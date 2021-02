81 Auswechslung bei SC Paderborn 07: Jamilu Collins

81 Einwechslung bei SC Paderborn 07: Svante Ingelsson

81 Auswechslung bei SC Paderborn 07: Sebastian Vasiliadis

80 Einwechslung bei Jahn Regensburg: André Becker

80 Auswechslung bei Jahn Regensburg: David Otto

80 Einwechslung bei Jahn Regensburg: Aaron Opoku

80 Auswechslung bei Jahn Regensburg: Jann George

78 Mittlerweile merkt man den Ostwestfalen dann doch an, dass die letzte Partie keine 72 Stunden her ist. Paderborn fehlt einfach die nötige Frische, um das Regensburger Bollwerk zu knacken.

75 Steffen Baumgart will nochmal mehr Kreativität ins Offensivspiel bringen und lässt Spielmacher Justvan ran, Michel muss weichen.

74 Einwechslung bei SC Paderborn 07: Julian Justvan

74 Auswechslung bei SC Paderborn 07: Sven Michel

72 Regensburg kriegt nun natürlich mehr und mehr Räume zum Kontern, macht daraus aber noch gar nichts.

70 Die Gäste sind sichtlich bemüht, mehr Gefahr zu entfachen, beißen sich aber an der soliden Deckung der Jahnelf weiter die Zähne aus. Vasiliadis kriegt mal einen freien Abschluss aus 22 Metern, schiebt das Leder aber nur in die Arme von Meyer.

68 Regensburgs Co-Trainer Sebastian Dreier, der bei seinem Debüt an der Seitenlinie übrigens keinen Kontakt zum daheimgebliebenen Mersad Selimbegović hat, stellt um und stärkt mit zwei Wechseln die Defensive.

67 Einwechslung bei Jahn Regensburg: Erik Wekesser

67 Auswechslung bei Jahn Regensburg: Sebastian Stolze

67 Einwechslung bei Jahn Regensburg: Andreas Albers

67 Auswechslung bei Jahn Regensburg: Kaan Caliskaner

64 Elfmeter verschossen von Dennis Srbeny, SC Paderborn 07

Srbeny lässt die große Chance zum Ausgleich liegen und scheitert an Meyer! Sein halbhoher Schuss in die rechte Ecke war zwar ganz ordentlich, doch Regensburgs Elfmeterkiller verhindert den Einschlag mit dem ausgestreckten rechten Arm.

62 Elfmeter für Paderborn! Jamilu Collins wird links in den Sechzehner geschickt und dann von Saller einfach über den Haufen gerannt.

61 Steffen Baumgart reagiert schnell auf die neue Spielsituation und bringt mit Führich und Thalhammer frische Kräfte.

61 Einwechslung bei SC Paderborn 07: Chris Führich

61 Auswechslung bei SC Paderborn 07: Kai Pröger

61 Einwechslung bei SC Paderborn 07: Maximilian Thalhammer

61 Auswechslung bei SC Paderborn 07: Ron Schallenberg

60 Der SCP ist vom Gegentreffer sichtlich mitgenommen und verliert die Bälle gerade unheimlich schnell. Die Kombinationssicherheit ist den Gästen komplett abhanden gekommen.

57 Der Führungstreffer hat die Gastgeber natürlich nicht gerade mutiger gemacht. Regensburg überlässt Paderborn jetzt erst recht den Ball und zieht sich zurück.

55 Zum dritten Mal innerhalb einer Woche gerät der SC Paderborn damit in einer Partie zunächst in Rückstand. Aus dem beiden vergangenen Partien haben die Ostwestfalen trotzdem noch vier Punkte geholt.

53 Tooor für Jahn Regensburg, 1:0 durch Sebastian Stolze

Jetzt aber! Ein hoher Ball aus dem Halbfeld landet an der linken Fünferkante auf dem Kopf von Jan Elvedi, der in die Mitte ablegt. Sebastian Schonlau ist eigentlich da um zu klären, doch der Ball verspring auf dem holprigen Rasen und hüpft vor die Füße von Stolze, der aus fünf Metern lässig sein fünftes Saisontor markiert.

49 Der Ball ist im Paderborner Tor! Nach einem Einwurf auf der rechten Seite kombiniert Saller sich mit George fein durch, der dann in den Strafraum flankt. Hünemeier gewinnt das Kopfballduell gegen Caliskaner, serviert dabei aber perfekt für Besuschkow, der aus 20 Metern sehenswert einnetzt. Da Caliskaner zuvor aber knapp im Abseits stand, wird der zunächst gegebene Treffer per Videobeweis zurückgenommen!

46 Mit altbewährtem Personal geht es in die zweite Hälfte.

46 Anpfiff 2. Halbzeit

45 Halbzeitfazit:

Jahn Regensburg und der SC Paderborn gehen mit einem torlosen Remis in die Halbzeitpause. Eine intensive Partie im Jahnstadion ist bisher vor allem von Kampf und Einsatz auf beiden Seiten geprägt, Chancen gab es wenige. Der SCP ist die aktivere Mannschaft, hat mehr Ballbesitz und spielt energischer nach vorne, kommt im letzten Drittel kaum durch. Regensburg lauert vor allem auf Konter, kann die bisher aber auch nicht konsequent ausspielen. Jahn-Verteidiger Kennedy musste früh verletzt raus, bei den Gästen hat Collins seine fünfte Gelbe kassiert und fehlt nächste Woche. Gleich gehts weiter mit dem zweiten Durchgang in der Oberpfalz!

45 Ende 1. Halbzeit

45 Drei Minuten gibts obendrauf und Paderborn bekommt nochmal eine Ecke zugesprochen. Hünemeier kommt am Elfer auch dran, kriegt seinen Kopfball aber nicht aufs Tor.

45 Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 3

43 Kurz vor der Pause werden die Oberpfälzer doch noch etwas mutiger, gehen mal ganz hoch ins Pressing und erobern sofort den Ball. Max Besuschkow schlägt dann eine Freistoßflanke von rechts in den Strafraum und landet damit genau in den Fingern von Leopold Zingerle.

41 Benedikt Saller startet mal ein Solo und lässt zwei Paderborner stehen, bevor er am Strafraum vom aufmerksamen Hünemeier gestoppt wird.

39 Gelbe Karte für Jamilu Collins (SC Paderborn 07)

Collins grätscht auf seiner Abwehrseite rücksichtslos mit beiden Beinen voraus in George herein. Der Paderborner spielt dabei zwar vor allem den Ball, doch das war eindeutig zu hart.

37 Nachdem bereits drei Regensburger länger behandelt wurden, ist nun Paderborns Schonlau dran. Der Kapitän verlässt den Platz mit blutiger Nase, sollte aber gleich zurückkommen.

36 Gelbe Karte für Kaan Caliskaner (Jahn Regensburg)

Caliskaner hat im Luftduell mit Schonlau den Arm leicht draußen und kassiert dafür eine Verwarnung. Wenn es die einzig für diesen Einsatz gab, ist das eine sehr harte Entscheidung.

33 Jetzt zeigt der Jahn sich mal in der Offensive und gleich wird es gefährlich! George macht auf rechts Tempo und flankt scharf nach innen, Dörfler klärt in letzter Sekunde vor dem einschussbereiten Caliskaner.

31 Obwohl die erst am Dienstag zuletzt gespielt haben, machen die Ostwestfalen hier den deutlich frischeren Eindruck. Paderborn gewinnt im Mittelfeld mehr Zweikämpfe und ist immer einen Tick eher am Ball als die Gastgeber.

29 Moritz geht auf seine angestammte Position im defensiven Mittelfeld, Gimber lässt sich dafür zurückfallen in die Viererkette.

28 Bei Scott Kennedy geht es nicht weiter. Für ihn kommt Routinier Christoph Moritz.

27 Einwechslung bei Jahn Regensburg: Christoph Moritz

27 Auswechslung bei Jahn Regensburg: Scott Kennedy

26 Nicht nur aufgrund der jüngsten Verletzungspause ist die Partie derzeit ziemlich zerfahren. Pröger verzeichnet noch einen Abschluss für die Gäste, der aber von Gimber geblockt wird.

24 Scott Kennedy muss nach einem harten Zusammenprall mit Dennis Srbeny auf dem Platz behandelt werden und humpelt dann mit schmerzverzerrtem Gesicht runter. Momentan scheint unklar, ob es für den jungen Kanadier weitergehen kann.

22 Da ist der erste Abschluss! Sebastian Stolze wird halbrechts mit einem schicken Pass in die Tiefe geschickt, nimmt den Ball gut mit und visiert aus 18 Metern das lange Eck an. Dieses verfehlt er dann letztlich aber doch um einige Meter.

19 Auf die erste echte Torchance warten beide Seiten noch. Der SCP hat zwar mehr Ballbesitz, kommt aber auch nicht entscheidend ins letzte Drittel.

16 Nach Foulspiel von Gimber an Srbeny gibt es einen Freistoß für Paderborn in aussichtsreicher Position 35 Meter zentral vor dem Tor. Pröger löffelt die Kugel in die Box und findet den Kopf von Schonlau, der aber harmlos Richtung Meyer köpft.

14 Der Jahn ist bisher noch nicht richtig im Spiel. Sämtliche Aufbauversuche der Gastgeber werden früh gestört, lange Bälle von der SCP-Abwehr locker abgefangen. Paderborn hat mehr vom Spiel und kommt erneut über Antwi-Adjei, der diesmal in die Arme von Meyer flankt.

11 Christopher Antwi-Adjei setzt sich an der linken Strafraumkante gegen Benedikt Saller ziemlich einfach durch, geht durch zur Grundlinie und bringt die Kugel halbhoch nach innen. Am ersten Pfosten ist Sven Michel am Ball, wird aber von einem Verteidiger und Keeper Meyer bedrängt und schiebt das Ding knapp vorbei.

8 Die Gäste gehen diese Auswärtspartie ziemlich offensiv an, schieben das Spiel weit in die gegnerische Hälfte und gehen früh drauf.

5 Auf der anderen Seite klärt Elvedi in höchster Not und beschert dem SCP die erste Ecke der Partie. Die ist allerdings sichere Beute für Keeper Alexander Meyer.

3 Den ersten sehenswerten Angriff der Partie fährt die Jahnelf. Mit viel Tempo und einer feinen Hackenablage von Caliskaner kombinieren die Hausherren sich nach vorne, dann wandert die Kugel links raus auf Beste. Der aufgerückte Linksverteidiger drückt mit links sofort ab, zielt aber deutlich rechts vorbei.

1 Der Ball rollt! Die Hausherren kicken in Weiß und Rot, Paderborn in Schwarz und Blau.

1 Spielbeginn

Das Hinspiel ging mit 3:1 an die Ostwestfalen und daran erinnert sich vor allem einer gerne zurück. Uwe Hünemeier erzielte seinen ersten und bis dato einzigen Doppelpack im SCP-Trikot.

Geleitet wird diese Partie von Schiedsrichter Benjamin Cortus und seinen Assistenten Roman Potemkin und Tobias Schultes. Vierter Offizieller ist Steven Greif und die Videobilder analysiert Benedikt Kempkes.

Steffen Baumgart wechselt auf der anderen Seite trotz der zuletzt hohen Belastung nur einmal. Chris Führich (Bank) bekommt eine Pause, für ihn startet Kai Pröger im rechten Mittelfeld.

Werfen wir einen Blick aufs Personal: Beim Jahn fällt zunächst auf, dass Chefcoach Mersad Selimbegović fehlt. Der Bosnier wurde positiv auf Covid19 getestet und fällt kurzfristig aus. Für ihn übernimmt Co-Trainer Sebastian Dreier und der nimmt im Vergleich zur Niederlage in Braunschweig insgesamt vier Änderungen vor. Erik Wekesser, Christoph Moritz, Albion Vrenezi und Andreas Albers rotieren allesamt raus auf die Ersatzbank. Jan Elvedi ist nach abgesessener Gelbsperre zurück in der Innenverteidigung, Jan-Niklas Beste übernimmt die linke Abwehrseite. In der Zentrale ist Jann George nach einwöchiger Pause wieder dabei, vorne soll Kaan Caliskaner für Tore sorgen.

Die Gäste aus Paderborn stehen im absoluten Niemandsland der Tabelle. Bei elf Punkten Rückstand auf die Aufstiegsränge und elf Zählern Vorsprung auf die Abstiegszone dürfte in beide Richtungen nicht mehr allzu viel passieren. Bezeichnend für die bisherige Saison war das 2:2 im Nachholspiel gegen Heidenheim am Dienstag, als man zwar optisch durchweg überlegen war, letztlich aber nur glücklich zumindest einen Zähler rettete. Keine 72 Stunden später muss der SCP nun schon wieder ran. "Wir müssen den Schweinehund überwinden und wollen den Jahn nicht ins Spiel kommen lassen. Dafür sind Ballgewinne und Ballbesitz wichtige Faktoren", stellte Steffen Baumgart klar.

Im DFB-Pokal sorgt der Jahn in diesem Jahr ordentlich für Furore. Bevor es am kommenden Dienstag zum Viertelfinale gegen Werder Bremen kommt, ist aber erstmal Ligaalltag angesagt. Und der war zuletzt nicht so erfreulich für die Oberpfälzer. Mittlerweile wartet Regensburg seit einem Monat auf einen Dreier und liegt nach dem jüngsten 0:2 in Braunschweig nur noch sechs Zähler vor der Abstiegszone. Mit einem Heimsieg wollen die Hausherren ihr Polster vergrößern und Selbstvertrauen für den Pokalkracher tanken. "Wir müssen unsere Intensität auf den Platz bringen und dürfen keine Räume offenlassen, denn sobald Paderborn ins Rollen kommt wird es für jeden Gegner sehr gefährlich", mahnte Coach Mersad Selimbegović im Vorfeld der Partie.