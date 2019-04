Marcus Piossek hat im Kopfballduell mit Scherder einen Schlag an den Kopf bekommen und liegt an der Werbebande. Die Münsteraner spielen den Ball ins Aus, damit ihr Ex-Mitspieler behandelt werden kann.

Tooor für Preußen Münster, 1:0 durch René Klingenburg Blitzstart! Münster geht nach wenigen Minuten in Führung. Auf der linken Seite wird Heidemann von Akono zur Grundlinie geschickt und dort hat er viel Platz zum Flanken. Am Fünfer findet er Klingenburg, der einköpft. Dabei tunnelt er den Keeper der Meppener.

Angeführt von Schiedsrichter Martin Petersen kommen die Mannschaften auf den Rasen. Der Unparteiische pfiff am Montag noch in Osnabrück und kommt nun nicht weit davon entfernt zu seinem achten Saisoneinsatz.

Dass die Preußen heute wieder in ihrem eigenen Stadion spielen, dürfte ihnen gefallen nicht nur wegen der Atmosphäre, aber auch aufgrund der Statistik: Münster ist das viertbeste Heimteam der Liga. An der Hammer Straße gibt es jedoch keine turbulenten Spielverläufe. Bisher hat Münster nie verloren, wenn sie mit 1:0 in Führung gingen, allerdings auch nie gewonnen, wenn es 0:1 für den Gegner stand.

Die Meppener haben am letzten Spieltag mit 2:1 gegen Großaspach gewonnen und damit zwei Niederlagen in Folge hinter sich gelassen. Die beiden verlorenen Spiele in Braunschweig und München waren die einzigen der vergangenen zehn, in denen der SVM nicht punktete. Gegen Münster soll nun der fünfte Auswärtserfolg der Saison erzielt werden.