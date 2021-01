FSV Zwickau - Ingolstadt

10 Ordentlich was los in der GGZ-Arena! Beide Teams zögern nicht lange und spielen zielstrebig nach vorne. Zwar hat Ingolstadt mehr Ballbesitz, doch auch die Gastgeber kommen ab und zu gefährlich vor das FCI-Tor.

9 Gelbe Karte für Anton Donkor (Waldhof Mannheim)



7 Soufian Benyamina wird rechtsaußen auf Höhe der Grundlinie gelegt. Den ruhenden Ball bringt Mirko Boland in die Gefahrenzone. Dort stehen die Mannheimer gut und Marcel Seegert klärt die Situation, bevor es brenzlig wird.

7 Auch der FSV kommt gefährlich vor das gegnerische Tor! Schröter gewinnt auf rechts außen das Laufduell und zieht von rechts in den 16er. Seine scharfe Flanke in die Mitte unterläuft Starke nur um wenige Zentimeter.

6 Zwickaus Keeper Johannes Brienkies fordert seine Jungs auf, ruhiger zu spielen und die Ingolstädter schon früher zu verteidigen.

4 Ingolstadt geht früh vorne drauf und holt den ersten Eckball heraus! Stenderas Hereingabe wird von Paulsen am ersten Pfosten gefährlich verlängert, sodass mehrere Ingolstädter in der Mitte nur knapp am Ball vorbeispringen.

5 Gleich zu Beginn ist bemerkbar: Die Bodenverhältnisse im Stadion an der Lohmühle lassen zu wünschen übrig. Das Geläuf ist löchrig und nass - das Spielgerät hoppelt munter über das Feld. Durch das Stadion zieht zudem eine steife Ostseebrise.

2 Auf der Gegenseite nimmt Yannick Deichmann nach einer halbherzig geklärten Freistoß-Flanke aus der Ferne Maß. Der Schuss misslingt dem Lübecker und die Kugel trudelt deutlich am Ziel vorbei ins Toraus.

2 Davy Frick foult Merlin Röhl an der eigenen Strafraumgrenze. Marc Stendera zielt den anschließenden Freistoß aus halbrechter Position aber in die Mauer der Zwickauer.

1 Der Ball rollt an der Lohmühle! Den ersten langen Schlag nach vorne packt sich Lübeck-Keeper Lukas Raeder sicher vor Dominik Martinovic.

1 Spielbeginn

1 Los geht's hier in Zwickau bei Temperaturen um den Gefrierpunkt!

1 Spielbeginn

Auf der Gegenseite ersetzt Waldhof-Coach Glöckner nur Rafael Garcia durch den wieder genesenen Marco Schuster. Der offensive Mittelfeldspieler sitzt nach seinem Startelfeinsatz gegen Verl heute auf der Bank.

Im Vergleich zur Niederlage gegen Zwickau stellt Landerl die Mannschaft auf drei Positionen um: Thiel, Ramaj und Benyamina rücken in die Startaufstelleng anstelle von Rieble, Zehir und Röser, die allesamt auf der Bank sitzen.

Die Schanzer aus Ingolstadt müssen für dieses Spiel ohne ihren Kapitän und Sturmtank Stefan Kutschke auskommen, der wegen einer Gelbsperre fehlt. Der junge Fatih Kaya soll ihn bestmöglich ersetzen. Ebenso rotieren Jonatan Kotzke und Merlin Röhl für Robin Krauße und Caniggia Elva in die Startelf.

FSV-Coach Joe Enochs gönnt drei Spielern, die noch am Wochenende gespielt haben, eine Pause: Für Maximilian Wolfram, Julius Reinhardt und Can Coskun spielen Morris Schröter, Leon Jensen und Manfred Starke von Beginn an.

Auch der FC Ingolstadt gewann am Wochenende sein Heimspiel gegen den MSV Duisburg mit 2:1. Doch die Tabellensituation sieht bei den Schanzern viel besser aus: Mit einem heutigen Sieg könnten sie bis auf einen Punkt an Spitzenreiter Dynamo Dresden heranrücken. Auswärts war das Team von Trainer Thomas Oral in dieser Saison allerdings nicht immer so stark: Nur zwei Siege auf fremden Platz stehen in ihrer Saisonbilanz.

Die Schwäne aus Zwickau sind am letzten Wochenende positiv in das für sie harte neue Jahr gestartet. Besonders für den angezählten Trainer Joe Enochs war der 2:1-Heimsieg gegen den VfB Lübeck Gold wert. Nur wenige Tage später, können die Sachsen heute gegen den FC Ingolstadt nachlegen, um weitere wichtige Punkte gegen den Abstieg zu sammeln. Ebenso dürfte Cheftrainer Enochs bei weiteren Punkten wieder fester im Sattel sitzen.

Wer kann die Negativserie heute beenden? Im direkten Vergleich haben die Gäste aus Mannheim hauchzart die Nase vorne. Von sieben Duellen gewannen die Baden-Württemberger vier, zweimal siegten die Lübecker. Das letzte Pflichtspiel zwischen Lübeck und Mannheim liegt allerdings schon fast 18 Jahre zurück. In der Saison 2002/03 trafen die beiden Klubs in der 2. Bundesliga aufeinander. Damals setzte sich jeweils das Heimteam durch.

Kellerkind trifft auf Spitzenmannschaft - dieses Duell hätte eigentlich schon am 15. Spieltag stattfinden sollen. Doch bei den Zwickauern gab es Mitte Dezember einige Corona-Fälle, weshalb die Partie an diesem Mittwochabend nachgeholt wird.

Immerhin einen Punkt sicherte sich Waldhof Mannheim am Samstag gegen den SC Verl. Aus Sicht des 15. der Tabelle muss aber eigentlich von zwei verlorenen Punkten gesprochen werden. Zur Halbzeit führte die Buwe zuhause nach Treffern von Saghiri und Ferati komfortabel mit 2:0. Ein Doppelschlag nach der Pause rief den ostwestfälischen Aufsteiger allerdings zurück auf den Plan. Cheftrainer Patrick Glöckner gab sich im Nachgang dennoch positiv. "Es ist immer bitter wenn man 2:0 führt und am Ende 2:2 spielt. Aber wenn man die letzten drei Spiele verloren hat sind wir mit dem Punkt zufrieden", so der 44-Jährige.

Guten Abend und herzlich willkommen zu einer weiteren Nachholpartie in der 3. Liga! Um 19 Uhr trifft der FSV Zwickau auf den FC Ingolstadt.

Der VfB Lübeck steht unter Druck: Mit nur 16 Zählern aus 17 absolvierten Spielen steckt die Mannschaft aus der Marzipanstadt mitten drin im Abstiegskampf. Einzig Magdeburg und Duisburg haben weniger Zähler auf dem Konto als der aktuelle Tabellenachtzehnte. Am vergangenen Wochenende gab's für das Team von Trainer Rolf Landerl zum dritten Mal in Folge nichts Zählbares zu holen. Seit sechs Spielen warten Lübeck auf einen Sieg.