55 Tooor für VfL Bochum, 1:1 durch Anthony Losilla

Der VfL kontert sich zum Ausgleich! Hofmann kommt für den KSC am Fünfer nicht zum Abschluss und dann geht die Post ab. Robert Žulj macht auf links ordentlich Meter und schlägt dann von der Grundlinie eine scharf Flanke nach innen, die Keeper Gersbeck nur mit einer Hand leicht ablenken kann. Am zweiten Pfosten ist Losilla mitgelaufen und grätscht die Kugel über die Linie.

52 Einwechslung bei Karlsruher SC: Jannis Rabold

52 Auswechslung bei Karlsruher SC: Philip Heise

50 Heise fasst sich nach einem Sprint auf der linken Seite an den Oberschenkel und humpelt vom Platz. Das sieht nicht gut aus, offenbar muss der KSC gleich nochmal wechseln.

48 Und Pantović hat gleich die dicke Chance! Nach herrlichem Steilpass von Žulj sprintet der Serbe von rechts in die Box, spitzelt den Ball an Gersbeck vorbei, verfehlt aber auch das Tor knapp.

46 Weiter gehts! Beim VfL ersetzt Pantović zur zweiten Halbzweit den gelb-rot-gefährdeten Gamboa.

46 Einwechslung bei VfL Bochum: Miloš Pantović

46 Auswechslung bei VfL Bochum: Cristian Gamboa

46 Anpfiff 2. Halbzeit

45 Halbzeitfazit:

Nach 45 intensiven und temporeichen Minuten führt der Karlsruher SC beim VfL Bochum mit 1:0! Beide Mannschaften spielen erfrischenden Offensivfußball und kommen immer wieder zu Chancen. das einzige Tor erzielte Bormuth per Kopf nach einer Ecke. Lorenz hätte für die Gäste fast nachgelegt, traf aber nur den Pfosten. Bochum hat etwas mehr vom Spiel und 57% Ballbesitz, konnte aber weniger zwingende Abschlüsse kreieren als die Gäste. Auch stattliche acht Ecken brachten keine einzige Torchance hervor. Dass sie einen Rückstand drehen können, haben die Hausherren in dieser Spielzeit allerdings schon mehrfach gezeigt. Wir dürfen uns also sicher noch auf spannende 45 Minuten freuen. Bis gleich!

45 Ende 1. Halbzeit

44 Insgesamt geht es in dieser Partie ordentlich zur Sache. Vier Gelbe Karten hat Schiri Günsch schon verteilt und es knallt weiterhin regelmäßig. Bochums Gamboa wandelt bereits am Rande eines Platzverweises.

42 Nach einem Foul von Holtmann an Heise gibt es Freistoß für die Gäste von der linken Seite. Lorenz überlässt für Wanitzek, der die Kugel mit Rechts zum Tor hin und genau in die Arme von Riemann zieht.

39 Im Anschluss an einen verlängerten Einwurf hat Goller auf dem rechten Flügel viel Raum und schmeißt den Turbo an. Seine flache Hereingabe kratzt Armel Bella-Kotchap mit dem langen Bein gerade noch raus, bevor es gefährlich wird. Bei der anschließenden Ecke steht die VfL-Abwehr diesmal sicher.

37 Karlsruhe schaltet immer wieder schnell um und strahlt vor allem über den agilen Lorenz stets Gefahr aus. Diesmal jagt der Linksfuß das Spielgerät knapp über den Querbalken.

35 Die achte Ecke der Hausherren bringt ebenso wenig Spannung wie die sieben zuvor. Da hat Bochum wahrlich noch Luft nach oben.

34 Der VfL hat sich mittlerweile vom Gegentreffer erholt und rennt pausenlos an. Gerrit Holtmann zieht jetzt mal über links in die Box, bleibt aber mit seinem Abschluss an Bormuth hängen.

32 Da war mehr drin! Robert Žulj schlägt einen Freistoß aus dem linken Halbfeld perfekt auf den langen Pfosten zu Robert Tesche. Der hätte bei dieser einstudierten Variante in die Mitte auf den völlig freien Simon Zoller querlegen sollen, nickt das Ding aber zu Keeper Marius Gersbeck.

30 Gelbe Karte für Marvin Wanitzek (Karlsruher SC)

Wanitzek spielt in der gegnerischen Hälfte zunächst einen Fehlpass, geht dann hinterher und ergrätscht sich eine Verwarnung.

29 Gelbe Karte für Cristian Gamboa (VfL Bochum)

Karlsruhe will einen Freistoß schnell ausführen und kontern. Gamboa verhindert das, indem er den Ball einfach in die Hand nimmt und wegrennt.

26 Bochum lässt sich von den vielen Fehlern der letzten Minuten nicht beirren und spielt weiter mit hohem Tempo nach vorne. Die Hausherren holen bereits ihre sechste Ecke heraus, haben aber mit allen zusammen nicht soviel Gefahr entfacht wie der KSC mit einer einzigen.

23 Der Pfosten rettet für den VfL! Keeper Riemann lädt die Gäste mit einem katastrophalen Fehlpass ein und wenig später geht Lorenz auf links in den Strafraum. Aus spitzem Winkel zieht der Karlsruher einfach mal ab und hämmert die Kugel an den kurzen Pfosten!

22 Spätestens seit dem Gegentor ist bei den Hausherren der Wurm drin. Bochum macht im Offensivspiel zu viele Fehler und kommt überhaupt nicht mehr in die Nähe des gegnerischen Tores. Der KSC ist in dieser Phase das aktivere Team.

20 Gelbe Karte für Robert Žulj (VfL Bochum)

Žulj verfolgt Gondorf, kommt aber einfach nicht näher und senst den Karlsruher daraufhin von hinten plump um.

19 Robin Bormuth knipst vorne und verhindert hinten den Ausgleich! Einen wuchtigen Abschluss von Bochums Robert Žulj blockt der Innenverteidiger der Gäste zur Ecke. Diese bringt keine Gefahr ein.

17 Den fälligen Freistoß zieht Lorenz von rechts mit seinem starken linken Fuß direkt aufs Tor, landet aber exakt in den Armen von Riemann.

15 Gelbe Karte für Maxim Leitsch (VfL Bochum)

Der KSC drückt gleich weiter und macht auf Rechts Dampf. Leitsch unterbindet kurz vor dem Strafraum eine Großchance per Trikotzupfer.

14 Tooor für Karlsruher SC, 0:1 durch Robin Bormuth

Die Eckballkönige der Liga haben wieder zugeschlagen! Lorenz schlägt den Ball von links mit links hoch in den Fünfer und da Keeper Riemann zögert, landet der Ball auf dem Kopf von Bormuth. Der setzt sich robust gegen zwei Gegenspieler durch und nickt den Ball per Aufsetzer ins linke Eck.

12 Die Gäste haben sich in den letzten Minuten reingearbeitet in die Partie und werden nun mutiger. So mutig, dass Torhüter Gersbeck weit aus seinem Kasten kommt und dann aber nur unzureichend in die Füße eines Bochumers klärt. Der VfL kann daraus allerdings kein Kapital schlagen.

9 Karlsruhe schaltet erstmal schnell um und gleich wird es gefährlich. Lorenz legt auf links perfekt in den Lauf von Heise, der in die Box zieht und das Leder scharf nach innen bringt. VfL-Keeper Riemann pariert mit dem Fuß, Hofmann stochert nach und bringt den Ball zu Wanitzek, der aus 15 Metern knapp verzieht.

6 Wenig später ist es dann auch eine Ecke, die fast zur Führung führt. Der aufgerückte Armel Bella-Kotchap nickt aus zehn Metern knapp über die Latte.

5 Die Gäste sind defensiv noch nicht auf der Höhe und wirken unsortiert. Vor allem Gerrit Holtmann hat auf der rechten Bochumer Seite wiederholt zu viel Platz und zwingt Keeper Marius Gersbeck zur ersten Flugeinlage, bevor Marco Thiede in höchster Not zur Ecke klärt.

3 Der VfL drückt gleich aufs Tempo und jagt von beiden Seiten Flanken in den Karlsruher Strafraum. Die Feinjustierung fehlt aber noch und der KSC lässt vorerst keine Abschlüsse zu.

1 Auf gehts! Bei strahlendem Sonnenschein kicken die Hausherren ganz in Blau und die Gäste in Weiß.

1 Spielbeginn

Langsam aber sicher steigt die Spannung an der Castroper Straße! Die 22 Akteure haben den Rasen ebenso bereits betreten wie das Unparteiischengespann aus Schiedsrichter Christof Günsch und seinen Assistenten Florian Lechner und Julius Martenstein. In wenigen Augenblicken gehts zur Sache!

Statistisch gesehen stehen die Chancen heute vor allem für ein Unentschieden gut. Sechs der letzten Heimspiele des VfL gegen den KSC endeten mit einem Remis. In der letzten Saison gab es ein wildes 3:3 mit fünf Toren in der ersten halben Stunde. Anton Fink rettete den Gästen dann in der Nachspielzeit den Punkt.

Gästecoach Christian Eichner nimmt derweil drei personelle Änderungen vor. Robin Bormuth rückt nach Gelb-Sperre zurück in die Innenverteidigung und verdrängt Daniel Gordon auf die Bank. Dort landen zunächst auch Dominik Kother und Alexander Groiß, dafür starten in der Offensive Benjamin Goller und Marc Lorenz.

Zum Personal: Bei den Bei den Hausherren gibt vertraut Thomas Reis trotz der hohen Belastung in dieser englischen Woche auf die gleiche Elf, die zuletzt beim FC St. Pauli gewann. Auf der Bank sind Patrick Drewes und Soma Novothny zurück im Kader. Bei Tarsis Bonga und Danny Blum hat es hingegen noch nicht gereicht.

Auch der Karlsruher SC war nach schwierigem Saisonstart zuletzt sehr stabil und holte aus den vergangenen fünf Partien satte 13 Zähler. Dabei wurden sogar die Topteams aus Kiel und Fürth jeweils mit 3:2 niedergerungen. Unter der Woche gelang dann ein 1:0-Erfolg gegen Hannover 96. Mit einem Auswärtsdreier könnte man in der Tabelle an Düsseldorf vorbeiziehen und den Rückstand auf den Relegationsplatz auf vier Punkte verkürzen. "Wir müssen wieder dagegenhalten und so lange wie möglich die Null halten", forderte Christian Eichner von seiner Mannschaft und versprach: Wir werden wie immer unseren Teil dazu beitragen, dass es hoffentlich ein gutes Spiel wird."

Die Bochumer haben in den letzten Wochen einen Lauf. Seit sieben Pflichtspielen ist der VfL ungeschlagen, hat fünf der letzten sechs Ligaspiele gewonnen. Mit einem Heimsieg könnte man wieder bis auf einen Zähler an den Tabellenführer aus Hamburg heranrücken. Allerdings geht der Blick auch in den Rückspiegel, denn mit Kiel und Fürth haben zwei Aufstiegskonkurrenten an diesem Spieltag bereits gewonnen. Für den Gegner aus Karlsruhe hatte Thomas Reis im Vorfeld lobende Worte übrig. "Die Truppe kann Fußball spielen und steht verdient da oben", befand der VfL-Coach, stellte aber auch klar: "Wir wollen unser Spiel durchziehen und den Abstand zu ihnen vergrößern."