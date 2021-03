45 Halbzeitfazit:

Mit einem torlosen Remis geht eine ausgesprochen einseitige Partie, in der Düsseldorf zwingend hätte in Führung gehen müssen, in die Pause. Die Hausherren bekamen die vielen Vorstöße über die Flügel praktisch gar nicht verteidigt und offenbarten mehrfach eklatante Lücken in der ersatzgeschwächten Defensive. Lediglich dem Unvermögen der Flingeraner im Abschluss sowie mehreren Glanzparaden des blendend aufgelegten Kapino ist es zu verdanken, dass dieses Spiel nicht schon vorentschieden ist. Offensiv kam vom SVS derweil fast gar nichts. Coach Kleppinger muss sich dementsprechend etwas einfallen lassen in der Pause.

45 Ende 1. Halbzeit

45 Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 2

45 Unfassbar! Das Sandhäuser Tor bleibt wie vernagelt für die Flingeraner! Karaman passt auf Zimmermann, der aus acht Metern halbrechter Position völlig freie Schussbahn hat, mit dem etwas zu zentralen Abschluss aber erneut an einem bärenstarken Reflex von Kapino scheitert.

42 Die Hardtwälder gehen deutlich höher ins Pressing, erreichen damit aber nur, dass die Gäste die Kugel in der eigenen Hälfte zirkulieren lassen. Trotz großer Bemühung kommt der SVS einfach zu selten zu Balleroberungen.

39 Esswein holt eine Ecke raus, die er an den kurzen Pfosten tritt, wo Nauber artistisch per Hacke ins Zentrum verlängern möchte, die Kugel allerdings ohne Bedrängnis ins Toraus verzieht. Offensiv sind die Hausherren deutlich zu harmlos.

36 Danso kann vorerst aber weitermachen und kehrt auf den Platz zurück.

35 Beim Versuch, Biada im Aufbauspiel zu stören, verletzt sich Danso, der schon seit gut einer Minute auf dem Platz behandelt werden muss. Uwe Rösler schickt die Reservisten zum Warmmachen.

32 Und bei der bereits vierten Ecke der Düsseldorfer klingelt es um ein Haar. Abermals ist es Kapino, der mit einer Glanzparade den Einschlag verhindern kann. Die Koutris-Hereingabe landet auf dem Kopf von Hoffmann, der die Kugel aus knapp sechs Metern mit der Schläfe flach auf den SVS-Kasten drückt. Mit einem weiteren starken Reflex rettet Kapino seinem Team das 0:0.

31 Erneut kombiniert sich Düsseldorf über die Flügel durch. Klingmann kann einen weiteren Abschluss von Zimmermann aus 15 Metern gerade noch zur Ecke blocken.

29 Beim ruhenden Ball muss erneut Kapino eingreifen. Hennings jagt den Freistoß aus knapp 30 Metern mit viel Karacho aufs Tor der Kurpfälzer. Durch den Wind ist die Kugel unglaublich schwer zu berechnen, aber der Rückhalt der Hausherren kann sie über die Querlatte hinweg ins Aus lenken. Die anschließende Ecke bringt dann nichts weiter ein.

28 Gelbe Karte für Erik Zenga (SV Sandhausen)

Danso tankt sich durchs Zentrum hindurch nach vorne. Zenga räumt ihn per Bodycheck ab und fängt sich dafür die nächste Gelbe Karte der Partie ein.

26 Gelbe Karte für Rouwen Hennings (Fortuna Düsseldorf)

Hennings setzt gegen Zenga per Grätsche nach, kommt allerdings deutlich zu spät, sodass er nur den Gegner erwischt. Klare Gelbe Karte.

25 Kastenmeier schickt Zimmermann über rechts, der überhaupt nicht attackiert wird. Seine halbhohe Hereingabe findet Hennings an der Fünf-Meter-Linie, der das Spielgerät mit dem Kopf aber nicht optimal trifft. Die Kugel rauscht gut einen Meter über die Querlatte hinweg. Abstoß Sandhausen.

22 Leonardo Koutris macht einen abgeblockten Hennings-Schuss außerhalb des Strafraums fest und hält aus 19 Metern einfach mal drauf. Der Ball kommt gefährlich aufs rechte untere Eck, aber Kapino ist rechtzeitig am Boden und kann das Leder noch um den Pfosten lenken. Die anschließende Ecke verpufft dann.

20 Diekmeier setzt sich über rechts durch. Auch seine Flanke ist aber zu unplatziert. Der zu nah ans Tor gezogene Ball ist ein Fall für Kastenmeier, der sicher zupackt.

18 Marcel Sobottka schickt Dawid Kownacki mit einem starken Steilpass über rechts in die Tiefe. Die anschließende Flanke in den Rücken des Strafraums ist dann allerdings zu unplatziert. Sandhausen kann klären.

15 Gelbe Karte für André Hoffmann (Fortuna Düsseldorf)

Halimi will nach Balleroberung aus dem eigenen Drittel heraus starten, aber Hoffmann fährt das Bein aus und lässt seinen Gegenspieler über die Klinge springen. Der Unparteiische legt das als taktisches Foul aus und zückt dementsprechend die erste Gelbe Karte der Partie.

13 Das muss das 1:0 für die Gäste sein! Karaman beweist im Strafraum beim Zuspiel aus dem linken Halbfeld viel Übersicht und leitet die Kugel direkt auf den sträflich freien Zimmermann weiter. Der kann sich aus elf Metern die Ecke aussuchen, setzt den flachen Linksschuss aber knapp links am Pfosten der Kurpfälzer vorbei. Abstoß Sandhausen.

10 Das Unwetter setzt beiden Teams sichtlich zu. Hüben wie drüben unterlaufen den Akteuren einige Fehlpässe im Aufbauspiel.

7 Auf der anderen Seite treibt Peterson die Kugel über links nach vorne und findet Karaman im Strafraum, dessen Schuss aus sechs Metern aber zur Ecke geblockt wird, die nichts weiter einbringt.

6 Nicht ungefährlich: Nach leichtfertigem Ballverlust von Zimmermann kommt die Flanke aus dem linken Halbfeld flach und scharf in den Sechzehner, wo Behrens nur wenige Zentimeter fehlen, um die Hereingabe zu erreichen. Danso stört ihn entscheidend.

4 Düsseldorf spielt forsch nach vorne, findet aber in der ersatzgeschwächten Sandhäuser Defensive noch keine Lücke.

1 Der Ball rollt im BWT-Stadion am Hardtwald, über dem ein heftiges Unwetter tobt. Der Platz ist pitschnass. Ein Technikfeuerwerk ist zwischen den ganz in Weiß gekleideten Hausherren und den in blauen Trikots über schwarzen Hosen spielenden Flingeranern eher nicht zu erwarten. Los geht's.

1 Spielbeginn

Apropos Rouwen Hennings: Der 33-Jährige erzielte am 21. November 2020 im Hinspiel den goldenen Treffer zum 1:0-Sieg der Flingeraner. Heute stehen sich beide Teams zum 14. Mal gegenüber. Von den vergangenen 13 Partien gewannen die Düsseldorfer insgesamt sieben Spiele. Bei fünf SVS-Siege endete bislang erst ein einziges Duell zwischen beiden Mannschaften remis.

Am vergangenen Wochenende feierten die Fortunen einen 3:1-Sieg über den 1. FC Nürnberg. Viel Grund für Veränderungen sieht Trainer Uwe Rösler dementsprechend nicht. Lediglich in der Offensive ersetzt Rouwen Hennings den am Knie verletzten Thomas Pledl (nicht im Kader).

Für Absteiger Fortuna Düsseldorf läuft die Saison 2020/21 derweil recht durchwachsen. Die Flingeraner gewannen zwar elf ihrer 24 Ligaspiele, bekleiden allerdings nur Rang sieben und haben sieben Zähler Rückstand auf den Relegationsplatz. Zwar stehen unter den letzten drei Ligaspielen zwei Siege zu Buche. Es waren allerdings die einzigen beiden Dreier unter den letzten acht Partien, weshalb die Auswahl von Uwe Rösler nicht mit dem allergrößten Momentum nach Baden-Württemberg kommt.

Problematisch ist bei den Kickern aus dem Hardtwald aber die Liste der Ausfälle. Mit Contento, Kister, Linsmayer und Zhirov fehlen gleich vier Spieler gesperrt. Dementsprechend gibt es vier notgedrungene Veränderungen im Vergleich zur 0:1-Niederlage in Braunschweig: Biada, Klingmann, Röseler und Zenga ersetzen ihre zur Pause gezwungenen Mannschaftskameraden.

Der SVS hat vier der letzten sechs Ligaspiele verloren und rutschte nach der jüngsten 0:1-Niederlage im Kellerduell gegen Eintracht Braunschweig sogar auf einen direkten Abstiegsplatz ab. Die Kurpfälzer, die zuhause 18 ihrer insgesamt 21 Punkte holten, stehen gegen die Flingeraner also gehörig unter Zugzwang und müssen unter Interimstrainer Gerhard Kleppinger weitere Punkte einfahren. Mit einem Heimsieg würden sie zumindest bis morgen auf einen Nicht-Abstiegsplatz klettern.