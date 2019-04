Leiter des heutigen Matches ist Arne Aarnik, der in den kommenden 90 Minuten von seinen beiden Kollegen Jost Steenken sowie Patrick Schwengers unterstützt werden wird. Beide Mannschaften befinden sich aktuell wieder in den Katakomben, sodass es hier gleich losgehen kann.

Die Aufstiegsstimmung war vor allem beim Sieg gegen den TSV München am vergangenen Wochenende zu spüren. Fast 11.000 Zuschauer, die ihre Mannschaften Richtung zweiter Liga schrien, beobachteten den souveränen 3:0-Erfolg – Zuschauerrekord in dieser Saison! Des Weiteren muss man bedenken, dass 18 Spieler den Verein vor der Saison verließen sowie 16 hinzukamen und dementsprechend lediglich der Klassenerhalt erhofft wurde. Trainer Ziegner sprach über die Euphorie: "Der Hauptgrund für unsere Power ist, dass alle Freude am Training haben, dort ist zu spüren: Sie haben Bock auf das Wochenende."