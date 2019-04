45 Ende 1. Halbzeit

45 Es wird wieder ruppiger. Der VfL darf sich nach einem groben Foul an David Blacha noch einmal an einem Freistoß versuchen. Es läuft bereits die Nachspielzeit.

45 Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 1

43 Passiert in den Schlussminuten noch was? Es scheint so langsam, als würden den Hausherren die Ideen ausgehen.

42 Gelbe Karte für Manuel Konrad (KFC Uerdingen 05)

Mit Geburtstagskind Manuel Konrad (wird heute 31) hat der Unparteiische kein Erbarmen, der frühere Dresdner wird für sein taktisches Vergehen an Anas Ouahim verwarnt.

41 Marc Heider hat Glück, für ein taktisches Foul gegen Kevin Großkreutz nicht verwarnt zu werden. Der Weltmeister von 2014 liefert bislang ein tolles Spiel ab.

40 Die Uerdinger Außenbahnspieler wechseln mal die Seiten. Roberto Rodríguez kann sich auf dem rechten Flügel gegen Konstantin Engel aber nicht durchsetzen und holt nur einen Einwurf heraus.

38 Den anschließenden Standard führt diesmal Maurice Trapp aus, der Innenverteidiger setzt aus knapp 25 Metern aber etwas zu hoch an.

37 Gelbe Karte für Kevin Großkreutz (KFC Uerdingen 05)

Der frühere Dortmunder sieht seine zehnte Gelbe Karte und wird das anstehende Montagsspiel gegen Braunschweig verpassen.

34 Aus 20 Metern schlenzt Patrick Pflücke die Kugel Richtung rechtes Eck. Der tückische Schuss wird länger und länger und würde wohl vom Innenpfosten in die Maschen prallen, doch Nils Körber taucht ab und lenkt das Leder zur nächsten Uerdinger Ecke.

32 Roberto Rodríguez darf sich das Leder auf dem linken Flügel zum Freistoß hinlegen. Am kurzen Eck kann Patrick Pflücke verlängern, die Kugel landet aber genau in den Armen von Nils Körber.

30 Eine halbe Stunde ist gespielt. Der KFC Uerdingen gibt mittlerweile klar den Ton an, rennt aber weiterhin dem frühen Rückstand hinterher.

29 Wieder ist der Keeper gefordert! Nun gibt sich Kevin Großkreutz als Vorbereiter und passt durch die Schnittstelle zu Maximilian Beister, der auf dem rechten Flügel freie Bahn hat. Doch Nils Körber kommt rechtzeitig dazwischen und grätscht die Kugel ins Seitenaus!

28 Ein langer Ball aus der eigenen Hälfte sucht den auf rechts startenden Kevin Großkreutz, doch Torwart Nils Körber hat aufgepasst und ist vor dem Weltmeister am Ball.

26 Schlitzohr Marcos Álvarez lässt sich im Zweikampf mit Dominic Maroh spektakulär fallen und holt den nächsten Freistoß für den VfL heraus. David Blacha führt kurz aus und kommt später selbst zum Abschluss, sein Schuss aus der zweiten Reihe segelt aber weit am Gehäuse vorbei.

24 Jetzt lassen die Hausherren das Leder über viele Stationen durch die eigenen Reihen laufen und warten geduldig auf die Lücke. Osnabrück kommt nicht an den Ball.

22 Der KFC liefert in der Anfangsphase einen starken Auftritt ab, nur das Tor fehlt noch. Maximilian Beister steckt auf den rechts startenden Kevin Großkreutz durch, der eine scharfe Flanke auf den zweiten Pfosten schlägt. Stefan Aigner wird gerade noch am Kopfball gehindert.

20 Plötzlich läuft Uerdingen in Überzahl auf den gegnerischen Kasten zu! Alles ist für den sicheren Ausgleich angerichtet, doch Maximilian Beister agiert zu egoistisch und verliert bei seinem Alleingang durch die Mitte das Leder.

19 Nun kommen die Gäste zur ersten Chance aus dem Spiel heraus. Ein langer Einwurf von der rechten Seite wird zu Ulrich Taffertshofer, der mit einem strammen Volleyschuss von der Strafraumkante Robin Benz zu einem Hechtsprung in das kurze Eck zwingt!

18 Roberto Rodríguez hat auf einmal freie Fahrt und marschiert vom linken Flügel auf den Kasten zu! Doch die Kugel hat vorher anscheinend schon die Seitenlinie überquert, der Schweizer wird zurückgepfiffen.

16 Ein Freistoß von der linken Seite sorgt für Chaos im Osnabrücker Sechzehner. Stefan Aigner kommt am zweiten Pfosten zum Abschluss, wirkt aber überrascht und setzt das Leder rechts an der Stange vorbei.

15 Eine Viertelstunde ist um. Trotz des frühen Rückstandes ist der KFC gut im Spiel und übernimmt mittlerweile sogar die Initiative. Einen weiteren Eckball muss Marc Heider per Kopf klären.

13 Der KFC holt den ersten Eckball heraus. David Blacha hat am kurzen Pfosten aber alles im Griff.

11 Nach den Standards der Osnabrücker kommt bislang immer Gefahr auf, nur für wen ist die Frage. Einmal lag die Kugel im Uerdinger Netz, nun leiten aber wieder die Hausherren einen vielversprechenden Konter ein. Kevin Großkreutz marschiert über die rechte Seite.

10 Die Gangart ist schon zu Beginn sehr hart. Jetzt hat es Anas Ouahim erwischt, der VfL darf sich aber über den nächsten aussichtsreichen Freistoß freuen.

8 Nun ist die Partie unterbrochen, da Konstantin Engel nach einem Zweikampf mit Maximilian Beister liegenbleibt und behandelt werden muss.

6 Tooor für VfL Osnabrück, 0:1 durch Marcos Álvarez

Doch ein weiterer Freistoß für den VfL bringt die frühe Führung! Aus 20 Metern und halblinker Position schlenzt Marcos Álvarez die Kugel über die Mauer hinweg in das kurze Eck. Robin Benz sieht den Ball wohl zu spät und greift nicht ein. Ein schöner Treffer!

4 Der ruhende Ball von der rechten Seite wird abgefangen. Uerdingen leitet umgehend einen Konter über Patrick Pflücke ein, der auf dem linken Flügel Anas Ouahim abschüttelt und von der Strafraumkante abzieht. Der stramme Schuss segelt rund einen Meter über den Kasten!

3 Die Partie beginnt schwungvoll. Eine Hereingabe von Marc Heider wehrt Dominic Maroh mit der Hand ab, es gibt einen gefährlichen Freistoß für die Gäste!

1 Marcos Álvarez führt auf dem vor wenigen Wochen neu verlegten Rasen den Anstoß aus, im sonnigen Duisburg herrschen optimale Bedingungen für ein tolles Fußballspiel!

1 Spielbeginn

Um die 3.000 Fans haben den Spitzenreiter bis nach Duisburg begleitet. Auch von der Heimmannschaft wurden im Vorfeld 3.000 Anhänger erwartet. Wahrscheinlich wird heute der bisherige Zuschauerrekord auf dem Spiel gegen 1860 München geknackt - gegen die Löwen waren 5.650 Personen anwesend.

Gut möglich also, dass der Unparteiische heute öfter beruhigend auf die Spieler einwirken muss. Der 32-jährige Landauer Timo Gerach wurde auf die Partie angesetzt, ihm assistieren Timo Klein und Timo Wlodarczak.

Damals im November 2018 tönte Christopher Schorch: "Ich freue mich auf das Rückspiel, weil da knallt es richtig." Der Uerdinger Innenverteidiger wurde mittlerweile vom Klub suspendiert, doch Osnabrücks Offensivmann Anas Ouahim ließ sich die Antwort trotzdem nicht nehmen: "Jetzt kommt das Rückspiel und dann schauen wir mal, wie es knallt!"

Das Hinspiel zwischen beiden Mannschaften endete mit einem 2:1-Sieg des VfL Osnabrück. An der Bremer Brücke ging der KFC nach einer knappen Stunde durch ein Tor von Christopher Schorch in Führung, doch Tim Danneberg und Marcos Álvarez per Strafstoß in der dritten Minute der Nachspielzeit drehten die Partie.

Im Niederrheinpokal erreichte Uerdingen durch ein 2:0 in Essen und hat nun im Finale gegen den Wuppertaler SV die Chance auf den Einzug in den DFB-Pokal. Außerdem konnte die schwarze Serie in der Liga durch einen 3:1-Auswärtssieg in Lotte beendet werden.

Nach turbulenten Wochen inklusive zweier Trainerwechsel (Norbert Meier ersetzte Stefan Krämer und wurde vor knapp einem Monat ebenfalls durch Frank Heinemann ersetzt) und zwölf siegloser Spiele in Folge fanden die Krefelder in der letzten Woche endlich in die Erfolgsspur zurück.

Beim KFC Uerdingen verändert Frank Heinemann sein Team ebenfalls auf zwei Positionen: Dominic Maroh ersetzt den gelbgesperrten Mario Erb, außerdem nimmt Patrick Pflücke den Platz vom verletzten Adam Matuszczyk ein.

Im Vergleich zur Partie gegen die Eintracht nimmt der Erfolgstrainer zwei Veränderungen vor: Der nach einer Grippe wiedergenesene Maurice Trapp ersetzt Thomas Konrad in der Innenverteidigung, Luca Pfeiffer darf für Benjamin Girth von Beginn an ran.

Doch bei den Lila-Weißen warten man weiterhin vergeblich auf den Einbruch. Zuletzt gewann die Elf von Daniel Thioune zwei aufeinanderfolgende Heimspiele gegen Lotte und Braunschweig mit 1:0, der Sieg gegen die Löwen war bereits der vierte in Folge.

Wer hätte das vor Saisonstart gedacht? Der VfL Osnabrück, in der letzten Spielzeit gerade noch dem Abstieg entronnen, führt die Tabelle sechs Spieltage vor Schluss souverän an, während der individuell stark besetzte KFC Uerdingen sich im grauen Mittelfeld wiederfindet.