Die Fortuna geht gegenüber der 0:2-Pleite in Würzburg mit drei personellen Veränderungen ins Rennen: Scheu, Bröker und Fritz ersetzen Ruprecht, Kurt und Hartmann in der Startformation.

Den letztlich entscheidenden Schritt zum Klassenerhalt machte der SVM am vergangenen Spieltag durch seinen 2:0-Heimsieg gegen den FSV Zwickau. In den beiden vorangegangenen Ligapartien gegen die Aufstiegsaspiranten Karlsruhe und Halle fuhr Meppen keine Punkte ein.

Nach dem letzten Heimspiel der Kölner gegen Unterhaching, dem sechsten sieglosen Spiel in Serie, musste Tomasz Kaczmarek in seiner Rolle als Trainer der Fortuna seinen Hut nehmen. Oliver Zapel, bei seiner letzten Station Coach der Zweitvertretung von Werder Bremen, übernahm den Trainerposten. Die Premiere des neuen Übungsleiters ging am letzten Spieltag beim Auswärtsauftritt der Fortuna bei den Würzburger Kickers mit 0:2 verloren. Die Südstädter betrieben Chancenwucher, unter anderem verschossen sie in der Anfangsphase der Partie beim Stand von 0:0 in Person von Moritz Hartmann einen Elfmeter.