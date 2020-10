Aus dem rechten Halbfeld bringt Geipl den Standard scharf in den Sechzehner. Schmidt steigt am höchsten und setzt den Kopfball nur knapp über den Kasten.

Die Paderborner starteten nach dem starken 5:0-Sieg im DFB-Pokal gegen Wiedenbrück mit viel Selbstvertrauen in die neue Saison. In Kiel gab es zum Start für die Baumgart-Männer allerdings keine Punkte zu holen und auch am vergangenen Montag ging der Absteiger aus der höchsten deutschen Spielklasse leer aus. Zu Hause unterlag der SCP den Hamburgern spektakulär mit 3:4, sodass gegen Heidenheim endlich die ersten Zähler eingefahren werden sollen.

Für Heidenheim läuft in der jungen Saison noch nicht allzu viel zusammen. Im DFB-Pokal flog der FCH in der ersten Runde überraschend gegen die Underdogs aus Wiesbaden raus. Zum Auftakt in die 2. Liga wurde Braunschweig souverän mit 2:0 geschlagen, während es am vergangenen Spieltag eine schmerzhafte 4:2-Pleite bei St. Pauli setzte. Vor heimischer Kulisse wollen sich die Schmidt-Männer wieder von ihrer Schokoladenseite zeigen.