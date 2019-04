16 Mal hat die SG Sonnenhof Großaspach in dieser Saison bereits Unentschieden gespielt. Ob es heute wieder ein Remis gibt? Nach dem bisherigen Spielverlauf ist das nicht auszuschließen. Beide Vereine sind zwar in der Offensive bemüht, aber klare Strafraumszenen bleiben derzeit aus.

Das Geschehen spielt sich sich jetzt weitgehend im Mittelfeld ab. Beide Teams gewinnen die wichtigen Zweikömpfe in der eigenen Hälfte. Nur jeweils einen Eckball auf jeder Seite gibt es zu verzeichnen.

Jetzt sind auch die Löwen besser im Spiel und gehen mehr Wege nach vorne. Das Zusammenspiel sieht nun besser aus, als in den ersten Minuten. Insgesamt eine recht muntere Partie. Im letzten Drittel sind beide Mannschaften aber noch weitgehend ungefährlich.

Großaspach agiert sehr kämpferisch und greift früh an. Bei Ballbervlust müssen sie aufpassen, dass sie sich keinen Konter fangen.

Dennoch: Die erste Möglichkeit haben die Gastgeber. Über rechts setzt Brünker Hercher in Szene, der frei in Richtung Tor zieht, aber die Kugel liks am Tor vorbeischießt.