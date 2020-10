45 Halbzeitfazit:

Pause an der Förde, Holstein Kiel führt absolut verdient mit 1:0 gegen Fortuna Düsseldorf. Nachdem die Rheinländer etwas besser in die Anfangsphase starteten, brach ihnen das unglückliche Eigentor durch Hartherz das Genick. In der Folge waren es nahezu ausschließlich die Störche, die zunehmend mehr Gefahr kreierten. Mehrere Male musste Kastenmeier eingreifen und verhinderte so Schlimmeres. Die Gäste waren dagegen offensiv kaum präsent. Das muss nach der Halbzeit besser werden. Bis gleich!

45 Ende 1. Halbzeit

45 Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 3

42 Endlich auch mal wieder was von den Flingeranern. Pledl probiert es von halblinks mit einem Haken nach innen. Sein Abschluss aus 17 Metern wird aber abgeblockt.

41 Wieder gefährlich. Von links rauscht eine flache Hereingabe von Bartels in den Fünfer. Reese fehlt nur eine Fußspitze, um Kastenmeier überwinden zu können.

39 Kastenmeier! Einen flach an den kurzen Pfosten getretenen Mühling-Eckball lässt Meffert prima in den halbrechten Rückraum prallen. Hier rauscht Bartels heran und zieht flach aus 14 Metern ab. Im bedrohten kurzen Eck hält Kastenmeier aber stark.

36 Das machen die Störche jetzt gut. Sie beruhigen das Geschehen bei eigenem Ballbesitz und lassen den Gegner ordentlich laufen. Die Rösler-Elf scheint einem eigenen Tor nicht wirklich nah.

33 Eine gute Variante. Hartherz bekommt die kurz gespielte Ecke direkt zurück und passt flach an den Strafstoßpunkt. Dort löst sich Karaman ideal, schießt aber am Ball vorbei.

32 Immerhin kommt eine Ecke dabei heraus. Komenda bugsiert Hartherz' Flanke per Kopf ins Aus.

31 Über halblinks wuselt sich Borrello in Richtung Zentrale und wird von Neumann gelegt. Freistoß aus 23 Metern. Das könnte spannend werden.

28 Nicht gut genug. Neumann erobert das Leder im Mittelfeld und rennt mit großen Schritten auf den gegnerischen Sechzehner zu. Sein Pass nach rechts findet Reese, dessen Schuss aber überhastet aus spitzem Winkel weit vorbeifliegt.

26 Lee verpasst das zweite Tor! Bartels tankt sich über links in den Strafraum und legt überlegt quer ins Zentrum zu Lee. Der 28-Jährige scheitert aus neun Metern aber an Kastenmeier, der im Nachfassen zur Stelle ist. Der muss bei einem Spieler seiner Klasse eigentlich sitzen.

24 Der Treffer hat den Blau-Weiß-Roten richtig gutgetan. Seitdem sind sie das aktivere Team und verzeichnen ein paar gute Offensivaktionen. Dennoch gibt es weder hüben noch drüben wirklich viele Gelegenheiten.

21 Um ein Haar das 2:0! Reeses flache Hereingabe von rechts findet nach verunglückter Danso-Abwehr am Fünfmeterraum Lee. Der Südkoreaner grätscht in das Spielgerät hinein und stochert es so an Kastenmeier vorbei. Dabei erhält es aber so viel Druck, dass es nahe der rechten Torstange abdreht und nicht ins Netz trudelt.

20 Die Gäste sind um eine rasche Antwort bemüht. Bodzek knallt die Murmel nach abgewehrter Flanke aus halbrechten 23 Metern aber in den Himmel.

18 Nach kurzer Überprüfung durch den VAR zählt das Tor. Wahl stand bei der Hereingabe Hauptmanns nicht im Abseits. Damit führen die Störche mit 1:0. Das ist nach dem bisherigen Verlauf durchaus etwas überraschend.

15 Tooor für Holstein Kiel, 1:0 durch Florian Hartherz (Eigentor)

Ganz unglücklich trifft Hartherz ins eigene Netz! Mühlings Standard ist viel zu lang, auf dem linken Flügel behauptet aber Hauptmann die Kugel. Mit zwei Drehungen schüttelt er Borrello ab und bringt sie irgendwie noch nach innen. Wahl verlängert am kurzen Pfosten mit dem Schopf auf die Hartherz' Brust. Der Ex-Bielefelder befördert das Rund auf diese Weise am Fünfer stehend ins rechte Eck.

15 Jetzt kommen auch die Hausherren zu ihrem ersten Eckball. Mühlings Flanke von rechts wird abgeblockt...

12 Verletzungsbedingt muss Düsseldorf schon nach weniger als einer Viertelstunde wechseln. Zimmermann hat sich vertreten, Zimmer ersetzt ihn.

12 Einwechslung bei Fortuna Düsseldorf: Jean Zimmer

12 Auswechslung bei Fortuna Düsseldorf: Matthias Zimmermann

11 Da hatten wir also die erste Chance. Ansonsten ist es bei beiden Teams noch viel Stückwerk im Spiel nach vorne. Standards könnten da Abhilfe schaffen.

8 Reese klärt auf der Linie! Den ruhenden Ball drückt Sobottka per Kopf aus mittigen neun Metern wuchtig aufs untere rechte Eck. Bevor das Ding einschlagen kann, ist Reese mit einer Blitzreaktion aber zur Stelle und klärt.

8 Auch die Fortuna meldet sich mal an. Karaman wird halbrechts im Sechzehnmeterraum angespielt. Sein Schuss aus der Drehung wird aber zur Ecke abgefälscht.

6 Erstmals machen die Kieler das Spiel schnell. Zunächst rutscht eine Reese-Flanke von rechts durch. Dann wird eine Bartels-Hereingabe von links geblockt.

4 Ruhiger Auftakt an der Förde. Beide Mannschaften entscheiden sich aktuell für die Sicherheitsvariante anstatt des Risikos.

1 Auf geht's.

1 Spielbeginn

Bei den Gästen gibt es mit Blick auf die vergangene Partie gegen die Würzburger Kickers drei Änderungen. Neuzugang Krajnc, Pledl und Appelkamp ersetzen Hoffmann (Muskelprobleme), Ofori (Bank) und Hennings (Wadenverletzung).

Die Hausherren tauschen im Vergleich zum zurückliegenden Wochenende auf vier Positionen. Für Gelios, Ignjovski, van den Bergh und Serra (alle Bank) beginnen Dähne, Dehm, Neumann und Hauptmann.

Die Fortunen mussten im Pokal in Ingolstadt ran und lösten die schwere Aufgabe mit einem hart erkämpften 1:0. Zum Auftakt ging es für den Absteiger aus der Bundesliga nach Hamburg, wo die Rösler-Mannschaft eine verdiente 2:1-Pleite kassierte. Zuletzt hatten die Düsseldorfer in der eigenen Arena einige Schwierigkeiten gegen die Würzburger Kickers, die in der letzten Minute einen Elfmeter verschossen. Um in Kiel Punkte mit nach Hause zu nehmen, muss eine deutliche Leistungssteigerung her.

Für Kiel ging es bereits im Pokal gut in die Saison rein. In der ersten Runde wurde dem Oberligisten FC Rielasingen-Arlen mit einem 7:1 keine Chance gelassen. Paderborn gastierte am ersten Spieltag im Norden Deutschlands und wurde mit einem 1:0 wieder nach Hause geschickt. Am letzten Wochenende fehlte den Störchen in Braunschweig offensiv die Durchschlagskraft, sodass sich die zwei Mannschaften torlos trennten. Gegen den zweiten Absteiger Düsseldorf soll es die nächsten Punkte geben.