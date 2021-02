Auf der Gegenseite wird es etwas brenzliger: Reis spielt einen schwachen Fehlpass in der eigenen Hälfte. Über Ducksch gelangt die Pille zentral an den Strafraum, wo Twumasi nicht direkt abzieht, sondern einen Haken nach rechts schlägt. Aus immer spitzer werdendem Winkel scheitert er schließlich an Kühn. Allerdings stand Ducksch zuvor auch im Abseits.

In anderen Gefilden tummeln sich dagegen inzwischen die Lila-Weißen. Nach dem furiosen Saisonstart mussten sie zuletzt vier Niederlagen am Stück einstecken. Neben den nicht allzu überraschenden Null-Punkte-Spielen beim Hamburger SV (0:5) und jüngst gegen die SpVgg Greuther Fürth (0:1) schmerzen vor allem diejenigen gegen die Würzburger Kickers (2:3) und gegen den FC Erzgebirge Aue (0:1). So befinden sie sich mit nur noch vier Zählern Vorsprung auf den Relegationsrang 16 wieder in Abstiegsnöten.