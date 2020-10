29 Die Löwen schlagen einen langen Ball nach dem näcshten in die Spitze. Dort gewinnen die souveränen Innenverteidiger aber immer wieder die direkten Duelle.

26 Plötzlich ist auch das Publikum wieder da und feuert ihr Team an, dass sich die nächste Ecke erspielt. Diese bringt aber nichts ein.

23 Tooor für Eintracht Braunschweig, 1:1 durch Fabio Kaufmann

Der Ausgleich aus dem Nichts! Auch die Eintracht trifft mit seinem ersten Schuss auf den Kasten. Rechts im Sechzehner wird Kobylański entscheidend von Lambropoulos gestört und geht zu Boden. Die Kugel rollt aber wenige Meter nach hinten, wo Kaufmann nicht lange fackelt. Aus zehn Metern zieht er mit links ab. Der Linksschuss wird länger und länger und rollt dann neben dem langen Pfosten über die Linie

21 Die Spieler aus dem Ruhrgebit lösen es mit dem Ball brilliant. Sie werden zwar hoch zugestellt, finden in den Drucksituationen aber immer wieder Lösungen. Dieses Mal ist es Danilo Soares, der sich mit dem Rücken zum Gegenspieler perfekt dreht und dann aufdreht.

18 Dennoch merkt man deutlich wie schwer es den Niedersachsen fällt, durch die engen Verteidigungslinien zu kommen.

15 Die erste Chance für die Gastgeber. Zweitliga-Debütant Klaß kommt links aus 16 Metern per Drop-Kick an eine durchgerutschte Flanke. Er trifft die Kugel aber nicht voll, sodass sie beim zweiten Auftitscher auf dem Weg ins lange Eck schon fast alles an Fahrt verloren hat. Riemann muss nur noch aufnehmen.

14 Wieder hat Blum links zu viel Platz. Er geht bis zur Grundlinie durch und schickt das Leder dann flach in die Mitte. Die Hereingabe ist aber zu nah an der Grundlinie, sodass Dornebusch sie am kurzen Pfosten unter sich begraben kann.

12 Wenn die Bochumer dann aber mal vorne sind, wird es immer gefährlich. In dieser Szene legt Žulj erst nach links raus und wird dann per Heber durch Blum gleich wieder bedient. Der Kopfball aus vollem Lauf und acht Metern fliegt dann aber knapp übers rechte Eck.

11 Die drei Braunschweiger Angreifer lauern im gegnerischen Aufbauspiel hoch auf einen Fehler. Keiner der Spieler im Bochumer Dreieraufbau bekommt einen Meter zu viel eingeräumt. So sehen sich die Gäste immer wieder zu hohen Bällen genötigt.

8 Der Gegentreffer ist natürlich ein heftiger Rückschlag für Braunschweig, das sich in dieser Spielzeit noch nicht als treffsicher präsentieren konnte. Immerhin fliegt jetzt die nächste Flanke von rechts in die Mitte, aber Lambropoulos kann erneut vor Proschwitz klären.

6 Damit trifft Simon Zoller auch im vierten von fünf Pflichtspielen in dieser Saison.

5 Tooor für VfL Bochum, 0:1 durch Simon Zoller

Blitz-Start für den VfL! Aus 25 flankt Žulj aus dem linken Halbfeld in die Mitte. An die Hereingabe mit Schnitt zum Tor kommt Zoller mit dem rechten Fuß aus sieben Metern, weil er perfekt von außen eingestartet war. Die Kugel rollt noch durch die Beine von Dornebusch, der etwas zögerlich rausläuft.

3 Kaufmann ist rechts an der Grundlinie und schickt die Kugel scharf in die Mitte. Bevor Proschwitz am langen Pfosten einschieben kann, klärt Lambropoulos zur ersten Ecke.

2 Los geht's! Die Gatsgeber führen den Anstoß in ihrem gewohnten gelb-blauen Dress aus. Bochum in rot gewinnt die Kugel aber schnell.

1 Spielbeginn

Die Spieler sind auf dem Platz, in wenigen Augenblicken kann es losgehen. 4.600 Zuschauer sind auf den Rängen.

Beim ungeschlagenen-Ruhrpott-Verein, der zuletzt auch im Testspiel gegen Bundesligist Bielefeld nicht verlor, gibt es dagegen nur eine Änderung im Vergleich zum letzten Spieltag: Danny Blum startet an Stelle von Miloš Pantović.

Von der Derby-Pleite sei man laut Trainer Meyer bei den Löwen "getroffen" gewesen. Wahrscheinlich auch wegen des ausgemachten Qaulitätsunterschieds schickt er heute drei neue Akteure auf den Rasen: Klaß, Proschwitz und Wiebe dürfen von Anfang an auflaufen. Dafür müssen Abdullahi (nicht im Kader), Kessel und Schultz zusehen.

Einen Treffer zu erzielen dürfte heute aber nicht einfacher werden, schließlich musste Riemann im Kasten des VfL erst in einer Ligabegegnung (2:2 zum Saisonauftakt gegen St. Pauli) hinter sich greifen. Anschließend gab es einen 0:1-Auswärtserfolg in Karlsruhe und ein 0:0 gegen Osnabrück. Die Bochumer wurden vor der Saison als Geheimfavorit auf den Aufstieg gehandelt, wenn sie diesen Prognosen gerecht werden wollen, sollten sie heute einen Dreier einfahren.

Die Aufsteiger aus Braunschweig konnten aus einem harten Auftaktprogramm gerade einmal einen Punkt gegen Spitzenreiter Holstein Kiel mitnehmen. Beide Auswärtspartien in Heidenheim und Hannover wurden dagegen deutlich verloren. Zuletzt stand das Niedersachsen-Derby bei 96 auf dem Programm, in dem immerhin der erste und einzige Saisontreffer zur Führung erzielt werden konnte, ehe der Kontrahent doch noch mit vier Treffern zum zurückschlug.