53 Gelbe Karte für André Hainault (1. FC Kaiserslautern)

Hainault und Schäffler geraten aneinder und geigen sich die Meinung. Daniel Siebert zeigt dafür beiden die Gelben Karte.

53 Gelbe Karte für Manuel Schäffler (SV Wehen Wiesbaden)



51 Den fälligen Freistoß aus guter halbrechter Postition schießt Mads Albæk zwar aufs Tor, aber Markus Kolke ist rechtzeitig in der rechten Torecke und fängt die Kugel ab.

50 Gelbe Karte für Sebastian Mrowca (SV Wehen Wiesbaden)

Sebastian Mrowca zupft kurz vorm Sechzehner am Trikot vom Timmy Thiele. Für das taktische Foul holt er sich seine 5. Gelbe Karte ab und ist in der nächsten Woche gesperrt.

46 Sascha Hildmann reagiert und stellt seine Mannschaft auf zwei Positionen um. Vielleicht hilft es seinem Team auch, aber das die eigenen Fans nun lautstark unterstützen. In der ersten Halbzeit schwiegen sie aus Protest gegen Montagssspiele.

46 Einwechslung bei 1. FC Kaiserslautern -> Gino Fechner

46 Auswechslung bei 1. FC Kaiserslautern -> Carlo Sickinger

46 Einwechslung bei 1. FC Kaiserslautern -> Antonio Jonjic

46 Auswechslung bei 1. FC Kaiserslautern -> Christoph Hemlein

46 Einwechslung bei SV Wehen Wiesbaden -> Marc Wachs

46 Auswechslung bei SV Wehen Wiesbaden -> Alf Mintzel

46 Anpfiff 2. Halbzeit

45 Halbzeitfazit:

Hochverdient führt der SV Wehen Wiesbaden mit 2:0 gegen den 1. FC Kaiserslautern. Die Hausherren kamen nach und nach immer besser in die Partie und setzten schließlich mit Toren in der 20. und 23. Minute einen Doppelschlag. Der SVWW ist in allen Belangen überlegen und unterstreicht seine Ambitionen, wieder auf den Relegationsplatz vorzurücken. Die Lauterer haben nur wenig entgegenzusetzten und können keine nennenswerte Torchance vorweisen. Da wird Sascha Hildmann die richtigen Worte finden müssen, wenn man im zweiten Durchgang noch einmal angreifen möchte.

45 Ende 1. Halbzeit

42 Ein wenig nimmt die Mannschaft von Rüdiger Rehm jetzt das Tempo heraus und lässt den Ball länger durch die eigenen Reihen laufen. Sie haben das Spiel komplett in der Hand. Zur Pause scheint man mit der 2:0-Führung zufrieden.

39 Da schafft es der FCK mal in das letzte Drittel, aber gefährlich wird es nicht. Carlo Sickinger setzt sich auf der linken Seite Mal durch und zieht in Richtung Zentrum. Seine Hereingabe erreicht aber Markus Kolke eher, als den einlaufenden Mannschaftskollegen Christian Kühlwetter.

37 Der SVWW spielt hier richtig guten Fußball und kommt immer wieder mit schönen Kombinationen und Seitenwechseln vor das Tor. Man ist in allen Belangen überlegen und die Gäste kommen kaum hinten raus.

35 Riesige Chance für Max Dittgen! Der bekommt die Kugel auf der linken Seite und läuft dann im Strafraum frei auf Lennart Grill zu, der die Nerven behält und den Abschluss aus spitzem Winkel stark blockt.

33 Es gibt einen ersten Eckball für Kaiserslautern. Der landet aber in den Armen von Markus Kolke.

31 Knapp drüber! Aus guter halbrechter Freistoßposition, knapp 20 Meter vor dem Tor, schießt Moritz Kuhn knapp über den Querbalken.

25 Dieser Doppelschlag trifft den 1. FC Kaiserslautern hart, aber er ist durchaus verdient, denn die Heimmannschaft gibt hier den Ton an und erspielte Chance um Chance. Das wird für das Team von Sascha Hildmann nun ganz schwer hier noch einmal zurückzukommen.

23 Tooor für SV Wehen Wiesbaden, 2:0 durch Nicklas Shipnoski

Das Netz zappelt erneut! Auf der linken Seite spielt Christoph Hemlein einen Fehlpass, den Manuel Schäffler erobert und nach links auf Max Dittgen spielt. Der flankt direkt butterweich auf den freistehenden Nicklas Shipnoski, der aus halbrechter Postition im Strafraum die Kugel aus zehnt Metern im rechten Toreck unterbringt. Auf den Torjubel verzichtet der Ex-Lauterer.

20 Tooor für SV Wehen Wiesbaden, 1:0 durch Patrick Schönfeld

Das hat sich angebahnt! Alf Mintzel bringt den Ball aus dem linken Halbfeld herein und Janek Sternberg kann die Pille nicht klar aus der Gefahrenzone herausköpfen. Die Kugel kommt 17 Meter zentral vor dem Tor wieder runter, wo Manuel Schäffler stark auf Patrick Schönfeld ablegt, der die Kugel in die rechte Torecke knallt. Die verdiente Führung!

15 Pfosten! Da wäre fast die Führung für die Gastgeber gewesen. Stark kombiniert man sich auf der linken Seite durch. Von halblinks im Strafraum legt dann Max Dittgen zurück auf Marcel Titsch-Rivero, dessen Schuss an den linken Außenpfosten geht.

11 Der SV Wehen Wiesbaden ist nun deutlich besser in der Partie. In der Defensive steht das Team von Rüdiger Rehm sehr kompakt und lässt die Gäste nicht ansatzweise in die Nähe von Torwart Markus Kolke kommen. Nach vorne läuft die Kugel ebenfalls gut, aber dort fehlt es noch am letzten Pass.

9 Wieder eine Ecke für Wiesbaden, die gefährlich durch den Strafraum fliegt, aber auch an allen vorbei.

4 Die Hausherren sind in den ersten Minuten die aktivere Mannschaft und setzen die Lauterer früh unter Druck. Die spielen sich zwar teilweise gut hinten raus, kommen aber nicht bis in das letzte Drittel. Eine erste Ecke wehrten die Gäste problemlos ab.

1 Der Ball rollt. Der SV spielt von rechts nach links in rot-schawrzen Trikots. Die Gäste tragen Grau.

1 Spielbeginn

Sascha Hildemann versucht es nach der Heimniederlage gegen Hansa Rostock mit einigen Wechseln, sodass sich Jan Löhmannsröben Florian Pick und Antonio Jonjic sich auf der Bank wiederfinden. Für sie stehen Lukas Gottwalt, Janek Sternberg und Julius Biada auf dem Rasen.

Die Startaufstellungen beider Trainer verändert sich jeweils auf drei Positionen. Bei den Hausherren kommt Alf Mintzel für Marc Wachs nach seiner Gelbsperre zurück in die erste Formation. Ebenfalls neu auf dem Feld ist Patrick Schönfeld, da Daniel Kyereh sich in der vergangenen Woche den 5. gelben Karton abholte. Zudem spielt Marcel Titsch-Rivero für Sören Reddemann.

Nur einen Sieg, 4:2 gegen den KFC Uerdingen, holte die Mannschaft von Trainer Sascha Hildmann in den letzten fünf Spielen, weshalb es in der engen Tabelle einige Plätze abwärts ging. Am 29. Spieltag stand man noch auf Rang sechs. Drei Punkte wären daher Gold wert, um sich mit einem Sprung auf den 8. Platz von allen Abstiegssorgen zu befreien. Da macht es Hoffnung, dass man im Jahr 2019 auswärts noch ohne Niederlage ist. Auf der FCK-Homepage sagt Hildmann: „Wir müssen höllisch aufpassen vor der Wiesbadener Offensive, die auch eine enorme Geschwindigkeit über die Außenbahn mitbringt. Da gilt es die richtigen Mittel dagegen zu finden.“ Seine Mannschaft müsse ein anderes Gesicht zeigen, als zuletzt.

Am vergangenen Wochenende verlor das Team von Rüdiger Rehm deutlich mit 3:1 beim FC Carl Zeiss Jena, der tief im Abstiegskampf steckt, wodurch der Hallescher FC an den Wiesbadenern vorbeizog und den Relegationsplatz einnahm. Da der ärgste Konkurrent am Freitagabend aber patzte, hat die Rehm-Truppe nun direkt die Gelegenheit den Fehler aus der Vorwoche auszubügeln. „Es gab für die Mannschaft klare Worte bei der Aufarbeitung des letzten Spiels. Jetzt gilt es in der nächsten Partie wieder mit voller Leidenschaft und Willen mögliche Fehler auszubügeln. Wir haben in Jena hinten nicht sicher genug agiert und müssen nun gegen Kaiserslautern wieder kompakter und stabiler auftreten“, wird der Coach auf der Vereinshomepage zitiert.

Viel Erfahrung hat der Mann an der Pfeife mit bereits 89 Bundesliga-Spielen und Einsätzen in der Champions League und Europa League. Der 34-jährige Daniel Siebert aus Berlin leitet an diesem Abend seine 50. Begegnung in der 3. Liga. Dabei unterstützen ihn an der Seitenlinie Luca Schlosser und David Scheuermann.

Heute sricht die Ausgangslage für Wehen Wiesbaden. „Da erwartet uns ein heißer Tanz und ein echtes Highlight-Spiel, denn der FCK bringt neben seiner großen Geschichte auch zahlreiche Fans mit“, wird SVW-Trainer Rüdiger Rehm auf der Vereinshomepage zitiert. Für seine Mannschaft geht es noch immer um einen möglichen Aufstieg in die 2. Liga. Und da der Hallescher FC am Freitagabend nur Unentschieden bei Sonnenhof Großaspach spielte, kann der Relegationsplatz auch zurückerobert werden. Aber auch die Roten Teufel werden motiviert sein, sich die noch wenigen fehlenden Punkte für den endgültigen Klassenerhalt zu sichern.

1988 trafen die beiden Clubs erstmals im DFB-Pokal aufeinander - Kaiserslautern siegte damals mit 3:2 auswärts am Halberg in Wehen. Lange Zeit ging man sich dann aus dem Weg, bis man sich von 2007 bis 2009 in der 2. Bundesliga wiedertraf. Nach dem Abstieg von Wiesbaden aus dem Unterhaus der höchsten Spielklasse kam es 2014 erneut zum Aufeinandertreffen im DFB-Pokal – wieder siegte Lautern. Seit dieser Saison trifft man sich auch wieder im Ligabetrieb. Das Hinspiel am 16. Spieltag endete mit einem torlosen Remis. Insgesamt sieht die Bilanz der heutigen Gäste besser aus. Viermal gewann man gegen den SVW, der lediglich zweimal einen Dreier einfuhr.