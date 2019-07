32 Tooor für Preußen Münster, 0:1 durch Julian Schauerte



30 Der Abstoß von Schulze Niehues fliegt weit ins Feld und landet etwa 27 Meter vor dem anderen Tor. Dort wird Mörschel bei der Ballannahme gefoult. Den Freistoß nimmt er sich selbst, jagt ihn aber mehrere Meter über den Kasten.

26 München hat eine Ecke, aber Münster kontert! Cueto schnappt sich am eigenen Sechzehner den Ball und macht sich in höchstem Tempo auf den Weg. Wenige Meter hinter der Mittellinie muss er abbrechen, weil die hinten gegbliebenen Löwen ihn stellen und bremsen.

25 Noch immer warten die Zuschauer auf den Rängen auf den ersten platzierten Torschuss der Partie. Es kommt einfach keine echte Gefahr auf, die Ansätze verpuffen relativ schnell.

22 Sascha Mölders kommt aus seiner zentralen Position etwas entgegen und zieht die Abwehrkette mit sich. Er öffnet so auf dem linken Seite etwas Platz für Willsch, schafft es dann aber nicht, den Pass durchzubekommen.

19 Neuzugang Heinz Mörschel ist in Münsters Sturm eine Anspielstation. Er kann sich mit seiner Körpergröße im Zweikampf behaupten und die Bälle auf die Außen verteilen. Hier versucht er es mit dem Zuspiel auf die rechte Seit zu Cueto, der aber von Steinhart abgelaufen wird.

16 Gelbe Karte für Nico Brandenburger (Preußen Münster)

Er wischt Bekiroglu an der Mittelline den linken Fuß weg und bekommt als erster Münsteraner eine Verwarnung gezeigt.

14 Aus dem Spiel heraus geht auch nach einer Viertelstunde nicht viel. Beide Seiten arbeiten recht gut im Mittelfeld gegen das Leder und verhindern damit, dass die Stürmer überhaupt in den Genuss des Ballbesitzes kommen können.

11 Brandenburger will zum Ball gehen, hat den Blick aber nur auf die Kugel fixiert. So übersieht er Mölders und trifft den Stürmer mit dem ausgestreckten Bein am Knöchel. Den daraus entstehenden Freistoß setzt Steinhart in die Arme von Keeper Schulze Niehues.

9 Die Löwen sind in den Anfangsminuten noch recht verhalten und lassen sich von Münster im Mittelfeld kontrollieren. Im Angriff konnten bisher keine Akzente gesetzt werden, da der Zugriff noch fehlt.

6 Münster beginnt aktiv und rückt mit dem neuen Kapitän Schauerte über die rechte Seite nach vorne. Er schlägt die Flanke zur Mitte, die die Münchener aber zur Ecke klären können.

3 Gelbe Karte für Dennis Erdmann (TSV 1860 München)

Das hat nicht lange gedauert: Erdmann räumt Özcan in der Nähe des Sechzehners ab und holt sich die erste Verwarnung der neuen Saison ab.

1 Der Ball rollt! Schiedsrichter Harm Osmers aus Hannover eröffnet die zwöflte Saison der 3.Liga.

1 Spielbeginn

In wenigen Minuten geht es los. Momentan läuft eine kleine Eröffungszeremonie auf dem Rasen in München.

Solche Testspiele hätten sowieso "wenig Ausagekraft" meint 1860-Coach Daniel Bierofka. Er wisse noch nicht, wo seine Mannschaft wirklich steht und denkt, dass es einige Wochen dauert wird, bis sich Aussagen treffen lassen. Sein Gegenüber, Sven Hübscher, gibt heute sein Debüt für Münster im "Hexenkessel" der Grünwalder Straße. "So ein Eröffnungsspiel ist etwas Besonderes und schärft die Sinne noch einmal", meint der 40-Jährige. "Das ist jetzt ein Meisterschafts- und kein Testspiele mehr, da braucht es eine gesunde Mischung aus Risiko und Sicherheit. Wir wollen nicht in Schönheit sterben, sondern punkten!", lautet seine Ansage.

Münster konnte keinen solchen Kantersieg in der Vorbereitung erzielen, es waren meist relativ knappe Ergebnisse. Gegen die niederländischen Erstligisten Groningen (3:0) und Almelo (1:3) waren die Adler jedoch unterlegen. Insgesamt haben beide Teams die Mehrheit der Testspiele gewonnen.

Beide Vereine haben in der Sommerpause einige Testspiele bestritten, um sich auf die kommenden Aufgaben vorzubereiten. 1860 München spielte gegen mehrer höherklassige Mannschaften, konnte aber keines dieser Duelle entscheiden. Gegen den FC Basel verloren die Löwen mit 1:5, aber gegen Mönchengladbach und Greuther Fürth waren es knappe Ergebnisse mit jeweils 0:1 aus Sicht der Müchener. Dafür konnten sie einmal richtig viele Tore bejubeln, als sie den bayerischen Bezirksligisten Abensberg mit 0:15 besiegten.

Bei den Westfalen gab es dagegen etwas mehr Bewegung im Kader. Heinz Mörschel (Holstein Kiel) kommt aus der 2.Bundesliga, während sich sonst vor allem aus unterklassigen Vereinen oder bei den Ligakonkurrenten bedient wurde. Besonders Stürmer Luca Schnellbacher (vom VfR Aalen) ist hier hervorzuheben. Allerdings haben wichtige Spieler den Verein verlassen: Cyril Akono ist nun beim FSV Mainz 05 unter Vertrag, Martin Kobylanski spielt in Braunschweig und René Klingenburg trägt jetzt das Trikot von Zweitligist Dynamo Dresden.

München hat sich nur wenig mit neuen Spielern verstärkt, weil das große Geld fehlt. Es gibt nur einen echten Neuzugang in Person von Dennis Erdmann (vom 1.FC Magdeburg). Dazu kommen mit Timo Gebhart (Viktoria Berlin) und Simon Seferings (VfR Garching) zwei Rückkehrer. Unter den Abgängen sind wohl vor allem Marc Lorenz, der nach Bochum wechselt und Prince Owusu, der nun in Bielefeld spielt, ein Verlust.

Preußen Münster beendete die Saison im oberen Mittelfeld auf dem achten Platz. Nach einer guten ersten Hälfte mit zwei zwischenzeitlichen Tabellenführungen standen die Westfalen am 16.Spieltag auf dem zweiten Rang. Von dort an begann aber der Weg ins Niemannsland des Tableaus. Immerhin kamen die Adler nie in die Nähe der Abstiegszone und spielten so eine insgesamt solide Saison. Marco Antwerpen verließ dennoch den Verein, der neue Mann auf der Bank ist Sven Hübscher, der von Werder Bremen II nach Münster kam.

Neun Wochen, nachdem sich die Liga in die Ferien verabschiedet hat, rollt heute Abend wieder der Ball und es geht alles wieder von vorne los. Abgehakt ist die letzte Spielzeit und die Mannschaften verfolgen neue Ziele. Dennoch ein kurzer Blick, auf das, was in der Saison 18/19 geschah: 1860 galt als ambitionierter Aufsteiger, lief den eigenen Ansprüchen jedoch hinterher. Im Verlaufe der Monate versanken die Löwen im Mittelmaß und endeten schließlich mit zwei Punkten vor dem Abstieg auf dem 12. Platz. Interne Streitigkeiten mit dem Investor sorgten für Diskussion und Unruhe an der Grünwalder Straße.