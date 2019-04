33 Marcel Hilßner kümmert sich um die Ausführung der Standardsituation. Die Flanke ist nicht ungefährlich, bringt eine Menge Zug mit. Einen Abnehmer jedoch findet sie nicht. Zudem wird ein Offensivfoul geahndet.

32 Auf dem linken Flügel fegt Dominik Ernst das Standbein von Cebio Soukou weg und verursacht einen Freistoß für Hansa.

30 Bei einem Foul an Lucas Scherff tut sich Okan Kurt selbst weh, krümmt sich stöhnend am Boden. Nach einer halben Minute lässt der Schmerz langsam nach und es kann ohne Behandlungspause weiter gehen.

29 Mittlerweile entwickeln die Gäste immer mehr Nachdruck, bestimmen das Geschehen jetzt klar. Inzwischen wissen die Jungs von Jens Härtel auch, wo das Tor steht. Es scheint nur eine Frage der Seit, eher hier der Ausgleich fällt.

27 Aus halbrechter Position nimmt Marcel Hilßner Maß. Die Distanz ist groß und Nikolai Rehnen hat freie Sicht. Sicher greift der Fortuna-Keeper bei diesem Rechtsschuss zu.

26 Auf der rechten Seite ist Maximilian Ahlschwede nicht zu stoppen. Dessen flache Hereingabe klärt Dominik Ernst in höchster Not, schlägt das Kunstleder aus der Gefahrenzone.

25 Nach einer Rostocker Ecke von der rechten Seite brennt es lichterloh am Kölner Torraum. Tanju Öztürk besitzt dort die beste Chance, um per Kopf den Ausgleich zu erzielen. Letztlich werfen sich die Abwehrspieler aufopferungsvoll entgegen und blocken alle weiteren Versuche ab.

23 So muss eben ein Distanzschuss herhalten. Links in Strafraumnähe zieht Lucas Scherff mit dem linken Fuß ab und visiert das linke obere Eck an. Nikolai Rehnen ist rechtzeitig zur Stelle und pariert.

21 Hansa schlägt spieltechnisch durchaus die feinere Klinge, agiert dabei aber viel zu umständlich. Für Köln ist das in der letzten Konsequenz problemlos zu verteidigen.

19 Über die linke Seite bringt Julian Riedel Tempo rein, holt mit seinem Flügellauf zumindest einen Eckstoß heraus. Wirklich Nennenswertes entsteht daraus nicht. Zwei, drei Anläufe führen nicht zu einer Abschlusshandlung. Clever köpft Dominik Ernst dann den Ball zu seinem Keeper zurück.

17 In jedem Fall sind die Südstädter nach ihrem Führungstreffer deutlich besser im Spiel, welches sich seit geraumer Zeit völlig offen und ausgeglichen darstellt.

15 Gelbe Karte für Robin Scheu (Fortuna Köln)

Bei einem Antritt von Merveille Biankadi hat Robin Scheu Mühe, zu folgen. Ehe der Gegenspieler gänzlich entwischt, greift der 24-Jährige zum Foul, welches ihm die neunte Gelbe Karte der Saison beschert.

14 Defensiv allerdings wirken die Hanseaten nicht sattelfest, schenken die Bälle dort leicht her. So bietet sich den Kölnern die Möglichkeit zum Einwurf. Kristoffer Andersen wirft weit bis zentral in den Strafraum, wo Ioannis Gelios alles im Griff hat und sich das Spielgerät sicher schnappt.

11 Trotz überlegener Spielführung in der Anfangsphase rennen die Rostocker ab sofort einem Rückstand hinterher. Immerhin bietet sich den Gästen noch reichlich Zeit, um das zu korrigieren.

9 Tooor für Fortuna Köln, 1:0 durch Nico Brandenburger

Dann erarbeiten sich die Gastgeber ihren ersten Eckball. Und der führt direkt zum Erfolg. Die Hereingabe von der rechten Seite, getreten von Kristoffer Andersen, landet am Torraum auf dem Schädel von Nico Brandenburger, der trotz Bedrängnis das beste Timing hat und die Pille entschlossen in die Maschen drückt. Für den Defensivspieler ist es der erste Saisontreffer.

8 Eine weitere Standardsituation bietet sich den Rostockern. Diese bleibt ungenutzt, der Freistoß landet direkt in den Armen von Nikolai Rehnen.

6 Eine gewisse Spielkultur legt einzig Hansa an den Tag. Dagegen sieht das bei den Hausherren eher rustikal und grobschlächtig aus. Abstiegskampf eben!

4 Und schon steht die erste Ecke für die Kogge an. Die Hereingabe von der linken Seite bekommen die Kölner nicht weit genug weg. Mirnes Pepić feuert volley aus der zweiten Reihe. Der Rechtsschuss wird abgeblockt, wäre aber ohnehin rechts am Gehäuse von Nikolai Rehnen vorbei geflogen.

3 Mit diesem kleinen Schock in den Gliedern ist die Fortuna nun bemüht, sich am Spiel zu beteiligen. Noch entsteht dabei nichts Zielstrebiges. Und so gehört die Anfangsphase doch eher den Gästen.

1 Noch in der ersten Spielminute bietet sich den Hanseaten eine erste Großchance. Über die rechte Seite entwischt Cebio Soukou, dringt in den Sechzehner ein. Der Flachschuss mit dem rechten Fuß gerät jedoch nicht platziert genug. Nikolai Rehnen pariert stark.

1 Frühlingshaft präsentiert sich das Wetter in Köln. Bei 20 Grad zieren nur vereinzelte Wolken den blauen Himmel. Mit Niederschlägen also wird nicht gerechnet. Der Rasen im Südstadion zeigt sich in hervorragender Verfassung und sollte alle Voraussetzungen für ein unterhaltsames Spiel bieten.

1 Spielbeginn

Unterdessen versammeln sich unsere Hauptdarsteller auf dem Rasen. Die beiden Mannschaftskapitäne Hamdi Dahmani und Oliver Hüsing stehen zur Platzwahl bereit. Ersterer gewinnt die Seitenwahl, damit bekommen die Gäste den Ball und dürfen anstoßen.

Mit der Spielleitung wurde Tobias Fritsch betraut. Der 28-jährige Schiedsrichter ist derzeit in der Oberliga Baden-Württemberg, der Regionalliga Südwest und eben in der 3. Liga tätig, wo er heure seine 27. Partie leitet. Unterstützung bieten dabei die Assistenten Michael Kimmeyer und Timo Lämmle an.

In Rostock ist man vom ursprünglichen Saisonziel Aufstieg abgerückt. Jetzt soll es Platz vier und damit die direkte Qualifikation für den DFB-Pokal sein. Auch das stellt unter den aktuell gegebenen Voraussetzungen einen sehr ambitionierten Plan dar, denn momentan fehlen acht Punkte auf den Halleschen FC. Jens Härtel mag denn auch nicht in diese Kerbe schlagen, konzentriert sich lieber auf das anstehende Spiel. Schließlich geht es "gegen eine Mannschaft, die mit dem Rücken zur Wand steht, die alles investieren wird." Aus eigener Erfahrung weiß der Hansa-Trainer, "im Südstadion ist es nicht so einfach zu spielen. Da ist es immer unangenehm."

Laut Tomasz Kaczmarek besitzt Rostock "eine hohe individuelle Qualität und ist mit dem klaren Ziel in die Saison gestartet, aufzusteigen. Die Form des Gegners hat sich in den letzten Wochen sehr verbessert. Gegen diese Mannschaft müssen wir als Einheit verteidigen. Das wird nur mit einer geschlossenen Mannschaftsleistung funktionieren. Jeder Spieler wird einen großen Beitrag dazu leisten müssen, damit die Defensivarbeit der Gruppe stimmt."

Seit drei Partien sind die Kölner ohne Sieg. Den letzten Dreier feierte man Anfang März in Lotte. Zu Hause vermochte die Fortuna vier Spiele nicht mehr zu gewinnen. Verloren aber wurden die jüngsten drei allerdings auch nicht – bei den Unentschieden gegen Kaiserslautern, Osnabrück und Aalen. Den letzten vollen Erfolg gab es zu Hause im Februar gegen Zwickau.

In der Tabelle der 3. Liga liegen beide Vereine derzeit neun Punkte auseinander. Allein die Rückrunde betrachtet, sind sie Nachbarn, da verbuchte Hansa lediglich zwei Zähler mehr. Dennoch gilt die Fortuna als eine der Schießbuden der Liga, stellt mit 51 Gegentreffern die zweitschwächste Defensive. Erst zuletzt in Cottbus fingen sich die Südstädter wieder vier Stück ein (3:4).

Genau das taten die Hanseaten zuletzt nicht regelmäßig genug. Zwar ist Rostock aktuell seit sechs Partien ungeschlagen, gewonnen aber wurden eben nur drei davon – gegen 1860, Münster und Zwickau. Überdies hat Hansa auswärts vier Begegnungen in Serie nicht verloren. Das letzte sieglose Gastspiel in der Fremde gab es Anfang Februar in Wiesbaden.

Aus tabellarischer Sicht treffen ganz unterschiedliche Ambitionen aufeinander. Fortuna Köln steht als Sechzehnter geradeso über dem Strich und ringt bei derzeit nur zwei Punkten Polster zur Abstiegszone um den Klassenerhalt. Hansa Rostock ist als Fünfter eigentlich vorn dabei. Doch bei genauerer Betrachtung fehlen zu Relegationsrang drei stattliche zehn Zähler. Nach menschlichem Ermessen sollte der Zug abgefahren sein. Wenn doch noch irgendetwas gehen soll, dann müssten die Männer von der Ostsee nicht nur heute sondern auch an den restlichen der dann verbleibenden sechs Spieltage stets gewinnen.

Auf Seiten der Fortna fallen gleich drei Speiler wegen der fünften Gelben Karte aus - Boné Uaferro, Sebastian Schiek und Moritz Fritz. Darüber hinaus wird Ali Ceylan heute auf der Bank Platz nehmen. Vier Positionen in der Kölner Startelf sind also im Vergleich zum letzten Punktspiel neu zu vergeben. Diese gehen an Steven Ruprecht, Nico Brandenburger, Kristoffer Andersen und Thomas Bröker. Bei den Gästen hingegen belässt Jens Härtel seine Anfangsformation vom letzten Spiel völlig unverändert.