken Stange vorbei.

15 Gyamerah sucht Narey mit einem langen Schlag auf die tiefe rechte Außenbahn. Das Anspiel ist für den Ex-Fürther aber viel zu hoch geraten und wird durch Krajnc souveräns ins Toraus begleitet.

12 Der durch Kittel auf die linke Strafraumseite geschickte Dudziak spielt flach und hart an die Fünferkante. Dort kommt Narey nur einen Schritt zu spät, um den Fuß hinzuhalten. Danso klärt auf Kosten einer Ecke, die den Norddeutschen nichts einbringt.

10 Gelbe Karte für André Hoffmann (Fortuna Düsseldorf)

Hoffmann handelt sich eine frühe Verwarnung ein, nachdem er Kinsombi und Kittel innerhalb von wenigen Augenblicken zu Fall gebracht hat.

9 Beide Teams starten mit einem sauberen Passspiel in den Abend, lassen in der Nähe des gegnerischen Strafraums aber noch das nötige Tempo vermissen, um in sehr guten Abschlusspositionen aufzutauchen.

7 Infolge eines hohen Ballgewinns tankt sich Pledl durch die Mitte in den Sechzehner. Er holt aus gut 14 Metern zum Schuss mit dem linken Fuß aus, als ihn Leistner noch sauber vom Ball trennen kann.

4 Narey gelangt nach einem Angriff über die rechte Außenbahn im Halbfeld vor die letzte gegnerische Kette. Sein Linksschuss aus 18 Metern rauscht weit links an Kastenmeiers Gehäuse vorbei.

1 Düsseldorf gegen Hamburg – Halbzeit eins in der Merkur-Spiel-Arena ist eröffnet!

1 Spielbeginn

Soeben haben die Mannschaften den Rasen betreten.

Bei den Elbestädtern, die das Hinspiel Mitte September dank eines Terodde-Doppelpacks mit 2:1 für sich entschieden und die in Heidenheim am ersten Adventswochenende ihre bisher einzige Auswärtspleite kassierten, stellt Coach Daniel Thioune nach dem Sieg in Braunschweig zweimal um. Gyamerah und Narey nehmen die Plätze von Vagnoman (Bänderriss) und Jatta (Bank) ein.

Auf Seiten der Rheinländer, die 20 ihrer 31 Hinrundenpunkte im eigenen Stadion holten und die in der heimischen Merkur-Spiel-Arena seit Juni ungeschlagen sind, hat Trainer Uwe Rösler im Vergleich zum Remis gegen die SpVgg Greuther Fürth vier personelle Änderungen vorgenommen. Anstelle von Prib, Klaus (beide Magen-Darm-Infekt), Appelkamp (Muskelfaserriss) und Hennings (Bank) beginnen Pledl, Sobottka, Kownacki und Peterson.

Auch Hamburger SV hat einen Lauf: Aus den jüngsten sieben Begegnungen zogen die Norddeutschen satte 19 Zähler. Sie gestalteten ihre letzten beiden Matches äußerst torreich: Dem 5:0-Heimsieg gegen den VfL Osnabrück ließen sie einen 4:2-Auswärtserfolg bei Aufsteiger Eintracht Braunschweig folgen; Kinsombi (45., 65.), Terodde (51.) und Hunt (59.) wandelten mit ihren Toren einen 0:2-Rückstand in einen Dreier um.

Fortuna Düsseldorf ist im Kalenderjahr 2021 noch ohne Niederlage. Infolge des 3:0-Auswärtssieges beim FC Erzgebirge Aue konnten die Rot-Weißen die erste Ligapleite seit Ende November im Heimspiel gegen die SpVgg Greuther Fürth gerade noch abwenden: So egalisierten sie gegen die Franken durch die Tore von Karaman (35.) und Peterson (49.) nicht nur einen Zwei-Tore-Rückstand, sondern glichen auch das dritte Gegentor aus: Danso traf in Minute 83 zum 3:3-Endstand.

Fortuna Düsseldorf und der Hamburger SV, die zwischen 1966 und 2013 23 gemeinsame Jahre im Oberhaus verbracht haben, dürfen nach der Hälfte der Saison berechtigterweise auf die Rückkehr in die Bundesliga hoffen: Während der Absteiger aus dem Rheinland als Tabellenvierter nur einen Punkt hinter dem Relegationsrang liegt, führen die Elbestädter die 2. Bundesliga nach den 17 Hinrundenspielen mit drei Zählern Vorsprung an.