49 Nach einer halbherzigen Klärungsaktion Leibolds gegen eine Flanke aus dem linken Halbfeld zieht Bartels aus 14 Metern mit dem rechten Spann ab. Das Spielgerät rauscht ziemlich weit oben rechts am Ziel vorbei.

46 Willkommen zurück zum zweiten Durchgang im Holstein-Stadion! Gegen gut eingestellte Störche präsentiert sich der HSV hinsichtlich seines Aufbaus als stabil, findet aber viel zu selten Wege in den gegnerischen Sechzehner. Die KSV ist nach der ausgeglichenen ersten Viertelstunde ziemlich vorsichtig, wird nach dem späten Gegentreffer aber gezwungen sein, mit mehr Mut aufzutreten, soll die zweite Saisonpleite noch abgewendet werden.

46 Anpfiff 2. Halbzeit

45 Halbzeitfazit:

Der Hamburger SV führt zur Pause der Montagabendpartie bei der KSV Holstein mit 1:0. Nach einer intensiven, aber an Strafraumszenen armen Anfangsphase erarbeiteten sich die Gäste Feldvorteile, verpassten es durch die engen Räume im letzten Felddrittel aber, zu klaren Abschlüssen zu kommen. Die auf schnelle Gegenstöße lauernden und situativ hochpressenden Hausherren näherten sich einem Treffer durch Bartels an (27.); der HSV schrammte durch Terodde nur knapp an einer Topchance vorbei (34.). Kurz vor dem Kabinengang schlug die Thioune-Truppe dann doch noch zu: Nach Vorarbeit Dudziaks traf Heyer aus kurzer Distanz mit dem Kopf in die Maschen (43.). Bis gleich!

45 Ende 1. Halbzeit

45 Kittels scharfe Flanke vom linken Flügel erreicht Narey vor dem langen Pfosten. Er erwischt sie nichr perfekt und verlängert sie aus gut sieben Metern klar rechts daneben.

43 Tooor für Hamburger SV, 0:1 durch Moritz Heyer

Eine Ecke leitet dann doch noch den Hamburger Führungstreffer ein! Nach Kttels langer Ausführung von der rechten Fahne nickt Ambrosius am Elfmeterpunkt an das linke Fünfereck. Dudziak nimmt das Leder an und gibt es technisch exzellent direkt aus der Luft im hohen Bogen vor die rechte Stange. Aus zwei Metern nickt Heyer dort unbedrängt ein.

42 Nach Dudziaks Ablage probiert sich Narey mit einem rechten Spannschuss aus 17 Metern. Innenverteidiger Thesker steht im Weg und blockt den Ball, so dass Torhüter Gelios nicht eingreifen muss.

40 Mit ruhenden Bällen kann der HSV bisher keinen Schaden anrichten: Kittels Eckstoßflanke von der linken Fahne segelt an der Fünferkante über Freund und Feind hinweg und landet durch den starken Effet schließlich im rechten Toraus.

37 Mit einem Unentschieden würde Kiel die Länderspielpause auf Rang vier verbringen, wäre aber punktgleich mit Fürth. Hamburgs Vorsprung auf Fürth betrüge im Falle eines Remis fünf Zähler.

34 Terodde fehlt die Übersicht! Onana nimmt im Mittelfeld mit einem Temposolo gleich zwei gegnerische Reihen aus dem Spiel und schickt den Goalgetter im richtigen Moment steil in den halblinken Raum. Terodde hat eigentlich freie Schussbahn, will aber noch für Narey ablegen. Diesen Pass kann Abwehrmann Thesker abfangen.

31 ... Kittels Ausführung auf den Elfmeterpunkt wird von Mühling vor Terodde ins linke Toraus geklärt, doch hat keiner der Unparteiischen den Kontakt des Kielers gesehen. Deshalb entscheidet Referee Storks fälschlicherweise auf Abstoß.

30 Reese steigt Leibold auf der rechten Abwehrseite von hinten in die Beine. Er kommt zwar um eine Verwarnung herum, verursacht aber einen Freistoß in gefährlicher Flankenlage...

27 Bartels gegen Ulreich! Infolge eines hohen Ballgewinns im offensiven Zentrum taucht der Ex-Bremer vor der gegnerischen letzten Linie auf und packt aus gut 17 Metern einen wuchtigen Rechtsschuss aus, der für die linke Ecke bestimmt ist. Ulreich stoppt den nicht gerade platzierten Versuch mit Mühe und sichert ihn dann im Nachfassen.

25 Bartels treibt das Leder im Rahmen eines Konters über halbrechts nach vorne und wird kurz vor dem Sechzehner durch einen Tritt Kittels aus dem Tritt gebracht. Referee Storks erkennt zwar das Foulspiel, doch die Gelbe Karte lässt er stecken. Lees Freistoßflanke pflückt Ulreich vor dem linken Pfosten problemlos aus der Luft.

22 Der Spitzenreiter kontrolliert nun das Geschehen und befindet sich fast durchgängig im Vorwärtsgang. Kiel kann aber weiterhin verhindern, dauerhaft an den eigenen Strafraum gedrängt zu werden.

19 Nach Nareys hoher Hereingabe von der rechten Außenbahn verpassten Terodde und Onana an der Fünferkante. Kittel spielt von der linken Sechzehnerseite zurück nach innen, wo Dudziak lauert. Wahl geht dazwischen und kann klären.

18 Reese behauptet den Ballbesitz auf der tiefen rechten Seite. Seine geplante Flanke rutscht ihm leicht über den Schlappen und segelt zu nahe an den Kasten. HSV-Keeper Ulreich hat keine Mühe, das Spielgerät zu stoppen.

15 Nach Onanas Verlagerung startet Heyer auf dem linken Flügel durch und probiert sich trotz spitzen Winkels mit einem direkten Versuch per linkem Spann. In der Tormitte greift KSV-Schlussmann Gelios sicher zu.

12 Die Hausherren arbeiten in der Anfangsphase sehr wirksam gegen den Ball, können brenzlige Szenen in ihrem defensiven Drittel bislang vermeiden; Gelios musste noch nicht eingreifen.

9 Nach Mühlings Steilpass auf die linke Sechzehnerseite zieht Serra aus gut elf Metern und spitzem Winkel in Richtung langer Ecke ab. Gästekeeper Ulreich wehrt die Kugel zur anderen Seite ab. Eine Ecke für die Störche gibt es allerdings nicht: Kiels Angreifer hat beim Anspiel knapp im Abseits gestanden.

6 Die Thioune-Truppe nimmt im offensiven Zentrum erstmals an Fahrt auf. Kittel und Terodde wollen durch einen Doppelpass in den Sechzehner eindringen, doch kommt die Rückgabe des Goalgetters nicht beim Ex-Ingolstädter an.

4 Die ersten Augenblicke des Nordduells kommen sehr hektisch daher, sind von vielen engen Szenen im Mittelfeld geprägt. Hüben wie drüben ist in Sachen Ballsicherheit noch viel Luft nach oben.

1 Kiel gegen Hamburg – Durchgang eins im Holstein-Stadion ist eröffnet!

1 Spielbeginn

Vor leeren Rängen haben die Mannschaften soeben den Rasen betreten.

Bei den Rothosen, die heute ihre erste Auswärtspartie seit über drei Wochen bestreiten und die in den vier zweitklassigen Vergleichen mit der KSV satte zehn Gegentore kassierten, stellt Trainer Daniel Thioune nach dem Remis gegen den Kiezklub dreimal um. Leistner, Dudziak und Kittel verdrängen Vagnoman, Hunt und Wintzheimer auf die Bank.

Auf Seiten der Störche, die in der 2. Bundesliga keine der bisher vier Kräftemessen mit dem Hamburger SV verloren haben und die in der Vorsaison nur fünf ihrer 17 Heimspiele gewinnen konnten, hat Trainer Ole Werner im Vergleich zur Punkteteilung im Erzgebirge zwei personelle Änderungen vorgenommen. Anstelle von Neumann (Rotsperre) und Porath (Bank) beginnen van den Bergh und Reese.

Der Hamburger SV hat eine beinahe makellose Bilanz vorzuweisen, holte 16 von 18 möglichen Punkten. Ausgerechnet gegen den Stadtrivalen FC St. Pauli musste er sich vor zehn Tagen mit einem 2:2-Unentschieden begnügen, bei dem er durch Terodde früh in Führung ging (12.), spät in Rückstand geriet (82.) und erneut durch Terodde wenig später ausgleichen konnte (84.). Der Vorsprung auf die Nichtabstiegsränge bleibt gemessen am frühen Saisonzeitpunkt komfortabel.

Die KSV Holstein spielt bisher Minimalistenfußball, schließlich hat sie durch nur sieben Treffer bereits elf Punkte einsammeln können. Den fast perfekten Saisonstart mit zehn Punkten aus den ersten vier Matches haben sie zuletzt allerdings nicht bestätigen können: Der 1:3-Heimniederlage bei der SpVgg Greuther Fürth folgte ein 1:1-Unentschieden beim FC Erzgebirge Aue, das durch die auf einer Roten Karte gegen Neumann basierende 75-minütige Unterzahl aber durchaus als Erfolg gewertet werden darf.

Bevor auch das nationale Fußball-Unterhaus am kommenden Wochenende Platz für das letzte Länderspielfenster des Kalenderjahres 2020 macht, serviert es an diesem Montag noch eine echten Höhepunkt, treffen mit der KSV Holstein und dem Hamburger SV doch zwei der drei besten Mannschaften der ersten sechs Runden aufeinander. Während die Störche mit einem Sieg auf den zweiten Platz vorrücken würden, winkt den Rothosen ein Sieben-Punkte-Vorsprung auf den Relegationsrang.