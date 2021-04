45

Halbzeitfazit:

Der SC Paderborn 07 führt zur Pause des Heimspiels gegen den Spitzenreiter VfL Bochum mit 2:0. In einer weitgehend ausgeglichenen ersten Viertelstunde mit leichten Ballbesitzvorteilen der Gäste gab es weder hüben noch drüben nennenswerte Strafraumszenen. In der 17. Minute stiegen die Ostwestfalen direkt mit einem Pfostenschuss Justvans in die Chancen ein und läuteten so eine kurze, aber unbelohnte Drangphase ein. Auf der Gegenseite erarbeitete sich der Ruhrpottklub durch Eisfelds beinahe perfektem Seitfallzieher eine erste sehr gute Möglichkeit (24.) und hielt den Schwerpunkt des Geschehens für einige Minuten jenseits der Mittellinie, ohne einem Treffer wirklich nahe zu kommen. Die jüngste Viertelstunde ging dann an den SCP, der eine zeitweise vogelwilde VfL-Abwehr zweimal eiskalt bestrafte: Justvan (36.) und Michel (39.) überwanden Riemann und besorgten einen komfortablen Pausenvorsprung. Bis gleich!