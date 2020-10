69 Aus den gesteigerten Spielanteilen entwickeln sich aber kaum Chancen für die Gäste. Die entscheidenden Duelle gewinnen die Düsseldorfer fast immer.

67 Gelbe Karte für Christian Kühlwetter (1. FC Heidenheim 1846)



66 Klarer und Kühlwetter stoßen im Mittelfeld zusammen und verletzen sich beide leicht. Momentan geht der Spielfluss wieder verloren.

65 Der nächste offensive Wechsel von Frank Schmidt. Die drei Wechsel zur Halbzeit haben das passive Heidenheim nach der Pause zum Leben erweckt. Der FCH hat seit Wiederbeginn fast 70 Prozent Ballbesitz.

64 Einwechslung bei 1. FC Heidenheim 1846: Florian Pick

64 Auswechslung bei 1. FC Heidenheim 1846: Andreas Geipl

62 Es ist aber der erschöpfte Peterson, der raus muss. Riskant von Rösler, gerade da sein Team in den letzten Fünf Spielen drei Ampelkarten erhalten hat.

62 Einwechslung bei Fortuna Düsseldorf: Brandon Borrello

62 Auswechslung bei Fortuna Düsseldorf: Kristoffer Peterson

60 Piotrowski tritt auf den Fuß seines Gegenspielers und wird von Stegemann ein letztes Mal ermahnt. Es ist sein zweites Foul in wenigen Minuten. Borello macht sich sofort bereit.

57 Vom rechten Flügel versucht Busch die Kugel in den Rücken der Abwehr durchzustecken. Dabei bringt er aber zu viel Kraft in den Pass, sodass der Versuch ins Seitenaus durchrutscht.

56 Auf beiden Seiten ist plötzlich eine ganz andere Körperspannung zu erkennen und auch die Rufe auf dem Feld haben deutlich zugenommen. Endlich erkennt man die Brisanz des Duells auch am Auftreten.

53 Nach acht Minuten haben die Relegations-Verlierer mehr nach vorne gebracht als im gesamten ersten Abschnitt. Nach einer kurzen Ecke kommt Sessa an die Kugel und gibt dem Gegenspieler einen Beinschuss. Der Schlenzer mit der rechten Innenseite fliegt vom linken Sechzehnereck nur knapp rechts vorbei.

51 Dabei hat sich der Verteidiger anscheinend das Knie verdreht und muss kurz behandelt werden, macht dann aber weiter.

50 Karaman hat in der Zentrale viel Platz, nimmt Anlauf und zieht aus 25 Metern ab. Theuerkauf kann wenige Meter vor seinem Strafraum blocken.

49 Gelbe Karte für Stefan Schimmer (1. FC Heidenheim 1846)



48 Die Heidenheimer wechseln dreifach und sind plötzlich viel besser drin. Links an der Grundlinie wird auf den langen Pfosten gegeben, acht Meter vor dem Tor ist Leipertz völlig frei. Er möchte voll abziehen, tritt aber an der Kugel vorbei und vergibt dadurch die riesige Chance!

46 Einwechslung bei 1. FC Heidenheim 1846: Stefan Schimmer

46 Auswechslung bei 1. FC Heidenheim 1846: Tobias Mohr

46 Einwechslung bei 1. FC Heidenheim 1846: Kevin Sessa

46 Einwechslung bei 1. FC Heidenheim 1846: Konstantin Kerschbaumer

46 Einwechslung bei 1. FC Heidenheim 1846: Denis Thomalla

46 Auswechslung bei 1. FC Heidenheim 1846: Marc Schnatterer

46 Anpfiff 2. Halbzeit

45 Halbzeitfazit:

Mit 1:0 geht es im zähen Spiel in die Kabinen. Ein effizientes Düsseldorf belohnt sich mit einem Standard für eine ganz kurze Drangphase. Insgesamt gab es aber kaum Chancen im Krisen-Duell. Die Fortunen zeigten sich nach dem eigenen Treffer zwar etwas schwungvoller, Chancen sind aber Mangelware. Auf der anderen Seite ist es mit der Kugel viel zu langsam und statisch. Es zeigt sich noch überhaupt nicht, wie das Schmidt-Team einen Treffer erzielen möchte. In der Halbzeit haben die Trainer also vor allem Arbeit bei der Findung von offensiven Konzepten.

45 Ende 1. Halbzeit

45 Gelbe Karte für Jakub Piotrowski (Fortuna Düsseldorf)



44 Gelbe Karte für Konstantin Kerschbaumer (1. FC Heidenheim 1846)



42 Auch Piotrowski geht rechts im Strafraum zu Boden. Erneut ist es aber ein wirklich verzweifelter Versuch: Er stellt das eigene linke Bein ganz weit nach außen und hofft dadurch irgendwie getroffen zu werden. Dadurch bringt er sich selbst aus dem Tritt.

40 Gelbe Karte für Jean Zimmer (Fortuna Düsseldorf)

Zimmer geht schreiend in der Box zu Boden, bekommt zurecht aber gelb für dieses billige Abheben. Das war unsportlich!

38 Das Tempo ist regelmäßig aber viel zu gering, sodass sich die Hintermannschaft immer wieder sortieren kann.

37 Für die Gäaste wird es hingegen immer mehr Zeit für die erste Chance.

36 Die Erlösung für die Fortunen. Seit dem Treffer ist viel mehr Energie in ihrem Spiel zu erkennen.

33 Tooor für Fortuna Düsseldorf, 1:0 durch Marcel Sobottka

Wieder ein Standard-Gegentreffer für Heidenheim! Von links wird die Kugel durch Pledl scharf in die Mitte gegeben, am kurzen Pfosten blockt Geipl mit dem Rücken. Der Block fliegt hoch nach rechts, wo Busch im Zweikampf mit Sobottka viel zu einfach hinfällt. Sobottka kann dadurch aus zwölf Metern abziehen und versenkt den Drop-Kick aus elf Metern mit rechts links oben im Eck.

32 Pledl setzt sich rechts durch und flankt in die Mitte. Fünf Meter vor dem Tor verpasst Karamann die Hereingabe knapp. Hennings ist am langen Pfosten sichtlich überrascht, ihm rutscht das Spielgerät durch die Beine.

30 Au weia! Kastenmeier bekommt einen sehr gefährlichen halbhohen Rückpass und trifft die Kugel nicht voll. 40 Meter vor dem Kasten nimmt Leipertz die Kugel direkt. Der Versuch senkt sich etwas zu spät ein paar Meter hinter den Kasten.

29 Pledl schießt am rechten Flügel den Gegenspieler an und holt die erste Ecke für sein Team heraus. Nach einem langen durcheinander im Strafraum kann ein Verteidiger ins Seitenaus klären.

26 Eine bezeichnende Szene an der Eckfahne: Kühlwetter legt sich das Leder an die Eckfahne vor, aber verliert völlig die Kontrolle. Danso stellt sich ihm in den Weg und stolpert dann nach einem leichten Kontakt, während die abgeschirmte Kugel ins Aus rollt.

24 Gelbe Karte für Andreas Geipl (1. FC Heidenheim 1846)

Im Mittelfeld hält der Spieler in blau den Fuß drüber und sieht Gelb.

22 Das erste Mal so etwas wie Torgefahr! Danso stößt mal nach vorne und findet von halblinks Kenan Karaman. Der Angreifer nimmt die Kugel einmal mit und zieht aus zwanzig Metern im Zentrum ab. Der harte Rechtsschuss geht einen knappen Meter drüber.

20 Auch nach zwanzig gespielten Minuten ändert sich das Bild nicht. Es wird viel hintenrum gespielt, sobald es ins Angriffsdrittel geht, wechselt der Ballbesitz. Chancen können so nicht entstehen, die Keeper hätte bislang niemand vermisst.

17 Die Gäste sind das etwas aktivere Team und haben weiter etwas mehr Ballbesitz.

15 Föhrenbach wird links bedient und gibt aus zwölf Metern flach in die Mitte. Am kurzen Fünfereck nimmt Kühlwetter die Kugel direkt, verfehlt das Tor links aber deutlich. Zudem war er beim Zuspiel deutlich im Abseits.

11 Chancen sind noch Mangelware, dafür beruhigt sich die Angelegenheit etwas. Beiden Teams gelingt es besser, die Kontrolle über die Kugel hinten zu sichern und dann erst nach vorne zu spielen. An den Ballverlusten an der Mittellinie scheint man dann aber doch eine gewisse Verunsicherung erkennen zu können.

9 Dem Rösler-Team gelingt es bislang nicht, den Ballbesitz in der gegnerischen Hälfte zu sicher. Es spielen nur die Gäste, auch bei ihnen bleiben lange Kombinationen aber zunächst aus.

6 Auch der zweite Eckstoß, dieses Mal von rechts, bringt nichts ein.

5 Die erste Ecke gibt es für die Gäste, sie bringt aber nichts ein. Zuvor war Geipl links in die Box geschickt worden, seinen Flankenversuch konnte aber noch durch Bodzek geblockt werden.

3 Kastenmeier, dem letzte Woche ein kurioses Eigentor unterlaufen war, zeigt sich davon unbeeindruckt und dribbelt vorm Fünfer einen Stürmer aus.

2 In den ersten Augenblicken ist die Partie von hohen Schlägen geprägt. Danso gewinnt zwei Mal ein Luftduell gegen Kühlwetter, der Ball geht sofort aber wieder hoch zum gegnerischen Keeper.

1 Die Kugel rollt, Düsseldorf tritt in rot an, Heidenheim ist komplett in blau gekleidet.

1 Spielbeginn

Die Spieler betreten das Feld, Zuschauer sind heute nicht zugelassen.

Bei den Gästen kommt Schnatterer, der in allen acht Duellen gegen F95 zum Einsatz kam, zu seinem zweiten Startelf-Einsatz in Folge. Generell gibt es im Vergleich zum 1:1 gegen Osnabrück nur eine Veränderung: Tobias Mohr startet für Florian Pick.

Der FCH kann auf eine positive Bilanz in den letzten Jahren zurückblicken. Die letzten Sechs Aufeinandertreffen konnten bei zwei Remis vier Duelle gewonnen werden. Im letzten Spiel gab es 2017 ein spektakuläres 2:2, in dem Raman die Düsseldorfer in der Nachspielzeit in Führung brachte, ehe Schnatterer per Elfmeter den Ausgleich per in der 96. Minute erzielte.

Für die erhoffte Wende hat der Coach nur ein sehr beschränktes Personal zur Verfügung: Neben der Startelf gibt es nur noch fünf Feldspieler, die fit genug sind, um auf der Ersatzbank Platz zu nehmen. Immerhin hat es dorthin der zuletzt angeschlagene André Hoffmann geschafft. Im Vergleich zum tristen 0:3 in Hannover rücken Piotrowski, Peterson und Sobottka in die Anfangsformation. Krajnc, Hartherz und Appelkamp sind hingegen nicht verfügbar.

Während Frank Schmidt bei den Gästen als unantastbar gilt, wird die Lage für Uwe Rösler bei den Fortunen immer ernster. Er wurde in der vergangenen Saison verpflichtet, um den Abstieg zu verhindern und trat dann den bitteren Gang ins Unterhaus mit an. In 20 Spielen konnten Düsseldorf gerade einmal drei Siege einfahren. Vorstand Klaus Allofs wollte aber dennoch "kein Fragezeichen" hinter diese Personalie setzen, er sehe auf dem Trainingsplatz eine Weiterentwicklung der Mannschaft.

Auch das Team von Frank Schmidt ist auf fremden Platz noch ohne Punktgewinn. Die Heidenheimer, in der abgelaufenen Spielzeit noch Teilnehmer an der Aufstiegsrelegation, gewannen nur eine Partie (am ersten Spieltag). Letztes Wochenende konnte zumindest ein Zähler beim 1:1 gegen Osnabrück eingefahren werden.

Die Fortuna konnte aus den fünf Saisonspielen gerade einmal einen Sieg und ein Remis herausholen. Das positive daran: Beide Ergebnisse wurden in der heimischen Arena eingefahren, die drei Niederlagen erlitt man auf fremden Platz. Zuletzt verlor man mit 3:0 in Hannover, ohne dabei einen einzigen Schuss abgegeben zu haben.

Beide Teams können mit dem Saisonstart überhaupt nicht zufrieden sein. Dass heute Platz 16 gegen Platz 13 antritt, hätten vor der Saison die wenigsten erwartet.