29 Tooor für Sportfreunde Lotte, 1:0 durch Jarosław Lindner

Lotte geht in Führung! Nach dem Abstoß von Verstappen schenken die Würzburger den Ball im Spielaufbau ganz schnell in der eigenen Hälfte wieder her. Lindner nutzt den Fehler aus und versenkt die Kugel mit einem Flachschuss aus zehn Metern gegen die völlig unsortierte Hintermannschaft im Kasten.

28 Jarosław Lindner nimmt es mit drei Gegenspielern am Sechzehnmeterraum auf und geht nach einem Streichler seines Gegenspielers zu Boden. Schiri Weickenmeier winkt sofort ab und lässt weiterlaufen. Korrekt entschieden, das war zu wenig für einen Freistoß.

24 Die Herren in Weiß lassen jetzt die Kickers machen und ziehen sich in die eigene Hälfte zurück. Nach dem Ballgewinn marschiert Drinkuth nach vorne und scheitert mit einem abgefälschtem Schuss vom Strafraumeck an Verstappen.

21 Von Lotte muss etwas mehr kommen. Oesterhelweg setzte das erste Ausrufezeichen, allerdings erst nach 18 Minuten. Ansonsten geht die Partie eher in Richtung des Kastens von Kroll, der sich - wie schon in der Vorwoche - bereits den ein oder anderen kleinen Wackler erlaubte.

18 Jetzt ist Lotte dran! Von links zieht Maximilian Oesterhelweg mit der Pille vor die Box. Aus 17 Metern nimmt der Zehner Maß und zwingt Eric Verstappen zum ersten Arbeitsnachweis. Der Niederländer hat die Fäuste oben und blockt das Leder ab.

16 Die Führung für den Tabellenfünften ginge nach der Anfangsviertelstunde in Ordnung. Für die Mainfranken ist dieses Auswärtsspiel allem Anschein nach kein "Schönwetterkick".

13 Nächste dicke Möglichkeit bei den Gästen! Aus 20 Metern nimmt sich Fabio Kaufmann die Zeit und zieht ab. Der leicht abgefälschte Versuch klatscht in vollem Tempo an den Pfosten, Janik Bachmann kommt beim Nachschuss nicht optimal hinter den Ball. Steve Kroll lag quer in der Luft und wäre beim Pfostenkracher machtlos gewesen.

11 Würzburg macht es zu Beginn gut, im Konter die freien Räume in der Lottener Hälfte zu Bespielen. Die Hausherren bemühen sich nach vorne zu kommen, wo das Kombinationsspiel allerdings noch am stocken ist.

9 Kurze Unterbrechung für Kroll, dem vor der Ausführung des Abschlags scheinbar ein kleines Insekt ins Auge geflogen ist. Schiri Weickenmeier riskiert einen kurzen Blick und leistet erste Hilfe, bevor es weitergeht.

6 Bereits in den ersten Minuten ist zu erkennen, dass die Lottener in der Arbeit gegen den Ball so ihre Problemchen haben. Die Würzburger haben die nächste Chance über Schuppan, der Ademi per Flanke bedient. Seine Direktabnahme aus halbrechter Position verfehlt den Kasten um einen halben Meter.

4 Kroll ist zum ersten Mal gefragt, bei einem Distanzschuss von Gnaase aus 18 Metern. Der Würzburger rutscht beim Schuss weg und produziert so einen schwer zu berechnenden Ball, den der Keeper im Fallen aber sicher entschärft.

2 Ademi löst sich im Mittelfeld und legt raus zu Kaufmann auf der rechten Außenbahn. Die Hereingabe bleibt an Oesterhelweg hängen, der das lange Bein dazwischen hält.

1 Auf gehts in die letzten 90 Minuten dieser Drittliga-Saison! Lotte muss liefern und stößt in den weißen Trikots an. Würzburg hält ganz in Rot dagegen.

1 Spielbeginn

Würzburg ist als Favorit dieser Begegnung angesichts der Tabellenkonstellation schnell ausgemacht. Abzuwarten bleibt, welche Kräfte das abstiegsbedrohte Lotte heute entfalten kann. Schiri der Partie ist Jonas Weickenmeier aus Frankfurt. Andreas Steffens und Julius Martenstein sind seine Assistenten.

Die sorgenbefreiten Würzburger Kickers können eine gelungene Saison heute mit einem Auswärtserfolg zum Ende bringen. Am vergangenen Wochenende feierte die Mannschaft von Michael Schiele zuhause ein verdientes 2:0 gegen Lautern und rangiert (punktgleich mit Rostock) auf dem fünften Tabellenplatz. "Vier Siege in Folge zum Abschluss wären eine schöne Sache", so der Cheftrainer der Mainfranken. Zuvor erledigten die Kickers auch ihre Aufgabe gegen Köln (2:0) und Jena (4:3).

Einen einzigen Sieg heimsten die Lottener aus den letzten zehn Spielen ein. Die 40 Punkte auf dem Konto bedeuten Rang 18 in der Tabelle. Jena steht mit drei Zählern Vorsprung außerhalb der Abstiegszone, gefolgt von Großaspach mit 42 Punkten.

Zur ungünstigen Situation trug auch die 0:3-Schlappe bei, die Unterhaching der Atalan-Truppe am vergangenen Wochenende bescherte. Die Münchner retteten sich ans sichere Ufer, die Lottener treiben derweil auf dem See der Ungewissheit. "Die Jungs müssen weiter an sich glauben", forderte Lottes 39-jähriger Trainer von seinem Team. Die Botschaft in Richtung aller, die es mit den Sportfreunden halten, lautete: "Ich bin mir zu hundert Prozent sicher, dass wir wieder aufstehen werde, ob jetzt am Samstag oder in einem Jahr."

Lottes Kampf um den Klassenerhalt geht in die entscheidende Runde: Drei Punkte müssen gegen die Würzburger Kickers her, zudem sind die Sportfreunde auf Schützenhilfe von Fortuna Köln (gegen Großaspach) und 1860 München (in Jena) angewiesen. Der kleine Klub aus dem Tecklenburger Land hat es am letzten Spieltag nicht mehr in der eigenen Hand, das Abenteuer Profifußball in die vierte Runde zu schicken.