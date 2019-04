47 Der KFC beginnt Durchgang zwei mit einem echten Mittelstürmer: Osayamen Osawe ist jetzt mit von der Partie, dafür bleibt Roberto Rodríguez in der Kabine.

46 Einwechslung bei KFC Uerdingen 05 -> Osayamen Osawe

46 Auswechslung bei KFC Uerdingen 05 -> Roberto Rodríguez

46 Anpfiff 2. Halbzeit

45 Halbzeitfazit:

Braunschweig führt zur Pause mit 1:0 gegen den KFC! Für beide Mannschaften geht es um was und das spürt man. Die Löwen erwischten über weite Strecken die bessere Halbzeit und gingen durch Janzer in Minute 21. verdient in Führung. Nach einer nicht gegebenen Vorteilsituation spielten die Krefelder plötzlich auf und bekamen kurz vor der Pause einen Strafstoß zugesprochen, den Beister ans Alu setzte. Auch danach war Krefeld am Drücker, kam aber nicht zum Ausgleich. Gleich gehts weiter in der Schauinsland-Reisen-Arena!

45 Ende 1. Halbzeit

45 Es ist Feuer in der Partie und die Krefelder werden stärker. Eine Minute wird nachgespielt.

45 Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 1

42 Elfmeter verschossen von Maximilian Beister, KFC Uerdingen 05

Eieiei. Beister verzögert lange und entscheidet sich für die rechte Seite. Fejzić riecht die Ecke, kommt aber nicht ganz hin. Die Kugel klatscht gegen den Pfosten und wird aus der Gefahrenzone gedroschen!

42 Gelbe Karte für Benjamin Kessel (Eintracht Braunschweig)

Weil sich Kessel nicht beruhigen will, bringt Alt den Braunschweiger mit der Gelben Karte zum Schweigen.

41 Handelfmeter für den KFC! Dorda flankt und Becker stellt sich in den Weg. War es die Brust oder der Arm? Auch in der Zeitlupe schwer zu erkennen.

39 Das Spiel ist in der Lamentier-Phase angekommen. Die kleinen Fouls im Mittelfeldzentrum häufen sich und Patrick Alt hat viel Redebedarf mit den Akteuren. Etwas mehr als fünf Minuten bleiben in Durchgang eins noch.

36 Strittige Situation: Pflücke schickt Beister links auf die Reise, der freien Weg zum Tor hat. Schiri Alt pfeift den Neuer aber wegen eines Fouls ab, das zuvor an Konrad stattgefunden hatte. Die Uerdinger sind außer sich, dass in der Situation kein Vorteil gegeben wird.

35 Gelbe Karte für Marc Pfitzner (Eintracht Braunschweig)

Pfitzner sieht für den Ellenbogeneinsatz gegen Dorda verdient den gelben Karton.

33 Manuel Konrad flankt vom linken Flügel in die Gefahrenzone. Der Ball wird länger und länger und senkt sich erst einen halben Meter über dem rechten Giebel ab. Fejzić wäre in der Not zur Stelle gewesen.

30 Alt muss die Gemüter zwischen Rodríguez und Fürstner beruhigen, nachdem der Schweizer mit dem hohen Bein zu Werke gegangen war. Der Unparteiische belässt es für beide mit einer mündlichen Ermahnung.

27 Die erste zwingende Offensivaktion der Hausherren lässt auf sich warten. Stattdessen drängen selbstbewusste Löwen weiter in Richtung Benz-Kasten. Becker ist bei einer Ecke mit vorne und köpft einige Meter neben das Tor.

25 Die Eintracht liegt nach 25 Spielminuten verdient in Führung. Bei einem Sieg springen die Niedersachsen auf Rang 14 in der Tabelle und damit ans sichere Ufer.

22 Gelbe Karte für Stefan Aigner (KFC Uerdingen 05)

Wegen Meckerns nach einem Foul sieht Aigner nachträglich noch den gelben Karton.

21 Tooor für Eintracht Braunschweig, 0:1 durch Manuel Janzer

Janzer bringt die Gäste in Führung! Nach einer Ecke stehen sich Uerdinger und Braunschweiger gleichermaßen auf den Füßen. Aus dem Getümmel fällt die Kugel zu Janzer, der sie aus sechs Metern eiskalt mittig ins Gehäuse knallt. Wichtiges Tor im Abstiegskampf für den BTSV!

19 Kessel sucht Janzer, dem die Ballannahme mit dem hohen Bein misslingt. Der Angreifer hat wohl einen kleinen Kontakt gespürt und reklamiert - diese Meinung hat er aber exklusiv.

16 Gute Chance für Janzer, der am langen Pfosten eine Bär-Hereingabe volley entgegennimmt. Benz war schon auf dem falschen Fuß und hat Glück, dass der Abschluss haarscharf links vorbeigeht.

15 Uerdingen hat in der Anfangsviertelstunde leichte Feldvorteile, die spritzigeren Offensivaktionen haben aber die Niedersachsen. Für beide steht einiges auf dem Spiel, es ist ein vielversprechender Beginn des BTSV.

12 Glück für Pflücke, der Fürstner links im Strafraum mit einer Grätsche von den Beinen holt. Der KFCler trifft den Ball, erwischt aber auch viel von seinem Gegenspieler. Riskante Aktion vom Zehner.

9 Es rappelt im Kasten von Benz, aber die Fahne geht hoch! Richtige Entscheidung vom Gespann - Bär war aus einer deutlichen Abseitsposition in die Box gestartet.

8 Ein schnell ausgeführter Freistof aus dem Halbfeld findet Philipp Hofmann im Sechzehner. Bei der Ballannahme nimmt der Löwe den Unterarm zur Hilfe, was Schiri Alt die Pfeife zücken lässt.

6 Weil es kein Durchkommen gibt, soll es der lange Ball durchs Zentrum richten. Jasmin Fejzić ist zur Stelle und sammelt den harmlosen Flugball ein.

4 Abtasten ist angesagt in den ersten Spielminuten. Der Ball läuft gut bei den Gastgebern, die sich an die Gegnerhälfte herantasten. Dort warten viele gelbe Trikots, die sich kompakt gegen den Ball stellen.

2 Passend zum Ostermontag präsentiert sich das Krefelder Wetter von seiner besten Seite. Bei 18 Grad und Sonnenschein steht einer schönen Begegnung nichts im Weg.

1 Spielbeginn

Kleine Randinformation: Zwei Uerdinger haben sich versehentlich die falschen Stutzen übergezogen, deswegen verzögert sich der Anpfiff um einen kurzen Augenblick. Der Spott der Teamkollegen dürfte den Schuldigen sicher sein.

Patrick Alt und seine Assistenten Luca Schlosser und Benedikt Seyler kümmern sich um Recht und Ordnung auf dem Platz. Der 34-jährige Unparteiische übernimmt in dieser Spielzeit zum achten Mal die Spielleitung.

Bei den bisherigen 19 Aufeinandertreffen lautet die Bilanz aus Sicht des KFC: sieben Siege, sechs Remis, und sechs Niederlagen. Der letzte Heimsieg der Uerdinger über die Löwen glückte am 2. November 2003 in der Regionalliga Nord.

Der Gegner aus Niedersachsen befinden sich dafür seit dem Jahreswechsel im Formhoch. In der Rückrundentabelle belegt das Team von André Schubert überraschenderweise den dritten Platz. Der völlig verkorksten Hinrunde, in der der Zweitligaabsteiger nur 13 Zähler einsammelte, ist es geschuldet, dass die Braunschweiger im Abstiegskampf stecken.

Vor allem zuhause hakt es beim KFC allerdings. Nur 19 Punkten nahmen die Krefelder aus ihren 16 Heimpartien mit, im Kalenderjahr 2019 konnten sie noch kein einziges in der Schauinsland-Reisen-Arena gewinnen. Aus den letzten fünf Spielen gab es zudem nur einmal drei Punkte - die Heinemann-Truppe hängt im Niemandsland der Tabelle.

Am vergangenen Spieltag kassierten die Krefelder beim 1:3 gegen den VfL Osnabrück bereits ihre 15. Niederlage in der laufenden Spielzeit. Die Mannschaft von Frank Heinemann steht 44 Punkten auf Tabellenrang elf, hat allerdings auch ein Spiel weniger absolviert, als die umliegende Konkurrenz und könnte bis auf den siebten Platz vorrücken.

Nach drei Spielen ohne Sieg muss bei der abstiegsgefährdeten Eintracht unbedingt ein Dreier her. Mit 37 Punkten sind die Löwen auf Rang 18 noch nicht am rettenden Ufer angelangt. Nur Carl Zeiss Jena (punktgleich) und VfR Aalen (30) stehen in der Tabelle aktuell noch hinter den Blau-Gelben.